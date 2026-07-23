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Над 500 подписа са събрани за по-малко от 24 часа срещу американските самолети на авиоабаза "Безмер"

Над 500 подписа са събрани за по-малко от 24 часа срещу американските самолети на авиоабаза "Безмер"

23 Юли, 2026 16:41 804 44

  • безмер-
  • недоволство-
  • подписи

В Безмер живеят около 1200–1300 души, като по думите на кмета пълнолетните жители са около 1000. По избирателен списък населението е малко над 800 души

Над 500 подписа са събрани за по-малко от 24 часа срещу американските самолети на авиоабаза "Безмер" - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 500 подписа са събрани в село Безмер за по-малко от 24 часа срещу разполагането на американските самолети-цистерни в близката авиобаза. Утре е организиран и протест от граждани на пътя към военното летище, каза за БТА кметът на село Безмер Росен Русев.

В Безмер живеят около 1200–1300 души, като по думите на кмета пълнолетните жители са около 1000. По избирателен списък населението е малко над 800 души, но през последните години в селото са се заселили и много хора, които не са с постоянна регистрация там. Подписката продължава не само в Безмер, а и в още няколко села на община Тунджа, посочи още Русев.

Притесненията на хората са свързани с възможността България да бъде въвлечена в чужд военен конфликт и с опасенията, че след нотата на Иран до България, авиобазата, която е само на два километра от селото, може да се превърне в потенциална военна цел, отбеляза Русев.

По думите му уверенията на властите, че няма пряка опасност за района, не успокояват местните. Като предложение, с което илюстрира настроенията в селото, кметът посочи, че и жителите на Безмер имат предложение до парламента. „Разполагаме с голямо читалище – около 280 места. Нека, щом са сигурни, че няма да се стигне до военни конфликти и да удари тук, парламентът да заседава в нашето читалище в рамките на месец-два, докато са тук самолетите. А на нас като жители да ни бъде осигурен статут, подобен на украинските бежанци по Българското Черноморие“, каза Русев.

Събраните подписи ще бъдат представени утре на министъра на отбраната по време на среща при областния управител с кметовете на петте общини в област Ямбол. Вчера кметовете на Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово и Болярово излязоха с обща позиция срещу разполагането на американските самолети на авиобаза „Безмер“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    20 8 Отговор
    Yankee,go home!
    И не се връщайте!

    16:44 23.07.2026

  • 3 Чип и Дейл

    8 1 Отговор
    После еб...е, няма каене

    16:44 23.07.2026

  • 4 Колю

    19 12 Отговор
    Радев и Пеевски подлагат село Безмер на потенциална атака от Иран?!

    Коментиран от #14

    16:45 23.07.2026

  • 5 Възpожденец 🇧🇬

    13 12 Отговор
    Всичките тези са гласували за зеления чорап. Сега да си берат гайлето.
    Излъга народа и подписа Боташ, като набута страната с 3.5 млрд., излъга за разследване на Турски поток, кради като комунист през 2 години служебни Правителства и пак гласуваха за него .
    Следващия път пак си изберете милиционер, фатмак или някой неудачник като ислямиста Копейкин !

    16:45 23.07.2026

  • 6 Прогресивни съветски шарлатани !

    13 11 Отговор
    Копейки, досега Румен Радев ви излъга за много неща, но най-видимите от тях са, че:
    - Ще намали инфлацията
    - Ще вдигне доходите
    - Ще намали цените
    - Ще спре подкрепата за Украйна
    - Ще направи референдум за еврото
    - Ще върне лева
    - Ще се бори с олигархията
    - Ще разгради модела на ГЕРБ и ДПС
    - Ще направи реформи
    - Ще намали публичните разходи
    - Ще намали дефицита
    - Ще изгони американските самолети
    Вместо това:
    - Вдигна цената на винетките
    - Замрази минималната заплата
    - Вдигна осигуровките
    - Намали пенсиите
    - Не даде пари на майките
    - Помага на Украйна
    - Не проведе референдум за еврото
    - Не върна лева
    - Защити олигарсите
    - Не прави реформи
    - Назначи хората на ГЕРБ и ДПС по министерствата
    - Изтегли огромен нов външен дълг
    - Увеличи дефицита
    - Пусна американските самолети в България
    И още стотици други неща, за които ще трябва да напиша книга, за да ги опиша. Всичко това само за няколко месеца на власт.
    Мисля, че най-логичното нещо, което може да направите сега, за да подобрите още повече живота си е да гласувате ЗА поредната калинка, която ще ви издигне за президент!
    Вярвам във вас! Покажете на всички, че не напразно сте цвета на нацията!

    Коментиран от #20, #28, #35

    16:46 23.07.2026

  • 7 Робот

    12 7 Отговор
    С подписи не става..! Коктейли Молотов в прашка..! Само тогава ще бъдете чути и то от целия свят..!

    16:47 23.07.2026

  • 8 Сатана Z

    17 8 Отговор
    Краварите винаги разполагат военните си обекти в близост до населени места и цивилни обекти на чужд територия.
    Тези 500 мирни българи ще ги пишат "косвени жертви" ( collateral damage) и жертви на Иран.

    Коментиран от #10

    16:48 23.07.2026

  • 9 И аз съм против

    2 4 Отговор
    Къде може да се намери имаше един дето приказваше по хоризонт към 1 часа...

