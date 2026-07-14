Проданов: ПБ заставаме зад гърба на Демерджиев

Отговорът на въпроса кой е финансирал полетите на Пеевски означава да намерим отговор на въпроса къде са зависимостите. Това каза в интервю за предаването „Лице в лице“ по бТВ председателят на Комисията по бюджет и финанси в парламента Константин Проданов от „Прогресивна България“.
Той отхвърли твърденията, че действията на министър Демерджиев са били негова самостоятелна инициатива и че той не е получил политическа подкрепа. Проданов подчерта, че „Прогресивна България“ твърдо застава зад гърба му.
Политикът обясни, че същинският проблем не е самият факт, че са извършвани полети, а че остава неизвестно кой ги е финансирал. По думите му именно този въпрос трябва да получи отговор и подобни разходи следва да бъдат надлежно декларирани.
"Очевидно не ги е декларирал, както и тези, които са летели с него, също не са ги декларирали. Това вече говори за зависимости. Това, по смисъла на закона, е подарък над определена стойност и той трябва да се появи в декларацията. Такъв тип подаръци трябва да се декларират не само от този, който ги получава, но и от този, който ги дава", уточни Константин Проданов.
"Трябва да се стигне до дъното на тази история и до него ще се стигне. Въпросът е кой е плащал, откъде са тези пари, как така от един „Опел“ стигнахме до мултимилиони и какви ангажименти са поемани, от кого и срещу какво", попита той.
По отношение на бюджета Проданов направи следния коментар: “Има поети ангажименти: както в социалната сфера, така и по отношение на направени и извършени дейности или дейности, които са в процес на изпълнение, които трябва да бъдат разплатени. Договорите трябва да се спазват - това е принцип от римското право. Тоест, ние няма как сега да нарушим обществения договор, който съществува между държавата и пенсионерите или между държавата и бизнеса или между държавата и служителите в държавната администрация. В този смисъл разходите, които правим, са продължение на предходни политики, които сме наследили, и трябва да продължим”.
По думите му кабинетът "плаща сметката, която някой друг е навъртял".
"За да се направят смислени реформи, трябва да се започне на чисто. Трябва да се започне върху здрава основа: не да се отлагат плащания и нещата да се замитат под килима", изтъкна шефът на бюджетната комисия.
“Миналата година авансово прибраните средства са над 1 милиард. Иначе, държавата трябваше да ги получи тази година. Без него, дефицитът миналата година щеше да е 4,5%, а тази да е с близо процент по-нисък. Вземете общинската инвестиционна програма, която не беше предвидена в проектобюджета “Желязков”, но ние сме предвидили, защото това са проекти от 2024 и 2025 г., които трябва да бъдат разплатени. Това са ангажименти, поемани преди, но дейността вече е извършена. Алтернативата е да не уважим тези договори, а немалка част от фирмите, извършили дейността, да фалират. Те са теглили кредити, разплащали са се с доставчици и си чакат парите. Ако не им платим, ще ги поставим в затруднено положение, ще уволнят хора, определени дейности няма да бъдат завършени, улиците ще останат разкопани, редица проекти, включително такива от стратегическо значение, няма да бъдат завършени. Дори да не се разплатим сега, след година-две ще ни осъдят. И тогава - пак ще си платим”, обясни Проданов.
Той коментира и критикуваните от “част от опозицията” разходи за издръжка, които са перо по бюджета. “Те говореха за кафета, коли и тоалетна хартия. Намирам обсесията им с тоалетната хартия за малко притеснителна, но колите, апропо, не са в издръжката, а са в капиталовите разходи. Между другото, в бюджета има изричен запис, който забранява покупката на нови автомобили, освен такива със специален режим на движение. Около 160 милиона са издръжка и ремонтни дейности в АПИ, които са от 2021 и 2022 г., които сега трябва да платим, защото вече има сключени извънсъдебни споразумения, има съдебни разноски и лихви. Това е нещо, което плащаме чак сега”, даде пример политикът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Красимир Петров
Коментиран от #16, #17, #22, #49
19:15 14.07.2026
3 8888
Коментиран от #19
19:16 14.07.2026
4 Кой какъв е
19:17 14.07.2026
5 Тоя къносания е
Само чук в кратуната ги оправя.
