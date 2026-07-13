Радев: Имаме амбиция да развиваме научна инфраструктура

Премиерът Румен Радев обсъди с представители на германски изследователски институти и издателства перспективите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Германия в сферата на образованието и науката. Срещата се състоя по инициатива на германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия, която представя в страната ни възможности за последващо задълбочаване на двустранното партньорство в икономиката, инвестициите, иновациите, науката и научните изследвания, образованието и спорта.
Румен Радев подчерта, че България работи за засилване на сътрудничеството в сферата на образованието като ключов фактор за изграждане на икономика с по-висока добавена стойност и за повишаването на конкурентоспособността. Обсъдени бяха възможностите за партньорство между германски и български университети, както и научноизследователски организации с цел обмен на технологии, развитие на иновации, подготовка на кадри и внедряване на научни разработки в практиката. Акцент беше поставен върху потенциала за сътрудничество при усвояване на модерни производствени технологии, роботика, изкуствен интелект за индустриални приложения и устойчиво производство.
Премиерът Румен Радев подчерта, че Германия е водещ икономически партньор на България и отбеляза, че развитието на човешкия фактор е сред основните предпоставки за устойчив икономически растеж. Той постави акцент върху необходимостта от изграждане на съвременна научна и изследователска инфраструктура в страната ни, която да насърчи повече млади хора да изберат да останат и да получат своята професионална реализация в България.
В срещата участваха министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов и председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Регресивна България=пеевски на стероиди
Този надмина боко тиквата и неговата патерица cKoneйкин взети заедно.
Коментиран от #7, #22
14:49 13.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Амбициозни
14:50 13.07.2026
4 Ти всичко друго оправи
Некадърници. Излъгахте хората.
Коментиран от #12
14:51 13.07.2026
5 Въй
14:52 13.07.2026
6 Учител
Коментиран от #17
15:04 13.07.2026
7 Бойко Българоубиец
До коментар #1 от "Регресивна България=пеевски на стероиди":Споко,аз крада повече от него 😏 гласувай за мене 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА!
15:05 13.07.2026
8 генерали от АОНСУ
Идеята е тя да насърчи младите хора да избират професионална реализация в България
-;-
Много кадри са произлезли от АОНСУ
15:05 13.07.2026
9 Боже !
Къде са ти Учените !
Че и За Инфраструктура !
Да Говориш ?
15:06 13.07.2026
10 Неам думи
15:06 13.07.2026
11 Исторически парк
15:07 13.07.2026
12 Българин
До коментар #4 от "Ти всичко друго оправи":НЕ ИСКАМЕ УЧЕНИ! ИСКАМЕ ДА ПЛЮСКАМЕ ЕВТИНО!
15:08 13.07.2026
13 Имахте
15:13 13.07.2026
14 То така ако можело
15:19 13.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Анонимен
15:27 13.07.2026
17 Анонимен
До коментар #6 от "Учител":6 а как се развива държава със милион и нещо малоумници гласували за месия хахахахаха
15:29 13.07.2026
18 Да се знае!
15:31 13.07.2026
19 За 3 месеца мунчо
15:31 13.07.2026
20 ЧОРАПА И
15:37 13.07.2026
21 СВО 1 600 дни РЕЗИЛ
"Тази година – завод за полупроводници, а догодина – за цели проводници!"
Коментиран от #23
15:51 13.07.2026
22 Масонска лЪжа 🌞, "The Green Sock"-чирак
До коментар #1 от "Регресивна България=пеевски на стероиди":"1 Регресивна България=пеевски на стероиди
131Отговор
Колко часа актуалност давате на това изкачване на Галош кРадев ?!
Този надмина боко тиквата и неговата патерица cKoneйкин взети заедно.
Коментиран от 7
14:49 13.07.2026"
15:53 13.07.2026
23 Масонска лЪжа 🌞, "The Green Sock"-чирак
До коментар #21 от "СВО 1 600 дни РЕЗИЛ":"21 СВО 1 600 дни РЕЗИЛ
00Отговор
Сега сме 2026 год., но Радев звучи както бившия си партиен лидер от 1965 год.:
"Тази година – завод за полупроводници, а догодина – за цели проводници!"
15:51 13.07.2026"
15:56 13.07.2026
24 Корнелия
15:56 13.07.2026
25 Пенчо
16:06 13.07.2026
26 оня с коня
16:09 13.07.2026
27 Доказано от практиката в живия живот
16:10 13.07.2026
28 А ние
16:16 13.07.2026
29 Пак с пари от нашите данъци
Какво може да ги привлече да останат тук? Високите заплати. Тогава какво се готви, като имаме предвид нашенските постсоциалистически адети? Ще изфабрикуват "научни" структури с големи заплати и ще настанят там децата на този и онзи.
Демек, ще се повтори механизмът на съсипването на БАН, който вече 80 години работи безотказно.
16:20 13.07.2026