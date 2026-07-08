Трагедия в Карлово: Прокуратурата разследва смъртта на 2-месечно бебе след прегледи в Спешното

Окръжна прокуратура – Пловдив и органите на МВР започнаха спешно досъдебно производство след смъртта на двумесечно бебе, настъпила в сряда сутринта в Спешното отделение на болницата в Карлово.
Случаят предизвика масови вълнения и обвинения в лекарска небрежност от страна на опечаленото семейство, което живее в ромската махала на града.
Версията на близките: Отказана помощ заради „обикновена хрема“
Хронологията на събитията започва рано сутринта около 06:00 часа, когато родителите закарват детето в Спешния кабинет заради затруднено дишане и влошено общо състояние. Пред медиите лелята на починалото момченце заяви, че дежурният медицински екип е отказал да го приеме за болнично лечение. Медиците уверили семейството, че бебето има единствено хрема и състоянието му не е критично, след което ги отпратили у дома.
Малко преди 07:00 часа обаче ситуацията рязко се влошава – пеленачето започва да пожълтява и да губи жизнени функции. Родителите го връщат обратно в отделението на ръце, където по-късно им е съобщено, че бебето е починало.
Версията на болницата: Спор за отказана хоспитализация
Официалните данни от Детското отделение на карловската болница потвърждават, че детето не е било хоспитализирано в техните структури. Между лекарите и родителите обаче съществува сериозно разминаване в показанията. По неофициална информация от болничното заведение се прокрадва тезата, че на семейството всъщност е било предложено бебето да остане под наблюдение, но те са отказали. Близките категорично отричат това и настояват, че лекарският състав е подценил симптомите.
Предстоящи проверки и аутопсия
На мястото на инцидента веднага са пристигнали екипи на полицията, които да гарантират обществения ред и да съберат първични доказателства. Очаква се Регионалната здравна инспекция (РЗИ) и Центърът за спешна медицинска помощ – Пловдив да излязат с официални становища и резултати от вътрешна проверка.
„Разследването е на първоначален етап и целта е да установи точните обстоятелства и медицински действия около смъртта на детето“, обявиха от Областната дирекция на МВР – Пловдив. Назначена е съдебномедицинска аутопсия, която да определи категорично точната причина за фаталния изход.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 др Гей Билтс
Коментиран от #4
14:27 08.07.2026
2 Проблема по принцип е че много народ
14:41 08.07.2026
3 Сила
14:44 08.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Трябва да се оказва отпор
До коментар #4 от "Ако":На тия които пишат безсмислени глупости да размиват форумите.
14:54 08.07.2026
6 Цвете
Коментиран от #9
15:23 08.07.2026
7 Като хлебарките и почти толкова умни
15:40 08.07.2026
8 Исторически парк
15:40 08.07.2026
9 Цъфнало
До коментар #6 от "Цвете":Докато викаме на циганите роми и пишем умилителни нравоучения с главни букви по форумите, така ще е..
Коментиран от #16
15:42 08.07.2026
10 Слава Україні
15:44 08.07.2026
11 Отвратителен злобен,
Коментиран от #14, #15
15:45 08.07.2026
12 1135
Най-вероятно ундерменшен са се отказали и сега се изживяват като жертви....
15:48 08.07.2026
13 Лекар
15:49 08.07.2026
14 московит
До коментар #11 от "Отвратителен злобен,":Ха познай.
15:49 08.07.2026
15 Ивелин Михайлов
До коментар #11 от "Отвратителен злобен,":Адолф Хитлер 😏
15:49 08.07.2026
16 И вързало
До коментар #9 от "Цъфнало":Цвете много добре го е написала. Трябва преди всичко да преобладава човещината.
15:50 08.07.2026
17 Исторически парк
Коментиран от #18
15:50 08.07.2026
18 Том Круз
До коментар #17 от "Исторически парк":Кога ще си платиш членския внос побързай, че ще те отлъчим!
Коментиран от #19
15:57 08.07.2026
19 Исторически парк
До коментар #18 от "Том Круз":Боли ме шмайзера
15:58 08.07.2026