Служители на НАП към търговец от Черноморец: „Колкото имаш на сърце, дай“

Двама служители на Националната агенция за приходите (НАП) са задържани при специализирана полицейска операция в Черноморец. Срещу тях е образувано досъдебно производство по обвинение, че са поискали и получили подкуп от собственик на минимаркет.
По информация на полицията сигналът е подаден в Районното управление в Созопол от търговеца. По време на проверка двамата инспектори установили няколко нарушения в обекта. Сред тях били липса на 38 евро в касата и недеактивирани стари касови апарати, които вече не се използвали.
bTV разговаря със собственика на магазина Ивайло Янчев. Той признава, че нарушенията са реални, но твърди, че след приключване на проверката инспекторите намекнали за нерегламентирано плащане, за да не бъдат санкционирани всички констатирани нарушения.
„Проверката продължи около два часа и половина. В края ми поискаха „почерпка“. Попитах ги колко искат, за да не дам по-малко или повече. Те ми отговориха: „Колкото имаш на сърце, дай“, разказа Янчев.
По думите му той предварително бил подготвил три банкноти по 100 евро, тъй като не знаел каква сума ще му бъде поискана. Предаването на парите било заснето със скрита камера, а записът бил предоставен на полицията.
След като подал сигнала в Районното управление в Созопол, органите на реда реагирали незабавно. По думите на търговеца само около половин час по-късно двамата служители на НАП се върнали пред магазина, където изчакали да получат поисканата сума. Именно тогава били задържани при полицейската операция.
На въпрос защо все пак е решил да даде парите, Лоячев отговаря, че се е страхувал от последиците.
„За да нямам проблеми. Ако не им дам, ще имаме проблеми. Но реших да се обърна към полицията, защото ако ние, обикновените хора, не реагираме, подобни случаи ще продължават“, казва той.
Търговецът подчертава, че от 20 години развива бизнеса си и досега никога не е попадал в подобна ситуация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 коkор4o 💋🍌
питах единия ко пазят и вика плажа е собственост на някъв бивш премиер, не каза кой
Коментиран от #20
16:06 19.07.2026
3 Боко Престъпникът
16:06 19.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Т.КОЛЕВ
Коментиран от #31
16:08 19.07.2026
6 Много
Коментиран от #28, #29
16:09 19.07.2026
7 Тук Закони Няма !
Феодал !
На Позицияна Си !
16:10 19.07.2026
8 Цвете
16:12 19.07.2026
9 Лопата Орешник
16:13 19.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 До оня
До коментар #4 от "оня с коня":Да ядеш на коня петия крак!!!
16:14 19.07.2026
12 Цвете
16:14 19.07.2026
13 Дори
Коментиран от #18, #22
16:15 19.07.2026
14 ПОСЛЕ ХАЗНАТА ПРАЗНА
16:17 19.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 един БЪЛГАРИН
Коментиран от #23
16:28 19.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Служителите явно са били путинци
16:31 19.07.2026
20 Киро Несложното съм
До коментар #2 от "коkор4o 💋🍌":Кокоре, няма да стъпнеш пвоече със свинските си копитца на частния ми плаж, след като ми намаза парапета с грес!
16:32 19.07.2026
21 оня с коня
16:33 19.07.2026
22 Хаха!
До коментар #13 от "Дори":Шегаджия! Ние не сме били в Сърбия и ядем доматите с колците.
Дерат те още на влизане.
16:34 19.07.2026
23 Нарича се Путин
До коментар #17 от "един БЪЛГАРИН":Защо се срамуваш да го споменеш.
16:35 19.07.2026
24 Тази психика я натресоха
Сега до дъно трябва да се промени системата в търговията
Няма да е лесно
Налазиха чужди вериги
Взеха процентите и си ги изнесоха в офшорките
Иди гони Михаела
Зор
16:36 19.07.2026
25 Вихрогон
Реверсивните,винаги има първи път,нищо,че от първи август ще им увеличават заплатите!
Нека да има за справедливи осигуровки!Държава на Рундьовци и юмручета!
16:38 19.07.2026
26 Поздравявам търговеца !!!
Само така НАП може да бъде изчистен от рекетьорите !!!
Без смелост само ще продължи рекета ...
Коментиран от #36
16:42 19.07.2026
27 Вервайте ми
Сега откак Радев им спря бонусите и замрази заплатити, на горките вече ни им стигат малките заплати от 3000 евро месечно и за това са се принудили да правят такива неща.
16:42 19.07.2026
28 Страхливец,
До коментар #6 от "Много":Ти си роб! ...Сакън,дюкянчето ми.С такова робско мислене скоро няма да отлепим от дъното.
16:46 19.07.2026
29 не е глупав
До коментар #6 от "Много":от 20 години бил търговец там, а пък местните "органи" реагирали светкавично.
А сега сАбери две и две.
16:49 19.07.2026
30 Сегашния шеф на НАП беше искал 150000
16:50 19.07.2026
31 Търновец
До коментар #5 от "Т.КОЛЕВ":На мен НАП преди време не ми призна медицински сертификат че съм бил болен от Ковид 19 през времето когато се попълваха данъчни декларации. Оная година имах доход около 27 лева върху който бях платил данък но заради неподаване на данъчна декларация НАП ме глоби 20 лева а Ковид сертификата не беше признат - инспекторът каза че било сертификат за имунизация. Нямах право да обжалва
16:54 19.07.2026
32 Някой
Който да гласи: За койго чиновник, полицай, прокурор, съдия, лекар, учигел, медицинска сестра ... се докаже, че е взел или поискал подкуп или подарък... в размер над 50 евро. Получава доживотна забрана да работи в държавната или общинсщага администрация, в полицияга, армията, здравеопазването, образонанието ...
Ппедлагам да се позволи подарък до 50 евро, за да няма постановки за уволтение на честни чиновници, полицаи ...
16:54 19.07.2026
33 Еми те така действат
16:56 19.07.2026
34 А дали...?!
16:57 19.07.2026
35 Че то това ,,новина" ли е...?!
16:58 19.07.2026
36 Знайко
До коментар #26 от "Поздравявам търговеца !!!":Всичко е театър, той и строителя Ваклин само веднъж е плащал подкуп на Иванчева. А всички строители в София знаят, че ако не платят в плик за строително разрешение и за удостоверение за въвежсане в експроатазия. И след 20 години няма да ги получат.
Системата от 35 години е направена така, плащаш правиш бизтес, не плащаш не правиш бизнес.
Ако я нямаше корупцията, нямаше да го има и бизнеса. Големиге началници в държавата подписват само срещу пълен плик. Но не го взиват рично, имат си посредници бушони.
17:04 19.07.2026
37 Колкото имаш на сърце, дай“
17:08 19.07.2026
38 рундьо
17:34 19.07.2026
39 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
17:46 19.07.2026
40 АМИ ПРАВИЛНО
17:54 19.07.2026