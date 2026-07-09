Парламентът приема ключови промени в Закона за кредитните институции

Народното събрание се подготвя да приеме окончателно важни промени в Закона за кредитните институции (ЗКИ), внесени от Министерския съвет. Основната цел на реформата е пълното въвеждане на европейските стандарти в банковия сектор с оглед на подготовката на страната за еврозоната, засилването на банковия надзор и оптимизирането на санкционния режим.



Край на вечните мандати в управителните органи на БНБ

Една от най-дискутираните мерки е въвеждането на таван за престоя в управлението на Централната банка. Промените предвиждат членовете на управителните органи на БНБ да не могат да заемат длъжността си за повече от общо 14 години.

Това ограничение няма да се прилага единствено за управителя на БНБ .

. По замисъл правилото ще обхване новите назначения, направени след началото на 2026 година, като целта е да се гарантира независимостта и регулярната ротация в управлението на регулатора.

По-затегнат контрол и "цедка" за банковите шефове

Проектозаконът предвижда допълнително затягане на изискванията за независимост на служителите и на ръководството на БНБ. Паралелно с това се регламентират по-строги процеси за оценка на надеждността и пригодността на хората, заемащи ключови и управителни позиции в търговските банки у нас. Надзорните органи ще имат по-големи правомощия при проследяването на пруденциално значими трансакции, за да се гарантира стабилността на цялата система.

Какво още включва парламентарният ден?

Промените в банковия закон са част от динамичен дневен ред на депутатите. Веднага след финансовата тема, Народното събрание ще разгледа и актуализацията на инвестиционния разход за придобиване на бойни машини "Страйкър" за Сухопътните войски. Проектът вече има "зелена светлина" от Комисията по отбрана и цели промяна на финансовите параметри по договорите със САЩ, включително временно отлагане на покупката на 17 безпилотни системи "Скайрайдър". В програмата е заложен и финансовият отчет на Българската телеграфна агенция (БТА).

Очаква се дебатите в пленарната зала по Закона за кредитните институции да преминат бързо, тъй като текстовете вече получиха широка подкрепа на първо четене в бюджетната комисия и в залата в края на юни.

Източник: БТА