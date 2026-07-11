Времето днес, прогноза за събота, 11 юли: Слънчево и горещо. Термометрите стигат 35 градуса преди неделния обрат

В по-голямата част от България ще бъде предимно слънчево, тихо и горещо. Според официалната прогноза на НИМХ, страната ни ще се наслади на истински летен ден с температури, които в следобедните часове ще достигнат високи стойности. Атмосферното налягане ще остане малко по-високо от средното за месеца.
Максимални температури до 35°C в страната и 30°C в София
Нощта срещу събота ще бъде ясна и почти тиха, с минимални температури между 12°°С и 19°°С. В София сутринта ще бъде сравнително прохладна – около 12°°С.
През деня обаче слънцето бързо ще загрее въздуха. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 30°°С и 35°°С. В столицата термометрите ще достигнат комфортните 30°°С. Ще духа съвсем слаб до умерен запад-северозападен вятър, който в много райони ще стихва до почти тихо време.
Идеални условия по Черноморието и слънце в планините
По българското Черноморие съботата ще предложи отлични условия за плаж и морски туризъм. Небето ще бъде изцяло безоблачно, а в следобедните часове ще се прояви традиционният освежаващ морски бриз.
- Максимални температури на въздуха: между 29°°С и 31°°С.
- Температура на морската вода: от 24°°С до 26°°С.
- Вълнение на морето: слабо, около 1–2 бала.
В планините също ще бъде предимно слънчево и подходящо за туризъм, но там ще се усеща умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°°С, а на по-високите върхове (около 2000 метра) – около 16°°С.
Внимание: В неделя времето рязко се разваля
Синоптиците от БНР съветват да планирате активни дейности на открито предимно за съботния ден, тъй като още в неделя сутринта от северозапад ще започне бързо атмосферно смущение. Очаква се развитие на купесто-дъждовна облачност, придружена от краткотрайни порои, гръмотевични бури и силен северозападен вятър, с който ще нахлуе по-хладен въздух.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев е позор
Коментиран от #7
03:50 11.07.2026
2 Име
Коментиран от #5
03:55 11.07.2026
3 Име
03:57 11.07.2026
4 баклуци майкавишииба!!!
04:43 11.07.2026
5 докладван си тъпунгерче
До коментар #2 от "Име":докладват да ви изтрияят и да ви баннат
04:44 11.07.2026
6 баклуци майкавишииба!!!
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
04:45 11.07.2026
7 Коста
До коментар #1 от "Радев е позор":Вие да не сте слънчасали?
Коментиран от #8
04:45 11.07.2026
8 Коста
До коментар #7 от "Коста":Да те … в главата прoста.
05:12 11.07.2026