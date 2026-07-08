Трагедия в Карлово: Прокуратурата разследва смъртта на 2-месечно бебе след прегледи в Спешното

Окръжна прокуратура – Пловдив и органите на МВР започнаха спешно досъдебно производство след смъртта на двумесечно бебе, настъпила в сряда сутринта в Спешното отделение на болницата в Карлово.

Случаят предизвика масови вълнения и обвинения в лекарска небрежност от страна на опечаленото семейство, което живее в ромската махала на града.

Версията на близките: Отказана помощ заради „обикновена хрема“

Хронологията на събитията започва рано сутринта около 06:00 часа, когато родителите закарват детето в Спешния кабинет заради затруднено дишане и влошено общо състояние. Пред медиите лелята на починалото момченце заяви, че дежурният медицински екип е отказал да го приеме за болнично лечение. Медиците уверили семейството, че бебето има единствено хрема и състоянието му не е критично, след което ги отпратили у дома.

Малко преди 07:00 часа обаче ситуацията рязко се влошава – пеленачето започва да пожълтява и да губи жизнени функции. Родителите го връщат обратно в отделението на ръце, където по-късно им е съобщено, че бебето е починало.

Версията на болницата: Спор за отказана хоспитализация

Официалните данни от Детското отделение на карловската болница потвърждават, че детето не е било хоспитализирано в техните структури. Между лекарите и родителите обаче съществува сериозно разминаване в показанията. По неофициална информация от болничното заведение се прокрадва тезата, че на семейството всъщност е било предложено бебето да остане под наблюдение, но те са отказали. Близките категорично отричат това и настояват, че лекарският състав е подценил симптомите.

Предстоящи проверки и аутопсия

На мястото на инцидента веднага са пристигнали екипи на полицията, които да гарантират обществения ред и да съберат първични доказателства. Очаква се Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и Центърът за спешна медицинска помощ – Пловдив да излязат с официални становища и резултати от вътрешна проверка.

„Разследването е на първоначален етап и целта е да установи точните обстоятелства и медицински действия около смъртта на детето“, обявиха от Областната дирекция на МВР – Пловдив. Назначена е съдебномедицинска аутопсия, която да определи категорично точната причина за фаталния изход.