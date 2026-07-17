Любомир Стефанов за Коалицията на желаещите: Едната ръка не знае какво прави другата

Нямам логично обяснение. Или външната министърка се опитва да проявява някаква самоинициативност, или това е лош театър. В предизборната кампания чувахме заявки: "Знаем, можем, готови сме" – не си личи. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ политологът Любомир Стефанов във връзка с информацията, че след изявлението на премиера Румен Радев, че България няма място в Коалицията на желаещите, в Киев външната министърка Велислава Петрова е подписала декларация, с която се подкрепя тази коалиция

Не мисля, че има дълбок политически план. Това, което виждаме, е много лошо политическо изпълнение. Меко казано, едната ръка не знае какво прави другата, добави той.

По думите на социолога Добромир Живков управляващите са изгубени в идеята каква точно външна политика трябва да провежда България.

Това не е първото противоречие, подобно имаше и на срещата на НАТО в Анкара. Имаме един непрекъснат опит да се играят две игри едновременно. Едната е да сме неутрални и да защитаваме националния си интерес, което понятие така и не беше обяснено какво точно означава, а другото е опит да не бъдем изолирани. Струва ми се, че от тези два стола накрая ще се озовем точно по средата. Правителството не показва праволинейност - виждаме подскоци нагоре, надолу, наляво, надясно. Това не може да е тактика, показва противоборство между различни лагери. Има и вариант да има външни въздействия, които тласкат външната ни политика в определена посока. Това няма как да работи. Няма как да нормализираш такова поведение – веднъж натам, веднъж насам – крайна непоследователност, заяви Живков.

Двамата коментираха и промените в Изборния кодекс, които предвиждат въвеждането само на машинно гласуване.

Добро решение, защото през годините наблюдавахме какви ли не експерименти и експериментът, който се оказа най-успешен, са машините. Въпреки всички твърдения, така и не видяхме как могат да се манипулират машините, а в същото време те осигуряват много по-ясна проследимост на вота. Технологично решение не може да реши системните проблеми на българския изборен процес, но това мнозинството в случая показва, че може да взема решения, които наистина са в полза на обществото, посочи Добромир Живков.

Политиците трябва да покажат, че заслужават доверие. А доверие се получава по този начин, с такива решения, допълни Любомир Стефанов.

В отговор на въпрос дали вижда разграждане на модела "Пеевски-Борисов" от страна на управляващите, той коментира: "Не виждам разграждане на модела. Нищо не се случва. Виждаме врели-некипели със стойността на социалните медии. Не виждам да са свършили много работа, сътворяват безумие след безумие и говорят "тези преди нас са криви". Не виждам управляващите да изразходват дадения им публичен капитал от над 1,4 млн. гласа".

Струва ми се, че това мнозинство досега можеше да направи повече в борбата с корупцията. В МВР и в лицето на министър Демерджиев се виждат усилия, но те се виждат в отделни казуси като с охраната от НСО на Борисов и Пеевски и полетите на Пеевски. Но това са не толкова значими казуси в борбата с корупцията. Това, което ще покаже дали това управление ще е поредното, което иска да овладее съдебната система, ще е изборът на новия състав на ВСС, главния прокурор и прокурорите в системата, каза още Добромир Живков.