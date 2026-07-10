Въздушна линейка ще транспортира 13-годишно момче от Сандански до София

13-годишно момче от Сандански, което е в тежко състояние, ще бъде транспортирано с въздушна линейка до София за специализирано лечение, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград.

Мисията вече е заявена и се очаква да бъде изпълнена в най-кратки срокове.



Това е втората въздушна мисия в област Благоевград само за тази седмица. Вчера хеликоптер на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха транспортира до София пациент, пострадал при пожара край санданското село Левуново.