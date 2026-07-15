Тежка катастрофа край Търговище отне живота на 35-годишен мъж

35-годишен мъж от омуртагското село Беломорци е загинал при тежка катастрофа на главния път София – Варна в района на Търговище. Инцидентът е станал късно вечерта на 14 юли, като сигналът в полицията е подаден в 21:45 часа. Към 4:00 часа сутринта на 15 юли движението в участъка остава отворено, но се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

Какво се случи : Челен или заден сблъсък между два автомобила, движещи се в една и съща посока.

: Челен или заден сблъсък между два автомобила, движещи се в една и съща посока. Точно местоположение : Главният път I-4, в участъка между местността „Момина чешма“ и бензиностанция „Ромпетрол“ на входа на Търговище.

: Главният път I-4, в участъка между местността „Момина чешма“ и бензиностанция „Ромпетрол“ на входа на Търговище. Жертви и ранени : Загинал е 35-годишен мъж от с. Беломорци, а останалите пострадали са транспортирани в МБАЛ-Търговище за прегледи.

: Загинал е 35-годишен мъж от с. Беломорци, а останалите пострадали са транспортирани в МБАЛ-Търговище за прегледи. Състояние на пътя: Автомобилите са извън пътното платно, двете ленти за движение са активни.

Официалният говорител на ОДМВР-Търговище Ани Кръстева съобщи за БТА, че дежурни групи извършват огледи на местопроизшествието, за да установят точните причини за инцидента. Това е пореден инцидент в района, след като преди броени часове движението между поповските села Водица и Ковачевец също бе временно ограничено поради друга катастрофа, при която за щастие нямаше жертви.