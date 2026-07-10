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Времето днес, прогноза за петък, 10 юли: Слънцето се завръща, температурите тръгват нагоре

Времето днес, прогноза за петък, 10 юли: Слънцето се завръща, температурите тръгват нагоре

10 Юли, 2026 03:00 657 1

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Атмосферата се стабилизира след преминаващите бури – очакват ни максимални стойности до 31°C, изолирани превалявания са възможни само на изток и в планините

Времето днес, прогноза за петък, 10 юли: Слънцето се завръща, температурите тръгват нагоре - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Времето в по-голямата част от България ще бъде предимно слънчево и приятно, бележейки край на интензивните гръмотевични бури и градушки, които обхванаха страната в средата на седмицата.

Според синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), атмосферното налягане ще продължи да се повишава и ще се задържи малко по-високо от средното за месеца.

В сутрешните часове времето ще бъде прохладно с минимални температури между 14°C и 20°C. През деня ще се радваме на много слънчеви часове, като едва в следобедните часове ще се развива временна купеста облачност. Вероятността за валежи е минимална, като краткотрайни изолирани превалявания от дъжд са възможни единствено в крайните източни райони и над планинските масиви.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните дневни температури в страната ще достигнат комфортните за средата на лятото 26°C до 31°C, като в София термометрите ще отчетат около 26°C, а в най-западните и топли части на Дунавската равнина – до 30°C – 32°C.

По региони: Какво да очакваме?

  • По Черноморието: Денят ще започне с променлива облачност, като на отделни места, главно след обяд, все още е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 25°C и 28°C. Морската вода остава отлична за плаж с температура от 24°C до 26°C. Вълнението на морето ще бъде слабо – около 1-2 бала.
  • В планините: Условията за туризъм се подобряват значително. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, а в следобедните часове ще се развие купеста облачност с изолирани и слаби превалявания. Вятърът по високите части ще остане умерен до силен от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°C, а на 2000 метра – около 14°C.

Поглед напред: Жегата се засилва през уикенда

Петък се явява преходен ден към първата по-продължителна гореща вълна за месеца. Още от събота вятърът ще се ориентира от юг и ще започне да пренася по-топъл въздух от Средиземноморието. В неделя термометрите в по-голямата част от страната бързо ще прескочат границата от 30 градуса, достигайки стойности между 31°C и 36°C.

Източник: НИМХ, БТА


България
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