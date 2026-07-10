Тежка катастрофа край Мъглиж затвори Подбалканския път, има загинал и ранена

Тежък пътен инцидент отне човешки живот и блокира изцяло трафика по Подбалканския път (път I-6) в участъка между Казанлък и Гурково. Произшествието е възникнало снощи около 22:00 часа в района на град Мъглиж.

Рискова маневра води до фаталния удар

По първоначални данни на разследващите, инцидентът е предизвикан от тежък сблъсък между товарен камион и лек автомобил. Основната версия за трагедията към момента е предприемането на рискова маневра от страна на шофьора на колата. Според събраната информация, той се е опитал да направи обратен завой директно на Подбалканския път, при което превозното средство е било пометено от движещия се тежкотоварен автомобил.

Жертви и пострадали

Ударът е бил изключително силен, като водачът на лекия автомобил е загинал на място. В колата е пътувала и жена, която е тежко пострадала. Екип на Спешна помощ я е транспортирал в болнично заведение с множество наранявания.