19:19 14.07.2026
6 Голям
19:20 14.07.2026
7 Глупости
19:21 14.07.2026
8 Дика
Коментиран от #10, #12, #15
19:22 14.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Роко
19:26 14.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 големдебил
19:26 14.07.2026
14 Име име
19:27 14.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сиси
До коментар #2 от "Красимир Петров":Скоро ще гоним комунягите!
Коментиран от #18
19:27 14.07.2026
17 смехоран
До коментар #2 от "Красимир Петров":Аха,надай се.Скоро ще метем боташов.
19:27 14.07.2026
18 Кои комуняги
До коментар #16 от "Сиси":Останаха само децата им в ПП, ДБ и ГЕРБ.
19:29 14.07.2026
19 Без майтап
До коментар #3 от "8888":Не говори лошо за Копринков. Може да паднеш от терасата или прозореца. Начело с Радев, това ще започне да се случва и в България.
19:29 14.07.2026
20 Ами какво да кажа
19:30 14.07.2026
21 Иван Попов
Коментиран от #27, #30
19:30 14.07.2026
22 За пилота гошу
До коментар #2 от "Красимир Петров":А за милиардите на пилота боташ какво ще кажеш,!
19:31 14.07.2026
23 Бря, бря!
Коментиран от #25
19:31 14.07.2026
24 Дефицита
С наказателната процедура за свръх дефицит, си осигуряват "реалистични" обяснения за увеличаване на данъците (като 30% винетки за да имат увеличени приходи).
Алиби е и за отказ от подкрепа за Украйна.
19:31 14.07.2026
25 А БСП топаутисти
До коментар #23 от "Бря, бря!":Вярно ГЕРБ и Слави Трифонов са аутисти и то какви!
19:34 14.07.2026
26 киро
19:34 14.07.2026
27 Анонимен
До коментар #21 от "Иван Попов":Милион и нещо прасета и тикви гласуваха за червените другари и месията и се помислиха за господари на държавата ни хахаха
Коментиран от #50
19:38 14.07.2026
28 Елементарно , бе Уотсън !
19:39 14.07.2026
29 Анонимен
До коментар #15 от "Какъв комунист бе глу-пав":Този е бкп Радев е бкп и всичката покрай него са бкп Кутев Слави мраза и още иоще
Коментиран от #51
19:40 14.07.2026
30 Споко , уе !
До коментар #21 от "Иван Попов":Това са платени военни тролове ! Назначени от Шкембе Войвода в поделение във Велико Търново . Да бранят НАТО , и да плюят по Русия .
Коментиран от #36, #41
19:42 14.07.2026
31 Не се будалкайте!
Коментиран от #38
19:42 14.07.2026
32 Нормално
19:43 14.07.2026
33 Боташарсата хунта
19:43 14.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Материала
Коментиран от #46
19:44 14.07.2026
36 Платен Овенен Трол
До коментар #30 от "Споко , уе !":Платенит овенни тролове браним женерал Муньо и бо(га)ташите му!
19:45 14.07.2026
37 Хаха
19:45 14.07.2026
38 Само питам
До коментар #31 от "Не се будалкайте!":На кое МВР чакаш ? На това , което бе възпитано в евроатлантизъм и вярност към англосаксонците и Турция ? И биеше протестиращи " зад колоните " ?
Коментиран от #44
19:47 14.07.2026
39 Виж сега,
19:47 14.07.2026
40 Опа
19:48 14.07.2026
41 Ей, трололо крадевско,
До коментар #30 от "Споко , уе !":че той Торба Вайвода си беше точно у вашите фалшиви листи с цялото си фалшиво MВP-0! Даже сам се хвали, че Муньо няма никакви структури в страната и му е дал да ползва неговите.
