Любомир Стефанов за Коалицията на желаещите: Едната ръка не знае какво прави другата

Нямам логично обяснение. Или външната министърка се опитва да проявява някаква самоинициативност, или това е лош театър. В предизборната кампания чувахме заявки: "Знаем, можем, готови сме" – не си личи. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ политологът Любомир Стефанов във връзка с информацията, че след изявлението на премиера Румен Радев, че България няма място в Коалицията на желаещите, в Киев външната министърка Велислава Петрова е подписала декларация, с която се подкрепя тази коалиция
Не мисля, че има дълбок политически план. Това, което виждаме, е много лошо политическо изпълнение. Меко казано, едната ръка не знае какво прави другата, добави той.
По думите на социолога Добромир Живков управляващите са изгубени в идеята каква точно външна политика трябва да провежда България.
Това не е първото противоречие, подобно имаше и на срещата на НАТО в Анкара. Имаме един непрекъснат опит да се играят две игри едновременно. Едната е да сме неутрални и да защитаваме националния си интерес, което понятие така и не беше обяснено какво точно означава, а другото е опит да не бъдем изолирани. Струва ми се, че от тези два стола накрая ще се озовем точно по средата. Правителството не показва праволинейност - виждаме подскоци нагоре, надолу, наляво, надясно. Това не може да е тактика, показва противоборство между различни лагери. Има и вариант да има външни въздействия, които тласкат външната ни политика в определена посока. Това няма как да работи. Няма как да нормализираш такова поведение – веднъж натам, веднъж насам – крайна непоследователност, заяви Живков.
Двамата коментираха и промените в Изборния кодекс, които предвиждат въвеждането само на машинно гласуване.
Добро решение, защото през годините наблюдавахме какви ли не експерименти и експериментът, който се оказа най-успешен, са машините. Въпреки всички твърдения, така и не видяхме как могат да се манипулират машините, а в същото време те осигуряват много по-ясна проследимост на вота. Технологично решение не може да реши системните проблеми на българския изборен процес, но това мнозинството в случая показва, че може да взема решения, които наистина са в полза на обществото, посочи Добромир Живков.
Политиците трябва да покажат, че заслужават доверие. А доверие се получава по този начин, с такива решения, допълни Любомир Стефанов.
В отговор на въпрос дали вижда разграждане на модела "Пеевски-Борисов" от страна на управляващите, той коментира: "Не виждам разграждане на модела. Нищо не се случва. Виждаме врели-некипели със стойността на социалните медии. Не виждам да са свършили много работа, сътворяват безумие след безумие и говорят "тези преди нас са криви". Не виждам управляващите да изразходват дадения им публичен капитал от над 1,4 млн. гласа".
Струва ми се, че това мнозинство досега можеше да направи повече в борбата с корупцията. В МВР и в лицето на министър Демерджиев се виждат усилия, но те се виждат в отделни казуси като с охраната от НСО на Борисов и Пеевски и полетите на Пеевски. Но това са не толкова значими казуси в борбата с корупцията. Това, което ще покаже дали това управление ще е поредното, което иска да овладее съдебната система, ще е изборът на новия състав на ВСС, главния прокурор и прокурорите в системата, каза още Добромир Живков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ...едната мие другата
Коментиран от #20
18:52 17.07.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:53 17.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13
18:56 17.07.2026
4 Госпожица четири очи отново
Коментиран от #9, #12
18:56 17.07.2026
5 Конспиратор
Вариант2: Велислава е подписала, но след скандала, Радев е разпоредил отттеглянето на подписа й.
18:56 17.07.2026
6 Гробар
Коментиран от #19
18:56 17.07.2026
7 Хахахаха😂😂😂😂
18:57 17.07.2026
8 Мда
Коментиран от #15
18:57 17.07.2026
9 Гробар
До коментар #4 от "Госпожица четири очи отново":Така е, вместо лице в лице предаването тряна да се нарича език в газ.
18:57 17.07.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #17
18:57 17.07.2026
11 СВО 1 604 дни РЕЗИЛ
...
Като отчитаме, че сигурността на Украйна, Черноморския регион и Югоизточна Европа е взаимносвързана, приемаме следната декларация:
...
В края на краищата ние подкрепяме Украйна, но няма да се ангажираме с нещо, което я подкрепя.
18:59 17.07.2026
12 Псевдо
До коментар #4 от "Госпожица четири очи отново":мисирщина.
18:59 17.07.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К.😺
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Има вазелин! Това е достатъчно!
19:00 17.07.2026
14 Госあ
19:01 17.07.2026
15 Госあ
До коментар #8 от "Мда":включен е и оня мазен бездарник
19:02 17.07.2026
16 Тука има тука няма подпис
Йотова казва че текста е приет консенсусно от присъстващите (т.е.без подпис).
За смях и в Европа и в Москва стана нашата дипломация.
19:03 17.07.2026
17 СВО 1 604 дни РЕЗИЛ
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И аз не съм виждал по-голям алкаш от тебе.
19:05 17.07.2026
18 Нямаш обяснение щото
Жалко че се напъваш да коментираш щом не разбираш
19:08 17.07.2026
19 Милисионер
До коментар #6 от "Гробар":Не вирее , ама е пълна с кинти- евра ... 🤭
19:09 17.07.2026
20 Овчар
До коментар #1 от "...едната мие другата":В един момент притиснат от евро- парцалите ще поиска помощ от Русия..! И ще я получи ..! Ти кое не разбра..?
19:10 17.07.2026
21 Меринджей
19:11 17.07.2026
22 Живков
19:12 17.07.2026
23 Най после
19:15 17.07.2026
24 Изкараха
19:15 17.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Желаещи
19:18 17.07.2026
29 стоян георгиев
19:19 17.07.2026