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Започна сезонният спад в цените на храните

Започна сезонният спад в цените на храните

6 Юли, 2026 20:37 375 3

  • зеленцучи-
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Потребителската кошница поевтиня с около едно евро за седмица

Започна сезонният спад в цените на храните - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

През последните дни се наблюдава характерен за сезона спад в стойността на хранителните продукти на българския пазар. Според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, цената на потребителската кошница е намаляла с приблизително едно евро само за седмица. В момента средната стойност на основните хранителни продукти възлиза на около 54 евро, което е с едно евро повече в сравнение със същия период на миналата година, когато цената е била 53 евро. Експертите обясняват по-високата стойност през това лято с повишените разходи за гориво и натрупаната инфлация през изминалите месеци.

Как се промениха цените на плодовете и зеленчуците? Анализът за периода от 29 юни до 3 юли 2026 г. показва значителни колебания в цените на различни хранителни стоки. Най-силно поскъпване е регистрирано при доматите – с внушителните 17,73%. Следват ябълките с увеличение от 10,36%, краставиците с 7,34% и черешите с 6,06%. От друга страна, някои продукти отбелязват понижение в цените си. Зелен пипер поевтиня с 21,38%, тиквички – с 12,70%, моркови – с 6,19%, а лещата – с 6,95%. Тези колебания отразяват динамиката на пазара и сезонните фактори, влияещи върху предлагането и търсенето.

Влиянието върху семейните бюджети Ценовите промени в хранителните продукти оказват пряко въздействие върху разходите на българските домакинства. Храната заема най-голям дял в семейния бюджет – около 30%, докато разходите за транспорт и поддръжка на жилището са значително по-ниски. Затова дори и малки колебания в цените на храните могат да се усетят осезаемо от потребителите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Хаха спад за 2 месеца,а на есен жална ни майка

    20:55 06.07.2026

  • 2 Някой

    3 1 Отговор
    А спад на бирата ще има ли, от години се опитвам да я откажа но не мога ,но тези ще ме накарат !!?

    21:00 06.07.2026

  • 3 БГ КУКУ ЛУКУ

    1 0 Отговор
    А ЗА ПРОДАВАЧИ И ПРОЙЗВОДИТЕЛИ.НЯМА ЛИ СЕМЕЕН БЮДЖЕТ ИЛИ ТЕ СА ДЛЪЖНИ СПОРЕД БГ УПРАВНИЦИТЕ ДА МИЗЕРУВАТ С НИСКИ ДОХОДИ ЗА ДА ВДИГАЛИ ЦЕНИТЕ!? Сега.е.пазарна икономика някой ако иска да.яде.по евтини.плод,зеленчук има турски,китайски джапанки те са по евтини.ЕДНО Е ДА.КАРАШ МЕРЦЕДЕС ДРУГО ТРАБАНТ. Стоката и качеството вкус.и др.според цената.ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ ВЗИМАТ ПО 2,3 ХИЛ.ЕВРО МНОЗИНСТВОТО ОТ ТЯХ А ИСКАТ ХЛЯБА ДА ИМ Е.ПО 50 ЦДНТА И ХЛЕБАРЯ ДА МРЕ ДА ЯДЕ САМО ХЛЯБ. КАКВО ДА КАЖАТ ПЕНСИОНЕРИТЕ С 400,500 ЕВРО ЗА.ЦЯЛ МЕСЕЦ ПЕНСИИКА С 35 ГОД.ТРУД.СТАЖ?
    ТАЯ СОЦ.КОМИСИЯ.И МИНИСТЕРСТВОТО ИМ НЕЩО МАЙ ИМ Е ВСЕ ЕДНО ОТБИВАТ НОМЕРА.С НЯКАКВИ ТРОХИЧКИ ПОВИШЕНИЕ А ТЕ САМИТЕ ВЗИМАТ С ХИЛЯДИ И ТО ОТ ДАНЪЦИ. ФАКТИ

    21:02 06.07.2026

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