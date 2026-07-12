20-годишен загина на място, след като се вряза с колата си в камион

20-годишен младеж загина при катастрофа на входа на град Добринище. Инцидентът е станал около 05.00 часа сутринта.
По първоначална информация младият шофьор е изгубил контрол над автомобила си и се е врязал в паркиран камион.
Младежът е загинал на място. Той е родом от Добринище, и по всяка вероятност в ранния час се е прибрал към дома си.
Причините за катастрофата се изясняват, съобщи БНТ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промили
Коментиран от #15, #21, #34
17:16 12.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Георги
17:21 12.07.2026
4 Дедо
Коментиран от #14, #46
17:24 12.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 пръц
Коментиран от #8, #22, #31, #40
17:25 12.07.2026
7 ДрайвингПлежър
Ама пък медиите като съобщават вече за всеки случай оправдават камерите, които цъкат милиончета за бонуси и нови бегачки! Всичко е ТОП! Робите да плащат и да гинат!
Коментиран от #20
17:25 12.07.2026
8 Георги
До коментар #6 от "пръц":защото няма да трупат опит, а ще чакат да мине и ще започнат тогава да карат. Това, че трябва да има придружител ще направи шофирането от тях изключително рядко през тази година и просто мяюа смисъл.
Коментиран от #30
17:27 12.07.2026
9 МПС
Коментиран от #33
17:29 12.07.2026
10 АБВ
Добре е, че не е затрил и някой друг !
17:29 12.07.2026
11 Знаещ
17:38 12.07.2026
12 Пак да кажа:
17:38 12.07.2026
13 Баба Гошка
Коментиран от #36
17:40 12.07.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Дедо":Е тоА в затвора ли ще го вкараш🤔❓❗
17:41 12.07.2026
15 Знаещ
До коментар #1 от "Промили":От снимката му се вижда , че е татуиран целият бетер индианец ! Сто процентов комплексар опитвал се да избие заслужените си комплекси за малоценност с татуировки и високи скорости изцедени от тенеке пета употреба . Просто поредният без ум но смел самоубиец на пътя .
Коментиран от #44
17:42 12.07.2026
16 И този
Коментиран от #39
17:43 12.07.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
17:44 12.07.2026
18 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:50 12.07.2026
19 Катастрофа
17:50 12.07.2026
20 Знаещ
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Проблемът не е в камерите , а в несъбераемостта на глобите . Самото МВР съобщава , че се събират само 40 процента от глобите . Това създава чувство за безнаказаност у нарушителите като самоубилият се Сергейчо. Какво ще му вземеш на ромей без официални доходи ? В Турция например на неплатилите глобите си до 1 месец им спират тока , водата и газта , ако са газафицирани ! Защо и тук не го направят ? За да не си изгубят избирателите ? По комунистическо според Закона за Административна Дейност неплатилите глоба в срок от 1 месец се наказваха с 1 месец ефективен затвор ! Защо отново не върнат този закон ? Има улици и паркове за почистване , гори за залесяване...
Коментиран от #37
17:50 12.07.2026
21 Боруна Лом
До коментар #1 от "Промили":АКО Е БИЛ ПИЯН И ДРОГИРАН...
17:53 12.07.2026
22 С придружител
До коментар #6 от "пръц":Защото със самочувствие ще утрепат и придружителя (фиркан колкото и водача)
17:54 12.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Защо не
17:59 12.07.2026
25 Баш Бащицата
17:59 12.07.2026
26 Исторически парк
18:00 12.07.2026
27 Има ли
18:00 12.07.2026
28 Ивелин Михайлов
18:00 12.07.2026
29 Българин
18:00 12.07.2026
30 Питам
До коментар #8 от "Георги":Само с критики не става . Дай предложение , какво да се прави . Макар , че колелото отдавна е измислено ! Поне първите 2 години новобранците 8а карат возила не по мощни от 90 коня . Автомобилите им задължително да са облепени със стикери за внимание към тях . Рзрешената скорост за новобранци извън населени места да е не повече от 90 километра ,а на магистрала 100 километра , а в населени места 40 километра в час . Разрешените точки да са двойно по малко. Глобите им да са два пъти по големи .
Коментиран от #38
18:01 12.07.2026
31 Юрист
До коментар #6 от "пръц":Има го ама той като вземе на 18 до 20 вече не важи
18:02 12.07.2026
32 Чума
18:03 12.07.2026
33 Питам
До коментар #9 от "МПС":Самоубилият се като новогвинейски човекоядец , Сергйчо не е карал тенекето си в полето , а на пътя ! Път е имало . Задкормилното устройство , акъл е нямало !
18:05 12.07.2026
34 Лабораторно упражнение по физика ,
До коментар #1 от "Промили":механика и съпротивление на материалите - 3 в 1 !
