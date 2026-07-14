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Критично ниски води в езерото „Сребърна“: Обявено бедствено положение и спешни мерки за спасяване на уникалната екосистема

Критично ниски води в езерото „Сребърна“: Обявено бедствено положение и спешни мерки за спасяване на уникалната екосистема

14 Юли, 2026 15:39 831 8

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Силистра се мобилизира за защита на природното богатство

Критично ниски води в езерото „Сребърна“: Обявено бедствено положение и спешни мерки за спасяване на уникалната екосистема - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тревожна е ситуация, след като водите на „Сребърна“ достигнаха опасно ниски нива.

В сърцето на Дунавската равнина, където природата и човекът съжителстват в деликатен баланс, резерватът „Сребърна“ се изправя пред едно от най-големите си изпитания, бие тревога БТА.

Кметът на Силистра Александър Сабанов обяви бедствено положение в защитената територия, след като нивото на водата в езерото спадна до критични стойности.

Мярката, която ще бъде в сила от 14 до 21 юли, е резултат от тревожен доклад на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе.

Кризисен щаб и спешни действия: Какво следва?

В отговор на безпрецедентната ситуация, местната власт създаде кризисен щаб, който ще координира всички необходими мерки за овладяване на проблема.

Ако предприетите стъпки не дадат желания резултат, срокът на бедственото положение може да бъде удължен, предупреди кметът Сабанов.

Причини за водната криза: Дунав не захранва езерото

Според Дауд Ибрям, директор на РИОСВ – Русе, ситуацията се следи от месеци.

Очакванията за естествено захранване на езерото от река Дунав не се оправдаха – нивото на реката остана твърде ниско, за да осигури приток към „Сребърна“.

В момента водният стълб в езерото е едва 80 сантиметра – почти метър под оптималното за сезона.

Спешно изпомпване на вода: Техника и екипи в готовност

За да се предотврати екологична катастрофа, екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Силистра ще започнат спешно изпомпване на вода от Дунав към езерото.

Комисар Евлоги Стамов увери, че разполагат с необходимата техника, включително мощни хидромоторни помпи, а при нужда ще бъдат изградени допълнителни водопроводи.

Дългосрочни решения: Помпена станция и зелена енергия

Паралелно с неотложните мерки, експертите работят по устойчиви решения. Вече е разработен проект за изграждане на помпена станция, която да осигурява вода за резервата при бъдещи критични ситуации.

Проектът предвижда използване на фотоволтаична енергия и закупуване на нови помпи, което ще позволи по-бърза реакция при спад на водното ниво. Ако бъде осигурено финансиране, реализацията може да започне в рамките на една-две години.

Екосистемата под наблюдение: Засега без сериозни щети

Въпреки тревожните данни, експертите от екоинспекцията уверяват, че към момента не се наблюдават сериозни негативни последици за флората и фауната на „Сребърна“.

Размножителният процес при водолюбивите птици протича нормално, а нивото на кислорода във водата остава в допустими граници. Въпреки това, при продължително засушаване и високи температури, рискът за екосистемата остава реален.

Исторически паралели: Миналогодишната водна криза

Това не е първият път, когато „Сребърна“ се изправя пред подобно изпитание. През лятото на миналата година, заради продължителното маловодие на Дунав и високите температури, бе организирано мащабно прехвърляне на вода към езерото.

За 74 дни в резервата бяха подадени над 3 милиона кубически метра вода, което предотврати пресъхването и спаси уникалната екосистема.

Природното богатство на България се нуждае от грижа

Резерват „Сребърна“ – част от световното природно наследство на ЮНЕСКО – е безценен дом за стотици видове растения и животни. Сега повече от всякога, опазването на това природно съкровище изисква бързи и координирани действия, както и дългосрочна визия за устойчиво управление на водните ресурси.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Суша

    4 1 Отговор
    и глад !

    15:41 14.07.2026

  • 2 Глупост

    9 1 Отговор
    Пишете кой източва водата, другото са глупости. То се скапа да вали в цяла Европа и тук.

    15:50 14.07.2026

  • 3 Пеликана Гошо

    3 1 Отговор
    Скоро ще стане "блатото Сребърна".

    16:05 14.07.2026

  • 4 Цецо

    1 0 Отговор
    Откъде идва това име Сребърна? Сребърна какво? Вода? Какво?

    Коментиран от #5

    16:10 14.07.2026

  • 5 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цецо":

    Името на езерото Сребърна (разположено на 16 км западно от Силистра) произлиза от няколко местни легенди. Най-популярните версии разказват за хан Сребрун, загинал в битка с печенегите, за лодка със сребро, потънала в неговите води, или просто от сребристия отблясък на водната повърхност от хилядите блатни птици.

    16:18 14.07.2026

  • 6 Пак замитане под масата

    1 0 Отговор
    Пишете истината.Тоз и тоз източват водата за собствена облага.
    Ама и там една корупция та не ти е работа.
    Тези дето са богоизбрани не се закачат.
    При тези валежи как така.
    И защо едва сега се самосезират институциите.Поне преди 2 месеца е станала ясна ситуацията-валежи 20 л/кв.м а нивото спада.
    Как бързо да се справи правителството с тая опропастена държава-откъдето и да подхванеш все корупция.

    16:22 14.07.2026

  • 7 Те Хората Измряха !

    1 0 Отговор
    Вие !

    За Някаква !

    Екосистема !

    16:44 14.07.2026

  • 8 То стана Като През Социализма !

    1 0 Отговор
    Ленински Съботник !

    За Сушата !

    Ленински Съботник !

    За Наводнението !

    16:48 14.07.2026

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