35-годишен шофьор загина при тежка катастрофа край Пловдив

35-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа между селата Златитрап и Брестовица. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Стамболийски, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен около 13:30 часа вчера, след като преобърнат лек автомобил „Фолксваген“ бил забелязан в крайпътна нива между двете населени места.

На място незабавно били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на 35-годишния водач, който се намирал зад волана на автомобила.

Местопроизшествието е запазено и е извършен оглед от разследващи. По случая е образувано досъдебно производство.

Към момента причините и обстоятелствата, довели до тежката катастрофа, все още се изясняват. Работата по разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.