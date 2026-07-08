От "Демократична България" ще настояват за дебат за забраната на социологическите проучвания в изборния ден

Депутатът от „Демократична България“ Надежда Йорданова коментира започналото в парламента обсъждане на промените в Изборния кодекс. По думите ѝ управляващите са заявили подкрепа за две от ключовите предложения на коалицията – гласуването в България да се извършва основно с машини и да отпадне ограничението за броя на избирателните секции в държавите членки на Европейския съюз.

Йорданова посочи, че между първо и второ четене „Демократична България“ ще настоява за широко обсъждане на предложението, свързано със забраната за публикуване на резултати от социологически проучвания в изборния ден, информират от Нова телевизия. „В обществото се сблъскват две тези. От една страна е необходимостта подобна информация да не влияе върху упражняването на правото на глас, а от друга – че такива данни така или иначе се разпространяват и този, който ги публикува, трябва да носи отговорност“, заяви тя.

Според Йорданова в голяма степен от „Прогресивна България“ подкрепят предложенията на „Демократична България“ по промените в изборното законодателство.

"Управляващото мнозинство е отхвърлило искането за изслушване по случая с проверката на ДАНС в складове за лекарства, извършена преди година след съмнения за източване на средства, включително от бюджета на Националната здравноосигурителна каса". Това заяви депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов.

По думите му проверката е започнала след репликата „веднага си тръгвайте“, станала публично известна във връзка с действията на служители на ДАНС. „Днес поискахме изслушване по тази тема, а управляващите от „Прогресивна България“ го отхвърлиха“, каза Божанов.

Той обяви, че от парламентарната група ще поискат темата да бъде разгледана в ресорната комисия, като настояват да бъде изслушан и служителят на ДАНС, направил разкритията в „Извън ефир“.

Според Божанов и настоящите управляващи не действат достатъчно решително срещу подобни схеми. „Както предишните управляващи, така и сегашните са доста плахи по отношение на разбиването на тези схеми. Очакването ни е да бъдат много по-проактивни“, заяви той.

От „Демократична България“ очакват ДАНС да изпрати в Народното събрание всички документи, свързани със случая около Мавров, както и с новия подуправител на НЗОК Асен Меджидиев. „Нашата работа като опозиция е да слагаме спирачка на тези неща“, допълни Божанов.