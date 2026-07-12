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20-годишен загина на място, след като се вряза с колата си в камион

20-годишен загина на място, след като се вряза с колата си в камион

12 Юли, 2026 17:11 2 245 53

  • загинал-
  • катастрофа-
  • добринище

Младежът е загинал на място. Той е родом от Добринище, и по всяка вероятност в ранния час се е прибрал към дома си

20-годишен загина на място, след като се вряза с колата си в камион - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

20-годишен младеж загина при катастрофа на входа на град Добринище. Инцидентът е станал около 05.00 часа сутринта.

По първоначална информация младият шофьор е изгубил контрол над автомобила си и се е врязал в паркиран камион.

Младежът е загинал на място. Той е родом от Добринище, и по всяка вероятност в ранния час се е прибрал към дома си.

Причините за катастрофата се изясняват, съобщи БНТ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промили

    27 0 Отговор
    В пет часа сутринта вече е светло, да не видиш цял камион...

    Коментиран от #15, #21, #34

    17:16 12.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Георги

    25 1 Отговор
    преди две седмици 20 годишен се вряза челно в нас, добре, че беше обратен завой та беше да е с голяма скорост. Като си излаеат 20те часа кормуване и си мислят, че могат да карат, а още нищо не са видели!

    17:21 12.07.2026

  • 4 Дедо

    24 1 Отговор
    Радев да промени закона за младите шофьори. Тежки наказания за превишена скорост. Задължителен затвор за алкохол. И завишаване на гражданската отговорност при нарушения на правилника. Закона е закон за да се спазва, не се ли спазва трябва санкциите да станат по сурови и ще се спазва. Келеша не му ли е дошъл акъла в кратуната то няма място зад волана щото ще убие и ще почерни семейства, а после ще вика, че не искал така да стане.

    Коментиран от #14, #46

    17:24 12.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 пръц

    24 1 Отговор
    Някога имаше предложение да стане закон младите шофьори след като вземат книжка най-малко една година докато натрупат опит да карат с придружител не знам защо депутати не го приеха.

    Коментиран от #8, #22, #31, #40

    17:25 12.07.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    21 2 Отговор
    Камерите с изкуствения интелект гледам спряха катастрофите?

    Ама пък медиите като съобщават вече за всеки случай оправдават камерите, които цъкат милиончета за бонуси и нови бегачки! Всичко е ТОП! Робите да плащат и да гинат!

    Коментиран от #20

    17:25 12.07.2026

  • 8 Георги

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "пръц":

    защото няма да трупат опит, а ще чакат да мине и ще започнат тогава да карат. Това, че трябва да има придружител ще направи шофирането от тях изключително рядко през тази година и просто мяюа смисъл.

    Коментиран от #30

    17:27 12.07.2026

  • 9 МПС

    3 14 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #33

    17:29 12.07.2026

  • 10 АБВ

    16 0 Отговор
    Глупаците умират първи ! И млади !
    Добре е, че не е затрил и някой друг !

    17:29 12.07.2026

  • 11 Знаещ

    16 1 Отговор
    Медии показват снимка на катастрофиралия . Сто процентов ромей , татуиран като папуас от главата до петите . Добре е , че се е самозатрил , а не е взел в отвъдното и невинни със себе си .

    17:38 12.07.2026

  • 12 Пак да кажа:

    20 1 Отговор
    Нито скоростта, нито лошите пътища са виновни, а безкрайната глупост, която се всели в съвременните демократични хора! Тъпотия до шия!

    17:38 12.07.2026

  • 13 Баба Гошка

    10 0 Отговор
    Дано да не е бледолик. Малко останахме и всеки наш младеж по-малко, пък дори и тъппогглав, е голяма загуба за обществото.

    Коментиран от #36

    17:40 12.07.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо":

    Е тоА в затвора ли ще го вкараш🤔❓❗

    17:41 12.07.2026

  • 15 Знаещ

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Промили":

    От снимката му се вижда , че е татуиран целият бетер индианец ! Сто процентов комплексар опитвал се да избие заслужените си комплекси за малоценност с татуировки и високи скорости изцедени от тенеке пета употреба . Просто поредният без ум но смел самоубиец на пътя .

    Коментиран от #44

    17:42 12.07.2026

  • 16 И този

    9 0 Отговор
    С гръцка книжка, нали?

    Коментиран от #39

    17:43 12.07.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    На калпави шАфиатори все камионите им виновни❗

    17:44 12.07.2026

  • 18 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    13 0 Отговор
    Прибирал се е от среднощен купон и е уцелил камиона. Добре, че не са пострадали други хора, а един потенциален убиец никога няма да стане действителен!

    17:50 12.07.2026

  • 19 Катастрофа

    9 0 Отговор
    "копи пейст" на вчерашната катастрофа с двама загинали при Дупница.

