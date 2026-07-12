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БСП ще търси общ кандидат с формацията на Румен Радев за президентските избори

БСП ще търси общ кандидат с формацията на Румен Радев за президентските избори

12 Юли, 2026 19:14 595 17

  • борислав гуцанов-
  • румен радев-
  • кандидат президент

Гуцанов заяви още, че подкрепя курса на държавния глава и на новото управление. „Политиката, която господин Радев води, е продължение на това, което правеше като президент

БСП ще търси общ кандидат с формацията на Румен Радев за президентските избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

БСП трябва да подходи мъдро към предстоящите президентски избори и да търси обща кандидатура с формацията на президента Румен Радев. Това заяви в предаването „На фокус“ Борислав Гуцанов.

„Между нас, сега действащият президент, госпожа Йотова, и господин Радев като „Прогресивна България“ трябва да има действия, които да издигнат безспорния кандидат за президент. Надявам се, че ще има такава опция“, каза той.

Гуцанов заяви още, че подкрепя курса на държавния глава и на новото управление. „Политиката, която господин Радев води, е продължение на това, което правеше като президент. Няма да ви изненадам, че аз подкрепям тази политика, особено що се отнася до външната“, посочи той.

Сред акцентите в разговора беше и разследването на незаконния град край Варна. Според Гуцанов, ако се докаже, че зад случая стои схема за пране на пари, трябва да стане ясно чии са тези пари и кой ги е защитавал. „Със сигурност завесата била на изключително високо ниво. Освен службите, администрацията на Варна е по-виновна, ако е допуснала подобно строителство", коментира Гуцанов.

Бившият социален министър коментира и състоянието на левицата след отпадането ѝ от парламента. „Убеден съм, че БСП отново ще се превърне във влиятелен политически субект и аз ще направя всичко по силите си това да се случи“, каза Гуцанов. Той отново отправи критики към настоящото ръководство на партията, като заяви, че след изборната загуба оставката е трябвало да бъде поета веднага, защото листите не са били подредени правилно при последните избори.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    15 0 Отговор
    Гуцанов не трябва ли да е в затвора ...поне за 20 години ??!

    19:18 12.07.2026

  • 2 Фашиктите !

    9 3 Отговор
    Се Подкрепят !

    19:18 12.07.2026

  • 3 Заразни

    14 2 Отговор
    Всеки взел за съюзник БСП рискува от целомъдрена жена да стане жена с венерически проблеми.

    19:19 12.07.2026

  • 4 Доналд Дък, паток

    10 1 Отговор
    БСП има по-членове дори от ДСБ. А и спонсорите не си вдигат телефоните. Суша, сушааа!

    19:20 12.07.2026

  • 5 Фашистите !

    10 5 Отговор
    Се Подкрепят !

    19:22 12.07.2026

  • 6 НЕ, МЕРСИ

    12 1 Отговор
    Айдее, у лево!

    19:22 12.07.2026

  • 7 Ужас

    13 2 Отговор
    Това ще е най-голямата грешка на ПБ. Всъщност, изхвърлените от парламента червени предатели може и да искат, но дали ПБ ще иска или ще се разграничи от тях. Нещастници.

    19:27 12.07.2026

  • 8 Ами те ,

    12 3 Отговор
    краставите магарета и през девет баира се подушват .

    19:30 12.07.2026

  • 9 Спокойно !

    10 1 Отговор
    Всичко Си Продължава !

    По Старо му !

    19:32 12.07.2026

  • 10 Истината !

    5 0 Отговор
    Понякога Боли Повече !

    Отколкото 1

    Някога !

    можиеш !

    Да Си Представиш 1

    19:36 12.07.2026

  • 11 Перо

    13 3 Отговор
    То е ясно, че партия с един файтон електорат иска да се присламчи някъде! Партията на червената буржоазия БСП показа, че е готова и с дявола ортак да стане за да получат постове! Вече са се оттекли в канала!

    19:38 12.07.2026

  • 12 Иди !

    3 0 Отговор
    Да Се Оплачеш !
    На Арменския ! Поп !

    19:41 12.07.2026

  • 13 Ушанко рашов

    7 0 Отговор
    Kомунисти от всички паланки обединявайте се Всички партии под други имена но комунисстически по дух също

    19:44 12.07.2026

  • 14 604

    6 1 Отговор
    да бе радеф , че си вкарва автогол, да да....

    19:53 12.07.2026

  • 15 Хахаха

    6 0 Отговор
    Ти пък къде тръгваш с този партньор Дънката !!! Какво БСП какви пет лева?

    19:54 12.07.2026

  • 16 Бесни

    5 0 Отговор
    Страшни Пенсии приключи като фактор, когато Станишев се прегърна с ония боклуци от ДПС. ПОМНИТЕ ЛИ?????

    20:01 12.07.2026

  • 17 Варна

    1 0 Отговор
    Ако тоя бастун продължавате да го показвате...БСП нямате шанс да тръгнете нагоре!

    20:12 12.07.2026

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