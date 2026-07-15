Потрошиха централния офис на ДПС в Благоевград. Извършителят е задържан

Централният офис на партия "Движение за права и свободи" в Благоевград е бил потрошен рано тази сутрин. Сигналът в полицията е подаден от самия извършител, съобщават от БНР.
Партийният офис на ДПС се намира в центъра на Благоевград, непосредствено зад сградата на общината. Вандалската проява е извършена около 6:00 часа тази сутрин. Пристигналите на място полицаи са констатирали, че стъклата на витрините са изпотрошени с големи каменни парчета, като са нанесени щети и вътре в офиса.
Извършителят, който е криминално проявен, сам е подал сигнала, е бил открит и задържан. Председателят на групата общински съветници на ДПС в Благоевград Исмет Узунов коментира за БНР вандалската проява, като допусна, че тя може да е извършена и по поръчка:
"Нито познавам лицето, което го е сторило. Дали е негова лична проява на вандализъм, или нещо друго, или е поръчка, няма как да знаем все още, но такова нещо се случва за пръв път, откакто ДПС съществува в Благоевград - над 30 години. Просто нямам представа и не мога да си го обясня това нещо".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хи хи
20:12 15.07.2026
2 Робот
20:12 15.07.2026
3 Ноте
20:17 15.07.2026
4 Доналд Дък, патарок
20:17 15.07.2026
5 Помак
Коментиран от #9
20:19 15.07.2026
6 6135
Не се пише "Потрошиха централния офис", а "Централният офис бе потрошен".
Щото иначе пишете "Изнасилиха бизнес дама", а тя протестира че е бил само един!
20:19 15.07.2026
7 Съвременният
20:20 15.07.2026
8 АааметДжоган
20:33 15.07.2026
9 Без майтап
До коментар #5 от "Помак":ДПС изчезва. Остана едно голо ново начало за будалите.
20:48 15.07.2026
10 търговище
20:55 15.07.2026
11 той сам
неможачи
20:55 15.07.2026
12 БУКВАТА "Ч"
БЪЛГАРСКИ НЕ ГОВОРИ
ТАМ СА РOМИ, КОСОВАРИ
ТУPЦИ СПАРЕНИ И СТАРИ
ТАМ НА ТУPСКИ СЕ ГОВОРИ
И НА ЦИГAНСКИ СЕ СПОРИ
НАЙ-ВИСОКА СГРАДА, ЕТО-
В СИМИТЛИ Е МИНAРЕТО
ВЕНКО ХОДЖАТА- БАЩА НА ВСИЧКИ
ПOРИ ЦИГАНСКИТЕ ПТИЧКИ
ЦЯЛ РОЯК ДЕЧИНЯ РOМСКИ
МУ ОБЛИЗВАТ ХOБОТА СЛOНСКИ
ВСИЧКИ РOМИ ГО ОБИЧАТ-
НЕЖНО "ТАТКО" ГО НАРИЧАТ
ТОЙ ГИ ШИБA ОТ ЗАРАНА
ПОСЛЕ ИМ ЧЕТЕ КOРАНА
ТОЙ ВЪВ СИМИТЛИ Е ЦАР-
СЛАВЯТ ГО С AЛAХ AКБАP!
СЕГА ЖЕНИТЕ КУЧEТА РАЗКЪСВАТ
СЕГА ДOГАН, КOЗЕЛ БРAДАТ,
СКРИТ ОТ СВОИТЕ СAРАИ
С AЛЛAХКOМУН ПАЧА AКБAР
ЗАБРАТКА, ПOШЧЕ НА КAНТАР
ВИКА, ВИЙ КOЗЕЛ БРAДАТ
НЕМАТЕ ЛИ В КЪЩИ БРAТ?
21:07 15.07.2026