    17:50 12.07.2026

  • 20 Знаещ

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Проблемът не е в камерите , а в несъбераемостта на глобите . Самото МВР съобщава , че се събират само 40 процента от глобите . Това създава чувство за безнаказаност у нарушителите като самоубилият се Сергейчо. Какво ще му вземеш на ромей без официални доходи ? В Турция например на неплатилите глобите си до 1 месец им спират тока , водата и газта , ако са газафицирани ! Защо и тук не го направят ? За да не си изгубят избирателите ? По комунистическо според Закона за Административна Дейност неплатилите глоба в срок от 1 месец се наказваха с 1 месец ефективен затвор ! Защо отново не върнат този закон ? Има улици и паркове за почистване , гори за залесяване...

    Коментиран от #37

    17:50 12.07.2026

  • 21 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Промили":

    АКО Е БИЛ ПИЯН И ДРОГИРАН...

    17:53 12.07.2026

  • 22 С придружител

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "пръц":

    Защото със самочувствие ще утрепат и придружителя (фиркан колкото и водача)

    17:54 12.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Защо не

    6 0 Отговор
    Споделят расата и цвета на кожата на ромалягата ??????????

    17:59 12.07.2026

  • 25 Баш Бащицата

    8 0 Отговор
    Поредният! Това няма край... Скорост, пиян, друсан.... Ако не е това, то няма отговор.... Съболезнования на близките! Това няма край! Всеки ден! Много животи! За нищо! Ужасно! Карайте бавно и отговорно, бе, хора! Гледайки какво се случва последния 1 месец и аз вече карам изключително кротко и мисля така да бъде.... Ужас! От нищо и трупове.... Кротнете се!

    17:59 12.07.2026

  • 26 Исторически парк

    6 1 Отговор
    Клането на джензита продължава денонощно

    18:00 12.07.2026

  • 27 Има ли

    5 0 Отговор
    Лилаво под зъбките ????????????

    18:00 12.07.2026

  • 28 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Камионът добре ли е

    18:00 12.07.2026

  • 29 Българин

    8 0 Отговор
    Жалко за камиона

    18:00 12.07.2026

  • 30 Питам

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Георги":

    Само с критики не става . Дай предложение , какво да се прави . Макар , че колелото отдавна е измислено ! Поне първите 2 години новобранците 8а карат возила не по мощни от 90 коня . Автомобилите им задължително да са облепени със стикери за внимание към тях . Рзрешената скорост за новобранци извън населени места да е не повече от 90 километра ,а на магистрала 100 километра , а в населени места 40 километра в час . Разрешените точки да са двойно по малко. Глобите им да са два пъти по големи .

    Коментиран от #38

    18:01 12.07.2026

  • 31 Юрист

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "пръц":

    Има го ама той като вземе на 18 до 20 вече не важи

    18:02 12.07.2026

  • 32 Чума

    8 0 Отговор
    Какво да правят децата? Сега им е времето да живеят! Отидете и им кажете на тях, родителите им и местната власт, че не работят, занимават се по нощите с нередни неща, разглезени са до пълно безобразие и се държат нагло, всички ще скочат отгоре ви и може и да ви набият! Преди месец една лелка се опита да каже нещо подобно на младежи от ,,добри семейства", които покровителствани от кмет и възрастни нощем вилнеят, денем спят и най малкото, което отнесе горката женица бе, че я нарекоха ,,елементарна"! Тоест, те са сложни, тя проста, изостанала и не разбира, че те са някакви изключително привилегировани изящества и следва да им се възхищавате!

    18:03 12.07.2026

  • 33 Питам

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "МПС":

    Самоубилият се като новогвинейски човекоядец , Сергйчо не е карал тенекето си в полето , а на пътя ! Път е имало . Задкормилното устройство , акъл е нямало !

    18:05 12.07.2026

  • 34 Лабораторно упражнение по физика ,

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Промили":

    механика и съпротивление на материалите - 3 в 1 !

    Коментиран от #42

    18:05 12.07.2026

  • 35 Цвете

    3 1 Отговор
    ЗА МНОГО КРАТЪК ПЕРИОД ЗАГИНАХА МЛАДИ ХОРА. ТРУДНО Е ДОРИ ДА СЕ ЧЕТЕ.

    Коментиран от #41

    18:05 12.07.2026

  • 36 Знае

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Баба Гошка":

    Не е бледолик . Теносан е . Само , че те се развъждат по бързо от колкото се самоутилизират . Държавата им плаща за размножаването и те се възползват от авантата.

    18:08 12.07.2026

  • 37 Ъцц

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Знаещ":

    Каква ще спреш на ромея, когато ток и вода не плаща?

