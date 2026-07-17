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Участниците във военноморското учение „Бриз 2026“ ще покажат способностите си

Участниците във военноморското учение „Бриз 2026“ ще покажат способностите си

17 Юли, 2026 07:32 607 19

  • бриз 2026-
  • военноморско учение-
  • илияна йотова

Президентът Илияна Йотова ще наблюдава демонстрациите

Участниците във военноморското учение „Бриз 2026“ ще покажат способностите си - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Участниците в националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“ в Бургас ще покажат способностите си по време на Деня за гости и медии. Демонстрациите ще започнат сутринта и ще продължат до 13:30 ч. Президентът Илияна Йотова ще наблюдава учението. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава и пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

В 08:30 часа Илияна Йотова ще бъде посрещната с военни почести на Морската гара – Бургас, където ще приеме почетния караул. След това на борда на фрегатата „Дръзки“ тя ще наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителни способности в различни кризисни ситуации. Основната цел на учението е да се повишат оперативната съвместимост и взаимодействието между участниците чрез отработване на съвместни задачи и водене на широк спектър от действия на море в отговор на кризи и ликвидиране на последствията от крупни аварии и инциденти, информираха от президентския прессекретариат.

В акваторията на Бургаския залив участниците в „Бриз 2026“ ще демонстрират реални действия при овладяване на пожар на кораб, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб, отразяване на атаките на въздушен противник, атака на подводница и др., посочиха от МО.

В „Бриз 2026“ участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от военноморските сили на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, от Съвместното командване на силите (СКС), Съвместното командване за специални операции (СКСО), Сухопътните войски, Военновъздушните сили, ВА,,Г. С. Раковски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и корабите от Противоминната група в Черно море.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хайде ,

    14 1 Отговор
    няма нужда ! Че и Йотовата ще се разходи за уикенда до морето на гювеч !

    07:38 17.07.2026

  • 3 Механик

    14 2 Отговор
    Глейте да са не издавите, ей!
    И вземете лепенки и вулканизатор! Да не земе да са спука некоя лодка, че всичко става!

    Коментиран от #9

    07:41 17.07.2026

  • 4 1488

    13 3 Отговор
    ще покажат способностите си да се пенсионират на 40 и да усвоят 30 заплати

    Коментиран от #15

    07:42 17.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Чърчил

    6 0 Отговор
    За Йотова важи поговорката -Разбрала ти с-в-и-н-я от кладенчова вода !

    07:46 17.07.2026

  • 7 Боруна Лом

    5 3 Отговор
    И САМО ДА НЕ СЕ ИЗДАВЯТ, ЧЕ МОЖЕ ДА ГИ ПОРАЗИ НЯКОЙ ,,ЗАСПАЛ,, УКРИ ДРОН!

    07:47 17.07.2026

  • 8 ЦК на БКП

    10 3 Отговор
    И ТАЯ дето бъкел не разбира от военщина - на нея ще и козируват...
    Абсолютна пародия 😭

    07:56 17.07.2026

  • 9 "става" -

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    спукани комунисти, в спукана лодка !

    Коментиран от #16

    08:00 17.07.2026

  • 10 Храните чужденци

    7 0 Отговор
    Без флот от гумените лодки ли ще показват възможности или гумените лодки се изпопукаха?

    08:00 17.07.2026

  • 11 Надуваем флот

    4 0 Отговор
    Ще покажат способности за минаване под дъгата явно.

    08:05 17.07.2026

  • 12 Калоян

    7 0 Отговор
    Поздравления!
    Прогонихте туристите да има място за военните.Толкова си можете,но и ние не сме очаквали друго.
    То нашите политици или са на г е и паРад или на военен мас карад.

    08:20 17.07.2026

  • 13 Рахман

    7 0 Отговор
    БГ са пълни безумци. Военни учения в Бургас в разгара на туристическия сезон. Бомби и стрелби за туристите.
    Идиоти, толкова ли не можахте да изчакате пустите плажни месеци след септември.

    Коментиран от #17

    08:23 17.07.2026

  • 14 Ще показват способностите

    5 0 Отговор
    си, колко са неспособни. Събират се на хапка пийка, по почина на западналите, вкяка седмица сбор в некое евроgeysско село на лаф моабет и плюскане и пиене на корем, за сметка на очите си народи. Еvrgeyска му раутъ.

    08:23 17.07.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Тези ТРИДЕСЕТ ЗАПЛАТИ при пенсиониране ли ги взимат ❓
    Ей, ама големи НЕзнайковци или големи лъжци сте❗
    После защо Geй-Zи-тата били заблудени младежи❗

    08:24 17.07.2026

  • 16 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от ""става" -":

    Комунисти-момунисти, ама лодката хамериканска. Че и надуваема. За 37 години, големия брат отвъде океана ни е дал 7 гумени лодки.

    08:27 17.07.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Рахман":

    Могат, ама шапкарите от Софето не искат да са на море през зимата, а през летния сезон❗

    В един наш филм добре го бяха казали:
    "Когато ти си плащаш е курорт, с когато на теб ти плащат е командировка!"

    08:27 17.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сега

    1 0 Отговор
    Правете, правете учения. Провокирайте Русия. А България продължава да е цел. На гол корем чифте пищови

    08:40 17.07.2026

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