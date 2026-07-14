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Проданов: ПБ заставаме зад гърба на Демерджиев

Проданов: ПБ заставаме зад гърба на Демерджиев

14 Юли, 2026 19:10 964 60

  • константин проданов-
  • иван демерджиев-
  • пб

По думите му кабинетът "плаща сметката, която някой друг е навъртял"

Проданов: ПБ заставаме зад гърба на Демерджиев - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Отговорът на въпроса кой е финансирал полетите на Пеевски означава да намерим отговор на въпроса къде са зависимостите. Това каза в интервю за предаването „Лице в лице“ по бТВ председателят на Комисията по бюджет и финанси в парламента Константин Проданов от „Прогресивна България“.

Той отхвърли твърденията, че действията на министър Демерджиев са били негова самостоятелна инициатива и че той не е получил политическа подкрепа. Проданов подчерта, че „Прогресивна България“ твърдо застава зад гърба му.

Политикът обясни, че същинският проблем не е самият факт, че са извършвани полети, а че остава неизвестно кой ги е финансирал. По думите му именно този въпрос трябва да получи отговор и подобни разходи следва да бъдат надлежно декларирани.

"Очевидно не ги е декларирал, както и тези, които са летели с него, също не са ги декларирали. Това вече говори за зависимости. Това, по смисъла на закона, е подарък над определена стойност и той трябва да се появи в декларацията. Такъв тип подаръци трябва да се декларират не само от този, който ги получава, но и от този, който ги дава", уточни Константин Проданов.

"Трябва да се стигне до дъното на тази история и до него ще се стигне. Въпросът е кой е плащал, откъде са тези пари, как така от един „Опел“ стигнахме до мултимилиони и какви ангажименти са поемани, от кого и срещу какво", попита той.

По отношение на бюджета Проданов направи следния коментар: “Има поети ангажименти: както в социалната сфера, така и по отношение на направени и извършени дейности или дейности, които са в процес на изпълнение, които трябва да бъдат разплатени. Договорите трябва да се спазват - това е принцип от римското право. Тоест, ние няма как сега да нарушим обществения договор, който съществува между държавата и пенсионерите или между държавата и бизнеса или между държавата и служителите в държавната администрация. В този смисъл разходите, които правим, са продължение на предходни политики, които сме наследили, и трябва да продължим”.

По думите му кабинетът "плаща сметката, която някой друг е навъртял".

"За да се направят смислени реформи, трябва да се започне на чисто. Трябва да се започне върху здрава основа: не да се отлагат плащания и нещата да се замитат под килима", изтъкна шефът на бюджетната комисия.

“Миналата година авансово прибраните средства са над 1 милиард. Иначе, държавата трябваше да ги получи тази година. Без него, дефицитът миналата година щеше да е 4,5%, а тази да е с близо процент по-нисък. Вземете общинската инвестиционна програма, която не беше предвидена в проектобюджета “Желязков”, но ние сме предвидили, защото това са проекти от 2024 и 2025 г., които трябва да бъдат разплатени. Това са ангажименти, поемани преди, но дейността вече е извършена. Алтернативата е да не уважим тези договори, а немалка част от фирмите, извършили дейността, да фалират. Те са теглили кредити, разплащали са се с доставчици и си чакат парите. Ако не им платим, ще ги поставим в затруднено положение, ще уволнят хора, определени дейности няма да бъдат завършени, улиците ще останат разкопани, редица проекти, включително такива от стратегическо значение, няма да бъдат завършени. Дори да не се разплатим сега, след година-две ще ни осъдят. И тогава - пак ще си платим”, обясни Проданов.

Той коментира и критикуваните от “част от опозицията” разходи за издръжка, които са перо по бюджета. “Те говореха за кафета, коли и тоалетна хартия. Намирам обсесията им с тоалетната хартия за малко притеснителна, но колите, апропо, не са в издръжката, а са в капиталовите разходи. Между другото, в бюджета има изричен запис, който забранява покупката на нови автомобили, освен такива със специален режим на движение. Около 160 милиона са издръжка и ремонтни дейности в АПИ, които са от 2021 и 2022 г., които сега трябва да платим, защото вече има сключени извънсъдебни споразумения, има съдебни разноски и лихви. Това е нещо, което плащаме чак сега”, даде пример политикът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Красимир Петров

    10 20 Отговор
    БРАВО!Скоро ще има арести на Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #16, #17, #22, #49

    19:15 14.07.2026

  • 3 8888

    26 5 Отговор
    Като заставате зад гърба му, защо не изгоните Копринков?!

