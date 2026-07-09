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Кольо Колев: Забраната за екзитполове в изборния ден е излишна

Кольо Колев: Забраната за екзитполове в изборния ден е излишна

9 Юли, 2026 10:39 668 12

  • кольо колев-
  • социология-
  • мерки-
  • избори-
  • екзитпол

В България работят специалисти с висок професионализъм, но се срещат и такива, които демонстрират явни политически зависимости

Кольо Колев: Забраната за екзитполове в изборния ден е излишна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въвеждането на забрана за провеждане на социологически изследвания в деня на изборите е напълно излишно, тъй като те не влияят на финалния резултат. Това заяви в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС директорът на агенция "Медиана" Кольо Колев, подчертавайки, че екзитполовете служат по-скоро като защитен механизъм срещу евентуални измами.

Според Колев евентуално ограничение на проучванията в деня на вота е лишено от всякаква логика и не носи полза за изборния процес.

„Абсолютно никакво влияние няма, освен това е до голяма степен една предпазна мярка против евентуални опити за въздействия от административна страна. Представете си да кажем - ЦИК казват, че дадено лице печели с 50 на сто, а всички социологически агенции казват, че всъщност това е се случило с 30 на сто“, обяснява социологът пред медията.

По думите му подобно разминаване създава дисонанс, който държи официалните органи отговорни и гарантира, че няма да има злоупотреби. Практиката за алтернативно обявяване на междинни резултати чрез класации за книги или цени на зеленчуци също не влияе на финалния изход. Колев посочва, че в тези часове е твърде късно за промяна на обществените нагласи, а реалните тенденции се очертават едва в късния следобед.

Директорът на "Медиана" коментира и съмненията за поръчкови социологически проучвания у нас. Той е категоричен, че подобно въздействие се случва много преди отварянето на изборните секции, когато има достатъчно технологично време за промяна на общественото мнение.

„Манипулациите, тези, които влияят върху изборния процес, се правят далеч преди изборния ден. И тяхната цел е ясна - да внушат по един начин, че едни се качват, а други падат. Колкото повече наближава изборният ден, толкова по-малко се лъже, по простата причина, че тогава веднага лъжата ще блесне“, заявява Колев, съобщават от "Агенция Фокус".

Той допълва, че в повечето държави подобни изследвания са напълно свободни, а резултатите от паралелните преброявания се обявяват веднага след края на изборния ден като предварителни данни.

Относно напрежението между политическите фигури и социологическата гилдия, експертът отбелязва, че в България работят специалисти с висок професионализъм, но се срещат и такива, които демонстрират явни политически зависимости.

„И при социолозите, както навсякъде, има и свестни - такива, които са на високо професионално ниво и които малко или много държат на професионалната си съвест, и други, които така не изпълняват тези критерии. Тоест, заради една бълха да не се гори юрганът“, призовава експертът.

Социологът прави паралел с журналистическата професия, където също съществува риск от прекрачване на етичните граници.

„Ние сме такива професии, които винаги са пред изкушението, пред съблазънта да преминат границата на професионалното в нечий интерес“, обобщава Кольо Колев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    8 0 Отговор
    Тия станаха милионери с лъжите си.
    Питайте Кънчо Стойчев от къде и как построи имение/хотел, което после продаде за 60 МИЛИОНА!!!
    Питайте те го от къде са му парите??? 😡

    Коментиран от #2, #3

    10:43 09.07.2026

  • 2 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    Прочетох първото изречение и спрях.... Големи специалисти по лъжи..... Може би седмица преди изборите не трябва да има обявяване на никакви проучвания.....

    11:01 09.07.2026

  • 3 Иван4о

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    Този е излишен, по-скоро вреден за обществото.

    11:01 09.07.2026

  • 4 Анонимен

    5 0 Отговор
    Малко спорен въпрос, но от тези "случайни" допитвания е лесно да манипулираш, че изборите са били нечестни и да мобилизираш малцинството да приказват, че били репресирани.

    11:02 09.07.2026

  • 5 Кои са най - богати

    3 0 Отговор
    В политиката? Социолозите. Последно ограбиха селското имение на един с 100000. Имат и цели курорти. Като този от снимката, вероятно защото броят по поръчка.

    11:21 09.07.2026

  • 6 Трол

    2 1 Отговор
    Провеждането на избори е излишно, след като социологическите агенции знаят резултатите.

    11:29 09.07.2026

  • 7 Зъл пес

    0 3 Отговор
    С вас,и без вас,фатмака си открадна изборите,и сега се фука колко много го харесваме.

    Коментиран от #9

    11:29 09.07.2026

  • 8 хмм

    3 0 Отговор
    Не е излишна, задължителна е!

    11:31 09.07.2026

  • 9 И много не им достига да са държавници

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Зъл пес":

    Всичките ни политици са фукльовци.

    11:33 09.07.2026

  • 10 Българин 🇧🇬

    2 0 Отговор
    " В България работят специалисти с висок професионализъм, но се срещат и такива, които демонстрират явни политически зависимости " / Всички лизатири и компетенции назначени от СЕМ са зависими . За забраната си има причини !!

    11:46 09.07.2026

  • 11 Полю Колев

    0 0 Отговор
    Само и поулдансинга да не забранят, че тогава става страшно.

    11:50 09.07.2026

  • 12 Ех ,Кольо

    0 0 Отговор
    Ех ,Колев да излишен си .

    11:54 09.07.2026

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