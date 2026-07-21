Може ли бившият министър на вътрешните работи Емил Дечев да бъде следващият главен прокурор?

Може ли бившият министър на вътрешните работи в служебния кабинет на Андрей Гюров Емил Дечев да бъде следващия главен прокурор? Няма законови пречки той да бъде избран за обвинител номер едно. А такава агитация вече тече в социалните мрежи, съобщават от news.bg.

По професия Емил Дечев е дългогодишен съдия. Все пак българското законодателство не изисква кандидатът за главен прокурор задължително да е бил прокурор. Той трябва да има най-малко 12 години юридически стаж. Като съдия с богат опит и бивш заместник-министър на правосъдието, Емил Дечев покрива това изискване. Юридическият стаж може да бъде придобит и като съдия, следовател, адвокат или преподавател по право.

Законодателството ни изисква и високи морални качества на кандидатите за главен прокурор.

Всъщност процедурата по избор много зависи от Висшия съдебен съвет (ВСС). Ето защо следващият му състав ще е ключов именно за този избор. По право правосъдният министър може да номинира кандидат. Право да номинират имат минимум една пета от членовете на съответната колегия на ВСС. Изборът се осъществява чрез тайно гласуване. За избран се счита кандидатът, който е получил мнозинство от поне 13 гласа от членовете на ВСС.

Емил Дечев е роден на 5 май 1970 г. в Плевен. Завършва "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1996 г. Година по-късно започва работа като следовател в Столичната следствена служба. По-късно специализира "Право" на Европейския съюз в престижния университет в Нанси, Франция. Работил е дълги години като съдия в Софийски градски съд и Софийски районен съд.