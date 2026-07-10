35-годишен шофьор загина при тежка катастрофа край Пловдив

35-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа между селата Златитрап и Брестовица. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Стамболийски, съобщиха от полицията.
Сигналът за инцидента е получен около 13:30 часа вчера, след като преобърнат лек автомобил „Фолксваген“ бил забелязан в крайпътна нива между двете населени места.
На място незабавно били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на 35-годишния водач, който се намирал зад волана на автомобила.
Местопроизшествието е запазено и е извършен оглед от разследващи. По случая е образувано досъдебно производство.
Към момента причините и обстоятелствата, довели до тежката катастрофа, все още се изясняват. Работата по разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак
13:13 10.07.2026
2 МПС
Коментиран от #4, #5
13:18 10.07.2026
3 Чума
Коментиран от #7
13:19 10.07.2026
4 Абе
До коментар #2 от "МПС":пътища има още от Адамово време, ма нямаше аутомобили с маймуни у тех, сите одеха пеша или се возеха на осел....
13:26 10.07.2026
5 Германец
До коментар #2 от "МПС":Докато не можете да карате, така ще е 😉
13:28 10.07.2026
6 Номинация за наградите Дарвин
13:42 10.07.2026
7 Тити на Кака
До коментар #3 от "Чума":От Златитрап до Брестовица са някъде малко над 5 км между табелите. Точно четири леки завоя.
Първият, до Златитрап просто не се забелязва и там мантинела по тангентата няма. Другите три / двата над деретата и оня между тях/ се забелязват без да създават никакви проблеми на човек, каращ с 90. И имат мантинели по тангентата на излитане. Качеството на настилката не е цвете , но все пак е прилично - в този район и междуселските пътища са с надлъжни бетонни ограничители от двете страни на асфалта, а това намалява дефективността в пъти.
Аман от хора като тебе!
Чули, недочули - винаги се изхвърлят без да имат и най-малка представа за какво говорят...
Както и да е, жалко за поредния загубен човешки живот!
Нека почива в мир загиналият!
13:49 10.07.2026
8 А до края на деня има много време
Всичко друго да мре.
Коментиран от #10
13:52 10.07.2026
9 Водач с 50-годишен стаж
ПРЕДИ 40-50 години на всеки 15-20 км имаше милиционер и да ме спирали просто за проверка без нарушение....И по селата беше така...
Някои от ченгелите бяха с ,,МЗ"-та. други дори...ПЕША
Днес само лапат яки заплати дремейки на сянка зад триногата...
Коментиран от #11
14:39 10.07.2026
10 Емигрант
До коментар #8 от "А до края на деня има много време":Какво общо има тук Радев бе лангур, Радев ли да им шофира автомобилите ? Ударил си дъното на простащината за да не се различаваш от Тиквата и Намагнитения, все пак Банкянския преди години каза защо се разбирате взаимно, еднакво прос(с)ти сте !
14:54 10.07.2026
11 Справка на МВР
До коментар #9 от "Водач с 50-годишен стаж":И тогава имаше повече умрели на пътя и извън пътя при много по-малко движение.
14:57 10.07.2026