20-годишен загина на място, след като се вряза с колата си в камион

20-годишен младеж загина при катастрофа на входа на град Добринище. Инцидентът е станал около 05.00 часа сутринта.

По първоначална информация младият шофьор е изгубил контрол над автомобила си и се е врязал в паркиран камион.

Младежът е загинал на място. Той е родом от Добринище, и по всяка вероятност в ранния час се е прибрал към дома си.

Причините за катастрофата се изясняват, съобщи БНТ.