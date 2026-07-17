Участниците във военноморското учение „Бриз 2026“ ще покажат способностите си

Участниците в националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“ в Бургас ще покажат способностите си по време на Деня за гости и медии. Демонстрациите ще започнат сутринта и ще продължат до 13:30 ч. Президентът Илияна Йотова ще наблюдава учението. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава и пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

В 08:30 часа Илияна Йотова ще бъде посрещната с военни почести на Морската гара – Бургас, където ще приеме почетния караул. След това на борда на фрегатата „Дръзки“ тя ще наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителни способности в различни кризисни ситуации. Основната цел на учението е да се повишат оперативната съвместимост и взаимодействието между участниците чрез отработване на съвместни задачи и водене на широк спектър от действия на море в отговор на кризи и ликвидиране на последствията от крупни аварии и инциденти, информираха от президентския прессекретариат.

В акваторията на Бургаския залив участниците в „Бриз 2026“ ще демонстрират реални действия при овладяване на пожар на кораб, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб, отразяване на атаките на въздушен противник, атака на подводница и др., посочиха от МО.

В „Бриз 2026“ участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от военноморските сили на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, от Съвместното командване на силите (СКС), Съвместното командване за специални операции (СКСО), Сухопътните войски, Военновъздушните сили, ВА,,Г. С. Раковски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и корабите от Противоминната група в Черно море.