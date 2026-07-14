Проданов: ПБ заставаме зад гърба на Демерджиев

Отговорът на въпроса кой е финансирал полетите на Пеевски означава да намерим отговор на въпроса къде са зависимостите. Това каза в интервю за предаването „Лице в лице“ по бТВ председателят на Комисията по бюджет и финанси в парламента Константин Проданов от „Прогресивна България“.

Той отхвърли твърденията, че действията на министър Демерджиев са били негова самостоятелна инициатива и че той не е получил политическа подкрепа. Проданов подчерта, че „Прогресивна България“ твърдо застава зад гърба му.

Политикът обясни, че същинският проблем не е самият факт, че са извършвани полети, а че остава неизвестно кой ги е финансирал. По думите му именно този въпрос трябва да получи отговор и подобни разходи следва да бъдат надлежно декларирани.

"Очевидно не ги е декларирал, както и тези, които са летели с него, също не са ги декларирали. Това вече говори за зависимости. Това, по смисъла на закона, е подарък над определена стойност и той трябва да се появи в декларацията. Такъв тип подаръци трябва да се декларират не само от този, който ги получава, но и от този, който ги дава", уточни Константин Проданов.

"Трябва да се стигне до дъното на тази история и до него ще се стигне. Въпросът е кой е плащал, откъде са тези пари, как така от един „Опел“ стигнахме до мултимилиони и какви ангажименти са поемани, от кого и срещу какво", попита той.

По отношение на бюджета Проданов направи следния коментар: “Има поети ангажименти: както в социалната сфера, така и по отношение на направени и извършени дейности или дейности, които са в процес на изпълнение, които трябва да бъдат разплатени. Договорите трябва да се спазват - това е принцип от римското право. Тоест, ние няма как сега да нарушим обществения договор, който съществува между държавата и пенсионерите или между държавата и бизнеса или между държавата и служителите в държавната администрация. В този смисъл разходите, които правим, са продължение на предходни политики, които сме наследили, и трябва да продължим”.

По думите му кабинетът "плаща сметката, която някой друг е навъртял".

"За да се направят смислени реформи, трябва да се започне на чисто. Трябва да се започне върху здрава основа: не да се отлагат плащания и нещата да се замитат под килима", изтъкна шефът на бюджетната комисия.

“Миналата година авансово прибраните средства са над 1 милиард. Иначе, държавата трябваше да ги получи тази година. Без него, дефицитът миналата година щеше да е 4,5%, а тази да е с близо процент по-нисък. Вземете общинската инвестиционна програма, която не беше предвидена в проектобюджета “Желязков”, но ние сме предвидили, защото това са проекти от 2024 и 2025 г., които трябва да бъдат разплатени. Това са ангажименти, поемани преди, но дейността вече е извършена. Алтернативата е да не уважим тези договори, а немалка част от фирмите, извършили дейността, да фалират. Те са теглили кредити, разплащали са се с доставчици и си чакат парите. Ако не им платим, ще ги поставим в затруднено положение, ще уволнят хора, определени дейности няма да бъдат завършени, улиците ще останат разкопани, редица проекти, включително такива от стратегическо значение, няма да бъдат завършени. Дори да не се разплатим сега, след година-две ще ни осъдят. И тогава - пак ще си платим”, обясни Проданов.

Той коментира и критикуваните от “част от опозицията” разходи за издръжка, които са перо по бюджета. “Те говореха за кафета, коли и тоалетна хартия. Намирам обсесията им с тоалетната хартия за малко притеснителна, но колите, апропо, не са в издръжката, а са в капиталовите разходи. Между другото, в бюджета има изричен запис, който забранява покупката на нови автомобили, освен такива със специален режим на движение. Около 160 милиона са издръжка и ремонтни дейности в АПИ, които са от 2021 и 2022 г., които сега трябва да платим, защото вече има сключени извънсъдебни споразумения, има съдебни разноски и лихви. Това е нещо, което плащаме чак сега”, даде пример политикът.