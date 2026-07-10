Тежка катастрофа край Мъглиж затвори Подбалканския път, има загинал и ранена

Тежък пътен инцидент отне човешки живот и блокира изцяло трафика по Подбалканския път (път I-6) в участъка между Казанлък и Гурково. Произшествието е възникнало снощи около 22:00 часа в района на град Мъглиж.
Рискова маневра води до фаталния удар
По първоначални данни на разследващите, инцидентът е предизвикан от тежък сблъсък между товарен камион и лек автомобил. Основната версия за трагедията към момента е предприемането на рискова маневра от страна на шофьора на колата. Според събраната информация, той се е опитал да направи обратен завой директно на Подбалканския път, при което превозното средство е било пометено от движещия се тежкотоварен автомобил.
Жертви и пострадали
Ударът е бил изключително силен, като водачът на лекия автомобил е загинал на място. В колата е пътувала и жена, която е тежко пострадала. Екип на Спешна помощ я е транспортирал в болнично заведение с множество наранявания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да живей Муньо Крадевски
06:28 10.07.2026
2 Здрасти
Коментиран от #7
06:42 10.07.2026
3 Дзак
Коментиран от #5, #6
06:47 10.07.2026
4 А по ТОЯ ПЪТ МВР ОПГ СЕ КРИЕ ПОД
06:54 10.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Дзак":оня прави опит за обратен директно на пътя,
ама камионджията ти виновен ❗
07:00 10.07.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Дзак":За пет-шест секунди на този тесен път можеш да направиш обратен завой само с ръчна и то ако си гледАл всички серии на "Бързи и яростни"😉❗
07:03 10.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тези с автомобилите
07:13 10.07.2026
9 Няма невинни
Вероятно мястото е с ограничение на скоростта, което шофьорът на камиона не е спазил. Едно от онези 60, за които често някой не знае за какво са.
07:23 10.07.2026
10 МПС
07:37 10.07.2026