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Благовест Кирилов: Редно е да се прави двустепенна верификация на машините за вота

Благовест Кирилов: Редно е да се прави двустепенна верификация на машините за вота

18 Юли, 2026 10:57 651 19

  • избори-
  • машини-
  • благовест кирилов

В предишни години въпросът със софтуера за броенето на гласовете винаги се е подхвърлял между институциите и изборната администрация

Благовест Кирилов: Редно е да се прави двустепенна верификация на машините за вота - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Предложението МВР да участва в сертифицирането на софтуера на машините за гласуване има за цел да осигури "двустепенна проверка", обясни за БНР бившият заместник-министър на електронното управление Благовест Кирилов.

Предложението на "Прогресивна България" мина на първо четене с гласуваните в пленарната зала промени в Изборния кодекс.

Благовест Кирилов припомня, че и на предишни избори МВР са участвали в създадени работни групи за гарантирането на киберсигурността на изборите.

"Тоест, това просто го институционализираме по друг начин и по-хубаво е всичко, каквото касае нещата за Изборния кодекс, да е в Изборния кодекс, а не да се създават допълнителни работни групи, комисии и всяко нещо, което после първо ще атакуваме, и второ всъщност, че е много по-ефективно ако е ясно разписано като последователност в закон", коментира той.

През годините вътрешните министри, които са и вицепремиери, също са отговаряли за изборите, напомни Благовест Кирилов.

"Да правят една двустепенна верификация на дадени стъпки смятам, че е редно, особено по отношение на това, което всъщност се търси - да се гарантира, че няма външна или вътрешна намеса, която да измени вота. Говорим основно за киберсигурност на системите. Нито МВР пише тази система, нито МВР я управлява, тоест не им се дава системата. Ако им се даде системата те да я управляват е друго", заяви бившият заместник-министър.

Дни преди решението на парламента вътрешният министър Иван Демерджиев отбеляза, че МВР има още един ресурс, различен от този на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за по-пълна проверка.

"Както и на софтуера на машините, така и на софтуера за броене", каза още той.

Запознати признаха, че в предишни години въпросът със софтуера за броенето на гласовете винаги се е подхвърлял между институциите и изборната администрация.

По време на дебатите на първо четене през изминалата седмица ГЕРБ изразиха резерви към новата роля на МВР за машините.

Депутати на "Демократична България" пък казаха, че трябва тази роля да бъде дискутирана между първо и второ четене.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Недостатъчно

    15 4 Отговор
    Китайската ми запалка пали от четвъртия път. Мадуровките вероятно и те са четиритактови. Поне.

    11:01 18.07.2026

  • 2 тука плува ли корабче

    13 0 Отговор
    няма доверие към МВр за безкорупционен контрол по пътищата, по разследване на криминални случки - (убийства в Петрохан) , по отношение на противодействие на купувачите на избиратели в махали чрез чадъри, та ще гласуваме доверие на МВР, че няма да бъде използвано от политиците във властта за контрол над злоупотреби с изборни машини. :)

    11:14 18.07.2026

  • 3 мадуровка

    14 0 Отговор
    Чрез машини изборите ги провежда частната софуерна фирма, обслужваща машините. ЦИК само обявява на доверие калкулирания резултат.

    11:25 18.07.2026

  • 4 Анонимен

    13 1 Отговор
    Този софтуер трябваше да е публичен, а ние още караме на принципа security through obscurity.

    11:28 18.07.2026

  • 5 Шиши през Крадев

    14 2 Отговор
    С мадиуровките ще векуваме до пълното ви зануляване!

    11:30 18.07.2026

  • 6 Си Просあ

    14 2 Отговор
    Шиши ще ни дооправи през Муньо и партия Боташ.

    Коментиран от #9

    11:37 18.07.2026

  • 7 Никой

    11 1 Отговор
    Защо трябва да е частна фирмата.,

    Коментиран от #8, #15

    11:47 18.07.2026

  • 8 Защото инак КГБ службите на Радев

    2 13 Отговор

    До коментар #7 от "Никой":

    ще надзъртат вътре по всяко време

    11:48 18.07.2026

  • 9 Факт

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "Си Просあ":

    Шишко вече овладя цялата власт в територията през кучкaтa си Муньо и старите червени люспи от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН в измамата Прогресивен Богаташ.

    За народа играта вече приключи или както се казва на новобълтаски "гейм оувър".

    Коментиран от #14

    11:49 18.07.2026

  • 10 Двустепенната верификация

    13 2 Отговор
    Вече е направена в парламента и е скрепена от турска и украйнска страна . Говори се че изнасяме той за украйна а в същото време тя щяла да ни строи аец Белене и Скравена понеже другия АЕЦ нещо не бил добре и бил на загуба.

    Коментиран от #11

    11:49 18.07.2026

  • 11 Соросоиден коректор

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Двустепенната верификация":

    Пускаме хората по пързалката.

    11:52 18.07.2026

  • 12 Двустепенната верификация

    13 2 Отговор
    Вече е направена в парламента и е скрепена от турска и украйнска страна . Говори се че изнасяме тоК за украйна а в същото време тя щяла да ни строи АЕЦ "Белене и Скравена" понеже другия АЕЦ нещо май бил на загуба.

    11:56 18.07.2026

  • 13 Чичо Тони

    10 2 Отговор
    Най-добрият контрол е ползването на машините както на последните избори - като отпечатват бюлетините! Бюлетините (разписките) са материлния носител на подадените гласове, които МОГАТ да бъдат преброени (N пъти) и да бъдат доказателство в съда в случай на спор. И да, машините могат да бъдат манипулирани защото са машини и това което вършат (или не вършат) зависи изцяло от хората които са ги проектирали и произвели и програмирали. Един добър програмист ще заобиколи всички проверки, чек-кодове и всевъзможнни други защити, които също така са създадени от други програмисти! Не само, че ще го направи, но и ще го направи така, че да не предизвика съмнения, проверката от съда ще е невъзможна заради липсата на материялния носител. Ние ежедневно четеме в новините за кибер атаки, пробиви в банкови институции и какво ли още не, но продължаваме упорито да повтаряме: "те такова животно нема...".

    12:02 18.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Защо трябва да има частни болници

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Никой":

    Които до сега са купували лекарства на свободна така наречената пазарна цена плащана от незеока.

    12:06 18.07.2026

  • 16 Тошко

    14 2 Отговор
    Покер машините за гласуване ,,тука има, тука няма" ще се контролират от МВР, а познайте кой ще в вечно на власт.

    12:07 18.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ха, ха, ха...

    0 4 Отговор
    На хартиените бюлетини колко степенна верификация се прави? Особено на тези с които избираха Бойко и Радев, а за другите като ИТН, Възраждане, Величие, ДПС-тата и каквито още се сетите изобщо няма нужда да коментираме. На 5 милиона избиратели 140+ политически партии, после защо блгарите не били сполтени, а разединени и всеки дърпа чергата към себе си.

    Коментиран от #19

    12:52 18.07.2026

  • 19 Махахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "ха, ха, ха...":

    Питай си Урсулата, Шишмаче, къде в Европа (че и света) се гласува само с компютри на Мадуро и краварски софтуер!

    13:10 18.07.2026

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