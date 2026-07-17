Участниците във военноморското учение „Бриз 2026“ ще покажат способностите си

Участниците в националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“ в Бургас ще покажат способностите си по време на Деня за гости и медии. Демонстрациите ще започнат сутринта и ще продължат до 13:30 ч. Президентът Илияна Йотова ще наблюдава учението. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава и пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).
В 08:30 часа Илияна Йотова ще бъде посрещната с военни почести на Морската гара – Бургас, където ще приеме почетния караул. След това на борда на фрегатата „Дръзки“ тя ще наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителни способности в различни кризисни ситуации. Основната цел на учението е да се повишат оперативната съвместимост и взаимодействието между участниците чрез отработване на съвместни задачи и водене на широк спектър от действия на море в отговор на кризи и ликвидиране на последствията от крупни аварии и инциденти, информираха от президентския прессекретариат.
В акваторията на Бургаския залив участниците в „Бриз 2026“ ще демонстрират реални действия при овладяване на пожар на кораб, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб, отразяване на атаките на въздушен противник, атака на подводница и др., посочиха от МО.
В „Бриз 2026“ участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от военноморските сили на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, от Съвместното командване на силите (СКС), Съвместното командване за специални операции (СКСО), Сухопътните войски, Военновъздушните сили, ВА,,Г. С. Раковски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и корабите от Противоминната група в Черно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хайде ,
07:38 17.07.2026
3 Механик
И вземете лепенки и вулканизатор! Да не земе да са спука некоя лодка, че всичко става!
Коментиран от #9
07:41 17.07.2026
4 1488
Коментиран от #15
07:42 17.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Чърчил
07:46 17.07.2026
7 Боруна Лом
07:47 17.07.2026
8 ЦК на БКП
Абсолютна пародия 😭
07:56 17.07.2026
9 "става" -
До коментар #3 от "Механик":спукани комунисти, в спукана лодка !
Коментиран от #16
08:00 17.07.2026
10 Храните чужденци
08:00 17.07.2026
11 Надуваем флот
08:05 17.07.2026
12 Калоян
Прогонихте туристите да има място за военните.Толкова си можете,но и ние не сме очаквали друго.
То нашите политици или са на г е и паРад или на военен мас карад.
08:20 17.07.2026
13 Рахман
Идиоти, толкова ли не можахте да изчакате пустите плажни месеци след септември.
Коментиран от #17
08:23 17.07.2026
14 Ще показват способностите
08:23 17.07.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "1488":Тези ТРИДЕСЕТ ЗАПЛАТИ при пенсиониране ли ги взимат ❓
Ей, ама големи НЕзнайковци или големи лъжци сте❗
После защо Geй-Zи-тата били заблудени младежи❗
08:24 17.07.2026
16 Механик
До коментар #9 от ""става" -":Комунисти-момунисти, ама лодката хамериканска. Че и надуваема. За 37 години, големия брат отвъде океана ни е дал 7 гумени лодки.
08:27 17.07.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Рахман":Могат, ама шапкарите от Софето не искат да са на море през зимата, а през летния сезон❗
В един наш филм добре го бяха казали:
"Когато ти си плащаш е курорт, с когато на теб ти плащат е командировка!"
08:27 17.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сега
08:40 17.07.2026