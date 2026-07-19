Служители на НАП към търговец от Черноморец: „Колкото имаш на сърце, дай“

Двама служители на Националната агенция за приходите (НАП) са задържани при специализирана полицейска операция в Черноморец. Срещу тях е образувано досъдебно производство по обвинение, че са поискали и получили подкуп от собственик на минимаркет.

По информация на полицията сигналът е подаден в Районното управление в Созопол от търговеца. По време на проверка двамата инспектори установили няколко нарушения в обекта. Сред тях били липса на 38 евро в касата и недеактивирани стари касови апарати, които вече не се използвали.

bTV разговаря със собственика на магазина Ивайло Янчев. Той признава, че нарушенията са реални, но твърди, че след приключване на проверката инспекторите намекнали за нерегламентирано плащане, за да не бъдат санкционирани всички констатирани нарушения.

„Проверката продължи около два часа и половина. В края ми поискаха „почерпка“. Попитах ги колко искат, за да не дам по-малко или повече. Те ми отговориха: „Колкото имаш на сърце, дай“, разказа Янчев.

По думите му той предварително бил подготвил три банкноти по 100 евро, тъй като не знаел каква сума ще му бъде поискана. Предаването на парите било заснето със скрита камера, а записът бил предоставен на полицията.

След като подал сигнала в Районното управление в Созопол, органите на реда реагирали незабавно. По думите на търговеца само около половин час по-късно двамата служители на НАП се върнали пред магазина, където изчакали да получат поисканата сума. Именно тогава били задържани при полицейската операция.

На въпрос защо все пак е решил да даде парите, Лоячев отговаря, че се е страхувал от последиците.

„За да нямам проблеми. Ако не им дам, ще имаме проблеми. Но реших да се обърна към полицията, защото ако ние, обикновените хора, не реагираме, подобни случаи ще продължават“, казва той.

Търговецът подчертава, че от 20 години развива бизнеса си и досега никога не е попадал в подобна ситуация.