Над 500 подписа са събрани за по-малко от 24 часа срещу американските самолети на авиоабаза "Безмер"

Над 500 подписа са събрани в село Безмер за по-малко от 24 часа срещу разполагането на американските самолети-цистерни в близката авиобаза. Утре е организиран и протест от граждани на пътя към военното летище, каза за БТА кметът на село Безмер Росен Русев.

В Безмер живеят около 1200–1300 души, като по думите на кмета пълнолетните жители са около 1000. По избирателен списък населението е малко над 800 души, но през последните години в селото са се заселили и много хора, които не са с постоянна регистрация там. Подписката продължава не само в Безмер, а и в още няколко села на община Тунджа, посочи още Русев.

Притесненията на хората са свързани с възможността България да бъде въвлечена в чужд военен конфликт и с опасенията, че след нотата на Иран до България, авиобазата, която е само на два километра от селото, може да се превърне в потенциална военна цел, отбеляза Русев.

По думите му уверенията на властите, че няма пряка опасност за района, не успокояват местните. Като предложение, с което илюстрира настроенията в селото, кметът посочи, че и жителите на Безмер имат предложение до парламента. „Разполагаме с голямо читалище – около 280 места. Нека, щом са сигурни, че няма да се стигне до военни конфликти и да удари тук, парламентът да заседава в нашето читалище в рамките на месец-два, докато са тук самолетите. А на нас като жители да ни бъде осигурен статут, подобен на украинските бежанци по Българското Черноморие“, каза Русев.

Събраните подписи ще бъдат представени утре на министъра на отбраната по време на среща при областния управител с кметовете на петте общини в област Ямбол. Вчера кметовете на Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово и Болярово излязоха с обща позиция срещу разполагането на американските самолети на авиобаза „Безмер“.