    Коментиран от #19

    19:16 14.07.2026

  • 4 Кой какъв е

    20 2 Отговор
    Нищо не плащате още - с тези милиарди заеми... Като почнете да плащате наистина, ще го усетите.

    19:17 14.07.2026

  • 5 Тоя къносания е

    29 3 Отговор
    Тежък чугун с такива разговор не може да се проведе.
    Само чук в кратуната ги оправя.

    19:19 14.07.2026

  • 6 Голям

    13 4 Отговор
    "авторитет" заставал бил , бе ?

    19:20 14.07.2026

  • 7 Глупости

    20 5 Отговор
    Абсолютни глупости , Шиши има мама Праска зад гърба си и му дрема , ама нищо лаф да става . Бас ловя , че нищо няма да намерите и какво правим ? Толкова си можете , Неможачи !

    19:21 14.07.2026

  • 8 Дика

    17 3 Отговор
    Абе комунист кух, вий затова ли дойдохте на власт да продължите това което сте наследили? Тоя директно си го призна. Ами значи следва да получите това, което получиха тия които наследихте. Няма край тази кретения и наглост.

    Коментиран от #10, #12, #15

    19:22 14.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Роко

    18 2 Отговор
    Аман от клюките ви бе, къде са ви реформите, некадърници!

    19:26 14.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 големдебил

    15 5 Отговор
    Чиба бе регрес.Неща да ви виждам гнусляри.Може и у ауспуха да се завреш на тоя,не само да стоиш зад него.Полека но сигурно ни водите към излизане от ес,и влизане в коалицията на желаещия путлер.Марш измет.Есента идва,мислете къде ще се завирате.

    19:26 14.07.2026

  • 14 Име име

    7 8 Отговор
    ГЕРБ ги финансира,изнасят пари в Арабски Държави!Няколко Държави не е една!

    19:27 14.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сиси

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Скоро ще гоним комунягите!

    Коментиран от #18

    19:27 14.07.2026

  • 17 смехоран

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Аха,надай се.Скоро ще метем боташов.

    19:27 14.07.2026

  • 18 Кои комуняги

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Сиси":

    Останаха само децата им в ПП, ДБ и ГЕРБ.

    19:29 14.07.2026

  • 19 Без майтап

    11 5 Отговор

    До коментар #3 от "8888":

    Не говори лошо за Копринков. Може да паднеш от терасата или прозореца. Начело с Радев, това ще започне да се случва и в България.

    19:29 14.07.2026

  • 20 Ами какво да кажа

    7 3 Отговор
    Ще купят всички земи,уж Араби ги купуват с мръсни пари от България!ОАЕ, Саудитска Арабия,Кувейт,Израел - от тези Държави са "бизнесмените"! -)

    19:30 14.07.2026

  • 21 Иван Попов

    11 14 Отговор
    Много трол бранеща тиквата и прасето

    Коментиран от #27, #30

    19:30 14.07.2026

  • 22 За пилота гошу

    13 7 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    А за милиардите на пилота боташ какво ще кажеш,!

    19:31 14.07.2026

  • 23 Бря, бря!

    16 3 Отговор
    Само психично болни и аутисти в това управлвние. Тежко ни...

    Коментиран от #25

    19:31 14.07.2026

  • 24 Дефицита

    10 2 Отговор
    Все по-нелепо повтаряне на обяснения за умишлено раздувания бюджетен дефицит, който вероятно в края на годината няма да успеят да достигнат, въпреки напъните да похарчат законово средства от заеми.
    С наказателната процедура за свръх дефицит, си осигуряват "реалистични" обяснения за увеличаване на данъците (като 30% винетки за да имат увеличени приходи).
    Алиби е и за отказ от подкрепа за Украйна.

    19:31 14.07.2026

  • 25 А БСП топаутисти

    3 13 Отговор

    До коментар #23 от "Бря, бря!":

    Вярно ГЕРБ и Слави Трифонов са аутисти и то какви!

    19:34 14.07.2026

  • 26 киро

    6 4 Отговор
    Пепе Дебе искат да станат юнаци .Особена Асенка развратницата

    19:34 14.07.2026

  • 27 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "Иван Попов":

    Милион и нещо прасета и тикви гласуваха за червените другари и месията и се помислиха за господари на държавата ни хахаха

    Коментиран от #50

    19:38 14.07.2026

  • 28 Елементарно , бе Уотсън !

