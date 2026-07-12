Времето днес, прогноза за неделя, 12 юли: Горещо и предимно слънчево, изолирани валежи в планините

В неделния ден времето в по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево и горещо.
Според актуалната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология, въздушната маса над региона ще бъде стабилна, което ще задържи летните температури високи.
Около обяд и в ранните следобедни часове над планинските масиви в Югозападна България ще се развива временна купеста облачност.
На отделни изолирани места в тези райони не са изключени кратки превалявания от дъжд, придружени от слаби гръмотевици.
Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 30 и 35 градуса, като в традиционно най-топлите точки на Южна България и по поречието на Дунав термометрите могат да достигнат и малко по-високи стойности.
В столицата максималната температура ще бъде около 30 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от изток-североизток.
По Черноморието денят ще бъде отличен за плаж – слънчев и с минимална облачност. Максималните температури на въздуха по крайбрежието ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода ще се задържи около 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо, до 2 бала.
Синоптиците от НИМХ съветват гражданите да избягват продължителното излагане на слънце в часовете между 11:00 и 16:00 часа и да консумират достатъчно течности.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
03:15 12.07.2026
2 Име
03:16 12.07.2026