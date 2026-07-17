Младеж сложи край на живота си навръх рождения си ден в Гурково

В Гурково младеж е сложил край на живота си навръх рождения си ден. Предполага се, че е използвал оръжието на дядо си, съобщи БНТ.
Драмата се е разиграла в семейния дом, а мотивите за инцидента тепърва ще се изясняват.
Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20, #26
08:56 17.07.2026
2 Жайме
08:57 17.07.2026
3 честен ционист
Коментиран от #12, #22
08:57 17.07.2026
4 Механик
За по-просто и лесно, следващата може да е само със заглавие. А тази след нея, дори заглавие може да няма. Тъкмо по-лесно ще я усвоим.
Коментиран от #32
08:58 17.07.2026
5 Кат Гледаш Кво Става В България !
Смисъл !
09:00 17.07.2026
6 зелен петел
Коментиран от #7
09:00 17.07.2026
7 Всъщност
До коментар #6 от "зелен петел":Е достатъчно оръжието и боеприпасите да се съхраняват отделно. В бг каквото и да се случи, първата версия е самоубийство, защото така е най-лесно.
09:04 17.07.2026
8 Народът масово се самоубива,
Коментиран от #31
09:04 17.07.2026
9 На 19 години
09:06 17.07.2026
10 Техните не му ли казаха
Просто трябваше да почака да му мине.
09:09 17.07.2026
11 я какъв метод е избрал
Коментиран от #33
09:09 17.07.2026
12 Ъъъ
До коментар #3 от "честен ционист":Ама тя България винаги си е била в двата края на каквато и да било статистика - или водим в лошите неща, или сме последни в хубавите. Средно положение при нас няма!
09:13 17.07.2026
13 Любов, любов,
Коментиран от #15
09:13 17.07.2026
14 Мpъсник
Коментиран от #18
09:16 17.07.2026
15 Не, не е така
До коментар #13 от "Любов, любов,":Любов, любов, варен картоф!
Разрежеш го - отвътре суров!
Коментиран от #19
09:16 17.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Звездоброец
09:17 17.07.2026
18 Умни са
До коментар #14 от "Мpъсник":Научили са се да разпознават мръсниците от малки!
09:17 17.07.2026
19 Мерси!
До коментар #15 от "Не, не е така":Ще го наизустя.
09:18 17.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Любов, любов,
Не съм готов,
но съм на зор.
Вземи ме ти,
ще съм в захлас.
Но за любов
не плащам аз.
Коментиран от #24
09:23 17.07.2026
22 Нали....
До коментар #3 от "честен ционист":СТАРЦИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА , ДЕТО СА И НА ЗАПЛАТА И НА ПЕНСИЯ СИ ГЛЕДАТ ЖИВОТА И СА СЕ ОТВОРИЛИ НА ЛЕК ЖИВОТ ,БЕЗ ДА МИСЛЯТ ЗА МЛАДИТЕ ...
09:24 17.07.2026
23 Mими Кучева🐕🦺
🦧🕌😪🕌🦧
09:25 17.07.2026
24 ЗА каква
До коментар #21 от "Любов, любов,":ЛЮБОВ БЕ БРАТО ,КАТО е пълно със златотърсачки и ромки дето правят ВУДУ...КЪДЕ е ДАНС...и....защо ИРТЕРНЕТ е пълен с "изроди "дето си разголват срамотиите......?!?
09:31 17.07.2026
25 Може и да не е
09:32 17.07.2026
26 Не, не трябва да раждат деца.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Създават им работа после да се чудят как да излязат от тъй натресеният им живот и се стига до такива истории.
09:36 17.07.2026
27 Еврослон
09:40 17.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Чао
10:00 17.07.2026
30 европейчо
10:06 17.07.2026
31 ПЪК КАТ СИ СПОМНИ НАРОДА ЗА
До коментар #8 от "Народът масово се самоубива,":КОСТОВИЯ ,ДОГАНОВИЯ И БОКОВИЯ ГРАБЕЖИ НАПРАУ СИ ПРЕГРИЗВА САМ ВЕНИТЕ....
10:08 17.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 теб па
До коментар #11 от "я какъв метод е избрал":кой те светна че МАЛЪК ТОШКО се е самоубил, .що па да не е некой двойник Ти граф монте кристо ако не си чел то поне филма си гледал...Да не би да те остави цял живот да си му дъвка за забавление
10:41 17.07.2026