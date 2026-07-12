Времето днес, прогноза за неделя, 12 юли: Горещо и предимно слънчево, изолирани валежи в планините

В неделния ден времето в по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево и горещо.

Според актуалната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология, въздушната маса над региона ще бъде стабилна, което ще задържи летните температури високи.

Около обяд и в ранните следобедни часове над планинските масиви в Югозападна България ще се развива временна купеста облачност.

На отделни изолирани места в тези райони не са изключени кратки превалявания от дъжд, придружени от слаби гръмотевици.

Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 30 и 35 градуса, като в традиционно най-топлите точки на Южна България и по поречието на Дунав термометрите могат да достигнат и малко по-високи стойности.

В столицата максималната температура ще бъде около 30 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от изток-североизток.

По Черноморието денят ще бъде отличен за плаж – слънчев и с минимална облачност. Максималните температури на въздуха по крайбрежието ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода ще се задържи около 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо, до 2 бала.

Синоптиците от НИМХ съветват гражданите да избягват продължителното излагане на слънце в часовете между 11:00 и 16:00 часа и да консумират достатъчно течности.