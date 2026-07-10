Въздушна линейка ще транспортира 13-годишно момче от Сандански до София

13-годишно момче от Сандански, което е в тежко състояние, ще бъде транспортирано с въздушна линейка до София за специализирано лечение, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград.
Мисията вече е заявена и се очаква да бъде изпълнена в най-кратки срокове.
Това е втората въздушна мисия в област Благоевград само за тази седмица. Вчера хеликоптер на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха транспортира до София пациент, пострадал при пожара край санданското село Левуново.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЦ - ко
За България е новина... 😭😭😭
Коментиран от #2, #3
12:49 10.07.2026
2 БОЦ - ко
До коментар #1 от "БОЦ - ко":.... РУТИНА...
12:50 10.07.2026
3 оня с коня
До коментар #1 от "БОЦ - ко":Прав си но
В тези бели държави има повече рени
Коментиран от #4
13:29 10.07.2026
4 оня с коня
До коментар #3 от "оня с коня":Черни
13:30 10.07.2026