    4 1 Отговор
    Полетите са платени от враговете на България : англосаксонците и Турция ❗Страх ли ви е да го признаете ? Тези които крадат вагони с българско злато ! Тези , на които плащаме по милион на ден за турските държавни тръбопроводи .

    19:39 14.07.2026

  • 29 Анонимен

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Какъв комунист бе глу-пав":

    Този е бкп Радев е бкп и всичката покрай него са бкп Кутев Слави мраза и още иоще

    Коментиран от #51

    19:40 14.07.2026

  • 30 Споко , уе !

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Иван Попов":

    Това са платени военни тролове ! Назначени от Шкембе Войвода в поделение във Велико Търново . Да бранят НАТО , и да плюят по Русия .

    Коментиран от #36, #41

    19:42 14.07.2026

  • 31 Не се будалкайте!

    11 0 Отговор
    Щом заставате зад гърба на Дерменджиев, сформирайте един доброволчески отряд и тръгнете и вие по дирите на неукия Асен, който направи за смях цялото МВР. Едно дете се намира в опасност и трябва да бъде намерено. Това е много по-важно от осъществените полети на някого си. Щом са били извършени, значи е пито-платено. Ако не са били извършени, има проверяващи органи, има документи, които ще докажат това. Няма значение дали истината за полетите ще се докаже този месец или през есента. Но всеки изминал ден може да се окаже фтален за отвлеченото момиче!

    Коментиран от #38

    19:42 14.07.2026

  • 32 Нормално

    8 1 Отговор
    Комунистите се пазят едни други дори когато знаят, че са оцапани до ушите.

    19:43 14.07.2026

  • 33 Боташарсата хунта

    6 1 Отговор
    трябва да я изметем най-късно на есен, че инак ще има много дали фира бедни хорица идната зима.

    19:43 14.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Материала

    9 0 Отговор
    Плащат ама с милиарди евро заеми, които децата ни ще плащат.

    Коментиран от #46

    19:44 14.07.2026

  • 36 Платен Овенен Трол

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "Споко , уе !":

    Платенит овенни тролове браним женерал Муньо и бо(га)ташите му!

    19:45 14.07.2026

  • 37 Хаха

    7 2 Отговор
    И радевистите като отрочетата им от промяната успиват народа с мантри за Пеевски.

    19:45 14.07.2026

  • 38 Само питам

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Не се будалкайте!":

    На кое МВР чакаш ? На това , което бе възпитано в евроатлантизъм и вярност към англосаксонците и Турция ? И биеше протестиращи " зад колоните " ?

    Коментиран от #44

    19:47 14.07.2026

  • 39 Виж сега,

    4 1 Отговор
    Където и да застанете, все ви лъскат голите задници с неадекватното си състояние

    19:47 14.07.2026

  • 40 Опа

    4 3 Отговор
    На тези изроди не трябва да им се дава да пипат съдебната система. Ще станем като Русия, Беларус, Иран и Венецуела.

    19:48 14.07.2026

  • 41 Ей, трололо крадевско,

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Споко , уе !":

    че той Торба Вайвода си беше точно у вашите фалшиви листи с цялото си фалшиво MВP-0! Даже сам се хвали, че Муньо няма никакви структури в страната и му е дал да ползва неговите.

    19:48 14.07.2026

  • 42 Аз съм веган

    6 0 Отговор
    И как заставате зад него,като половината ви министри са ви от итн герб и дпс?

    Коментиран от #48

    19:49 14.07.2026

  • 43 От началото на годината

    8 0 Отговор
    Гюров вдигна тока с 30%, а Радев вдигна винетките с 40%. Изтеглиха и 5 милиарда евро дълг. За 7 месеца толкова.

    19:50 14.07.2026

  • 44 Румко кРадев съм

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Само питам":

    Сега ще има бой не само зад колоните, а и отпред, отляво, отдясно, отгори и даже отдолу колоните! Демократична власт се сдава само с кръв!

    19:50 14.07.2026

  • 45 Криводолското биче

    5 0 Отговор
    Е, как така застават зад Министъра? Та нали Пеевски го оправи? А да, тези искат и те да го порнат,за да са сигурни, че работата е докарана до крайната цел.

    19:51 14.07.2026

  • 46 Дефицита

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Материала":

    Финансово задлъжняла страна е удобна колония за западни или за източни английско или руско говорящи инвеститори купуващи на безценица националните ресурси (като Нефтохим за 300 млн.долара или аеро компания Балкан , или металургичен комбинат Кремиковци за 1долар).

