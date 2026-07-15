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Тежка катастрофа край Търговище отне живота на 35-годишен мъж
  Тема: Войната на пътя

Тежка катастрофа край Търговище отне живота на 35-годишен мъж

15 Юли, 2026 04:52, обновена 15 Юли, 2026 04:54 1 012 2

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  • омуртаг

Два автомобила се сблъскаха на главния път София – Варна, има ранени в болница

Тежка катастрофа край Търговище отне живота на 35-годишен мъж - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

35-годишен мъж от омуртагското село Беломорци е загинал при тежка катастрофа на главния път София – Варна в района на Търговище. Инцидентът е станал късно вечерта на 14 юли, като сигналът в полицията е подаден в 21:45 часа. Към 4:00 часа сутринта на 15 юли движението в участъка остава отворено, но се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

  • Какво се случи: Челен или заден сблъсък между два автомобила, движещи се в една и съща посока.
  • Точно местоположение: Главният път I-4, в участъка между местността „Момина чешма“ и бензиностанция „Ромпетрол“ на входа на Търговище.
  • Жертви и ранени: Загинал е 35-годишен мъж от с. Беломорци, а останалите пострадали са транспортирани в МБАЛ-Търговище за прегледи.
  • Състояние на пътя: Автомобилите са извън пътното платно, двете ленти за движение са активни.

Официалният говорител на ОДМВР-Търговище Ани Кръстева съобщи за БТА, че дежурни групи извършват огледи на местопроизшествието, за да установят точните причини за инцидента. Това е пореден инцидент в района, след като преди броени часове движението между поповските села Водица и Ковачевец също бе временно ограничено поради друга катастрофа, при която за щастие нямаше жертви.


България
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  • 1 Гърди

    1 0 Отговор
    И на заден ли вече се блъскат челно?

    06:40 15.07.2026

  • 2 САМО ТОВА ЛИ ЩЕ СТАВА

    1 1 Отговор
    В ТАЗИ ДЪРЖАВА И В ТОВА УПРАВЛЕНИЕ НА РАДЕВ !!+

    06:43 15.07.2026

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