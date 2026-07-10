Андрей Райчев за "Магнитски": Недопустимо е да се справяме със своите вътрешни въпроси чрез чужд закон

Политическият експерт Петър Чолаков заяви пре Нова тв, че действията на вътрешния министър срещу Делян Пеевски представляват сериозна заявка за изпълнение на обещанията на управляващите.
„Много сериозно е подхванал темата. Очевидно тези, които избраха това управление, имат такива надежди към него“, посочи той. По думите му България вече е показала, че трудно може сама да се справи с подобни проблеми.
Политологът Андрей Райчев от своя страна защити тезата, че решаването на подобни казуси не трябва да зависи от американския закон „Магнитски“.
„Недопустимо е България да се справя със своите вътрешни въпроси чрез чужд закон“, заяви той. Според него страната има нужда от „честен и страшен прокурор начело на прокуратурата“, а основният проблем е да бъде преодоляно подозрението, че Пеевски влияе върху съдебната система.
Политологът Христо Панчугов оспори тезата, че смяната на прокурори сама по себе си ще доведе до резултат. Според политолога истинската промяна ще дойде единствено чрез ограничаване на финансовото влияние, заяви Панчугов. Той допълни, че са необходими по-голяма прозрачност при обществените поръчки и контрол върху публичните средства, а не единствено избор на нови прокурори.
Тримата коментираха и външнополитическите позиции на премиера Румен Радев.
Според Райчев той не застава на нито един от двата крайни полюса в конфликта между Русия и Украйна.
„Той казва само едно - няма да спечелите войната с Русия по военен път“, заяви социологът.
По думите му „единственият изход от тази война е договор, в който Русия да е достатъчно доволна и ние да сме доволни“.
Чолаков обаче смята, че Радев е „едновременно и на двата фронта“ да запази подкрепата и на проевропейски, и на по-благосклонно настроени към Русия избиратели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
10:40 10.07.2026
2 светът се промени . юса се намеси
10:41 10.07.2026
3 бати
10:42 10.07.2026
4 Ей...
10:43 10.07.2026
5 Обективенр
Коментиран от #19
10:48 10.07.2026
6 Гориил
10:48 10.07.2026
7 АГАТ а Кристи
Реално до сега всички прокурори са "честни и страшни" и до един комунисти 😭😭😭
10:52 10.07.2026
8 гост
10:56 10.07.2026
9 Кочо
10:56 10.07.2026
10 Тоз дъртия БКП 4ифyтляpник
10:59 10.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Фори
11:02 10.07.2026
13 Ей тези
11:07 10.07.2026
14 всичко е популизъм
11:12 10.07.2026
15 Мдаа
11:14 10.07.2026
16 Мнение
11:16 10.07.2026
17 Брей
Коментиран от #18
11:25 10.07.2026
18 Зеленски има голям проблем
До коментар #17 от "Брей":Зеленски не знае с коя от новопоявилите се независими държави на територията на бившата РФ ще подпише договора за следвоенните репарации на Москва към Украйна.
Коментиран от #20
11:29 10.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 миме
До коментар #18 от "Зеленски има голям проблем":ти фнимавай, че кат се разпадне гейсъюза , тогава кой ше те храни
Коментиран от #25
11:35 10.07.2026
21 Реалист
Коментиран от #24
11:38 10.07.2026
22 Кривчо
11:41 10.07.2026
23 Честен евроатлантик
11:41 10.07.2026
24 прах в очите
До коментар #21 от "Реалист":И в кой съд ще издържи позоваването на чужди закони, без изрична договореност?
11:41 10.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гост
11:48 10.07.2026
27 Айляк
Стига си плещил групости.
След като от години никой в територията не може еднолично и еднопартийно да се справи с две много крадливи прас ета, които са се окопали яко във властта, е редно да търсим решение за своите вътрешни пробреми чрез този чужд закон.
Не е нито прецедент по света, нито е чудо невиждано.
Недопустими обаче са подобни твои "анализи", Райчев.
11:49 10.07.2026