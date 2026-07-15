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Потрошиха централния офис на ДПС в Благоевград. Извършителят е задържан

Потрошиха централния офис на ДПС в Благоевград. Извършителят е задържан

15 Юли, 2026 20:05 756 12

  • дпс-
  • офис-
  • благоевград-
  • потрошаване-
  • извършител-
  • полиция

Извършителят, който е криминално проявен, сам е подал сигнала в полицията

Потрошиха централния офис на ДПС в Благоевград. Извършителят е задържан - 1
Снимка: БНР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Централният офис на партия "Движение за права и свободи" в Благоевград е бил потрошен рано тази сутрин. Сигналът в полицията е подаден от самия извършител, съобщават от БНР.

Партийният офис на ДПС се намира в центъра на Благоевград, непосредствено зад сградата на общината. Вандалската проява е извършена около 6:00 часа тази сутрин. Пристигналите на място полицаи са констатирали, че стъклата на витрините са изпотрошени с големи каменни парчета, като са нанесени щети и вътре в офиса.

Извършителят, който е криминално проявен, сам е подал сигнала, е бил открит и задържан. Председателят на групата общински съветници на ДПС в Благоевград Исмет Узунов коментира за БНР вандалската проява, като допусна, че тя може да е извършена и по поръчка:

"Нито познавам лицето, което го е сторило. Дали е негова лична проява на вандализъм, или нещо друго, или е поръчка, няма как да знаем все още, но такова нещо се случва за пръв път, откакто ДПС съществува в Благоевград - над 30 години. Просто нямам представа и не мога да си го обясня това нещо".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хи хи

    13 0 Отговор
    Сигурно се е уплашил от дивия шопар на плакатите.

    20:12 15.07.2026

  • 2 Робот

    12 0 Отговор
    Почнаха сами да си трошат имотите ....! Ей , ей ! В Брюксел ама въобще не ги интересува..

    20:12 15.07.2026

  • 3 Ноте

    7 1 Отговор
    Да няма македонска жилка?

    20:17 15.07.2026

  • 4 Доналд Дък, патарок

    3 3 Отговор
    Не е подал сигнала на правилното място. Трябвало е в психиатрията.

    20:17 15.07.2026

  • 5 Помак

    12 0 Отговор
    Браво на човека ,да продължава

    Коментиран от #9

    20:19 15.07.2026

  • 6 6135

    4 0 Отговор
    А български кога ще научите?
    Не се пише "Потрошиха централния офис", а "Централният офис бе потрошен".

    Щото иначе пишете "Изнасилиха бизнес дама", а тя протестира че е бил само един!

    20:19 15.07.2026

  • 7 Съвременният

    8 4 Отговор
    Левски! Бори се срещу турците!

    20:20 15.07.2026

  • 8 АааметДжоган

    8 0 Отговор
    Трябва цялото дпс да потроши,барабар с оня изсъхналия джоган.Докато не заиграе сопата няма да излезем от блатото.

    20:33 15.07.2026

  • 9 Без майтап

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Помак":

    ДПС изчезва. Остана едно голо ново начало за будалите.

    20:48 15.07.2026

  • 10 търговище

    5 0 Отговор
    дпс търговище 30 ГОДИНИ ни прави зависими ,ако неси със тях ,няма работа и бизнес ,имат си схема заплашване ,от една мутра ТАИСАНА

    20:55 15.07.2026

  • 11 той сам

    2 1 Отговор
    се е предал задържали били колто задържахте оня дето изхвърли момичето от балкона
    неможачи

    20:55 15.07.2026

  • 12 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    АКО ИДЕШ В СИМИТЛИ
    БЪЛГАРСКИ НЕ ГОВОРИ
    ТАМ СА РOМИ, КОСОВАРИ
    ТУPЦИ СПАРЕНИ И СТАРИ
    ТАМ НА ТУPСКИ СЕ ГОВОРИ
    И НА ЦИГAНСКИ СЕ СПОРИ
    НАЙ-ВИСОКА СГРАДА, ЕТО-
    В СИМИТЛИ Е МИНAРЕТО
    ВЕНКО ХОДЖАТА- БАЩА НА ВСИЧКИ
    ПOРИ ЦИГАНСКИТЕ ПТИЧКИ
    ЦЯЛ РОЯК ДЕЧИНЯ РOМСКИ
    МУ ОБЛИЗВАТ ХOБОТА СЛOНСКИ
    ВСИЧКИ РOМИ ГО ОБИЧАТ-
    НЕЖНО "ТАТКО" ГО НАРИЧАТ
    ТОЙ ГИ ШИБA ОТ ЗАРАНА
    ПОСЛЕ ИМ ЧЕТЕ КOРАНА
    ТОЙ ВЪВ СИМИТЛИ Е ЦАР-
    СЛАВЯТ ГО С AЛAХ AКБАP!

    СЕГА ЖЕНИТЕ КУЧEТА РАЗКЪСВАТ
    СЕГА ДOГАН, КOЗЕЛ БРAДАТ,
    СКРИТ ОТ СВОИТЕ СAРАИ
    С AЛЛAХКOМУН ПАЧА AКБAР
    ЗАБРАТКА, ПOШЧЕ НА КAНТАР
    ВИКА, ВИЙ КOЗЕЛ БРAДАТ
    НЕМАТЕ ЛИ В КЪЩИ БРAТ?

    21:07 15.07.2026

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