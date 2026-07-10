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Андрей Райчев за "Магнитски": Недопустимо е да се справяме със своите вътрешни въпроси чрез чужд закон

Андрей Райчев за "Магнитски": Недопустимо е да се справяме със своите вътрешни въпроси чрез чужд закон

10 Юли, 2026 10:35 1 299 27

  • андрей райчев-
  • пеевски-
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  • магнитски

Според него страната има нужда от „честен и страшен прокурор начело на прокуратурата“, а основният проблем е да бъде преодоляно подозрението, че Пеевски влияе върху съдебната система

Андрей Райчев за "Магнитски": Недопустимо е да се справяме със своите вътрешни въпроси чрез чужд закон - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политическият експерт Петър Чолаков заяви пре Нова тв, че действията на вътрешния министър срещу Делян Пеевски представляват сериозна заявка за изпълнение на обещанията на управляващите.

„Много сериозно е подхванал темата. Очевидно тези, които избраха това управление, имат такива надежди към него“, посочи той. По думите му България вече е показала, че трудно може сама да се справи с подобни проблеми.

Политологът Андрей Райчев от своя страна защити тезата, че решаването на подобни казуси не трябва да зависи от американския закон „Магнитски“.

„Недопустимо е България да се справя със своите вътрешни въпроси чрез чужд закон“, заяви той. Според него страната има нужда от „честен и страшен прокурор начело на прокуратурата“, а основният проблем е да бъде преодоляно подозрението, че Пеевски влияе върху съдебната система.

Политологът Христо Панчугов оспори тезата, че смяната на прокурори сама по себе си ще доведе до резултат. Според политолога истинската промяна ще дойде единствено чрез ограничаване на финансовото влияние, заяви Панчугов. Той допълни, че са необходими по-голяма прозрачност при обществените поръчки и контрол върху публичните средства, а не единствено избор на нови прокурори.

Тримата коментираха и външнополитическите позиции на премиера Румен Радев.

Според Райчев той не застава на нито един от двата крайни полюса в конфликта между Русия и Украйна.

„Той казва само едно - няма да спечелите войната с Русия по военен път“, заяви социологът.

По думите му „единственият изход от тази война е договор, в който Русия да е достатъчно доволна и ние да сме доволни“.

Чолаков обаче смята, че Радев е „едновременно и на двата фронта“ да запази подкрепата и на проевропейски, и на по-благосклонно настроени към Русия избиратели.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    22 2 Отговор
    На този пумияр му дават трибуна от 20 години..! Той е хитър не е умен винаги е на страната на власта..! Погледнато реално какво е дал на България..! НИЩО..!

    10:40 10.07.2026

  • 2 светът се промени . юса се намеси

    6 3 Отговор
    в другите държави без да ги пита . това е . магницки санкционира забогатели по престъпен начин и дейност . с адвокат всичко е изпрано и на хартия е отлично . за пръв път у нас клинтън се намеси преди историята със секретарката от фбр . и скандала с хилъри . обявиха 3 буквените фирми, холдинги, корпурации и дружества за групировки . по мексикснски тертип . групировка е картел с армия . Ларего . клинтън отказа и дарение от Илия за 1700 долара . след това 3 буквените бяха ликвидирани на 80 проценти . държавите немогат . затова юс се намесва .

    10:41 10.07.2026

  • 3 бати

    7 1 Отговор
    мръшляка

    10:42 10.07.2026

  • 4 Ей...

    14 1 Отговор
    Аман от философи! И Райчев все знае, все е компетентен по какво ли не въпроси. По всички телевизии, 35 години, той и още двама- трима се въртят и словословят в зависимост от вятъра. И така станаха милионери. Защо и той не си каже истинското финансово състояние, а? Мълчи! Ама иначе все компетентен!

    10:43 10.07.2026

  • 5 Обективенр

    18 3 Отговор
    Докато Борисов и Пеевски са на свобода,бял ден няма да види нашата страна.

    Коментиран от #19

    10:48 10.07.2026

  • 6 Гориил

    6 2 Отговор
    Магнитски е данъчен измамник и крадец, който е помогнал на международния мошеник Браудър да избегне плащането на многомилионни данъци в Русия.

