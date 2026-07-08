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От "Демократична България" ще настояват за дебат за забраната на социологическите проучвания в изборния ден

От "Демократична България" ще настояват за дебат за забраната на социологическите проучвания в изборния ден

8 Юли, 2026 11:35 592 20

  • демократична българия-
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  • забрана-
  • социологически проучвания-
  • изборен ден

„В обществото се сблъскват две тези. От една страна е необходимостта подобна информация да не влияе върху упражняването на правото на глас, а от друга – че такива данни така или иначе се разпространяват и този, който ги публикува, трябва да носи отговорност“, заяви Надежда Йорданова

От "Демократична България" ще настояват за дебат за забраната на социологическите проучвания в изборния ден - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Демократична България“ Надежда Йорданова коментира започналото в парламента обсъждане на промените в Изборния кодекс. По думите ѝ управляващите са заявили подкрепа за две от ключовите предложения на коалицията – гласуването в България да се извършва основно с машини и да отпадне ограничението за броя на избирателните секции в държавите членки на Европейския съюз.
Йорданова посочи, че между първо и второ четене „Демократична България“ ще настоява за широко обсъждане на предложението, свързано със забраната за публикуване на резултати от социологически проучвания в изборния ден, информират от Нова телевизия. „В обществото се сблъскват две тези. От една страна е необходимостта подобна информация да не влияе върху упражняването на правото на глас, а от друга – че такива данни така или иначе се разпространяват и този, който ги публикува, трябва да носи отговорност“, заяви тя.

Според Йорданова в голяма степен от „Прогресивна България“ подкрепят предложенията на „Демократична България“ по промените в изборното законодателство.

"Управляващото мнозинство е отхвърлило искането за изслушване по случая с проверката на ДАНС в складове за лекарства, извършена преди година след съмнения за източване на средства, включително от бюджета на Националната здравноосигурителна каса". Това заяви депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов.
По думите му проверката е започнала след репликата „веднага си тръгвайте“, станала публично известна във връзка с действията на служители на ДАНС. „Днес поискахме изслушване по тази тема, а управляващите от „Прогресивна България“ го отхвърлиха“, каза Божанов.

Той обяви, че от парламентарната група ще поискат темата да бъде разгледана в ресорната комисия, като настояват да бъде изслушан и служителят на ДАНС, направил разкритията в „Извън ефир“.

Според Божанов и настоящите управляващи не действат достатъчно решително срещу подобни схеми. „Както предишните управляващи, така и сегашните са доста плахи по отношение на разбиването на тези схеми. Очакването ни е да бъдат много по-проактивни“, заяви той.

От „Демократична България“ очакват ДАНС да изпрати в Народното събрание всички документи, свързани със случая около Мавров, както и с новия подуправител на НЗОК Асен Меджидиев. „Нашата работа като опозиция е да слагаме спирачка на тези неща“, допълни Божанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 що бе?

    1 5 Отговор
    Таман копейките ще мислят че са първи и няма да идат до урните.

    11:36 08.07.2026

  • 2 Даката

    12 0 Отговор
    Защо да няма, да имате време до сутринта да манипулирате вота, затова ли?

    11:37 08.07.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 0 Отговор
    Натка е права!Ако нема проучвания ДБ винаги ша пичели изборите, а Ицко Бойкикев ша е министр председател. 🦍🦍🦍🤣🥳👍

    11:37 08.07.2026

  • 4 Румен Йотова

    2 2 Отговор
    хайде моля без такива
    своеволия
    Хайде сега Всички заедно:
    - Ура

    11:38 08.07.2026

  • 5 думата на народа

    10 2 Отговор
    Искаме дебат за забрана на педофилската секта ппдб?

    11:40 08.07.2026

  • 6 Трол

    5 0 Отговор
    Най-добре да ги забранят половин минута преди изборите.

    11:43 08.07.2026

  • 7 ДъБили

    9 1 Отговор
    Любителите на петрохански наденици трябва да знаят, че хората ги мразят безплатно много преди изборния ден!

    11:47 08.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 провинциалист

    6 1 Отговор
    Разбира се, че ще настояват! Иначе откъде ще знаят колко евроатлантически ценности да подкарат от маалата към урните.

    11:50 08.07.2026

  • 10 Джип трабант

    5 0 Отговор
    Те са забранени. Затова ни осведомяват синонимно за процентите.

    11:50 08.07.2026

  • 11 име

    5 1 Отговор
    Най-важното е да има закон за чуждите агенти и когато някой соросоид на хранилка се появи по зависимите медии, да се оповстява че въпросния работи за друга държава и е вероятно да защитава интереси, противоречащи на българския националин интерес.

    Коментиран от #17

    11:51 08.07.2026

  • 12 Добро утро!

    6 1 Отговор
    И тези се сетили, че трябвало за нещо да настояват!
    Когато седяха по скутовете, хич не им беше през ухото!

    11:57 08.07.2026

  • 13 А бе

    6 1 Отговор
    кифло - сглобкаджии пихте мазно турско кафе и написахте домова книга стига ви изчезвайте при киро-сънсея

    12:05 08.07.2026

  • 14 Хипотетично

    4 0 Отговор
    В изборния ден се правят социологически проучвания, за да не могат резултатите от изборите да бъдат грубо манипулирани, а само деликатно умерено.
    Обявяване на проучванията преди приключване на изборния ден, ще са с изкривена информация от заинтересованите за манипулирането на изборите.

    12:08 08.07.2026

  • 15 пери

    1 1 Отговор
    Ами да, чиста манипулация са тия социологически проучвания в изборния ден, особено заради часовите разлики. Пък и по принцип са доста имагинерни - много се съмнявам провежда ли се наистина проучването на нагласите на избирателите. Мен как пък тъй никой никога не ме е питал за толкоз години за мойте нагласи? От 35 години гласувам...

    12:31 08.07.2026

  • 16 Чакай Това !

    0 1 Отговор
    Да Ти Спаси !

    Демокрацията !

    Докато Не Спрете Кражбите !

    И Не осигурите Правото На избор На Населението !

    Си Оставате Феодали !

    И Демокрация !

    Няма Да Има !

    12:36 08.07.2026

  • 17 Внимавай

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    какво си пожелаваш, че няма да остане пукнат копей на свобода

    12:38 08.07.2026

  • 18 урко

    1 0 Отговор
    това ли ви е най-голямата пречка сега, че вече сте със затихващи функции? Социологическите проучвания?!

    12:41 08.07.2026

  • 19 Емигрант

    0 0 Отговор
    Ха ха ха сетили се най-накрая, че тези проучвания контролират вотът на мал(к)оумните в България, "демек" 90 % от населението ! Такива социологически проучвания никъде в ЕС не се представят на обществото 6 месеца преди избори, защото това означава манипулиране на мисленето на суверенът което означава НЕдемократичен и НЕсвободнен избор ! Всичко в България е фалш, нищо добро не е измислено от тези фалшиви ЧЕРВЕНИ ДЕМОКРАТИ след 10.11.1989 г.!

    12:44 08.07.2026

  • 20 това, немощна госпожо,

    1 0 Отговор
    няма да помогне за по-голямо одобрение на хората към вашите порочни и некадърни проекти.

    12:51 08.07.2026

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