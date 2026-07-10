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Тежка катастрофа край Мъглиж затвори Подбалканския път, има загинал и ранена
  Тема: Войната на пътя

Тежка катастрофа край Мъглиж затвори Подбалканския път, има загинал и ранена

10 Юли, 2026 06:04, обновена 10 Юли, 2026 06:07 1 350 10

  • катастрофа-
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  • мъглиж

Шофьор на лека кола изгуби живота си след сблъсък с камион; движението в участъка Казанлък – Гурково е напълно блокирано

Тежка катастрофа край Мъглиж затвори Подбалканския път, има загинал и ранена - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тежък пътен инцидент отне човешки живот и блокира изцяло трафика по Подбалканския път (път I-6) в участъка между Казанлък и Гурково. Произшествието е възникнало снощи около 22:00 часа в района на град Мъглиж.

Рискова маневра води до фаталния удар

По първоначални данни на разследващите, инцидентът е предизвикан от тежък сблъсък между товарен камион и лек автомобил. Основната версия за трагедията към момента е предприемането на рискова маневра от страна на шофьора на колата. Според събраната информация, той се е опитал да направи обратен завой директно на Подбалканския път, при което превозното средство е било пометено от движещия се тежкотоварен автомобил.

Жертви и пострадали

Ударът е бил изключително силен, като водачът на лекия автомобил е загинал на място. В колата е пътувала и жена, която е тежко пострадала. Екип на Спешна помощ я е транспортирал в болнично заведение с множество наранявания.


Казанлък / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да живей Муньо Крадевски

    3 7 Отговор
    Веселбата в територията муньовска, вече е денонощна!

    06:28 10.07.2026

  • 2 Здрасти

    0 1 Отговор
    Под балканския ми се е слувало нещо подобно, близо до капанчетата до Сливен, на място без видимост. Разминахме се на косъм. Един правеше обратен, разминахме се на косъм.

    Коментиран от #7

    06:42 10.07.2026

  • 3 Дзак

    0 2 Отговор
    Камионите карат с висока скорост. Пет шест секунди за маневрата и камиона е дошъл.

    Коментиран от #5, #6

    06:47 10.07.2026

  • 4 А по ТОЯ ПЪТ МВР ОПГ СЕ КРИЕ ПОД

    2 0 Отговор
    СЕНКИТЕ С НОВИТЕ ЖИПОВЕ ЧЕ МОЖЕ ДА ПРЕГРЕЯТ КРАТУНИТЕ ИМ ДЕТ СА НЕУСТАВНИ БЕЗ ФУРАЖКИ ВИИИИНАГИ.....ЧЕ НИЙ В СТРОИТЕЛСТВОТО АКУ ЗЕМЕМ ДА ТЪРСИМ СЕНКИТЕ.........

    06:54 10.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    оня прави опит за обратен директно на пътя,
    ама камионджията ти виновен ❗

    07:00 10.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    За пет-шест секунди на този тесен път можеш да направиш обратен завой само с ръчна и то ако си гледАл всички серии на "Бързи и яростни"😉❗

    07:03 10.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тези с автомобилите

    2 1 Отговор
    са пълни донори. Мислят си че като са в тенекийте са защитени.

    07:13 10.07.2026

  • 9 Няма невинни

    0 2 Отговор
    Шофьорът на лекия автомобил пренебрегва забраната, надценява възможностите си и не изчаква по-добър момент за маневрата.
    Вероятно мястото е с ограничение на скоростта, което шофьорът на камиона не е спазил. Едно от онези 60, за които често някой не знае за какво са.

    07:23 10.07.2026

  • 10 МПС

    0 1 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    07:37 10.07.2026

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