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Иван Иванов: Има лот на "Хемус" построен в нищото - завършен е. Шишков може да направи писта за състезания

Иван Иванов: Има лот на "Хемус" построен в нищото - завършен е. Шишков може да направи писта за състезания

17 Юни, 2026 10:25 1 590 7

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По думите на Иван Иванов като служебен министър Шишков не е предприел действия за отстраняване на евентуално незаконно строителство, a по време на кабинета „Петков“ са съставени пет констативни акта за различни лотове

Иван Иванов: Има лот на "Хемус" построен в нищото - завършен е. Шишков може да направи писта за състезания - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Автомагистрала „Хемус“ има девет лота. За седем от тях има издадени разрешения за строеж. Два от тях са завършени напълно. Един беше открит миналата година и се пътува в посока Плевен — това е между пътен възел „Боаза“ и Дерманци“. Има още един, построен в нищото – завършен. Министър Шишков може да направи писта за състезания“, коментира в „Тази сутрин“ по bTV Иван Иванов, бивш министър на регионалното развитие и член на Националния съвет на БСП.

Има обвинения към него, че е узаконил незаконното строителство на лот 4 на магистрала „Хемус“. Настоящият регионален министър Шишков казва, че Иванов е подписал акт, който разрешава строителството, а същевременно е имало незаконно строителство.

„Лот 4 е разделен на три части — за различните части са издавани разрешения за строеж от различни министри, включително и от мен“, посочи Иван Иванов.

„Фактологията е следната: през 2021 г., когато темата се повдига, и господин Шишков е заместник-министър, а госпожа Комитова е министър, се прави запис с дрон и други карти, които обаче се оказват извън министерството. На база на тези записи се съставя констативен протокол. Министърът ги е взел и ги няма“, коментира той.

По думите му като служебен министър Шишков не е предприел действия за отстраняване на евентуално незаконно строителство, a по време на кабинета „Петков“ са съставени пет констативни акта за различни лотове.

“Българският съд, в няколко решения, казва, че тези актове са невалидни, т.е. не са издадени по правилния ред и не е доказано незаконно строителство”, отбеляза Иван Иванов.

Основните мотиви на съда са, че няма дата и място на извършване на нарушението, както и че в този участък няма такива съоръжения на „Хемус“.

Той коментира, че на 28 август, по заповед на началника на ДНСК, е извършена комисия от 14 души — представители на ДНСК, строителя, възложителя, надзора и проектанта, която установява, че няма незаконно строителство.

“Беше казано, че са платени 13 милиона лева за строителство на четвърт лот. По време на моя мандат такова плащане не е направено. Проверих и се оказва, че плащането е направено по време на служебния кабинет - при господин Найденов. Очевидно неговият екип е преценил, че няма проблем да се извърши такова плащане“, коментира Иван Иванов.

„За авансовите плащания има методика, приета по инициатива на Камарата на строителите. Това е акт на Министерски съвет. Тя може да бъде отменена от сегашния Министерски съвет. Важно е да се знае, че тази методика действа занапред, а не със задна дата“, отбеляза той.

Бившият министър показа заповед, че още на 6 февруари е забранил всякакви индексации и поемане на разходи, които ще доведат до натоварване на бюджета.

"Ще заведа дело, защото моето име беше публично уронено с неверни твърдения", отбеляза Иванов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити на Кака

    11 5 Отговор
    ....по време на кабинета „Петков“ са съставени пет констативни акта за различни лотове.

    “Българският съд, в няколко решения, казва, че тези актове са невалидни, т.е. не са издадени по правилния ред и не е доказано незаконно строителство”....

    Коренът на проблема. На база тези КА кретените от ППДС стопираха строителството и го замразиха за четири години.
    Задачата беше изпълнена.
    А сега същите кретени шумно питат защо Хемус не е била построена...
    И тъППпитекориата оглася околностите с врясъците си, белким нищо не се чуе за Али Баба Лама Коцко...

    11:12 17.06.2026

  • 2 А тоя

    13 2 Отговор
    църню как лъже и маже , като почти всички от боята !

    Коментиран от #7

    11:15 17.06.2026

  • 3 Иванов

    4 3 Отговор
    Този човек от ДПС или от ГЕРБ е бил министър?
    Щото останах с впечатление, че защитава техните интереси, а не на БСП.

    11:22 17.06.2026

  • 4 Хмм

    5 1 Отговор
    скрийте се, обслужващ персонал на пеевски и борисов, дори зарков не ви иска

    11:27 17.06.2026

  • 5 Ами

    6 3 Отговор
    ако бяхте оставили Живков някоя и друга година още, щеше да построи цялата магистрала, най-трудните участъци бяха построени точно по негово време, но на Луканов и кликата му им се искаше да стават милионери и ливидираха България, Господ да ни помогне да запазим поне това, което е останало, неизядено от тези скакалци

    11:31 17.06.2026

  • 6 мазника шишков съшо като другите бораши

    1 2 Отговор
    е турско мекере!

    11:55 17.06.2026

  • 7 Ти да видиш

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "А тоя":

    И как се лъже с факти и документи?
    Виж пропагандата и популизма на "Прогресистите" си е друга работа - каквато и глупост и лъжа да изрекат, се приема от Ганчо за истина. ;)
    Между другото... няма ли да "изсветлят" и Боташ най-накрая?

    12:31 17.06.2026

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