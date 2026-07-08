Александър Пулев отсече: Няма рамково споразумение с "Райнметал"

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви в отговор на въпрос на Богдан Богданов от "Продължаваме промяната", че няма договор, няма рамково споразумение, а само спогодби с германската компания „Райнметал“. Отговорът е във връзка с договореностите от октомври 2025 г. от Кабинета "Желязков" за изграждане на завод за барут и боеприпаси край Сопот, между "Райнметал" и ВМЗ - Сопот, предава БТА.

Германия е основен външноикономически и търговски партньор, искаме ефективно да работим с тях, но това е сложен процес, има проблеми с терена от техническа гледна точка, нужна е цялостна ревизия на основни параметри, която предстои, каза вицепремиерът.

По думите му от обратната връзка от правните екипи става ясни, че не е защитен българският интерес, съгласили сме с всичко от германска страна, без да се опитаме да отправим определени искания, да се намалят определени лицензионни плащания, да участват български поддоставчици във веригата.

Друг огромен проблем е финансирането, тъй като ресурсът от механизма SAVE се оказа 10 -15 процента, крайно недостатъчно при ангажимент от българска страна за 400 милиона евро, при преговорите са били заложени 400 милиона евро потенциални капиталови разходи от бюджета.

„Не знам каква е била капиталовата разбивка в бюджета тогава, но към момента ги няма, ще е трудно да се финансира, необходимо е активиране на нови средства от Европа, трансформиране на програми, налице са повече въпроси, отколкото отговори, ще е трудно самото финансиране, съобщили сме го на германската страна, ще имаме трудности, трябва да се трансформира цялостния план, което отнеме доста време“, каза икономическият министър.

Богдан Богданов заяви, че от отговора стават ясни две важни неща - първо нещо е подписано, но няма договор, тази приоритетна инвестиция не е реален проект, а е повече маркетинг и няма финансиране. Той добави, че ВМЗ има голям капацитет и може да произвежда боеприпаси по натовски стандарти, независимо дали с „Райнметал“ или с по-малки инвестиции.

Министър Пулев допълни в отговор на въпроса на Богданов къде са отишли тези 83 млн. лв., че дружеството „Иганово“ се появило по странен начин, за да наеме строителна фирма, да построи по лиценз и по всички указания и архитектурни планове, влизащи в изискванията на“ Райнметал“.

Тези 43 млн. евро са платени на „Райнметал“, което е практика, като се изнася строителство на завод към трета страна, но е трябвало да се появят 270 млн. евро към строителна фирма, която да построи завода извън съвместното дружество и да го отдава под наем към съвместно дружество, което е коренна разлика.