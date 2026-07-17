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Младеж сложи край на живота си навръх рождения си ден в Гурково

Младеж сложи край на живота си навръх рождения си ден в Гурково

17 Юли, 2026 08:52 1 731 33

  • гурково-
  • рожден ден-
  • самоубийство

Работата по случая продължава

Младеж сложи край на живота си навръх рождения си ден в Гурково - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Гурково младеж е сложил край на живота си навръх рождения си ден. Предполага се, че е използвал оръжието на дядо си, съобщи БНТ.

Драмата се е разиграла в семейния дом, а мотивите за инцидента тепърва ще се изясняват.

Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Учените масово пушат вейпове .На 16 години са вече развалини а трябва да раждат деца.

    Коментиран от #20, #26

    08:56 17.07.2026

  • 2 Жайме

    5 3 Отговор
    Л-О-Ш-О!

    08:57 17.07.2026

  • 3 честен ционист

    9 5 Отговор
    България е първенец в ЕС по брой млади хора на глава от населението, които си слагат край на живота.

    Коментиран от #12, #22

    08:57 17.07.2026

  • 4 Механик

    20 0 Отговор
    Благодарим за обширната информация в тази статия!
    За по-просто и лесно, следващата може да е само със заглавие. А тази след нея, дори заглавие може да няма. Тъкмо по-лесно ще я усвоим.

    Коментиран от #32

    08:58 17.07.2026

  • 5 Кат Гледаш Кво Става В България !

    15 1 Отговор
    Живота Започва Да Губи !

    Смисъл !

    09:00 17.07.2026

  • 6 зелен петел

    9 2 Отговор
    "оръжието на дядо си" защо не е било в заключено,стоманена каса?

    Коментиран от #7

    09:00 17.07.2026

  • 7 Всъщност

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "зелен петел":

    Е достатъчно оръжието и боеприпасите да се съхраняват отделно. В бг каквото и да се случи, първата версия е самоубийство, защото така е най-лесно.

    09:04 17.07.2026

  • 8 Народът масово се самоубива,

    8 12 Отговор
    предимно по пътищата, откак видя Мунчовия бюджет.

    Коментиран от #31

    09:04 17.07.2026

  • 9 На 19 години

    8 4 Отговор
    винаги е от несподелена любов

    09:06 17.07.2026

  • 10 Техните не му ли казаха

    8 1 Отговор
    Любовта трае три години (Фр. Бегбеде и други експерти).
    Просто трябваше да почака да му мине.

    09:09 17.07.2026

  • 11 я какъв метод е избрал

    2 8 Отговор
    като малкия тошко преди година . на петрохан така имаше самоубийства . прибира ги будата . преражда ги в дървета и животни . да красят земята . бойните военни пистолети могат да се използват около 400 години . не засичат . мощен изстрел и силен откат . затова са ги правили . да стрелят по лошите . имат резервар с 6-7 патрона .

    Коментиран от #33

    09:09 17.07.2026

  • 12 Ъъъ

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Ама тя България винаги си е била в двата края на каквато и да било статистика - или водим в лошите неща, или сме последни в хубавите. Средно положение при нас няма!

    09:13 17.07.2026

  • 13 Любов, любов,

    2 2 Отговор
    ти си печен картоф.

    Коментиран от #15

    09:13 17.07.2026

  • 14 Мpъсник

    8 6 Отговор
    Те мотивите са ни ясни, заради жена е. Пиkлите го играят недостъпни още от детската количка, докато си намерят батко с пари и изтърбушено БМВ. Доста народ затриха от този свят тези модерни западни ценности.

    Коментиран от #18

    09:16 17.07.2026

  • 15 Не, не е така

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Любов, любов,":

    Любов, любов, варен картоф!
    Разрежеш го - отвътре суров!

    Коментиран от #19

    09:16 17.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Звездоброец

    4 1 Отговор
    Оръжие без надзор не се оставя,защото иначе такава трагична новина на обществото "доставя" !

    09:17 17.07.2026

  • 18 Умни са

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Мpъсник":

    Научили са се да разпознават мръсниците от малки!

    09:17 17.07.2026

  • 19 Мерси!

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Не, не е така":

    Ще го наизустя.

    09:18 17.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Любов, любов,

    2 2 Отговор
    амор, амор!
    Не съм готов,
    но съм на зор.

    Вземи ме ти,
    ще съм в захлас.
    Но за любов
    не плащам аз.

    Коментиран от #24

    09:23 17.07.2026

  • 22 Нали....

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    СТАРЦИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА , ДЕТО СА И НА ЗАПЛАТА И НА ПЕНСИЯ СИ ГЛЕДАТ ЖИВОТА И СА СЕ ОТВОРИЛИ НА ЛЕК ЖИВОТ ,БЕЗ ДА МИСЛЯТ ЗА МЛАДИТЕ ...

    09:24 17.07.2026

  • 23 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 3 Отговор
    Постъпил е правилно!То тва нащо ,живот ли е!?
    🦧🕌😪🕌🦧

    09:25 17.07.2026

  • 24 ЗА каква

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Любов, любов,":

    ЛЮБОВ БЕ БРАТО ,КАТО е пълно със златотърсачки и ромки дето правят ВУДУ...КЪДЕ е ДАНС...и....защо ИРТЕРНЕТ е пълен с "изроди "дето си разголват срамотиите......?!?

    09:31 17.07.2026

  • 25 Може и да не е

    1 0 Отговор
    заради €то

    09:32 17.07.2026

  • 26 Не, не трябва да раждат деца.

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Създават им работа после да се чудят как да излязат от тъй натресеният им живот и се стига до такива истории.

    09:36 17.07.2026

  • 27 Еврослон

    2 1 Отговор
    Сигурно е заради фалшивото масло. Или фалшивото сирене. Само не разбрах защо ако маслото о палмови мазнини е фалшиво, а сиренето от същите ородукти е имитационен продукт. Ама нейсе, политиците знаят. А младежа миже би е решил че не иска фалшив живот и фалшива заплата 600 евро нетно. Дано е намерил покой.

    09:40 17.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Чао

    3 1 Отговор
    Бог да го прости.Не знаем през какъв ад е минавал така че не трябва да го съдим.Никой от нас не знае какво се случва в душата дори и на най близките ни хора.Дано да е на по добро място.

    10:00 17.07.2026

  • 30 европейчо

    0 0 Отговор
    не е от еврото...

    10:06 17.07.2026

  • 31 ПЪК КАТ СИ СПОМНИ НАРОДА ЗА

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Народът масово се самоубива,":

    КОСТОВИЯ ,ДОГАНОВИЯ И БОКОВИЯ ГРАБЕЖИ НАПРАУ СИ ПРЕГРИЗВА САМ ВЕНИТЕ....

    10:08 17.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 теб па

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "я какъв метод е избрал":

    кой те светна че МАЛЪК ТОШКО се е самоубил, .що па да не е некой двойник Ти граф монте кристо ако не си чел то поне филма си гледал...Да не би да те остави цял живот да си му дъвка за забавление

    10:41 17.07.2026

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