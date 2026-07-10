Новини
България »
35-годишен шофьор загина при тежка катастрофа край Пловдив

35-годишен шофьор загина при тежка катастрофа край Пловдив

10 Юли, 2026 13:11 1 644 11

  • загинал-
  • катастрофа-
  • златитрап

Автомобилът му бил забелязан преобърнат в крайпътна нива

35-годишен шофьор загина при тежка катастрофа край Пловдив - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

35-годишен мъж е загинал при тежка катастрофа между селата Златитрап и Брестовица. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Стамболийски, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен около 13:30 часа вчера, след като преобърнат лек автомобил „Фолксваген“ бил забелязан в крайпътна нива между двете населени места.

На място незабавно били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на 35-годишния водач, който се намирал зад волана на автомобила.

Местопроизшествието е запазено и е извършен оглед от разследващи. По случая е образувано досъдебно производство.

Към момента причините и обстоятелствата, довели до тежката катастрофа, все още се изясняват. Работата по разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак

    6 2 Отговор
    Героизми.

    13:13 10.07.2026

  • 2 МПС

    5 11 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #4, #5

    13:18 10.07.2026

  • 3 Чума

    5 5 Отговор
    При липса на мантинели, гражданите се търкалят по нивите на хората!

    Коментиран от #7

    13:19 10.07.2026

  • 4 Абе

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "МПС":

    пътища има още от Адамово време, ма нямаше аутомобили с маймуни у тех, сите одеха пеша или се возеха на осел....

    13:26 10.07.2026

  • 5 Германец

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "МПС":

    Докато не можете да карате, така ще е 😉

    13:28 10.07.2026

  • 6 Номинация за наградите Дарвин

    9 2 Отговор
    Причините и обстоятелства са, че е изрязал гоуфо до дупка. Може и с някой друг бърз и яростен селянин да са правили кушия.

    13:42 10.07.2026

  • 7 Тити на Кака

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Чума":

    От Златитрап до Брестовица са някъде малко над 5 км между табелите. Точно четири леки завоя.
    Първият, до Златитрап просто не се забелязва и там мантинела по тангентата няма. Другите три / двата над деретата и оня между тях/ се забелязват без да създават никакви проблеми на човек, каращ с 90. И имат мантинели по тангентата на излитане. Качеството на настилката не е цвете , но все пак е прилично - в този район и междуселските пътища са с надлъжни бетонни ограничители от двете страни на асфалта, а това намалява дефективността в пъти.
    Аман от хора като тебе!
    Чули, недочули - винаги се изхвърлят без да имат и най-малка представа за какво говорят...
    Както и да е, жалко за поредния загубен човешки живот!
    Нека почива в мир загиналият!

    13:49 10.07.2026

  • 8 А до края на деня има много време

    1 12 Отговор
    Така е под Радево ръководство. Дермента нехае, той се е фиксирал само върху случая Пеевски, който не е лъжица за неговата уста. Неможач.
    Всичко друго да мре.

    Коментиран от #10

    13:52 10.07.2026

  • 9 Водач с 50-годишен стаж

    1 0 Отговор
    Явно новите мерки с камери,триноги и нови автомобили с климатици за лежащите в тях тъпи шапкаари де вземат по 2000 еврака на месец НЕ ПОМАГААТ!
    ПРЕДИ 40-50 години на всеки 15-20 км имаше милиционер и да ме спирали просто за проверка без нарушение....И по селата беше така...
    Някои от ченгелите бяха с ,,МЗ"-та. други дори...ПЕША
    Днес само лапат яки заплати дремейки на сянка зад триногата...

    Коментиран от #11

    14:39 10.07.2026

  • 10 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "А до края на деня има много време":

    Какво общо има тук Радев бе лангур, Радев ли да им шофира автомобилите ? Ударил си дъното на простащината за да не се различаваш от Тиквата и Намагнитения, все пак Банкянския преди години каза защо се разбирате взаимно, еднакво прос(с)ти сте !

    14:54 10.07.2026

  • 11 Справка на МВР

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Водач с 50-годишен стаж":

    И тогава имаше повече умрели на пътя и извън пътя при много по-малко движение.

    14:57 10.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове