Новини
България »
Трагедия в Карлово: Прокуратурата разследва смъртта на 2-месечно бебе след прегледи в Спешното

Трагедия в Карлово: Прокуратурата разследва смъртта на 2-месечно бебе след прегледи в Спешното

8 Юли, 2026 14:22 1 269 19

  • починало-
  • бебе-
  • болница-
  • карлово

Близките твърдят, че на детето е отказан прием заради „хрема“, докато медиците и родителите спорят дали е предлагана хоспитализация

Трагедия в Карлово: Прокуратурата разследва смъртта на 2-месечно бебе след прегледи в Спешното - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжна прокуратура – Пловдив и органите на МВР започнаха спешно досъдебно производство след смъртта на двумесечно бебе, настъпила в сряда сутринта в Спешното отделение на болницата в Карлово.

Случаят предизвика масови вълнения и обвинения в лекарска небрежност от страна на опечаленото семейство, което живее в ромската махала на града.

Версията на близките: Отказана помощ заради „обикновена хрема“

Хронологията на събитията започва рано сутринта около 06:00 часа, когато родителите закарват детето в Спешния кабинет заради затруднено дишане и влошено общо състояние. Пред медиите лелята на починалото момченце заяви, че дежурният медицински екип е отказал да го приеме за болнично лечение. Медиците уверили семейството, че бебето има единствено хрема и състоянието му не е критично, след което ги отпратили у дома.

Малко преди 07:00 часа обаче ситуацията рязко се влошава – пеленачето започва да пожълтява и да губи жизнени функции. Родителите го връщат обратно в отделението на ръце, където по-късно им е съобщено, че бебето е починало.

Версията на болницата: Спор за отказана хоспитализация

Официалните данни от Детското отделение на карловската болница потвърждават, че детето не е било хоспитализирано в техните структури. Между лекарите и родителите обаче съществува сериозно разминаване в показанията. По неофициална информация от болничното заведение се прокрадва тезата, че на семейството всъщност е било предложено бебето да остане под наблюдение, но те са отказали. Близките категорично отричат това и настояват, че лекарският състав е подценил симптомите.

Предстоящи проверки и аутопсия

На мястото на инцидента веднага са пристигнали екипи на полицията, които да гарантират обществения ред и да съберат първични доказателства. Очаква се Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и Центърът за спешна медицинска помощ – Пловдив да излязат с официални становища и резултати от вътрешна проверка.

„Разследването е на първоначален етап и целта е да установи точните обстоятелства и медицински действия около смъртта на детето“, обявиха от Областната дирекция на МВР – Пловдив. Назначена е съдебномедицинска аутопсия, която да определи категорично точната причина за фаталния изход.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 др Гей Билтс

    13 6 Отговор
    Съвременната медицина е толкова напреднала, че вече всички сме болни още от раждането.

    Коментиран от #4

    14:27 08.07.2026

  • 2 Проблема по принцип е че много народ

    21 2 Отговор
    Разчита на детските и майчинските покрай това бебе. По някога дори не им знаят имената на децата но проблема е парата. Не ни стигат ромите ами сега и азиатците.

    14:41 08.07.2026

  • 3 Сила

    16 5 Отговор
    До довечера ще си направят ново , не ги мислете ....това е механичен процес при тях , конвейерна лента !!!

    14:44 08.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трябва да се оказва отпор

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ако":

    На тия които пишат безсмислени глупости да размиват форумите.

    14:54 08.07.2026

  • 6 Цвете

    6 6 Отговор
    АКО ТОВА Е ДНЕШНАТА МЕДИЦИНА, ТЕЖКО И ГОРКО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. КАКВО ЩЕ ДЕЛИМ ДЕЦАТА НА РОМИ И БЪЛГАРИ ЛИ? ТРАГЕДИЯТА Е ЖЕСТОКА, АКО ДЕЙСТВИТЕЛНО СА ОТКАЗАЛИ ДА ПОМОГНАТ.

    Коментиран от #9

    15:23 08.07.2026

  • 7 Като хлебарките и почти толкова умни

    4 1 Отговор
    Синганорката гащи няма баджанак, баджанак

    15:40 08.07.2026

  • 8 Исторически парк

    6 1 Отговор
    В Карлово вече няма български бебета! Спете спокойно не е от нашите 😉

    15:40 08.07.2026

  • 9 Цъфнало

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Докато викаме на циганите роми и пишем умилителни нравоучения с главни букви по форумите, така ще е..

    Коментиран от #16

    15:42 08.07.2026

  • 10 Слава Україні

    2 0 Отговор
    Населението трябва да се редуцира. Само златния милиард ще остане. За това са създадени здравната, пенсионната и социалната системи.

    15:44 08.07.2026

  • 11 Отвратителен злобен,

    3 1 Отговор
    завистлив, нагъл, необразован и алчен расист - що е то?

    Коментиран от #14, #15

    15:45 08.07.2026

  • 12 1135

    2 1 Отговор
    Ъпсурт е лекарите да са отказали хоспитализация поне по две железни причини....
    Най-вероятно ундерменшен са се отказали и сега се изживяват като жертви....

    15:48 08.07.2026

  • 13 Лекар

    1 1 Отговор
    Галите от остров ман да ги бухат с троен файзер още като изскочат от миганката

    15:49 08.07.2026

  • 14 московит

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Отвратителен злобен,":

    Ха познай.

    15:49 08.07.2026

  • 15 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Отвратителен злобен,":

    Адолф Хитлер 😏

    15:49 08.07.2026

  • 16 И вързало

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Цъфнало":

    Цвете много добре го е написала. Трябва преди всичко да преобладава човещината.

    15:50 08.07.2026

  • 17 Исторически парк

    1 1 Отговор
    Споко вече се пече следващото 💩

    Коментиран от #18

    15:50 08.07.2026

  • 18 Том Круз

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Исторически парк":

    Кога ще си платиш членския внос побързай, че ще те отлъчим!

    Коментиран от #19

    15:57 08.07.2026

  • 19 Исторически парк

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Том Круз":

    Боли ме шмайзера

    15:58 08.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове