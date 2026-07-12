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Времето днес, прогноза за неделя, 12 юли: Горещо и предимно слънчево, изолирани валежи в планините

Времето днес, прогноза за неделя, 12 юли: Горещо и предимно слънчево, изолирани валежи в планините

12 Юли, 2026 02:04, обновена 12 Юли, 2026 02:08 454 2

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Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 30 и 35 градуса

Времето днес, прогноза за неделя, 12 юли: Горещо и предимно слънчево, изолирани валежи в планините - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В неделния ден времето в по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево и горещо.

Според актуалната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология, въздушната маса над региона ще бъде стабилна, което ще задържи летните температури високи.

Около обяд и в ранните следобедни часове над планинските масиви в Югозападна България ще се развива временна купеста облачност.

На отделни изолирани места в тези райони не са изключени кратки превалявания от дъжд, придружени от слаби гръмотевици.

Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 30 и 35 градуса, като в традиционно най-топлите точки на Южна България и по поречието на Дунав термометрите могат да достигнат и малко по-високи стойности.

В столицата максималната температура ще бъде около 30 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от изток-североизток.

По Черноморието денят ще бъде отличен за плаж – слънчев и с минимална облачност. Максималните температури на въздуха по крайбрежието ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода ще се задържи около 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо, до 2 бала.

Синоптиците от НИМХ съветват гражданите да избягват продължителното излагане на слънце в часовете между 11:00 и 16:00 часа и да консумират достатъчно течности.


България
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  • 1 Име

    0 1 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    69 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

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    03:16 12.07.2026

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