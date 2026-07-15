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ВСС пак отложи разглеждането на дисциплинарното наказание на Емилия Русинова

ВСС пак отложи разглеждането на дисциплинарното наказание на Емилия Русинова

15 Юли, 2026 21:31 677 15

  • всс-
  • отлагане-
  • дисциплинарно наказание-
  • емилия русинова

Причината този път е, че един член на дисциплинарния състав си е направил отвод и трябва да бъде заменен с друг кадровик. В момента обаче двама от членовете на Колегията са в планиран годишен отпуск и не може да се събере кворум за нов дисциплинарен състав. Очаква се въпросът да влезе в дневния ред на кадровиците следващата седмица.

ВСС пак отложи разглеждането на дисциплинарното наказание на Емилия Русинова - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отново отложи разглеждането на исканото дисциплинарно наказание на градския прокурор на София Емилия Русинова, съобщават от Нова телевизия.

Причината този път е, че един член на дисциплинарния състав си е направил отвод и трябва да бъде заменен с друг кадровик. В момента обаче двама от членовете на Колегията са в планиран годишен отпуск и не може да се събере кворум за нов дисциплинарен състав. Очаква се въпросът да влезе в дневния ред на кадровиците следващата седмица.
Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира за NOVA, че липсата на произнасяне на Прокурорската колегия на ВСС относно искането му за отстраняване от длъжност на административния ръководител на СГП Емилия Русинова съставлява мълчалив отказ да се изпълни закона.

С последните изменения в Закона за съдебната власт е указано, че срокът за произнасяне на ПК на ВСС по искания за отстраняване е 7-дневен. Найденов подчерта, че ще обжалва пред Върховния административен съд бездействието на дисциплинарно наказващия орган.
Министър Найденов ще упражни в пълен обем правомощията си по Конституция и съобразно разпоредбите на ЗСВ с оглед отчетност и прозрачност пред обществеността и предвид засиления публичен интерес по казуса.

Припомняме, че точно преди седмица Прокурорската колегия за пръв път отложи точката за временното отстраняване на Русинова за следващо заседание, за да ѝ даде време за право на защита. Временното ѝ отстраняване е по искане на правосъдния министър. Причината - срещу нея има образувано дисциплинарно производство.

На ръководителя на Софийската градска прокуратура се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров-Пепи Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Потрес

    16 0 Отговор
    Гнусен водевил ни разиграват, гарван гарвану око не вади, щот са един дол дренки!

    21:33 15.07.2026

  • 2 мавродийко

    9 0 Отговор
    шиши ма пусна за заслуги

    21:35 15.07.2026

  • 3 пепи ойрото

    10 0 Отговор
    мърлех ги всичките прокурорки-матахарки

    21:37 15.07.2026

  • 4 НОМЕРА ЙОРДАН СТОЕВИ

    10 0 Отговор
    ЩО ЗА НАГЛИ ЧЛЕНОВЕ ВИШСЪДЕБЕН СЪВЕТ АЛО ТАЗИ Е ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ.

    Коментиран от #8

    21:40 15.07.2026

  • 5 Емигрант

    15 0 Отговор
    В целия свят мафиотите биха искали да са български граждани, не можете да "разкарате" мафията от властта защото с малоумието си издигнахте най-големите престъпници от 90-те в управляващи които да си гласуват закони които да ги пазат и защитават ! Без революция няма как да се оттървете от мафията, а тя е всички я знаят - ГЕРБ/ДПС/БКП !

    21:48 15.07.2026

  • 6 най голямата мафия в

    10 0 Отговор
    България съд и прокуратура днес се доказа за 150 000 000 гаранция 50 000 а за въпросната госпожа за нея нямам думи заедно с ВСС

    21:51 15.07.2026

  • 7 Тома

    10 0 Отговор
    Ще отлагаме защото тази е наше куче

    21:52 15.07.2026

  • 8 той и ВСС е

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "НОМЕРА ЙОРДАН СТОЕВИ":

    с изтекъл мандат от години но за сметка на това унищожават човешки съдби с тяхните решения но също помагат на доказани корумпета като тази .и за финал взимат заплати като за световно -дори господ да дойде на власт в България нищо няма да се промени

    21:56 15.07.2026

  • 9 Робот

    6 1 Отговор
    Още не вярват че ще играе сопата...! Аз ако бях вече щях да бягам силно...!

    Коментиран от #11

    21:57 15.07.2026

  • 10 Дааат

    2 0 Отговор
    Трябва спешно да започне копането на тунела под Шипка ,кандидати за копане ,бол

    22:17 15.07.2026

  • 11 Каква сопа, бе боташки тролещ чат бот

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "Робот":

    Както сте я подкарали от първия ден в който през измами узурпирахте целия парламент и държавна власт, до месец сопата ще заиграе по вас!

    Коментиран от #14, #15

    22:18 15.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Аоо

    2 0 Отговор
    А що не ги изметете всичките помияри.

    22:25 15.07.2026

  • 14 розав пеньоар

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Каква сопа, бе боташки тролещ чат бот":

    благодарение на пп дб герб и дпс сме в това положение все крадец до крадеца да не забравим имаше такъв народ и такъвтъпа..като тошко африкнаски

    22:25 15.07.2026

  • 15 Аве пониии,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Каква сопа, бе боташки тролещ чат бот":

    Каква сопа ве пони с тия меки китчици едеа си вдигаш сламката за смуЧиту 😂

    22:30 15.07.2026

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