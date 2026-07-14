Стоян Мавродиев – бившият шеф на ББР, арестуван по обвинения за присвояване

Вълна от новини разтърси финансовите среди у нас, след като Стоян Мавродиев, някогашният управител на Българската банка за развитие (ББР), бе официално обвинен в длъжностно присвояване. След като сръбските власти го предадоха на българските институции, Мавродиев бе задържан с прокурорско постановление за срок от 72 часа.

Обвинения и арест: Какво се случва?

Адвокатът на бившия банкер, Емануил Йорданов, потвърди пред медиите, че клиентът му вече е с повдигнато обвинение и се намира в ареста.

В рамките на следващите три дни компетентните органи ще решат каква ще бъде окончателната мярка за неотклонение спрямо бившия банкер.

Бившият управител на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев беше привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване и е задържан с постановление за 72 часа, съобщи пред журналисти адвокатът му Емануил Йорданов.

Засега още не може да се разбере точно каква ще е окончателната мярка, каза Йорданов.

Екстрадиция и правни процедури

Днешният ден бе белязан от официалното предаване на Мавродиев от сръбските власти на българските правоохранителни органи – ход, който поставя началото на нов етап в разследването, посочи БТА.

Очаква се прокуратурата да изясни детайлите около обвиненията за длъжностно присвояване, които хвърлят сянка върху управлението на ББР в миналото.

Емануил Йорданов поясни пред БТА, че назад във времето Мавродиев е давал показания, като свидетел, когато е започнало досъдебното производство, а днес не е давал обяснения. По думите му Мавродиев доброволно е искал да се върне в България и има въпроси, които има да решава в личен план.

Каза ми, че се връща, за да може да участва активно в производството и да бъде изяснена истината такава, каквато е, коментира адвокатът. На въпрос каква е логичната мярка за такова производство Емануил Йорданов отговори, че нормалното е Стоян Мавродиев да бъде с мярка "парична гаранция".

Адвокатът на бившия банкер каза също, че очаква справедлив процес. Едната възможност е делото да се внесе в съда с обвинителен акт, а другата - прекратяване на наказателното производство, обясни той и добави, че "Стоян Мавродиев има причина да бъде оптимист за изхода на производството".

Какво следва за Стоян Мавродиев?

В следващите 72 часа съдът ще определи дали Мавродиев ще остане в ареста или ще бъде освободен под гаранция. Случаят предизвиква широк обществен интерес и поставя въпроси за прозрачността и контрола в държавните финансови институции.

Предвиденото в закона наказание по тези обвинения е от 10 до 20 години лишаване от свобода.

В ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS журналистът от „24 часа“ Кирил Борисов и криминалният журналист от „Клуб Z“ Стефан Миланов коментираха какво може да се очаква от развитието на делото, възможно ли е Мавродиев да разкрие механизма зад отпускането на многомилионните каредити от ББР и дали екстрадицията му ще доведе до нови разкрития по случая.

По думите на Миланов

случаят с ББР показва как една добра идея може да бъде опорочена и използвана за престъпни цели.

"Наивно е да се смята, че подобни решения са вземани от отделни хора на тяхна глава“, коментира той.

Според Миланов моментът, в който разследването придоби публичност, също поражда въпроси. „Трябва да се замислим защо тези разкрития се появиха именно през 2024 г., когато предстояха парламентарни избори.

Тогава започнаха да излизат наяве различни случаи, свързвани с Ахмед Доган - разследването срещу Джейхан Ибрямов за подкуп, действия срещу кмета на Минерални бани и напрежение в ДПС - Варна. Затова, според мен, основният проблем е, че това дело не изглежда да преследва единствено целите на правосъдието“, каза още той. По думите му не е сигурно дори дали прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение за Мавродиев.

Борисов смята, че банкерът може да даде информация за начина, по който са били отпускани спорните кредити, но това едва ли ще се случи.

„Той може да разкаже кой е разпоредил отпускането на тези над 100 млн. лева, които впоследствие според обвинението са били присвоени. Но няма как да представи доказателства, с това ще уличи и себе си в престъпление и това не би било в негов интерес“, посочи журналистът.

Според Миланов доброволното предаване на Мавродиев на българските власти не е изненадващо и заяви:

"Той се предава, защото вероятно няма причина да се притеснява".

Кирил Борисов направи паралел между случая с ББР и фалита на КТБ. „Ситуацията с ББР донякъде напомня тази около КТБ - през подобни схеми са били финансирани определени хора, често свързвани с политиката. Мавродиев вероятно знае как е функционирал този механизъм, но едва ли би се самоуличил“, коментира той.

Според него именно съдебното решение за мярката за неотклонение ще бъде първият индикатор как се развива разследването. „От това дали съдът ще наложи постоянен арест, или по-лека мярка, може да се направят изводи дали Мавродиев е съдействал на разследването“, заяви Борисов.

Бившият шеф на Българската банка за развитие се издирва от средата на август 2024 г.,

когато се разбра, че е напуснал страната в посока Гърция. От там е преминал към Република Северна Македония, а след това е отлетял към Дубай. През декември 2024 г. беше издадена Европейска заповед за арест и след като е засечена информация за негово пътуване към Европа.

Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни при пристигането си от Дубай, където се предполага, че е пребивавал след обявяването му за издирване с Европейска заповед за арест и червена бюлетина на Интерпол. Процедурата по екстрадицията беше ускорена, след като той даде изричното си съгласие да бъде върнат в България, за да съдейства на разследващите, по думите на адвоката му Емануил Йорданов, припомня БНР.

Стоян Мавродиев пристигна в България в добро настроение.

Той остана около половин час на граничния контролно-пропускателен пункт Калотина за оформяне на документите. Според преценката на наблюдаващия прокурор, след като пристигне в София, той може първо да бъде откаран за рутинен преглед в МВР болница.