    19:53 14.07.2026

  • 47 Хо хо

    5 1 Отговор
    Много мераклии да се наредят зад гърба на Демерджията. Ако се понаведе малце ще настане голяма веселба.

    19:54 14.07.2026

  • 48 Само питам

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Аз съм веган":

    Дай предложение ! Кого друг ще допуснат контролираните ни медии , освен протежето на Боко - Радев ? Хайде , предложи !! Дай по-добър вариант ! Но не забравяй , че Турско-англисаксонска цензура е жестока !

    Коментиран от #52

    19:54 14.07.2026

  • 49 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Другарю Петров за двете "особи" мненията са на 100% еднакви. НО, като казваш "А", продължи азбуката - има един Сер гей Станишев, има един Георги Първанов /"ПОКРИЛ" убийството пред дискотека "Соло" -. и двамата МИЛИОНЕРИ от ЕДЪР КАЛИБЪР.... Тези, по-бедните МИЛИОНЕРИ - като Гергов, Овчаровия Румен, собственика на "Бобов дол" и още, и още клели се във вярност на БКП ги слагам на страна...
    А за десерт ти поднасям ЧЕРЕШКАТА НА ТОРТАТА - приготвена от комунистическо тесто - чедото на товаришь Решетников и крушовската БИ во ЛИ ца - товаришь Крадев - ЗАРАДИ КОГОТО ВСЕКИ БЪЛГАРИН ПЛАЩА ПО 75 ЕВРО НА ДЕН, заради далаверата на ТОЗИ, на общата.
    Ако семейството ти е от 4 члена -. 75х4 = ЕДНА МЕСЕЧНА ПЕНСИЯ НА ВИШИСТ, КОЙТО Е РАБОТИЛ 40 години на държава управлявана от комунисти от 1944г - до сега, а заради стадото - и за напред.
    НО задава се ВИДОВ ДЕН !!!

    19:55 14.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Анонимен":

    Промяна, още не си ми отговорил баце ти пази ли си партийния билет?🤣

    20:00 14.07.2026

  • 52 Аз съм веган

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Само питам":

    Дерменджиев си е супер. Затова очаквам мунчо да го разкара

    20:00 14.07.2026

  • 53 ТЕМАТА Е ДИМКА

    3 0 Отговор
    ЕФЕКТ НИКАКЪВ

    20:01 14.07.2026

  • 54 Тъжна гледка

    5 0 Отговор
    Толкова ви е капацитета. Като е така докажете и ги арестувайте. А едно дете е отвлечено от 40 г мъж, друг един Ламя организира 6 самоубийство. Пука ви. Важно е дали деса е обслужила тттлъстия.

    20:03 14.07.2026

  • 55 Гъбарко

    4 0 Отговор
    Тоя когато беше събрал джен-зи за клакьори и се правеше на голямата работа пред Т.Дончев други ги разправяше. Поредния кухавел на хралупа. Финансист бил а не може да отговори за заплатата на Шиши защо не е санкционирана по закона Магнитски. Ала-бала с президента бивш. Айде леви десни в блатото на Мунчо.

    20:03 14.07.2026

  • 56 Притеснява ме само

    2 0 Отговор
    дали халката на Иван Ментарджиев ще издържи на заставанията отзад 😂😂

    20:03 14.07.2026

  • 57 Дзак

    0 0 Отговор
    Плащат гражданите данъкоплатци! Не правителството, още по-малко предходните.

    20:04 14.07.2026

  • 58 Хаха

    0 0 Отговор
    ОК, ама хайде без общи приказки!
    На кой плащаме "сметките" и за "какво" - имена на фирми, КОЙ човечец стои да тях, договори за какво толкова "неотменимо" и "важно", на каква стойност и други детайли!
    Явно е някаква голяма щом при тези повишени цени на стоки и услуги, респ. на приходи от ДДС, мита, акцизи и други, същевременно имаме такъв голям дефицит!
    Моля, конкретни цифри и имена, щото олеквате с общи и празни приказки....

    20:04 14.07.2026

  • 59 Тоя боядисания

    3 0 Отговор
    Тоя беловлас старец с тая боядисана коса съвсем стана за резил.
    Може ли такава излагация бе,мъж в пенсионна възраст с гарвановочерна коса!
    Смешно и нелепо!

    20:12 14.07.2026

  • 60 Тоя пингвин,

    3 0 Отговор
    само глупости наговори!

    20:17 14.07.2026

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