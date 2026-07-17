Времето днес, прогноза за петък, 17 юли: Слънчево с летни температури, следобед с кратки превалявания в планините и Североизтока

Времето в България ще запази предимно летния си характер с високи температури и много слънчеви часове в по-голямата част от страната, съобщават синоптиците от НИМХ. Очаква се максималните температури да се задържат в интервала между 31° и 36°, осигурявайки перфектни условия за туризъм и почивка, докато в столицата София живакът ще достигне около 32°.
Промяна в часовете след обяд
Атмосферното налягане ще започне плавно да се понижава, доближавайки средните стойности за месеца. Макар денят да започне с изцяло ясно небе, около и след обяд над страната ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни летни валежи, придружени от гръмотевици. Тези процеси ще бъдат локализирани главно в:
- Североизточните райони на страната
- Планинските масиви в Южна и Западна България
Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.
Условия по Черноморието и в планините
По Черноморското крайбрежие времето ще бъде отлично за плаж. Според регионалните данни на Sinoptik.bg за големите морски центрове като Варна, температурите ще достигнат комфортните 30° – 31°, като по-късно през деня също е възможна краткотрайна облачност.
В планините любителите на преходите трябва да бъдат по-внимателни през втората половина на деня. По високите върхове, включително Ботев и Мургаш, ще се развиват гръмотевични облаци и ще превали. Температурите на височина от около 1200 метра ще останат свежи – около 20° - 22°.
През почивните дни се очаква леко стабилизиране на въздушните маси и задържане на типичните за средата на лятото горещини.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
03:05 17.07.2026
2 Име
04:04 17.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 милене! на майкя ти ф путкатa мипизлива
04:32 17.07.2026