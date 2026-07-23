Над 500 подписа са събрани за по-малко от 24 часа срещу американските самолети на авиоабаза "Безмер"

Над 500 подписа са събрани в село Безмер за по-малко от 24 часа срещу разполагането на американските самолети-цистерни в близката авиобаза. Утре е организиран и протест от граждани на пътя към военното летище, каза за БТА кметът на село Безмер Росен Русев.
В Безмер живеят около 1200–1300 души, като по думите на кмета пълнолетните жители са около 1000. По избирателен списък населението е малко над 800 души, но през последните години в селото са се заселили и много хора, които не са с постоянна регистрация там. Подписката продължава не само в Безмер, а и в още няколко села на община Тунджа, посочи още Русев.
Притесненията на хората са свързани с възможността България да бъде въвлечена в чужд военен конфликт и с опасенията, че след нотата на Иран до България, авиобазата, която е само на два километра от селото, може да се превърне в потенциална военна цел, отбеляза Русев.
По думите му уверенията на властите, че няма пряка опасност за района, не успокояват местните. Като предложение, с което илюстрира настроенията в селото, кметът посочи, че и жителите на Безмер имат предложение до парламента. „Разполагаме с голямо читалище – около 280 места. Нека, щом са сигурни, че няма да се стигне до военни конфликти и да удари тук, парламентът да заседава в нашето читалище в рамките на месец-два, докато са тук самолетите. А на нас като жители да ни бъде осигурен статут, подобен на украинските бежанци по Българското Черноморие“, каза Русев.
Събраните подписи ще бъдат представени утре на министъра на отбраната по време на среща при областния управител с кметовете на петте общини в област Ямбол. Вчера кметовете на Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово и Болярово излязоха с обща позиция срещу разполагането на американските самолети на авиобаза „Безмер“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сатана Z
И не се връщайте!
16:44 23.07.2026
3 Чип и Дейл
16:44 23.07.2026
4 Колю
Коментиран от #14
16:45 23.07.2026
5 Възpожденец 🇧🇬
Излъга народа и подписа Боташ, като набута страната с 3.5 млрд., излъга за разследване на Турски поток, кради като комунист през 2 години служебни Правителства и пак гласуваха за него .
Следващия път пак си изберете милиционер, фатмак или някой неудачник като ислямиста Копейкин !
16:45 23.07.2026
6 Прогресивни съветски шарлатани !
- Ще намали инфлацията
- Ще вдигне доходите
- Ще намали цените
- Ще спре подкрепата за Украйна
- Ще направи референдум за еврото
- Ще върне лева
- Ще се бори с олигархията
- Ще разгради модела на ГЕРБ и ДПС
- Ще направи реформи
- Ще намали публичните разходи
- Ще намали дефицита
- Ще изгони американските самолети
Вместо това:
- Вдигна цената на винетките
- Замрази минималната заплата
- Вдигна осигуровките
- Намали пенсиите
- Не даде пари на майките
- Помага на Украйна
- Не проведе референдум за еврото
- Не върна лева
- Защити олигарсите
- Не прави реформи
- Назначи хората на ГЕРБ и ДПС по министерствата
- Изтегли огромен нов външен дълг
- Увеличи дефицита
- Пусна американските самолети в България
И още стотици други неща, за които ще трябва да напиша книга, за да ги опиша. Всичко това само за няколко месеца на власт.
Мисля, че най-логичното нещо, което може да направите сега, за да подобрите още повече живота си е да гласувате ЗА поредната калинка, която ще ви издигне за президент!
Вярвам във вас! Покажете на всички, че не напразно сте цвета на нацията!
Коментиран от #20, #28, #35
16:46 23.07.2026
7 Робот
16:47 23.07.2026
8 Сатана Z
Тези 500 мирни българи ще ги пишат "косвени жертви" ( collateral damage) и жертви на Иран.
Коментиран от #10
16:48 23.07.2026
9 И аз съм против
16:49 23.07.2026
10 .....
До коментар #8 от "Сатана Z":Да махат визити тогава
16:51 23.07.2026
11 подкокоросване
16:53 23.07.2026
12 ДА ЗАПОЧВАМЕ
Коментиран от #23
16:54 23.07.2026
13 Браво
16:54 23.07.2026
14 Аятолаха
До коментар #4 от "Колю":Първата ни цел,трябва да е Безмер!
16:56 23.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Моше Боташе Крадев съм
16:59 23.07.2026
17 Рефер
17:01 23.07.2026
18 В Безмер 60% фърлили на измамата ПБоташ
17:03 23.07.2026
19 Млад еврас
17:04 23.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пинокио
17:05 23.07.2026
22 Безмер
Коментиран от #25, #36, #37, #38, #44
17:08 23.07.2026
23 Ти ли
До коментар #12 от "ДА ЗАПОЧВАМЕ":ще я занесеш в Белия дом!
17:09 23.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Уплашени ли
До коментар #22 от "Безмер":с два кубика дърва...
17:10 23.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Питащ българин
17:11 23.07.2026
28 Прогресивни евроатлантически шарлатани !
До коментар #6 от "Прогресивни съветски шарлатани !":Точно така, натовският послушен генерал излъга стотици хиляди българи, като се правеше на родолюбец, а той се оказа американски агент, обучаван в сащ, работещ за американските интереси
17:17 23.07.2026
29 Ха ха ха
17:19 23.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 1111
17:25 23.07.2026
32 Студопор
17:29 23.07.2026
33 Тодар Живков
До коментар #30 от "Бай Тоше, ти също беше прогресист и":И при мен имаше цензура.Виж,че ми махнаха коментара.
Коментиран от #43
17:34 23.07.2026
34 Григор
Е, и?! С договора между САЩ и България от 2006 година какво правим? Да го скъсаме ли?Радев ли го е сключвал?Когато се сключваше това споразумение, къде бяхте? Защо тогава нямаше нито подписки, нито протести? Що тъй?
17:36 23.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Боруна Лом
До коментар #22 от "Безмер":ТИ СИ. ЧОВЕК БЕЗ ГЛАВА!ТРИ ПЪТИ МЕ ТРИЯТ
17:42 23.07.2026
39 Дъртанян
17:44 23.07.2026
40 ОСА
Коментиран от #41
17:44 23.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 провинциалист
До коментар #41 от "Боруна Лом":Много е прав човекът, а ти се изказваш неподготвен. Дали му харесва това е съвсем друг въпрос, по който не е казал нищо.
17:50 23.07.2026
43 Бай Тоше, и моят коментар го забърсали..
До коментар #33 от "Тодар Живков":Прогресивно!
17:51 23.07.2026
44 Ха,ха
До коментар #22 от "Безмер":Ми тогава бяхме от другата страна на желязната завеса🤣🤣 сега като паднаха завесите и се пошляпват
18:02 23.07.2026