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Времето днес, прогноза за петък, 17 юли: Слънчево с летни температури, следобед с кратки превалявания в планините и Североизтока

Времето днес, прогноза за петък, 17 юли: Слънчево с летни температури, следобед с кратки превалявания в планините и Североизтока

17 Юли, 2026 03:00 801 4

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Термометрите в страната ще достигнат до 36 градуса, в София времето остава приятно с около 32 градуса

Времето днес, прогноза за петък, 17 юли: Слънчево с летни температури, следобед с кратки превалявания в планините и Североизтока - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Времето в България ще запази предимно летния си характер с високи температури и много слънчеви часове в по-голямата част от страната, съобщават синоптиците от НИМХ. Очаква се максималните температури да се задържат в интервала между 31° и 36°, осигурявайки перфектни условия за туризъм и почивка, докато в столицата София живакът ще достигне около 32°.

Промяна в часовете след обяд

Атмосферното налягане ще започне плавно да се понижава, доближавайки средните стойности за месеца. Макар денят да започне с изцяло ясно небе, около и след обяд над страната ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни летни валежи, придружени от гръмотевици. Тези процеси ще бъдат локализирани главно в:

  • Североизточните райони на страната
  • Планинските масиви в Южна и Западна България

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Условия по Черноморието и в планините

По Черноморското крайбрежие времето ще бъде отлично за плаж. Според регионалните данни на Sinoptik.bg за големите морски центрове като Варна, температурите ще достигнат комфортните 30° – 31°, като по-късно през деня също е възможна краткотрайна облачност.

В планините любителите на преходите трябва да бъдат по-внимателни през втората половина на деня. По високите върхове, включително Ботев и Мургаш, ще се развиват гръмотевични облаци и ще превали. Температурите на височина от около 1200 метра ще останат свежи – около 20° - 22°.

През почивните дни се очаква леко стабилизиране на въздушните маси и задържане на типичните за средата на лятото горещини.


България
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  • 1 Горски

    2 0 Отговор
    Платените тролове пожелавам ви да се върнете от киевския фронт в хоризонтално положение.

    03:05 17.07.2026

  • 2 Име

    2 0 Отговор
    Хубав ден!

    04:04 17.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 милене! на майкя ти ф путкатa мипизлива

    0 0 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:32 17.07.2026

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