Започна сезонният спад в цените на храните

През последните дни се наблюдава характерен за сезона спад в стойността на хранителните продукти на българския пазар. Според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, цената на потребителската кошница е намаляла с приблизително едно евро само за седмица. В момента средната стойност на основните хранителни продукти възлиза на около 54 евро, което е с едно евро повече в сравнение със същия период на миналата година, когато цената е била 53 евро. Експертите обясняват по-високата стойност през това лято с повишените разходи за гориво и натрупаната инфлация през изминалите месеци.

Как се промениха цените на плодовете и зеленчуците? Анализът за периода от 29 юни до 3 юли 2026 г. показва значителни колебания в цените на различни хранителни стоки. Най-силно поскъпване е регистрирано при доматите – с внушителните 17,73%. Следват ябълките с увеличение от 10,36%, краставиците с 7,34% и черешите с 6,06%. От друга страна, някои продукти отбелязват понижение в цените си. Зелен пипер поевтиня с 21,38%, тиквички – с 12,70%, моркови – с 6,19%, а лещата – с 6,95%. Тези колебания отразяват динамиката на пазара и сезонните фактори, влияещи върху предлагането и търсенето.

Влиянието върху семейните бюджети Ценовите промени в хранителните продукти оказват пряко въздействие върху разходите на българските домакинства. Храната заема най-голям дял в семейния бюджет – около 30%, докато разходите за транспорт и поддръжка на жилището са значително по-ниски. Затова дори и малки колебания в цените на храните могат да се усетят осезаемо от потребителите.