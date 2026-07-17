Две катастрофи блокираха пътя Созопол – Бургас, образува се километрично задръстване

Верижна катастрофа затруднява движението по главния път Созопол – Бургас. Инцидентът е станал около 8:00 часа в петък сутринта, малко преди разклона за квартал „Крайморие” в посока Бургас. По-напред по същия маршрут е възникнала и втора, по-лека катастрофа, която допълнително усложнява трафика.
Ударили са се три леки автомобила, като по тях са нанесени сериозни материални щети. За щастие, при произшествието няма пострадали.
Заради катастрофата в района се е образувало километрично задръстване. На място има служители на полицията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Йех Ха !
09:28 17.07.2026
2 завод
09:28 17.07.2026
3 Само замърсяват черноворието
Пияни и дрогирани с пари черни
Така отблъскват чуждите курортисти
Скапани простаци
09:28 17.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Споко, на ден са минимум по три
А денят едва започва...
Важното е да ходи на екскурзии до САЩ, чунким не може да пита по телефона, каквото го касае.
Докато народът се изтрепва нахалост.
Обикновените хора не са важни за властта.
Тя чутовно бори олигархията с помощта на юмручета, вдигнати в поза ротфронт.
Коментиран от #14, #20
09:28 17.07.2026
6 Перфектно, но
Коментиран от #12
09:28 17.07.2026
7 колко трябва да си см отан
Коментиран от #13
09:29 17.07.2026
8 Пуфи
09:29 17.07.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
09:29 17.07.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
За "верижна катастрофа" основната причина е
НЕспазването на дистанция ❗
09:30 17.07.2026
11 С Какви Спилачки ?
09:32 17.07.2026
12 И Аз !
До коментар #6 от "Перфектно, но":Сеира !
Цена Няма !
09:33 17.07.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "колко трябва да си см отан":Ами зависи къде е станало ПТП-то🤔
В района основно ограничението е 90,
като има няколко петдесетки,
които почти никой не спазва❗
Та ако някой е видял патрулКАТа или е решил да спази ограничението- ниско летящите със 100+ отзад са осъществили ФУЛ КОНТАКТ❗
Коментиран от #15, #28
09:34 17.07.2026
14 А Какво Да Прави ?
До коментар #5 от "Споко, на ден са минимум по три":Да Държи Волана !
На Всеки Шофьор Ли ?
Коментиран от #23
09:36 17.07.2026
15 на скоростен двулентов еднопосочен път
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":кое би наложил ограничение 50км/ч? Защо на Атия при изградена пасарелка си стои ограничението И камерата за засичане на скорост?
Коментиран от #19
09:40 17.07.2026
16 Направили им Път !
09:41 17.07.2026
17 МПС
Коментиран от #21, #25
09:42 17.07.2026
18 Браво!
От днес минахме на чифтове: по две накуп.
Коментиран от #26
09:42 17.07.2026
19 Сигурно ! Така е !
До коментар #15 от "на скоростен двулентов еднопосочен път":Необходимо !
Коййто иска !
Да Лети !
Ама трябва да си Купи Самолет !
09:43 17.07.2026
20 Тутуу
До коментар #5 от "Споко, на ден са минимум по три":На твое място, не бих бил толкова спокоен, плъхгербав.
Коментиран от #22, #24
09:44 17.07.2026
21 Пътя !
До коментар #17 от "МПС":Трябваше !
Да си Остане !
Селски !
09:45 17.07.2026
22 Акъла не идва !
До коментар #20 от "Тутуу":От Краката !
Ами От Главата !
09:46 17.07.2026
23 Не, да напълни пътищата с полиция,
До коментар #14 от "А Какво Да Прави ?":а не да ходи по екскурзии и да неглижира проблема.
Дистанционното му управление е озадачаващо, предвид факта, че нямаме работещо електронно правителство, нито единна инфо система в службите.
Бъбрив лентяй хвалипръцко медиен! Това е.
09:47 17.07.2026
24 Я не обиждай, дженди
До коментар #20 от "Тутуу":Аз съм си възрожденец и не съм се продал на Мунчо като теб.
09:48 17.07.2026
25 глупусти
До коментар #17 от "МПС":Кака Корни каза - Асфалт не ядеме.
10:00 17.07.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Браво!":А преди Радев да стане Премиер в България сигурно НЯМАШЕ катастрофи❗
Откъде Ви копат толкова НЕумни🤔❓
Или Ви изпращат на допълнителни курсове🤔❗
10:01 17.07.2026
27 карането в кордон е трудно
Коментиран от #29
10:05 17.07.2026
28 То и тия 90
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Никой не ги спазва. А ако колегата е от бързаците...има няколко доста интересни засоя.
10:10 17.07.2026
29 с две думи
До коментар #27 от "карането в кордон е трудно":бавното каране с много под ограничението не е безопасно каране.
10:20 17.07.2026