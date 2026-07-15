Потрошиха централния офис на ДПС в Благоевград. Извършителят е задържан

Централният офис на партия "Движение за права и свободи" в Благоевград е бил потрошен рано тази сутрин. Сигналът в полицията е подаден от самия извършител, съобщават от БНР.

Партийният офис на ДПС се намира в центъра на Благоевград, непосредствено зад сградата на общината. Вандалската проява е извършена около 6:00 часа тази сутрин. Пристигналите на място полицаи са констатирали, че стъклата на витрините са изпотрошени с големи каменни парчета, като са нанесени щети и вътре в офиса.

Извършителят, който е криминално проявен, сам е подал сигнала, е бил открит и задържан. Председателят на групата общински съветници на ДПС в Благоевград Исмет Узунов коментира за БНР вандалската проява, като допусна, че тя може да е извършена и по поръчка:

"Нито познавам лицето, което го е сторило. Дали е негова лична проява на вандализъм, или нещо друго, или е поръчка, няма как да знаем все още, но такова нещо се случва за пръв път, откакто ДПС съществува в Благоевград - над 30 години. Просто нямам представа и не мога да си го обясня това нещо".