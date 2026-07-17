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Любомир Стефанов за Коалицията на желаещите: Едната ръка не знае какво прави другата

Любомир Стефанов за Коалицията на желаещите: Едната ръка не знае какво прави другата

17 Юли, 2026 18:51 413 29

  • любомир стефанов-
  • коалиция на желаещите

Или външната министърка се опитва да проявява някаква самоинициативност, или това е лош театър

Любомир Стефанов за Коалицията на желаещите: Едната ръка не знае какво прави другата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нямам логично обяснение. Или външната министърка се опитва да проявява някаква самоинициативност, или това е лош театър. В предизборната кампания чувахме заявки: "Знаем, можем, готови сме" – не си личи. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ политологът Любомир Стефанов във връзка с информацията, че след изявлението на премиера Румен Радев, че България няма място в Коалицията на желаещите, в Киев външната министърка Велислава Петрова е подписала декларация, с която се подкрепя тази коалиция

Не мисля, че има дълбок политически план. Това, което виждаме, е много лошо политическо изпълнение. Меко казано, едната ръка не знае какво прави другата, добави той.

По думите на социолога Добромир Живков управляващите са изгубени в идеята каква точно външна политика трябва да провежда България.

Това не е първото противоречие, подобно имаше и на срещата на НАТО в Анкара. Имаме един непрекъснат опит да се играят две игри едновременно. Едната е да сме неутрални и да защитаваме националния си интерес, което понятие така и не беше обяснено какво точно означава, а другото е опит да не бъдем изолирани. Струва ми се, че от тези два стола накрая ще се озовем точно по средата. Правителството не показва праволинейност - виждаме подскоци нагоре, надолу, наляво, надясно. Това не може да е тактика, показва противоборство между различни лагери. Има и вариант да има външни въздействия, които тласкат външната ни политика в определена посока. Това няма как да работи. Няма как да нормализираш такова поведение – веднъж натам, веднъж насам – крайна непоследователност, заяви Живков.

Двамата коментираха и промените в Изборния кодекс, които предвиждат въвеждането само на машинно гласуване.

Добро решение, защото през годините наблюдавахме какви ли не експерименти и експериментът, който се оказа най-успешен, са машините. Въпреки всички твърдения, така и не видяхме как могат да се манипулират машините, а в същото време те осигуряват много по-ясна проследимост на вота. Технологично решение не може да реши системните проблеми на българския изборен процес, но това мнозинството в случая показва, че може да взема решения, които наистина са в полза на обществото, посочи Добромир Живков.

Политиците трябва да покажат, че заслужават доверие. А доверие се получава по този начин, с такива решения, допълни Любомир Стефанов.

В отговор на въпрос дали вижда разграждане на модела "Пеевски-Борисов" от страна на управляващите, той коментира: "Не виждам разграждане на модела. Нищо не се случва. Виждаме врели-некипели със стойността на социалните медии. Не виждам да са свършили много работа, сътворяват безумие след безумие и говорят "тези преди нас са криви". Не виждам управляващите да изразходват дадения им публичен капитал от над 1,4 млн. гласа".

Струва ми се, че това мнозинство досега можеше да направи повече в борбата с корупцията. В МВР и в лицето на министър Демерджиев се виждат усилия, но те се виждат в отделни казуси като с охраната от НСО на Борисов и Пеевски и полетите на Пеевски. Но това са не толкова значими казуси в борбата с корупцията. Това, което ще покаже дали това управление ще е поредното, което иска да овладее съдебната система, ще е изборът на новия състав на ВСС, главния прокурор и прокурорите в системата, каза още Добромир Живков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ...едната мие другата

    4 2 Отговор
    апък двете чypaта!

    Коментиран от #20

    18:52 17.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    Дайте ми млекце! Мяуууу

    18:53 17.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 6 Отговор
    аре бе копейзаж///спрете да ме имитирате (лапешки работи)и кажете има ли подпис за коалицията

    Коментиран от #13

    18:56 17.07.2026

  • 4 Госпожица четири очи отново

    6 1 Отговор
    е поканила никому неизвестни розови дераски понита които отговарят на нейното виждане за демократизъм. Чудя се кой все още я търпи на този пост във втората ни национална телевизия при положение че е толкова политически зависима. До преди 5-6 години държеше микрофона на тиквата толкова близо до и почти до и вътре..... А сега терасите които вече си отидоха. Кой плаща и кой я крепи....

