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Служители на НАП към търговец от Черноморец: „Колкото имаш на сърце, дай“

Служители на НАП към търговец от Черноморец: „Колкото имаш на сърце, дай“

19 Юли, 2026 16:04 1 975 40

  • черноморец-
  • търговец-
  • нап-
  • подкуп-
  • бургас

Предаването на парите било заснето със скрита камера, а записът бил предоставен на полицията

Служители на НАП към търговец от Черноморец: „Колкото имаш на сърце, дай“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама служители на Националната агенция за приходите (НАП) са задържани при специализирана полицейска операция в Черноморец. Срещу тях е образувано досъдебно производство по обвинение, че са поискали и получили подкуп от собственик на минимаркет.

По информация на полицията сигналът е подаден в Районното управление в Созопол от търговеца. По време на проверка двамата инспектори установили няколко нарушения в обекта. Сред тях били липса на 38 евро в касата и недеактивирани стари касови апарати, които вече не се използвали.

bTV разговаря със собственика на магазина Ивайло Янчев. Той признава, че нарушенията са реални, но твърди, че след приключване на проверката инспекторите намекнали за нерегламентирано плащане, за да не бъдат санкционирани всички констатирани нарушения.

„Проверката продължи около два часа и половина. В края ми поискаха „почерпка“. Попитах ги колко искат, за да не дам по-малко или повече. Те ми отговориха: „Колкото имаш на сърце, дай“, разказа Янчев.

По думите му той предварително бил подготвил три банкноти по 100 евро, тъй като не знаел каква сума ще му бъде поискана. Предаването на парите било заснето със скрита камера, а записът бил предоставен на полицията.

След като подал сигнала в Районното управление в Созопол, органите на реда реагирали незабавно. По думите на търговеца само около половин час по-късно двамата служители на НАП се върнали пред магазина, където изчакали да получат поисканата сума. Именно тогава били задържани при полицейската операция.

На въпрос защо все пак е решил да даде парите, Лоячев отговаря, че се е страхувал от последиците.

„За да нямам проблеми. Ако не им дам, ще имаме проблеми. Но реших да се обърна към полицията, защото ако ние, обикновените хора, не реагираме, подобни случаи ще продължават“, казва той.

Търговецът подчертава, че от 20 години развива бизнеса си и досега никога не е попадал в подобна ситуация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 коkор4o 💋🍌

    30 5 Отговор
    оня ден бях на плаж корал и целия бе ограден с тел, имаше табели на всеки метър с надпис "частна собственост" и разни тежковъоръжени мутри гонеха хората

    питах единия ко пазят и вика плажа е собственост на някъв бивш премиер, не каза кой

    Коментиран от #20

    16:06 19.07.2026

  • 3 Боко Престъпникът

    21 3 Отговор
    Много пък ти малко сърцето, бре! Взимай пример от Иван Пилето как се прави!😎

    16:06 19.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Т.КОЛЕВ

    22 2 Отговор
    ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ СА ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ ГОЛЯМ ОСНОВЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ.

    Коментиран от #31

    16:08 19.07.2026

  • 6 Много

    21 25 Отговор
    Глупав търговец. Да, тези двамата ще имат леки неприятности, но НАП ще му отмъсти жестоко. Такива търговци не се толерират от бирниците, и този ще види лично какво означава гангабанга.

    Коментиран от #28, #29

    16:09 19.07.2026

  • 7 Тук Закони Няма !

    20 3 Отговор
    Всеки Е !

    Феодал !

    На Позицияна Си !

    16:10 19.07.2026

  • 8 Цвете

    28 4 Отговор
    КОГАТО ХОРАТА ИЗПИТВАТ СТРАХ ТАКА РЕАГИРАТ И С ПРАВО. В БЪЛГАРИЯ ВСИЧКИ КОИТО СА ЗАПЛАШЕНИ И МЪЛЧАТ Е В ТЕХЕН УЩЪРБ.ДОКЛАДВАЙТЕ ГИ ТЕЗИ НЕНАСИТНИ КОНТРОЛЬОРИ ,ТАКА ЩЕ ГИ Е СТРАХ ДА СИ ПОИСКАТ, ЗАЩОТО ЩЕ ЗНАЯТ, КАКВО ГИ ОЧАКВА- БЕЛЕЗНИЦИТЕ ЩЕ ЩРАКНАТ.🚔

