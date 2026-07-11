Времето днес, прогноза за събота, 11 юли: Слънчево и горещо. Термометрите стигат 35 градуса преди неделния обрат

В по-голямата част от България ще бъде предимно слънчево, тихо и горещо. Според официалната прогноза на НИМХ, страната ни ще се наслади на истински летен ден с температури, които в следобедните часове ще достигнат високи стойности. Атмосферното налягане ще остане малко по-високо от средното за месеца.

Максимални температури до 35°C в страната и 30°C в София

Нощта срещу събота ще бъде ясна и почти тиха, с минимални температури между 12°°С и 19°°С. В София сутринта ще бъде сравнително прохладна – около 12°°С.

През деня обаче слънцето бързо ще загрее въздуха. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 30°°С и 35°°С. В столицата термометрите ще достигнат комфортните 30°°С. Ще духа съвсем слаб до умерен запад-северозападен вятър, който в много райони ще стихва до почти тихо време.

Идеални условия по Черноморието и слънце в планините

По българското Черноморие съботата ще предложи отлични условия за плаж и морски туризъм. Небето ще бъде изцяло безоблачно, а в следобедните часове ще се прояви традиционният освежаващ морски бриз.

Максимални температури на въздуха: между 29°°С и 31°°С.

между 29°°С и 31°°С. Температура на морската вода: от 24°°С до 26°°С.

от 24°°С до 26°°С. Вълнение на морето: слабо, около 1–2 бала.

В планините също ще бъде предимно слънчево и подходящо за туризъм, но там ще се усеща умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°°С, а на по-високите върхове (около 2000 метра) – около 16°°С.

Внимание: В неделя времето рязко се разваля

Синоптиците от БНР съветват да планирате активни дейности на открито предимно за съботния ден, тъй като още в неделя сутринта от северозапад ще започне бързо атмосферно смущение. Очаква се развитие на купесто-дъждовна облачност, придружена от краткотрайни порои, гръмотевични бури и силен северозападен вятър, с който ще нахлуе по-хладен въздух.