    Коментиран от #45

    18:09 12.07.2026

  • 38 Доротея

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Питам":

    Сложно, млади господине! Една светеща реклама на тавана на возилото, което не трябва да е повече от 60 к.с. 3 цилиндърчета, с надпис - ,,Келеш на пътя !!!" би свършила повече работа! Полицията да поставя такава реклама и на по възрастни водачи с подобни изяви!

    Коментиран от #48

    18:09 12.07.2026

  • 39 Пампаец

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "И този":

    Може и с чешка , или с германска книжка да е бил . Сега работничките му от магистралата ще си търсят нов сутеньор да ги обгрижва .

    18:11 12.07.2026

  • 40 Че кой ще издържи с него да го чака

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "пръц":

    да се лигави с една бира цяла нощ?

    18:12 12.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Знаещ

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Лабораторно упражнение по физика ,":

    Този и подобните му е ходил на училище само за да изяде безплатните банички и сетне е ходел да си бере железо , бакър , алюминь и други ресурси от къра и бледоликите. И за това не знае какво е физика . Ако му кажеш , че има час по физика , ще си помисли , че става въпрос за физическо възпитание.

    18:20 12.07.2026

  • 43 Стефан

    1 1 Отговор
    Макетата винаги са били слаби шофьори.

    Коментиран от #49

    18:24 12.07.2026

  • 44 Къде е тази

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Знаещ":

    снимка, дай данни да я видиме и ние ?

    Коментиран от #50

    18:24 12.07.2026

  • 45 Знаещ

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ъцц":

    Това , че не плаща не означава , че няма достъп до тях . Това , че не плаща не означава , че няма достъп до разни помощи за безработни , социално слаби , а няма да се учудя и , ако е с купен на черно ТЕЛК . Що не се завъртиш край банкоматите да видиш как се теглят пари за всевъзможни помощи ?

    18:26 12.07.2026

  • 46 ДрайвингПлежър

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо":

    Деде, ма то закона вика и че трявба да има пътища, трябва да има маркировки, трябва да има знаци, трябва да се поддържа - що закона е само за едните бе деде?!

    Перфектен роб си дедка - самобичуваш се, ами искаш и нас да бичуваш!
    Е заради такива льохмени като тебе са тия новини - промиват ти междуушието и ти сам предлагаш да си туриш въжето и сам да си ритнеш столето на което се крепиш!

    Преди 10-15години жертвите по пътя бяха двойно, а нямаше ежедневни новини и психоза. Новините станаха ежедневие и вие се "събудихте"!!!

    Дедко знаеш ли че 3000 човека - 6 пъти повече загиват от лекарски грешки - грешки, които също са подсъдни - да си чул за тях по телевизията?! Над 10 хиляди загиват годишно от въртешноболнични инфекции, които са следствие на престъпна небрежност - за тях също нямаш новини

    Ама за тях камери и глоби няма! Те не изкарват на рекетьорите по 250 милиона годишно! Ех дедко, дедко... изхвърчал ти е и на тебе акълеца, ако си го имал... ама спокойно не си сам - много сте вече такива!

    18:31 12.07.2026

  • 47 Емигрант

    3 0 Отговор
    След навлизането на ЧАЛГАТА масово в България младежта пое пътя на затъпяването и опростачването, а родителите не разбират какво означават думите "възпитание" и "култура" ! Загиват деца и главната причина е чалгата, това е "лошокачествения тумор" !

    Коментиран от #52

    18:31 12.07.2026

  • 48 Помни

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Доротея":

    По комунистическо на предното и задното стъкло на новобранците до 1 година слагаха жълти триъгълници с червен удивителен знак , за да заострят вниманието на околните ! Имаха и по голямо ограничение на скоростта в и извън населено място с 10 километра по малко от разрешената за старите водачи ... А изпитът за книжка бе първо устен , или листовки , за да те допуснат до полигон . Едва , ако издържиш полигон , те допускаха до изпит за шофиране по градските улици ... Имаше и психотест , за да те допуснат въобще да караш шофьорски курсове...

    Коментиран от #53

    18:34 12.07.2026

  • 49 Знае

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Стефан":

    Макетата не са ромеи като самоубилият се , Сергейчо .

    18:37 12.07.2026

  • 50 Знаещ

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Къде е тази":

    Има я във вестник ,, Марица" .

    18:38 12.07.2026

  • 51 Копейка

    0 0 Отговор
    Да предположа ли, че автомобила е BMW,?

    18:40 12.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Доротея

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Помни":

    Какво да помня, аз знам! Дори до 2 години! В по стари времена имаше длъжност помощник - шофьор! Ходеха с фуражки, като военизирани! Направо ординарец - слуга на шофьора! Чирак! Ще чисти машината, ще я обслужва, върти манивелата, лепи гуми, винаги оплескан в смазочни материали и шамари зад врата!

    18:46 12.07.2026

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