Стилян Манолов: С малки крачки и според възможностите подобряваме условията в „Столичен автотранспорт“

Ремонти, чакани с десетилетия, са в ход в гаражите на „Столичен автотранспорт“. Това стана ясно от интервю на изпълнителния директор на Дружеството Стилян Манолов в ефира на БНР-Радио София.

„В гараж „Малашевци“ състоянието на сервизните и санитарните помещения беше, меко казано, потресаващо. Усещаше се остра миризма от канализацията. Пропадаше основата на сградата. Сервизните помещения – бани и тоалетни, сега вече са в добро състояние. Такъв ремонт започва и в поделение „Земляне“.

Междувременно ремонтирахме и течащите покриви в гараж „Дружба“. Там след всеки дъжд буквално валеше върху апаратурата в сервизите. Продължаваме да поставяш дограма в цялото поделение.

Преди две години климатиците в цялото дружество се брояха на пръстите на едната ми ръка, монтирахме над 50 в различни сервизни, складови и административни помещения и продължаваме“, разказа Манолов.

Той апелира за разбиране от страна на Столична община и Столичния общински съвет, че тази модернизация е крайно необходима и ремонтните дейности трябва да продължат. По думите му, условията на труд са основен фактор за текучеството на кадри в столичния транспорт.

„По отношение на работата на сервизните работници: успяхме да доставим базово необходимите универсални и специализирани инструменти, в трите депа бяха доставени нови, модерни шестколонни подемници. Изграждаме изцяло нов пункт за технически прегледи в Малашевци. Тук вече не говорим само за комфорт, а и за безопасност“, коментира още Стилян Манолов.

Дружеството продължава да изпитва недостиг на кадри. В момента се нуждае от около 300 шофьори на автобус. Текучеството е голямо, особено при шофьорите на по-старите превозни средства.

„От началото на 2026 г. са се пенсионирали 122-ма от шофьорите. Привличат се кадри и от други страни. От общо близо 1000 водачи 35 са граждани на Узбекистан. За един шофьор работното място е автобусът. Сами разбирате колко е некомфортно да управляваш 25-30-годишни автобуси в кошмарния софийски трафик, много често – в отсъствие на елементарна толерантност от страна на останалите участници в движението. И тук не говорим само за липсата на комфорт, много е трудно, да не кажа – невъзможно – с такива автобуси да гарантираме и безопасността както на нашите служители, така и на пътниците.

Обновяването на автобусния парк е ключово, но само по себе си е недостатъчно да реши дългосрочно проблема. Крайно време е за една нова, устойчива визия за транспорта в София, услуга, която е от критично значение и за столичани, и за гостите на града. Действия на парче няма да доведат до качествена промяна“, категоричен бе Манолов.

Още 4 от автобусите, които возят пътници по линии към Витоша, ще бъдат оборудвани с багажници за велосипеди.

„Правим максималното с наличния ресурс и докъдето имаме правомощия. Не само планината, цяла София има нужда от повече и по-нови автобуси“, каза още Манолов.

Изпълнителният директор на Дружеството поясни, че недостигът на шофьори в градския транспорт остава сериозно предизвикателство за цяла Европа. По данни на Международния съюз за автомобилен транспорт (IRU) в Европа остават незаети около 105 000 позиции за шофьори на градски и междуградски автобуси.