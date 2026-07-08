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Европрокуратурата разследва 17 договора за жп проекти

Европрокуратурата разследва 17 договора за жп проекти

8 Юли, 2026 10:20 638 5

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  • турция-
  • европрокуратура

С Турция ще работим активно по Средния коридор - връзката между Азия и Европа, каза министър Пеев

Европрокуратурата разследва 17 договора за жп проекти - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С Турция водихме разговори за развитието на транспортните връзки между двете страни. Ще работим активно по т.нар. Среден коридор – това е връзката между Азия и Европа. Става дума за различни видове транспорт – жп, морски, пътен, комуникации, енергетика. Но няма никаква връзка между казуса „Боташ” и другите дейности в отношенията между Турция и България. Това каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в ефира на „Здравей, България” по Нова тв.

По отношение на жп транспорта у нас той посочи, че „положението е трагично и се намираме в колапс”. Необходима е адекватна инфраструктура, подвижен състав и мотивирани хора, а няма нито един проект, който да е стартирал и да е завършил успешно, беше категоричен министърът.

Той подчерта, че в 50% от железния път скоростта е по-ниска, отколкото е зададено по проект. Също така коментира, че не трябва да се работи „на парче”, а да се действа стратегически и стиковано. Министърът каза още, че има договори в жп транспорта за 764 милиона, за които няма финансиране и подчерта, че в момента те се ревизират.

Министърът каза, че 17 договора за жп проекти се разследват от Европейската прокуратура.

От 266 вагона у нас само 112 са климатизирани, а в част от тях има постоянни повреди, заяви още Пеев. Министър Пеев коментира и ситуацията с "Български пощи", като заяви, че те са пред фактически фалит.

Във връзка с мазута по брега на Черно море Пеев каза, че става дума за старо отлагане на нефтени продукти. И беше категоричен, че няма замърсител в териториалните ни води. Министърът каза, че има публикуван регистър на лицензираните атракциони, които са достъпни за всички. Също така подчерта, че вече има подадени сигнали за нередности.

Пеев завърши с думите, че целта на екипа му е да се положат добри основи за стратегическо планиране, за реализиране на проектите и на високи нива на безопасност в сферата.


България
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  • 1 a тук кво праят дремят ли

    11 0 Отговор
    Европрокуратурата разследва 17 договора за жп проекти

    Коментиран от #2

    10:23 08.07.2026

  • 2 у нас

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "a тук кво праят дремят ли":

    БДЖ строи интермодални жп гари веднага ги дава за максималния срок от 35г на ПИМК. После им продава локомотиви и вагони на промоционални цени, щото и без това няма работа за тях

    10:29 08.07.2026

  • 3 Василеску

    10 0 Отговор
    НКЖИ и БДЖ са огромен кран за източване на средства и захранване на наши фирмии хора.

    10:31 08.07.2026

  • 4 Българин

    6 0 Отговор
    Средния ще се получи със сигурност! Радев ни осигури един среден, ама това е само началото!

    10:31 08.07.2026

  • 5 СВО 1 595 дни РЕЗИЛ

    6 1 Отговор
    Това за ЖП-то. Какво ли мисли обаче министърът за шефа на АПИ, който те си назначиха с Радев и който вече сключи първите договори с любимците на стария модел Шиши-Биби.

    10:38 08.07.2026

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