    16:12 19.07.2026

  • 9 Лопата Орешник

    15 4 Отговор
    Уви решението е само едно! Вързан на площада и замеряне с гнили плодове и зеленчуци и яйца! Доста средновековна история, но пак е добре от Китай, където вероятно ще го обесят! Щото сега ще го глобят на една частичка от рушветите и му дреме

    16:13 19.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 До оня

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Да ядеш на коня петия крак!!!

    16:14 19.07.2026

  • 12 Цвете

    8 3 Отговор
    КОГАТО ХОРАТА ИЗПИТВАТ СТРАХ ТАКА РЕАГИРАТ И С ПРАВО. В БЪЛГАРИЯ ВСИЧКИ КОИТО СА ЗАПЛАШЕНИ И МЪЛЧАТ Е В ТЕХЕН УЩЪРБ.ДОКЛАДВАЙТЕ ГИ ТЕЗИ НЕНАСИТНИ КОНТРОЛЬОРИ ,ТАКА ЩЕ ГИ Е СТРАХ ДА СИ ПОИСКАТ, ЗАЩОТО ЩЕ ЗНАЯТ, КАКВО ГИ ОЧАКВА- БЕЛЕЗНИЦИТЕ ЩЕ ЩРАКНАТ.🚔

    16:14 19.07.2026

  • 13 Дори

    23 5 Отговор
    В съседна Сърбия не искат пари на дребните търговци. Няма такава държава. Корупция по всички етажи, а Радев ни мота с Украйна всеки ден и нищо не се променя. Същия като Кирчо и Кокорчо, по цял ден Украйна, а държавата пълна с проблеми.

    Коментиран от #18, #22

    16:15 19.07.2026

  • 14 ПОСЛЕ ХАЗНАТА ПРАЗНА

    13 2 Отговор
    Е сметките на някои - пълни

    16:17 19.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 един БЪЛГАРИН

    5 4 Отговор
    „Държавата е поставена в пълна зависимост от капризите и апетитите на едно лице, което се разпорежда с чужда собственост и човешки съдби, криейки се зад паравана на уж законни институции.“

    Коментиран от #23

    16:28 19.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Служителите явно са били путинци

    4 9 Отговор
    Само те искат, а не дават

    16:31 19.07.2026

  • 20 Киро Несложното съм

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "коkор4o 💋🍌":

    Кокоре, няма да стъпнеш пвоече със свинските си копитца на частния ми плаж, след като ми намаза парапета с грес!

    16:32 19.07.2026

  • 21 оня с коня

    4 5 Отговор
    като ви казвам че вече е време да гpъмне тоя AЕЦ че да затрие тоя Пpодaжeн евроaтлантическиБългapcкиГeн

    16:33 19.07.2026

  • 22 Хаха!

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дори":

    Шегаджия! Ние не сме били в Сърбия и ядем доматите с колците.
    Дерат те още на влизане.

    16:34 19.07.2026

  • 23 Нарича се Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "един БЪЛГАРИН":

    Защо се срамуваш да го споменеш.

    16:35 19.07.2026

  • 24 Тази психика я натресоха

    8 2 Отговор
    Тиквените злодеи
    Сега до дъно трябва да се промени системата в търговията
    Няма да е лесно
    Налазиха чужди вериги
    Взеха процентите и си ги изнесоха в офшорките
    Иди гони Михаела
    Зор

    16:36 19.07.2026

  • 25 Вихрогон

    2 3 Отговор
    Даже и при справедливите цени,грижата за кошницата,като грижата за народа и пенсионера от
    Реверсивните,винаги има първи път,нищо,че от първи август ще им увеличават заплатите!
    Нека да има за справедливи осигуровки!Държава на Рундьовци и юмручета!

    16:38 19.07.2026

  • 26 Поздравявам търговеца !!!

    6 2 Отговор
    Всички добре знаем практиките на някои служители на НАП,но все още има смели хора които подават сигнали когато ги изнудват !

