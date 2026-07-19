Трафик, пожари и ремонти: Ситуацията в страната

Агенция „Пътна инфраструктура” въвежда ограничения за камиони, докато МВР и ПСС предупреждават за усложнения в планините и по границите.

Летният сезон е в своя пик, което предизвиква интензивно движение по основните пътни артерии и граничните пунктове в страната. Към 7:30 часа на 19 юли 2026 г. ситуацията остава динамична поради ремонти, инциденти и повишена пожарна опасност.

Ограничения на АПИ и актуална пътна обстановка

С цел облекчаване на трафика, от Агенция „Пътна инфраструктура“ (Източник: api.bg) въвеждат временна забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона днес, 19 юли 2026 г., от 15:30 ч. до 22:00 ч.. Ограничението засяга участъци от АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и път I-1 София–Кулата.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание по път I-4 в участъка Абланица - Българене (км 52), където движението се извършва в една лента поради пътнотранспортно произшествие. Натоварено бе и по Южното Черноморие по път II-99 Сопол – Приморско, където лека катастрофа предизвика 7-километрово задръстване.

Интензивен трафик по границите

Според данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ (Източник: mvr.bg) се отчита изключително натоварено движение за леки автомобили на вход на ГКПП „Калотина“ на границата със Сърбия. Сериозен натиск и интензивен трафик има на вход от Турция през ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Малко Търново“.

Пътуващите към Румъния през ГКПП „Оряхово – Бекет“ трябва да имат предвид, че фериботната връзка е временно преустановена заради критично ниското ниво на река Дунав. Преминаването през Дунав мост при Русе - Гюргево се осъществява нормално в двете платна след приключилия ремонт.

Черна статистика: Пожари и катастрофи в цифри

Националната система 112 отчете рекордно натоварване, обработвайки 5729 сигнала за денонощие. Огнеборците са реагирали на десетки пожари в страната, включително локализирания голям пожар в района на Баритна мина край Стара Загора, който обхвана сухи треви и пасища. Пътната полиция съобщава за тежък инцидент на пътя Варна – София (между Аркус и разклона за село Добри дял), където при сблъсък между две коли пострадаха петима души, сред които и три деца.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба информира, че сутрешните условия за туризъм в българските планини са добри, времето е ясно и слънчево. ПСС обаче предупреждава, че в следобедните часове се очаква развитие на купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевични бури, главно в Рило-Родопската област. Препоръчва се туристите да планират преходите си рано и да слязат в ниските части преди обяд.