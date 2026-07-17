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Две катастрофи блокираха пътя Созопол – Бургас, образува се километрично задръстване
  Тема: Войната на пътя

Две катастрофи блокираха пътя Созопол – Бургас, образува се километрично задръстване

17 Юли, 2026 09:24 1 150 29

  • созопол-
  • бургас-
  • катастрофа

На място има служители на полицията

Две катастрофи блокираха пътя Созопол – Бургас, образува се километрично задръстване - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Верижна катастрофа затруднява движението по главния път Созопол – Бургас. Инцидентът е станал около 8:00 часа в петък сутринта, малко преди разклона за квартал „Крайморие” в посока Бургас. По-напред по същия маршрут е възникнала и втора, по-лека катастрофа, която допълнително усложнява трафика.

Ударили са се три леки автомобила, като по тях са нанесени сериозни материални щети. За щастие, при произшествието няма пострадали.

Заради катастрофата в района се е образувало километрично задръстване. На място има служители на полицията.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йех Ха !

    8 1 Отговор
    Ашколсун !

    09:28 17.07.2026

  • 2 завод

    6 2 Отговор
    Войната по пътищата в България не спира!

    09:28 17.07.2026

  • 3 Само замърсяват черноворието

    7 1 Отговор
    На хубави празници
    Пияни и дрогирани с пари черни
    Така отблъскват чуждите курортисти
    Скапани простаци

    09:28 17.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Споко, на ден са минимум по три

    6 7 Отговор
    Под вещото ръководство на Демерджиев това е ежедневие.
    А денят едва започва...
    Важното е да ходи на екскурзии до САЩ, чунким не може да пита по телефона, каквото го касае.
    Докато народът се изтрепва нахалост.
    Обикновените хора не са важни за властта.
    Тя чутовно бори олигархията с помощта на юмручета, вдигнати в поза ротфронт.

    Коментиран от #14, #20

    09:28 17.07.2026

  • 6 Перфектно, но

    12 0 Отговор
    ако имаше и жертви, журналистите щяха да се радват повече...

    Коментиран от #12

    09:28 17.07.2026

  • 7 колко трябва да си см отан

    9 2 Отговор
    за да катастрофираш на двулентов еднопосочен път....

    Коментиран от #13

    09:29 17.07.2026

  • 8 Пуфи

    7 1 Отговор
    Местните друсалки избиват селски комплекси с лъскави возила

    09:29 17.07.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Няма загинали хора,за съжаление. 🦧😪🦧

    09:29 17.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    🚗🚗🚗
    За "верижна катастрофа" основната причина е
    НЕспазването на дистанция ❗

    09:30 17.07.2026

  • 11 С Какви Спилачки ?

    3 1 Отговор
    Е Тоя ?

    09:32 17.07.2026

  • 12 И Аз !

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Перфектно, но":

    Сеира !

    Цена Няма !

    09:33 17.07.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "колко трябва да си см отан":

    Ами зависи къде е станало ПТП-то🤔
    В района основно ограничението е 90,
    като има няколко петдесетки,
    които почти никой не спазва❗
    Та ако някой е видял патрулКАТа или е решил да спази ограничението- ниско летящите със 100+ отзад са осъществили ФУЛ КОНТАКТ❗

    Коментиран от #15, #28

    09:34 17.07.2026

  • 14 А Какво Да Прави ?

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Споко, на ден са минимум по три":

    Да Държи Волана !

    На Всеки Шофьор Ли ?

    Коментиран от #23

    09:36 17.07.2026

  • 15 на скоростен двулентов еднопосочен път

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    кое би наложил ограничение 50км/ч? Защо на Атия при изградена пасарелка си стои ограничението И камерата за засичане на скорост?

    Коментиран от #19

    09:40 17.07.2026

  • 16 Направили им Път !

    2 1 Отговор
    И Немогат Да минат по него !

    09:41 17.07.2026

  • 17 МПС

    2 2 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #21, #25

    09:42 17.07.2026

  • 18 Браво!

    1 4 Отговор
    Откак Мунчо пое властта, не са спряли да се блъскат. Но до вчера катастрофите бяха поединично по 2-3-4 на ден.
    От днес минахме на чифтове: по две накуп.

    Коментиран от #26

    09:42 17.07.2026

  • 19 Сигурно ! Така е !

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "на скоростен двулентов еднопосочен път":

    Необходимо !

    Коййто иска !

    Да Лети !

    Ама трябва да си Купи Самолет !

    09:43 17.07.2026

  • 20 Тутуу

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Споко, на ден са минимум по три":

    На твое място, не бих бил толкова спокоен, плъхгербав.

    Коментиран от #22, #24

    09:44 17.07.2026

  • 21 Пътя !

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "МПС":

    Трябваше !

    Да си Остане !

    Селски !

    09:45 17.07.2026

  • 22 Акъла не идва !

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тутуу":

    От Краката !

    Ами От Главата !

    09:46 17.07.2026

  • 23 Не, да напълни пътищата с полиция,

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "А Какво Да Прави ?":

    а не да ходи по екскурзии и да неглижира проблема.
    Дистанционното му управление е озадачаващо, предвид факта, че нямаме работещо електронно правителство, нито единна инфо система в службите.
    Бъбрив лентяй хвалипръцко медиен! Това е.

    09:47 17.07.2026

  • 24 Я не обиждай, дженди

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тутуу":

    Аз съм си възрожденец и не съм се продал на Мунчо като теб.

    09:48 17.07.2026

  • 25 глупусти

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "МПС":

    Кака Корни каза - Асфалт не ядеме.

    10:00 17.07.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Браво!":

    А преди Радев да стане Премиер в България сигурно НЯМАШЕ катастрофи❗
    Откъде Ви копат толкова НЕумни🤔❓
    Или Ви изпращат на допълнителни курсове🤔❗

    10:01 17.07.2026

  • 27 карането в кордон е трудно

    0 0 Отговор
    застават 4-5 коли една зад друга и си карат . и блъс . предния намаля а задния не спира . снимката е с жтиар 6 . в този случай явно не е замесен тир . логиката е скоростта да е равна . пътя е правен за 90 . после през км е 40 , или 60 . 2 / 3 не карат бавно и свръх бавно . и летят покрай другите . ако има засечка и блъс . летния сезон . издавени , катастрофи и дране до кожа на туристите .

    Коментиран от #29

    10:05 17.07.2026

  • 28 То и тия 90

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Никой не ги спазва. А ако колегата е от бързаците...има няколко доста интересни засоя.

    10:10 17.07.2026

  • 29 с две думи

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "карането в кордон е трудно":

    бавното каране с много под ограничението не е безопасно каране.

    10:20 17.07.2026

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