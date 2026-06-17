Иван Иванов: Има лот на "Хемус" построен в нищото - завършен е. Шишков може да направи писта за състезания

„Автомагистрала „Хемус“ има девет лота. За седем от тях има издадени разрешения за строеж. Два от тях са завършени напълно. Един беше открит миналата година и се пътува в посока Плевен — това е между пътен възел „Боаза“ и Дерманци“. Има още един, построен в нищото – завършен. Министър Шишков може да направи писта за състезания“, коментира в „Тази сутрин“ по bTV Иван Иванов, бивш министър на регионалното развитие и член на Националния съвет на БСП.

Има обвинения към него, че е узаконил незаконното строителство на лот 4 на магистрала „Хемус“. Настоящият регионален министър Шишков казва, че Иванов е подписал акт, който разрешава строителството, а същевременно е имало незаконно строителство.

„Лот 4 е разделен на три части — за различните части са издавани разрешения за строеж от различни министри, включително и от мен“, посочи Иван Иванов.

„Фактологията е следната: през 2021 г., когато темата се повдига, и господин Шишков е заместник-министър, а госпожа Комитова е министър, се прави запис с дрон и други карти, които обаче се оказват извън министерството. На база на тези записи се съставя констативен протокол. Министърът ги е взел и ги няма“, коментира той.

По думите му като служебен министър Шишков не е предприел действия за отстраняване на евентуално незаконно строителство, a по време на кабинета „Петков“ са съставени пет констативни акта за различни лотове.

“Българският съд, в няколко решения, казва, че тези актове са невалидни, т.е. не са издадени по правилния ред и не е доказано незаконно строителство”, отбеляза Иван Иванов.

Основните мотиви на съда са, че няма дата и място на извършване на нарушението, както и че в този участък няма такива съоръжения на „Хемус“.

Той коментира, че на 28 август, по заповед на началника на ДНСК, е извършена комисия от 14 души — представители на ДНСК, строителя, възложителя, надзора и проектанта, която установява, че няма незаконно строителство.

“Беше казано, че са платени 13 милиона лева за строителство на четвърт лот. По време на моя мандат такова плащане не е направено. Проверих и се оказва, че плащането е направено по време на служебния кабинет - при господин Найденов. Очевидно неговият екип е преценил, че няма проблем да се извърши такова плащане“, коментира Иван Иванов.

„За авансовите плащания има методика, приета по инициатива на Камарата на строителите. Това е акт на Министерски съвет. Тя може да бъде отменена от сегашния Министерски съвет. Важно е да се знае, че тази методика действа занапред, а не със задна дата“, отбеляза той.

Бившият министър показа заповед, че още на 6 февруари е забранил всякакви индексации и поемане на разходи, които ще доведат до натоварване на бюджета.

"Ще заведа дело, защото моето име беше публично уронено с неверни твърдения", отбеляза Иванов.