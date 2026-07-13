Новини
България »
Радев: Имаме амбиция да развиваме научна инфраструктура

Радев: Имаме амбиция да развиваме научна инфраструктура

13 Юли, 2026 14:46 654 29

  • румен радев-
  • наука-
  • мс-
  • изследователска инфраструктура

Идеята е тя да насърчи младите хора да избират професионална реализация в България

Радев: Имаме амбиция да развиваме научна инфраструктура - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев обсъди с представители на германски изследователски институти и издателства перспективите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Германия в сферата на образованието и науката. Срещата се състоя по инициатива на германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия, която представя в страната ни възможности за последващо задълбочаване на двустранното партньорство в икономиката, инвестициите, иновациите, науката и научните изследвания, образованието и спорта.

Румен Радев подчерта, че България работи за засилване на сътрудничеството в сферата на образованието като ключов фактор за изграждане на икономика с по-висока добавена стойност и за повишаването на конкурентоспособността. Обсъдени бяха възможностите за партньорство между германски и български университети, както и научноизследователски организации с цел обмен на технологии, развитие на иновации, подготовка на кадри и внедряване на научни разработки в практиката. Акцент беше поставен върху потенциала за сътрудничество при усвояване на модерни производствени технологии, роботика, изкуствен интелект за индустриални приложения и устойчиво производство.

Премиерът Румен Радев подчерта, че Германия е водещ икономически партньор на България и отбеляза, че развитието на човешкия фактор е сред основните предпоставки за устойчив икономически растеж. Той постави акцент върху необходимостта от изграждане на съвременна научна и изследователска инфраструктура в страната ни, която да насърчи повече млади хора да изберат да останат и да получат своята професионална реализация в България.

В срещата участваха министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов и председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Регресивна България=пеевски на стероиди

    17 2 Отговор
    Колко часа актуалност давате на това изкачване на Галош кРадев ?!
    Този надмина боко тиквата и неговата патерица cKoneйкин взети заедно.

    Коментиран от #7, #22

    14:49 13.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Амбициозни

    17 2 Отговор
    червени лъжци , за власт и пари !

    14:50 13.07.2026

  • 4 Ти всичко друго оправи

    18 2 Отговор
    само научната инфраструктура липсваше.
    Некадърници. Излъгахте хората.

    Коментиран от #12

    14:51 13.07.2026

  • 5 Въй

    5 5 Отговор
    Задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Германия е имало и по времето на цар Борис трети с Адолф,преди избухването на секънд уъръл уор. Сега ако си сътрудничим,ще ни превърнат в източната територия на завода"Мерце днес".

    14:52 13.07.2026

  • 6 Учител

    16 2 Отговор
    Как се развива наука със 60% функционално неграмотни ученици и студенти 🤔

    Коментиран от #17

    15:04 13.07.2026

  • 7 Бойко Българоубиец

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Регресивна България=пеевски на стероиди":

    Споко,аз крада повече от него 😏 гласувай за мене 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА!

    15:05 13.07.2026

  • 8 генерали от АОНСУ

    12 2 Отговор
    Радев: Имаме амбиция да развиваме научна инфраструктура

    Идеята е тя да насърчи младите хора да избират професионална реализация в България
    -;-
    Много кадри са произлезли от АОНСУ

    15:05 13.07.2026

  • 9 Боже !

    16 1 Отговор
    Боже !

    Къде са ти Учените !

    Че и За Инфраструктура !

    Да Говориш ?

    15:06 13.07.2026

  • 10 Неам думи

    13 4 Отговор
    Тоя продажник вече се конкурира по изречени тъпотии и лъжи за час с колегата си (пак негово откритие и протеже) Киро Про100то!

    15:06 13.07.2026

  • 11 Исторически парк

    8 2 Отговор
    Първо ги накарайте да спрат да скролват тиктока в час

    15:07 13.07.2026

  • 12 Българин

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ти всичко друго оправи":

    НЕ ИСКАМЕ УЧЕНИ! ИСКАМЕ ДА ПЛЮСКАМЕ ЕВТИНО!

    15:08 13.07.2026

  • 13 Имахте

    10 1 Отговор
    уж амбиции да борите мафията и олигархията , но вече ни гък относно "амбициите" .

    15:13 13.07.2026

  • 14 То така ако можело

    8 1 Отговор
    Амбиции има, пари няма, а и мозъци. Образованието от години е елиминирано, а без основа небостъргачи не се строят.