    Само така НАП може да бъде изчистен от рекетьорите !!!

    Без смелост само ще продължи рекета ...

    Коментиран от #36

    16:42 19.07.2026

  • 27 Вервайте ми

    3 5 Отговор
    ГЕРБ/Бойко назначи двете "калинки" рекетьори на работа в НАП, но досега не са правили такива неща.

    Сега откак Радев им спря бонусите и замрази заплатити, на горките вече ни им стигат малките заплати от 3000 евро месечно и за това са се принудили да правят такива неща.

    16:42 19.07.2026

  • 28 Страхливец,

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Много":

    Ти си роб! ...Сакън,дюкянчето ми.С такова робско мислене скоро няма да отлепим от дъното.

    16:46 19.07.2026

  • 29 не е глупав

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Много":

    от 20 години бил търговец там, а пък местните "органи" реагирали светкавично.
    А сега сАбери две и две.

    16:49 19.07.2026

  • 30 Сегашния шеф на НАП беше искал 150000

    11 0 Отговор
    Подкуп от синдик от Русе, Спецов продаде фирма с над милион дълг, a тези мизерници 300 Евро и ги хванали! НАП е бухалка на властта и некадърни каминки

    16:50 19.07.2026

  • 31 Търновец

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Т.КОЛЕВ":

    На мен НАП преди време не ми призна медицински сертификат че съм бил болен от Ковид 19 през времето когато се попълваха данъчни декларации. Оная година имах доход около 27 лева върху който бях платил данък но заради неподаване на данъчна декларация НАП ме глоби 20 лева а Ковид сертификата не беше признат - инспекторът каза че било сертификат за имунизация. Нямах право да обжалва

    16:54 19.07.2026

  • 32 Някой

    9 0 Отговор
    Радев още утре да внесе за гласуване закон, срещу корупцията с един член.

    Който да гласи: За койго чиновник, полицай, прокурор, съдия, лекар, учигел, медицинска сестра ... се докаже, че е взел или поискал подкуп или подарък... в размер над 50 евро. Получава доживотна забрана да работи в държавната или общинсщага администрация, в полицияга, армията, здравеопазването, образонанието ...

    Ппедлагам да се позволи подарък до 50 евро, за да няма постановки за уволтение на честни чиновници, полицаи ...

    16:54 19.07.2026

  • 33 Еми те така действат

    4 0 Отговор
    Аз си мислех, че това им е предписание по техните процедури за работа. Всички ги спазват стриктно. Един няма да ги пропусни.

    16:56 19.07.2026

  • 34 А дали...?!

    8 0 Отговор
    Търговецът не попада под ударите на закона,че реализира подкуп на служебни лица...?!

    16:57 19.07.2026

  • 35 Че то това ,,новина" ли е...?!

    4 2 Отговор
    Тия от НАП,редовно си искат...!

    16:58 19.07.2026

  • 36 Знайко

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Поздравявам търговеца !!!":

    Всичко е театър, той и строителя Ваклин само веднъж е плащал подкуп на Иванчева. А всички строители в София знаят, че ако не платят в плик за строително разрешение и за удостоверение за въвежсане в експроатазия. И след 20 години няма да ги получат.

    Системата от 35 години е направена така, плащаш правиш бизтес, не плащаш не правиш бизнес.

    Ако я нямаше корупцията, нямаше да го има и бизнеса. Големиге началници в държавата подписват само срещу пълен плик. Но не го взиват рично, имат си посредници бушони.

    17:04 19.07.2026

  • 37 Колкото имаш на сърце, дай“

    3 0 Отговор
    миче да не пропуснеш кат ги пуснат хорицата утре

    17:08 19.07.2026

  • 38 рундьо

    0 0 Отговор
    борим корупцията и мафията!

    17:34 19.07.2026

  • 39 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    2 0 Отговор
    Всички от НАП в затвора 👊🪓

    17:46 19.07.2026

  • 40 АМИ ПРАВИЛНО

    0 0 Отговор
    ЗНАЯТ ЛИ КОЛКО МУ Е ШИРОКО ГОЛЯМО СЪРЦЕТО!!???

    17:54 19.07.2026

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