    10:48 10.07.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    11 1 Отговор
    Представител на най-омразното комунистическо семейство - милионери в България се изказа....
    Реално до сега всички прокурори са "честни и страшни" и до един комунисти 😭😭😭

    10:52 10.07.2026

  • 8 гост

    8 3 Отговор
    Ние ако се справяхме, нямаше да ни казват от някъде си кой какъв е! Дърти комунисти фенове на русия продължават да се явяват по телевизиите и да манипулират.

    10:56 10.07.2026

  • 9 Кочо

    4 1 Отговор
    Чудна работа!!! С Ружа вечеряхме и закусвахме заедно и тя не мисли като Райчев?! Братя Чукови съ същите! Единия атлантик, другия като професор Христов, 80-те %!

    10:56 10.07.2026

  • 10 Тоз дъртия БКП 4ифyтляpник

    8 1 Отговор
    се нагажда при всяка власт. Сега яко лиже подметките на Румбурак, а до вчера лянкаше във възхвала на Боко. И щерка му Ружа е същата.

    10:59 10.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фори

    5 0 Отговор
    И бащата и дъщерята ни поучават постоянно.Сега и на внучката пзаят място!

    11:02 10.07.2026

  • 13 Ей тези

    6 0 Отговор
    Некомпетентни и корумпирани са съучастници в изтреблението на българите.

    11:07 10.07.2026

  • 14 всичко е популизъм

    4 0 Отговор
    "Бях точен с парите..." само симулира дейност.

    11:12 10.07.2026

  • 15 Мдаа

    3 1 Отговор
    Вечния политолог, лизач и нагаждач райчев е доказана през десетилетията комунистическа подлога, какъвто е и радев.Такива винаги се опитват да седят на два стола, но това е до време, а накрая им го набутват до и с дръжката. Впочем, никой не обича и не уважава предателите, нито чужди, нито свои. Справка Орбан, Фицо, а сега и наш Радицо.

    11:14 10.07.2026

  • 16 Мнение

    3 0 Отговор
    Недопустимо е да спират хранилката му и тази на дъщеря му, защото след като лапали кървави пари ще трябва да плащат сметки в името на народа

    11:16 10.07.2026

  • 17 Брей

    1 1 Отговор
    единственият изход от тази война е договор, в който Русия да е достатъчно доволна и ние да сме доволни“. Сиреч и Вълкътда бъде сит и Агнето учло.

    Коментиран от #18

    11:25 10.07.2026

  • 18 Зеленски има голям проблем

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Брей":

    Зеленски не знае с коя от новопоявилите се независими държави на територията на бившата РФ ще подпише договора за следвоенните репарации на Москва към Украйна.

    Коментиран от #20

    11:29 10.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 миме

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Зеленски има голям проблем":

    ти фнимавай, че кат се разпадне гейсъюза , тогава кой ше те храни

    Коментиран от #25

    11:35 10.07.2026

  • 21 Реалист

    1 1 Отговор
    Пелтека Райчев не му ли е ясно че явно с наши закони нещата не стават затова други трябва да свършат работата

    Коментиран от #24

    11:38 10.07.2026

  • 22 Кривчо

    2 0 Отговор
    Да предположим, че Щатите приберат парите от офшорките на нашите милиардери, ей така, посочват, че тези пари не отговарят на декларираните доходи на лицата и им ги вземат. Та г-н Райчев, дали тези лица ще смеят дори да помрънкат? Ще мълчат, бъди сигурен!

    11:41 10.07.2026

  • 23 Честен евроатлантик

    0 1 Отговор
    Докато има и ни управляват наследниците на бкп-бсп оправия няма да има ще има партии като възраждане ДПС БСП величие и меч и партията на Радев но той трябва да е разкрачен между Москва и запада инак ще му дърпат ушите

    11:41 10.07.2026

  • 24 прах в очите

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Реалист":

    И в кой съд ще издържи позоваването на чужди закони, без изрична договореност?

    11:41 10.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гост

    0 0 Отговор
    Деда ви Райчев пак умува.

    11:48 10.07.2026

  • 27 Айляк

    0 0 Отговор
    Много си е допустимо, Райчев.
    Стига си плещил групости.
    След като от години никой в територията не може еднолично и еднопартийно да се справи с две много крадливи прас ета, които са се окопали яко във властта, е редно да търсим решение за своите вътрешни пробреми чрез този чужд закон.
    Не е нито прецедент по света, нито е чудо невиждано.
    Недопустими обаче са подобни твои "анализи", Райчев.

    11:49 10.07.2026

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