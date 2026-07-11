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Времето днес, прогноза за събота, 11 юли: Слънчево и горещо. Термометрите стигат 35 градуса преди неделния обрат

Времето днес, прогноза за събота, 11 юли: Слънчево и горещо. Термометрите стигат 35 градуса преди неделния обрат

11 Юли, 2026 03:00 754 8

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Синоптиците обещават перфектен ден за плаж и разходки, но предупреждават за бързо преминаващ студен фронт още в края на уикенда

Времето днес, прогноза за събота, 11 юли: Слънчево и горещо. Термометрите стигат 35 градуса преди неделния обрат - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В по-голямата част от България ще бъде предимно слънчево, тихо и горещо. Според официалната прогноза на НИМХ, страната ни ще се наслади на истински летен ден с температури, които в следобедните часове ще достигнат високи стойности. Атмосферното налягане ще остане малко по-високо от средното за месеца.

Максимални температури до 35°C в страната и 30°C в София

Нощта срещу събота ще бъде ясна и почти тиха, с минимални температури между 12°°С и 19°°С. В София сутринта ще бъде сравнително прохладна – около 12°°С.

През деня обаче слънцето бързо ще загрее въздуха. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 30°°С и 35°°С. В столицата термометрите ще достигнат комфортните 30°°С. Ще духа съвсем слаб до умерен запад-северозападен вятър, който в много райони ще стихва до почти тихо време.

Идеални условия по Черноморието и слънце в планините

По българското Черноморие съботата ще предложи отлични условия за плаж и морски туризъм. Небето ще бъде изцяло безоблачно, а в следобедните часове ще се прояви традиционният освежаващ морски бриз.

  • Максимални температури на въздуха: между 29°°С и 31°°С.
  • Температура на морската вода: от 24°°С до 26°°С.
  • Вълнение на морето: слабо, около 1–2 бала.

В планините също ще бъде предимно слънчево и подходящо за туризъм, но там ще се усеща умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°°С, а на по-високите върхове (около 2000 метра) – около 16°°С.

Внимание: В неделя времето рязко се разваля

Синоптиците от БНР съветват да планирате активни дейности на открито предимно за съботния ден, тъй като още в неделя сутринта от северозапад ще започне бързо атмосферно смущение. Очаква се развитие на купесто-дъждовна облачност, придружена от краткотрайни порои, гръмотевични бури и силен северозападен вятър, с който ще нахлуе по-хладен въздух.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев е позор

    1 2 Отговор
    Въпросът ви удря точно в десетката на най-абсурдната част от тази система и недоволството ви е напълно логично.Когато държавата казва, че таванът се вдига автоматично спрямо „средната заплата“, тя няма предвид вашата лична заплата, а средната статистика за цялата държава. Ето защо се получава това разминаване:1. Какво общо има средната заплата?В България има сектори (като ИТ, аутсорсинг, финанси, фармация), където заплатите са високи и често са над тавана. В същото време обаче, в много други сектори (туризъм, производство, услуги) масовите заплати също растат, макар и с малко, за да догонват инфлацията.Когато хиляди хора в по-нископлатените сектори получат дори и малко увеличение, общата средна заплата за страната по статистика се вдига.2. Къде е капанът за хората с по-високи доходи?Законът е направен така, че максималният осигурителен доход е обвързан с формула към тази средна статистика.Когато средната заплата за страната се повиши (заради общия икономически ръст), държавата автоматично вдига и тавана.За нея няма значение, че вашата лична заплата е замразена и не е мръднала.Резултатът е точно този, който усещате: вие не получавате нито цент повече, но тъй като общата статистика е отчела ръст, държавата решава, че може да увеличи сумата, върху която ви удържа осигуровки.Защо го правят по този начин?Заради огромния дефицит в Националния осигурителен институт (НОИ). Парите от осигуровки на хората с по-ниски и средни доходи не стигат за покриване на пенсиите

    Коментиран от #7

    03:50 11.07.2026

  • 2 Име

    1 2 Отговор
    Идеята ТЕЛК (инвалидните пенсии и помощи) да бъдат извадени от НОИ и бюджетът за тях да се разграничи напълно от общите осигуровки е тема на огромни дебати в България. Това е едно от най-често предлаганите решения от икономисти и бизнес организации за спасяването на осигурителната система от фалит.Ако инвалидните пенсии се извадят от бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) в НОИ, моделът би се променил коренно:1. Какъв е проблемът в момента?Сега парите за инвалидни пенсии идват от същия общ кюп, от който се плащат пенсиите за стаж и възраст, болничните и майчинските. В момента в България има огромен ръст на издадените ТЕЛК решения.Когато системата се напълни с „инвалидни пенсии“ (част от които публична тайна е, че са фалшиви или купени), парите в НОИ недостигат светкавично. За да затвори дупката, държавата вдига максималния осигурителен доход за работещите, превръщайки ги в донори за схеми, от които те нямат полза.

    Коментиран от #5

    03:55 11.07.2026

  • 3 Име

    1 2 Отговор
    ТЕЛК да премине изцяло към социално подпомагане (Министерство на труда и социалната политика / АСП): Инвалидността е здравен и социален проблем, а не трудов. Държавата трябва да плаща тези помощи директно от събраните данъци (ДДС, плосък данък) през държавния бюджет, а не от осигурителните вноски на работещите.3. Защо политиците не го правят?Защото ако извадят ТЕЛК от НОИ, държавният бюджет ще трябва директно и прозрачно да покаже колко милиарда лева отиват за инвалидни помощи всяка година.В момента НОИ действа като „параван“ – дефицитът се замазва вътре в осигурителната система, а недостигът се прехвърля тихо върху работещите на високи заплати чрез вдигане на осигурителния таван.Ако плащанията станат чисто социални, контролът ще трябва да се затегне брутално, което е политически неизгодно, тъй като ТЕЛК се е превърнал в инструмент за социално успокоение в много бедни региони (където няма работа, но масово се взимат инвалидни пенсии).

    03:57 11.07.2026

  • 4 баклуци майкавишииба!!!

    2 1 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен евроатлантическиБългapcкиГeн

    04:43 11.07.2026

  • 5 докладван си тъпунгерче

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    докладват да ви изтрияят и да ви баннат

    04:44 11.07.2026

  • 6 баклуци майкавишииба!!!

    2 1 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    69 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

    04:45 11.07.2026

  • 7 Коста

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Радев е позор":

    Вие да не сте слънчасали?

    Коментиран от #8

    04:45 11.07.2026

  • 8 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Коста":

    Да те … в главата прoста.

    05:12 11.07.2026

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