19:48 14.07.2026
42 Аз съм веган
Коментиран от #48
19:49 14.07.2026
43 От началото на годината
19:50 14.07.2026
44 Румко кРадев съм
До коментар #38 от "Само питам":Сега ще има бой не само зад колоните, а и отпред, отляво, отдясно, отгори и даже отдолу колоните! Демократична власт се сдава само с кръв!
19:50 14.07.2026
45 Криводолското биче
19:51 14.07.2026
46 Дефицита
До коментар #35 от "Материала":Финансово задлъжняла страна е удобна колония за западни или за източни английско или руско говорящи инвеститори купуващи на безценица националните ресурси (като Нефтохим за 300 млн.долара или аеро компания Балкан , или металургичен комбинат Кремиковци за 1долар).
19:53 14.07.2026
47 Хо хо
19:54 14.07.2026
48 Само питам
До коментар #42 от "Аз съм веган":Дай предложение ! Кого друг ще допуснат контролираните ни медии , освен протежето на Боко - Радев ? Хайде , предложи !! Дай по-добър вариант ! Но не забравяй , че Турско-англисаксонска цензура е жестока !
Коментиран от #52
19:54 14.07.2026
49 АГАТ а Кристи
До коментар #2 от "Красимир Петров":Другарю Петров за двете "особи" мненията са на 100% еднакви. НО, като казваш "А", продължи азбуката - има един Сер гей Станишев, има един Георги Първанов /"ПОКРИЛ" убийството пред дискотека "Соло" -. и двамата МИЛИОНЕРИ от ЕДЪР КАЛИБЪР.... Тези, по-бедните МИЛИОНЕРИ - като Гергов, Овчаровия Румен, собственика на "Бобов дол" и още, и още клели се във вярност на БКП ги слагам на страна...
А за десерт ти поднасям ЧЕРЕШКАТА НА ТОРТАТА - приготвена от комунистическо тесто - чедото на товаришь Решетников и крушовската БИ во ЛИ ца - товаришь Крадев - ЗАРАДИ КОГОТО ВСЕКИ БЪЛГАРИН ПЛАЩА ПО 75 ЕВРО НА ДЕН, заради далаверата на ТОЗИ, на общата.
Ако семейството ти е от 4 члена -. 75х4 = ЕДНА МЕСЕЧНА ПЕНСИЯ НА ВИШИСТ, КОЙТО Е РАБОТИЛ 40 години на държава управлявана от комунисти от 1944г - до сега, а заради стадото - и за напред.
НО задава се ВИДОВ ДЕН !!!
19:55 14.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Евгени от Алфапласт
До коментар #29 от "Анонимен":Промяна, още не си ми отговорил баце ти пази ли си партийния билет?🤣
20:00 14.07.2026
52 Аз съм веган
До коментар #48 от "Само питам":Дерменджиев си е супер. Затова очаквам мунчо да го разкара
20:00 14.07.2026
53 ТЕМАТА Е ДИМКА
20:01 14.07.2026
54 Тъжна гледка
20:03 14.07.2026
55 Гъбарко
20:03 14.07.2026
56 Притеснява ме само
20:03 14.07.2026
57 Дзак
20:04 14.07.2026
58 Хаха
На кой плащаме "сметките" и за "какво" - имена на фирми, КОЙ човечец стои да тях, договори за какво толкова "неотменимо" и "важно", на каква стойност и други детайли!
Явно е някаква голяма щом при тези повишени цени на стоки и услуги, респ. на приходи от ДДС, мита, акцизи и други, същевременно имаме такъв голям дефицит!
Моля, конкретни цифри и имена, щото олеквате с общи и празни приказки....
20:04 14.07.2026
59 Тоя боядисания
Може ли такава излагация бе,мъж в пенсионна възраст с гарвановочерна коса!
Смешно и нелепо!
20:12 14.07.2026
60 Тоя пингвин,
20:17 14.07.2026