Коментиран от #42
18:05 12.07.2026
35 Цвете
Коментиран от #41
18:05 12.07.2026
36 Знае
До коментар #13 от "Баба Гошка":Не е бледолик . Теносан е . Само , че те се развъждат по бързо от колкото се самоутилизират . Държавата им плаща за размножаването и те се възползват от авантата.
18:08 12.07.2026
37 Ъцц
До коментар #20 от "Знаещ":Каква ще спреш на ромея, когато ток и вода не плаща?
Коментиран от #45
18:09 12.07.2026
38 Доротея
До коментар #30 от "Питам":Сложно, млади господине! Една светеща реклама на тавана на возилото, което не трябва да е повече от 60 к.с. 3 цилиндърчета, с надпис - ,,Келеш на пътя !!!" би свършила повече работа! Полицията да поставя такава реклама и на по възрастни водачи с подобни изяви!
Коментиран от #48
18:09 12.07.2026
39 Пампаец
До коментар #16 от "И този":Може и с чешка , или с германска книжка да е бил . Сега работничките му от магистралата ще си търсят нов сутеньор да ги обгрижва .
18:11 12.07.2026
40 Че кой ще издържи с него да го чака
До коментар #6 от "пръц":да се лигави с една бира цяла нощ?
18:12 12.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Знаещ
До коментар #34 от "Лабораторно упражнение по физика ,":Този и подобните му е ходил на училище само за да изяде безплатните банички и сетне е ходел да си бере железо , бакър , алюминь и други ресурси от къра и бледоликите. И за това не знае какво е физика . Ако му кажеш , че има час по физика , ще си помисли , че става въпрос за физическо възпитание.
18:20 12.07.2026
43 Стефан
Коментиран от #49
18:24 12.07.2026
44 Къде е тази
До коментар #15 от "Знаещ":снимка, дай данни да я видиме и ние ?
Коментиран от #50
18:24 12.07.2026
45 Знаещ
До коментар #37 от "Ъцц":Това , че не плаща не означава , че няма достъп до тях . Това , че не плаща не означава , че няма достъп до разни помощи за безработни , социално слаби , а няма да се учудя и , ако е с купен на черно ТЕЛК . Що не се завъртиш край банкоматите да видиш как се теглят пари за всевъзможни помощи ?
18:26 12.07.2026
46 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "Дедо":Деде, ма то закона вика и че трявба да има пътища, трябва да има маркировки, трябва да има знаци, трябва да се поддържа - що закона е само за едните бе деде?!
Перфектен роб си дедка - самобичуваш се, ами искаш и нас да бичуваш!
Е заради такива льохмени като тебе са тия новини - промиват ти междуушието и ти сам предлагаш да си туриш въжето и сам да си ритнеш столето на което се крепиш!
Преди 10-15години жертвите по пътя бяха двойно, а нямаше ежедневни новини и психоза. Новините станаха ежедневие и вие се "събудихте"!!!
Дедко знаеш ли че 3000 човека - 6 пъти повече загиват от лекарски грешки - грешки, които също са подсъдни - да си чул за тях по телевизията?! Над 10 хиляди загиват годишно от въртешноболнични инфекции, които са следствие на престъпна небрежност - за тях също нямаш новини
Ама за тях камери и глоби няма! Те не изкарват на рекетьорите по 250 милиона годишно! Ех дедко, дедко... изхвърчал ти е и на тебе акълеца, ако си го имал... ама спокойно не си сам - много сте вече такива!
18:31 12.07.2026
47 Емигрант
Коментиран от #52
18:31 12.07.2026
48 Помни
До коментар #38 от "Доротея":По комунистическо на предното и задното стъкло на новобранците до 1 година слагаха жълти триъгълници с червен удивителен знак , за да заострят вниманието на околните ! Имаха и по голямо ограничение на скоростта в и извън населено място с 10 километра по малко от разрешената за старите водачи ... А изпитът за книжка бе първо устен , или листовки , за да те допуснат до полигон . Едва , ако издържиш полигон , те допускаха до изпит за шофиране по градските улици ... Имаше и психотест , за да те допуснат въобще да караш шофьорски курсове...
Коментиран от #53
18:34 12.07.2026
49 Знае
До коментар #43 от "Стефан":Макетата не са ромеи като самоубилият се , Сергейчо .
18:37 12.07.2026
50 Знаещ
До коментар #44 от "Къде е тази":Има я във вестник ,, Марица" .
18:38 12.07.2026
51 Копейка
18:40 12.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Доротея
До коментар #48 от "Помни":Какво да помня, аз знам! Дори до 2 години! В по стари времена имаше длъжност помощник - шофьор! Ходеха с фуражки, като военизирани! Направо ординарец - слуга на шофьора! Чирак! Ще чисти машината, ще я обслужва, върти манивелата, лепи гуми, винаги оплескан в смазочни материали и шамари зад врата!
18:46 12.07.2026