    Коментиран от #9, #12

    18:56 17.07.2026

  • 5 Конспиратор

    5 1 Отговор
    Вариант1: Велислава не е подписала (както обявиха , че Вучич не е подписал) , но са решили да ни се похвалят за спорта и без ангажименти.
    Вариант2: Велислава е подписала, но след скандала, Радев е разпоредил отттеглянето на подписа й.

    18:56 17.07.2026

  • 6 Гробар

    3 6 Отговор
    Какво очаквате, под фуражка акъл не вирее, по-просссти са само училите в Харвард.

    Коментиран от #19

    18:56 17.07.2026

  • 7 Хахахаха😂😂😂😂

    4 3 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!😂

    18:57 17.07.2026

  • 8 Мда

    7 2 Отговор
    Бля, бля. Едно и също по опорки от сума ти грантаджии като този. Очакваме включване на евгений от Миндя.

    Коментиран от #15

    18:57 17.07.2026

  • 9 Гробар

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Госпожица четири очи отново":

    Така е, вместо лице в лице предаването тряна да се нарича език в газ.

    18:57 17.07.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 5 Отговор
    все съм виждал копейки и по други сайтове , но толкоз малоумни като тукашните няма

    Коментиран от #17

    18:57 17.07.2026

  • 11 СВО 1 604 дни РЕЗИЛ

    4 4 Отговор
    Ние... (изредени са 9 представители подкрепящи декларацията)... в присъствието на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като надграждаме резултатите от предишните ни срещи в Атина, Тирана, Дубровник и Одеса, потвърждаваме значението на срещата на върха Украйна – Югоизточна Европа като важна рамка за политически диалог, регионално сътрудничество и обща сигурност.
    ...
    Като отчитаме, че сигурността на Украйна, Черноморския регион и Югоизточна Европа е взаимносвързана, приемаме следната декларация:
    ...

    В края на краищата ние подкрепяме Украйна, но няма да се ангажираме с нещо, което я подкрепя.

    18:59 17.07.2026

  • 12 Псевдо

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Госпожица четири очи отново":

    мисирщина.

    18:59 17.07.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Има вазелин! Това е достатъчно!

    19:00 17.07.2026

  • 14 Госあ

    3 0 Отговор
    ха ха ха ха оказва се, че много добре знаят - правят течение на планктона 😆

    19:01 17.07.2026

  • 15 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мда":

    включен е и оня мазен бездарник

    19:02 17.07.2026

  • 16 Тука има тука няма подпис

    1 1 Отговор
    "Никой" не е подписвал тази декларация, т.е. Велислава не я е подписвала с подпис, а е подкрепила с присъствието си текста й. "къде" ли се вижда противоречие в противоречивата разкрачена позиция.
    Йотова казва че текста е приет консенсусно от присъстващите (т.е.без подпис).
    За смях и в Европа и в Москва стана нашата дипломация.

    19:03 17.07.2026

  • 17 СВО 1 604 дни РЕЗИЛ

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И аз не съм виждал по-голям алкаш от тебе.

    19:05 17.07.2026

  • 18 Нямаш обяснение щото

    2 0 Отговор
    Логично мислене нямаш
    Жалко че се напъваш да коментираш щом не разбираш

    19:08 17.07.2026

  • 19 Милисионер

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    Не вирее , ама е пълна с кинти- евра ... 🤭

    19:09 17.07.2026

  • 20 Овчар

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "...едната мие другата":

    В един момент притиснат от евро- парцалите ще поиска помощ от Русия..! И ще я получи ..! Ти кое не разбра..?

    19:10 17.07.2026

  • 21 Меринджей

    2 0 Отговор
    Ние сме от искащите,но нямащи желание!

    19:11 17.07.2026

  • 22 Живков

    2 0 Отговор
    Много добре знаят какво правят.Просто са жалки слуги

    19:12 17.07.2026

  • 23 Най после

    0 0 Отговор
    случихме на премиер!

    19:15 17.07.2026

  • 24 Изкараха

    0 1 Отговор
    безродните грантаджии да плюят.

    19:15 17.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Желаещи

    0 0 Отговор
    за триещи,има ли?

    19:18 17.07.2026

  • 29 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Казвах ви че радев е със специални потребности ама...преди мислех че е просто много глупав,но заболяването му се обостри.

    19:19 17.07.2026

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