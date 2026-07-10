Андрей Райчев за "Магнитски": Недопустимо е да се справяме със своите вътрешни въпроси чрез чужд закон

Политическият експерт Петър Чолаков заяви пре Нова тв, че действията на вътрешния министър срещу Делян Пеевски представляват сериозна заявка за изпълнение на обещанията на управляващите.

„Много сериозно е подхванал темата. Очевидно тези, които избраха това управление, имат такива надежди към него“, посочи той. По думите му България вече е показала, че трудно може сама да се справи с подобни проблеми.

Политологът Андрей Райчев от своя страна защити тезата, че решаването на подобни казуси не трябва да зависи от американския закон „Магнитски“.

„Недопустимо е България да се справя със своите вътрешни въпроси чрез чужд закон“, заяви той. Според него страната има нужда от „честен и страшен прокурор начело на прокуратурата“, а основният проблем е да бъде преодоляно подозрението, че Пеевски влияе върху съдебната система.

Политологът Христо Панчугов оспори тезата, че смяната на прокурори сама по себе си ще доведе до резултат. Според политолога истинската промяна ще дойде единствено чрез ограничаване на финансовото влияние, заяви Панчугов. Той допълни, че са необходими по-голяма прозрачност при обществените поръчки и контрол върху публичните средства, а не единствено избор на нови прокурори.

Тримата коментираха и външнополитическите позиции на премиера Румен Радев.

Според Райчев той не застава на нито един от двата крайни полюса в конфликта между Русия и Украйна.

„Той казва само едно - няма да спечелите войната с Русия по военен път“, заяви социологът.

По думите му „единственият изход от тази война е договор, в който Русия да е достатъчно доволна и ние да сме доволни“.

Чолаков обаче смята, че Радев е „едновременно и на двата фронта“ да запази подкрепата и на проевропейски, и на по-благосклонно настроени към Русия избиратели.