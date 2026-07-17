Младеж сложи край на живота си навръх рождения си ден в Гурково

В Гурково младеж е сложил край на живота си навръх рождения си ден. Предполага се, че е използвал оръжието на дядо си, съобщи БНТ.

Драмата се е разиграла в семейния дом, а мотивите за инцидента тепърва ще се изясняват.

Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.