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Времето днес, прогноза за понеделник, 13 юли: Бури и градушки сменят слънцето на запад

Времето днес, прогноза за понеделник, 13 юли: Бури и градушки сменят слънцето на запад

13 Юли, 2026 03:47, обновена 13 Юли, 2026 03:52 515 3

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Максималните температури достигат до 31°, в планините и по Черноморието се очакват интензивни валежи

Времето днес, прогноза за понеделник, 13 юли: Бури и градушки сменят слънцето на запад - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Денят носи динамично и неустойчиво време над по-голямата част от страната.

Докато над Западна България денят ще започне слънчево и спокойно, над Източна и Централна Северна България се очаква мощно развитие на купесто-дъждовна облачност. Според официалните данни на НИМХ, най-интензивни ще бъдат явленията в североизточните райони, където има сериозни условия за силни гръмотевични бури и локални градушки.

Температурна картина и вятър

Дневните температури ще останат типично летни, но леко понижени спрямо предходните дни. Максималните стойности в страната ще варират между 26° и 31°.

  • В София живакът ще достигне около 26°.
  • Вятърът ще бъде от северозапад – умерен до силен, като в районите с бури се очакват опасни временни засилвания и силни пориви. Надвечер от запад облачността ще започне да се разкъсва и до края на денонощието времето над цялата страна ще се изясни.

Времето по Черноморието

Облачността по морето ще бъде предимно значителна. Очаква се да превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. По северното крайбрежие валежите ще бъдат по-значителни.

  • Максимални температури на въздуха: 24° – 28°.
  • Температура на морската вода: 21° на север до 25° на юг.
  • Вълнение на морето: слабо, между 1 и 2 бала.

Времето в планините

Преди обяд по високите части ще преобладава слънчево време. В следобедните часове купестата облачност ще се увеличи и на много места ще превали и прегърми. Спасителните служби съветват туристите да избягват откритите била след обяд поради риск от мълнии.

  • Максимална температура на 1200 метра: около 20°.
  • Максимална температура на 2000 метра: около 12°.
  • Вятър: умерен до силен северозападен.

Прогноза за седмицата

От вторник се очаква бързо стабилизиране на атмосферата. Вятърът ще стихне, а слънцето ще вземе превес над цялата страна. Температурите бързо ще започнат да се повишават, като още в сряда максималните стойности на места в низините ще достигнат между 30° и 35°.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да саЕБЕТИфГЪЗЪ

    0 2 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    69 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

    Коментиран от #2, #3

    04:25 13.07.2026

  • 2 град КОЗЛОДУЙ

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "да саЕБЕТИфГЪЗЪ":

    много си точен приятел

    04:26 13.07.2026

  • 3 Име

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "да саЕБЕТИфГЪЗЪ":

    супер си го написал и ас искам да ме рендосват всяка сутрин

    04:27 13.07.2026

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