    15:19 13.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анонимен

    7 0 Отговор
    Оставка държавата ни е родева завладяна оставка какви смешки разказва месията от 60 години срам ме е

    15:27 13.07.2026

  • 17 Анонимен

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Учител":

    6 а как се развива държава със милион и нещо малоумници гласували за месия хахахахаха

    15:29 13.07.2026

  • 18 Да се знае!

    7 1 Отговор
    Всичко свърши с България, просто не го осъзнаваме, а и няма как, защото това са дълги във времето процеси...трябва по-широк времеви диапазон, за да схванеш какво точно се случва, а един човешки живот не е достътачен ... ще остане само една марка/име България, но то намя да има нищо общо или много малко с българите...

    15:31 13.07.2026

  • 19 За 3 месеца мунчо

    12 1 Отговор
    И олигархията му като Гергов,Лечеви притежаващи цял остров в Гърция ,Бобокови ,Черепи и сие откраднаха десетки милиарди а какво остава за години! Оставате без спестявания,винетки с 30% нагоре ,ток,вода и топлоенергия нагоре от 1 юли ,цигари с 20% от 1 август ,заплати на депутати, полицаи,военни и администрация увеличени, а за вас един ръбест. Наздраве пингвини клети!

    15:31 13.07.2026

  • 20 ЧОРАПА И

    8 3 Отговор
    "ПРОГРЕСИВНО" - НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА .................... КАТО БАЙ ТОШО ЗАПОЧНА ДА "НАПЪТСТВА" НАУКАТ ................... ЧУДНО КЪМ КОЯ "СВЕРА" ИЛИ ГАЛАКТИКА .................... СЕ Е НАСОЧИЛ "ПРОГРЕСИВНИЯ" МУНЧОВ МОZЪК ? ! ? ! ? ...............

    15:37 13.07.2026

  • 21 СВО 1 600 дни РЕЗИЛ

    8 0 Отговор
    Сега сме 2026 год., но Радев звучи както бившия си партиен лидер от 1965 год.:
    "Тази година – завод за полупроводници, а догодина – за цели проводници!"

    Коментиран от #23

    15:51 13.07.2026

  • 22 Масонска лЪжа 🌞, "The Green Sock"-чирак

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Регресивна България=пеевски на стероиди":

    "1 Регресивна България=пеевски на стероиди

    131Отговор
    Колко часа актуалност давате на това изкачване на Галош кРадев ?!
    Този надмина боко тиквата и неговата патерица cKoneйкин взети заедно.
    Коментиран от 7

    14:49 13.07.2026"

    15:53 13.07.2026

  • 23 Масонска лЪжа 🌞, "The Green Sock"-чирак

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "СВО 1 600 дни РЕЗИЛ":

    "21 СВО 1 600 дни РЕЗИЛ

    00Отговор
    Сега сме 2026 год., но Радев звучи както бившия си партиен лидер от 1965 год.:
    "Тази година – завод за полупроводници, а догодина – за цели проводници!"
    15:51 13.07.2026"

    15:56 13.07.2026

  • 24 Корнелия

    6 0 Отговор
    Другаря Радев ни отвлича вниманието, като отклонява въпроса . Кой ще плаща по договора с БОТАШ..

    15:56 13.07.2026

  • 25 Пенчо

    6 0 Отговор
    Имаме амбиция, да развиваме научна фантастика

    16:06 13.07.2026

  • 26 оня с коня

    3 1 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    16:09 13.07.2026

  • 27 Доказано от практиката в живия живот

    4 0 Отговор
    Винаги най-амбициозни са идиотите и страдащите от синдорома Дънинг - Крюгep!

    16:10 13.07.2026

  • 28 А ние

    4 0 Отговор
    имаме амбицията да те изметем от властта, долно, нагло, фатмашко нищожество от село Славяново, дето с измами и лъжи "спечели" и давта си мандата, като излъга стотици хиляди бългаир! Ще те изметем, кремъска подлого и лакей на кремълския изверг, убиец и злодей! Ще те изметем, барабар с Деса, дето все забравя да ти изпере мърсните зелени чорапи, та смърдиш на Путинщина от километри! Както на двуличие, наглост и цинизъм!

    16:16 13.07.2026

  • 29 Пак с пари от нашите данъци

    1 0 Отговор
    Как ще я изгради тази съвременна научна и изследователска инфраструктура, която да бъдела привлекателна за младите хора, та те да остават в страната ни?
    Какво може да ги привлече да останат тук? Високите заплати. Тогава какво се готви, като имаме предвид нашенските постсоциалистически адети? Ще изфабрикуват "научни" структури с големи заплати и ще настанят там децата на този и онзи.
    Демек, ще се повтори механизмът на съсипването на БАН, който вече 80 години работи безотказно.

    16:20 13.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове