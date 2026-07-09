Парламентът приема ключови промени в Закона за кредитните институции

Народното събрание се подготвя да приеме окончателно важни промени в Закона за кредитните институции (ЗКИ), внесени от Министерския съвет. Основната цел на реформата е пълното въвеждане на европейските стандарти в банковия сектор с оглед на подготовката на страната за еврозоната, засилването на банковия надзор и оптимизирането на санкционния режим.
Край на вечните мандати в управителните органи на БНБ
Една от най-дискутираните мерки е въвеждането на таван за престоя в управлението на Централната банка. Промените предвиждат членовете на управителните органи на БНБ да не могат да заемат длъжността си за повече от общо 14 години.
- Това ограничение няма да се прилага единствено за управителя на БНБ.
- По замисъл правилото ще обхване новите назначения, направени след началото на 2026 година, като целта е да се гарантира независимостта и регулярната ротация в управлението на регулатора.
По-затегнат контрол и "цедка" за банковите шефове
Проектозаконът предвижда допълнително затягане на изискванията за независимост на служителите и на ръководството на БНБ. Паралелно с това се регламентират по-строги процеси за оценка на надеждността и пригодността на хората, заемащи ключови и управителни позиции в търговските банки у нас. Надзорните органи ще имат по-големи правомощия при проследяването на пруденциално значими трансакции, за да се гарантира стабилността на цялата система.
Какво още включва парламентарният ден?
Промените в банковия закон са част от динамичен дневен ред на депутатите. Веднага след финансовата тема, Народното събрание ще разгледа и актуализацията на инвестиционния разход за придобиване на бойни машини "Страйкър" за Сухопътните войски. Проектът вече има "зелена светлина" от Комисията по отбрана и цели промяна на финансовите параметри по договорите със САЩ, включително временно отлагане на покупката на 17 безпилотни системи "Скайрайдър". В програмата е заложен и финансовият отчет на Българската телеграфна агенция (БТА).
Очаква се дебатите в пленарната зала по Закона за кредитните институции да преминат бързо, тъй като текстовете вече получиха широка подкрепа на първо четене в бюджетната комисия и в залата в края на юни.
Източник: БТА
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1 бою циганина
05:08 09.07.2026