    16:49 23.07.2026

  • 10 .....

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Да махат визити тогава

    16:51 23.07.2026

  • 11 подкокоросване

    8 6 Отговор
    Добре е тези подписи да се направят с пирон върху корпуса на самолета.

    16:53 23.07.2026

  • 12 ДА ЗАПОЧВАМЕ

    9 6 Отговор
    Подписка в цялата страна.

    Коментиран от #23

    16:54 23.07.2026

  • 13 Браво

    4 3 Отговор
    това са десетина села!

    16:54 23.07.2026

  • 14 Аятолаха

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Колю":

    Първата ни цел,трябва да е Безмер!

    16:56 23.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Моше Боташе Крадев съм

    10 0 Отговор
    Е, и кво? Ше ми накривите кухата манерка.

    16:59 23.07.2026

  • 17 Рефер

    8 0 Отговор
    Късно е либе за китка....

    17:01 23.07.2026

  • 18 В Безмер 60% фърлили на измамата ПБоташ

    8 1 Отговор
    Жалко за останалите 40% и най-вече за негласувалите.

    17:03 23.07.2026

  • 19 Млад еврас

    3 4 Отговор
    Пиша под този ник,но трябва да знаете,че съм стар и самотен Гей.

    17:04 23.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пинокио

    9 6 Отговор
    Ако самолетите бяха руски сигурно щяха да се вият хора на мегдана и да играят частушки. Ха ха

    17:05 23.07.2026

  • 22 Безмер

    8 11 Отговор
    Спрете с тия глупави коментари !България е в НАТО ! Защо сме там? Защото нямаме никаква армия! Авиацията ни е много слаба ! Когато в Безмер имаше Руски самолети защо не правихте подписка ? Ако стане война кой ще ни защитава ? Русия ли ? Или страните от НАТО ! Кой ще спаси и защитава България ? Тия уплашените 500 българи заедно със сливенският областен управител и кметовете на пет шест села и градчета ще спасяват майка България ! Прибирайте се по домовете си никой няма да ви напада ! Пазят ни съседите от Турция и Гърция !

    Коментиран от #25, #36, #37, #38, #44

    17:08 23.07.2026

  • 23 Ти ли

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "ДА ЗАПОЧВАМЕ":

    ще я занесеш в Белия дом!

    17:09 23.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Уплашени ли

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Безмер":

    с два кубика дърва...

    17:10 23.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Питащ българин

    8 0 Отговор
    Те са гласували за ПБ, защо са недоволни сега?

    17:11 23.07.2026

  • 28 Прогресивни евроатлантически шарлатани !

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Прогресивни съветски шарлатани !":

    Точно така, натовският послушен генерал излъга стотици хиляди българи, като се правеше на родолюбец, а той се оказа американски агент, обучаван в сащ, работещ за американските интереси

    17:17 23.07.2026

  • 29 Ха ха ха

    5 2 Отговор
    Само веднъж да пипнат американските долари......и друга песен ще запеят......

    17:19 23.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 1111

    5 0 Отговор
    До сега защо не протестираха.17 г мълчаха , сега се събудиха. Надяваха се да произвеждат банички и кифли за американските войници и така да си решат проблема с безработицата.

    17:25 23.07.2026

  • 32 Студопор

    5 0 Отговор
    Файда от полза. Тръмп ще си го премести в другия крачол. Много го интересува, че в Безмер не искат самолетите.

    17:29 23.07.2026

  • 33 Тодар Живков

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Бай Тоше, ти също беше прогресист и":

    И при мен имаше цензура.Виж,че ми махнаха коментара.

    Коментиран от #43

    17:34 23.07.2026

  • 34 Григор

    2 4 Отговор
    "Над 500 подписа са събрани за по-малко от 24 часа срещу американските самолети на авиобаза "Безмер"
    Е, и?! С договора между САЩ и България от 2006 година какво правим? Да го скъсаме ли?Радев ли го е сключвал?Когато се сключваше това споразумение, къде бяхте? Защо тогава нямаше нито подписки, нито протести? Що тъй?

    17:36 23.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Безмер":

    ТИ СИ. ЧОВЕК БЕЗ ГЛАВА!ТРИ ПЪТИ МЕ ТРИЯТ

    17:42 23.07.2026

  • 39 Дъртанян

    0 2 Отговор
    Ех ако бяха руски самолети къв кее щеше да бъде

    17:44 23.07.2026

  • 40 ОСА

    2 3 Отговор
    Полза никаква от събрани подписи, нито от протести ! Дадено е разрешение от НС , тоест от държавата и точка !! Подписани са договори и условия още с влизането ни в НАТО и няма искам, не искам.....толкоз !!

    Коментиран от #41

    17:44 23.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Боруна Лом":

    Много е прав човекът, а ти се изказваш неподготвен. Дали му харесва това е съвсем друг въпрос, по който не е казал нищо.

    17:50 23.07.2026

  • 43 Бай Тоше, и моят коментар го забърсали..

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Тодар Живков":

    Прогресивно!

    17:51 23.07.2026

  • 44 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Безмер":

    Ми тогава бяхме от другата страна на желязната завеса🤣🤣 сега като паднаха завесите и се пошляпват

    18:02 23.07.2026

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