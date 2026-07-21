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Може ли бившият министър на вътрешните работи Емил Дечев да бъде следващият главен прокурор?

Може ли бившият министър на вътрешните работи Емил Дечев да бъде следващият главен прокурор?

21 Юли, 2026 12:05 2 333 57

  • емил дечев-
  • бивш министър на вътрешните работи-
  • избран-
  • главен прокурор

Няма законови пречки той да бъде избран за обвинител номер едно. А такава агитация вече тече в социалните мрежи

Може ли бившият министър на вътрешните работи Емил Дечев да бъде следващият главен прокурор? - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

Може ли бившият министър на вътрешните работи в служебния кабинет на Андрей Гюров Емил Дечев да бъде следващия главен прокурор? Няма законови пречки той да бъде избран за обвинител номер едно. А такава агитация вече тече в социалните мрежи, съобщават от news.bg.

По професия Емил Дечев е дългогодишен съдия. Все пак българското законодателство не изисква кандидатът за главен прокурор задължително да е бил прокурор. Той трябва да има най-малко 12 години юридически стаж. Като съдия с богат опит и бивш заместник-министър на правосъдието, Емил Дечев покрива това изискване. Юридическият стаж може да бъде придобит и като съдия, следовател, адвокат или преподавател по право.

Законодателството ни изисква и високи морални качества на кандидатите за главен прокурор.
Всъщност процедурата по избор много зависи от Висшия съдебен съвет (ВСС). Ето защо следващият му състав ще е ключов именно за този избор. По право правосъдният министър може да номинира кандидат. Право да номинират имат минимум една пета от членовете на съответната колегия на ВСС. Изборът се осъществява чрез тайно гласуване. За избран се счита кандидатът, който е получил мнозинство от поне 13 гласа от членовете на ВСС.

Емил Дечев е роден на 5 май 1970 г. в Плевен. Завършва "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1996 г. Година по-късно започва работа като следовател в Столичната следствена служба. По-късно специализира "Право" на Европейския съюз в престижния университет в Нанси, Франция. Работил е дълги години като съдия в Софийски градски съд и Софийски районен съд.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Само това ни липсва

    34 33 Отговор
    Мафията зад ПП и ДБ да си има главен прокурор! До сега пеевски, сега другите отпадъци!

    Коментиран от #53

    12:09 21.07.2026

  • 3 Кирпич

    27 27 Отговор
    Не става Защото е политичеки обвързан Хубаво е да се знае какво е правил преди и след 1990г

    Коментиран от #23, #25

    12:13 21.07.2026

  • 4 БОЖЕ

    26 20 Отговор
    Опази!

    12:13 21.07.2026

  • 5 ТУКА ВСИЧКО МОЖЕ

    33 14 Отговор
    ДЕЧЕВ СЛЕД МИНИСТЪР МОЖЕ ДА СТАНЕ ГЛАВЕН ПРОКУРОР , ПОСЛЕ ГЛАВЕН МЮФТИЯ , СЛЕД ТОВА ДА ОГЛАВИ СЕМ . ПОСЛЕ .... КАКВОТО ВИ ДОЙДЕ НА АКЪЛА

    12:16 21.07.2026

  • 6 Мдаа!🤔

    26 25 Отговор
    Педофилите отдавна мечтаят за собствен главен прокурор, след като съдилищата отдавна да техни! Иначе, какъвто безотговорен баща е въпросният персонаж, такъв и главен прокурор ще бъде!☹️

    12:19 21.07.2026

  • 7 един БЪЛГАРИН

    33 6 Отговор
    Ако Пеевски върне само 10% от това което е откраднал за 20 години от държавни и частни субекти в България - държавата България ще стане по-богата от Швейцария и Норвегия!... 😀😀

    12:21 21.07.2026

  • 8 Може

    23 22 Отговор
    И трябва.

    12:21 21.07.2026

  • 9 Сотир

    17 17 Отговор
    В този сайт,само платени (в евро) копейки.

    Коментиран от #19, #21

    12:23 21.07.2026

  • 10 Онуфри

    14 11 Отговор
    Язък за Демерджиев, толко му се иска пък сега друг нладят.

    12:24 21.07.2026

  • 11 за да си върнат държавата

    18 14 Отговор
    Ако не може да пробутат Андрей Янкулов, ще се опитат с Емил Дечев или с друго взаимно приемливо за ПБ и за ПП протеже, както служащия им Андрей Гюров.

    Коментиран от #24

    12:25 21.07.2026

  • 12 Да бе да

    24 19 Отговор
    Боже,и това ли същество трябва да търпим?

    12:29 21.07.2026

  • 13 12345

    22 23 Отговор
    това мексотело е срам за съда и прокуратурата....
    Аман от сслагачи, пподмазвачи, оохлюви и ннеможачи!!!

    Коментиран от #33

    12:30 21.07.2026

  • 14 Краткия отговор

    18 12 Отговор
    е Не.

    12:41 21.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 В България !

    7 3 Отговор
    Сигурно и Пъдаря на Бостана !

    Може да Стане !

    Не само Главен Прокурор !

    Но И Конституционен !

    Съдия !

    12:44 21.07.2026

  • 17 Въй

    4 5 Отговор
    Може Емил Дечев да бъде следващия главен прокурор. Зависи кой ще го насоса и къде ще го забучат.

    12:45 21.07.2026

  • 18 А брат му?

    5 5 Отговор
    Македонист отвсякъде

    12:46 21.07.2026

  • 19 Други !

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сотир":

    Служат !

    Безплатно !

    Коментиран от #31, #37

    12:46 21.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 За лъжа плащат отпадъците на България

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "Сотир":

    ПП, ДБ и ГЕРБ! А се продават безродни глупаци!

    12:48 21.07.2026

  • 22 Може ами!

    7 7 Отговор
    Пепи Еврото ще бъде доволен!

    И всички добри олигарси.

    12:49 21.07.2026

  • 23 Гост

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Кирпич":

    Очевидно преди 1990 г. първо е бил ученик, а после 2 г. в казарма :)

    Коментиран от #50

    12:49 21.07.2026

  • 24 ПБ няма общо

    1 7 Отговор

    До коментар #11 от "за да си върнат държавата":

    с ПП за да ги намесваш и правиш глупава пропаганда!

    12:51 21.07.2026

  • 25 Факт

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Кирпич":

    Е предишните мафиотообвързани

    12:51 21.07.2026

  • 26 Така ще да е

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Само в bg-то":

    Радвай се, че е така, иначе как баща ти ще се изпусне в неграмотна циraHka, за да се родиш ти.

    12:53 21.07.2026

  • 27 А АЗ

    5 5 Отговор
    мислих,че вече е за пенсия,а той нямал и 60 години.

    12:56 21.07.2026

  • 28 Може да се кандидатира за Президент

    4 6 Отговор
    Абсолютно сериозно го казвам.

    Коментиран от #30

    12:58 21.07.2026

  • 29 Хайде вече

    5 6 Отговор
    Къде ги намирате все отбор идиоти за този пост?

    13:01 21.07.2026

  • 30 И преди да го кажеш

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Може да се кандидатира за Президент":

    Замисли ли се каква полза ще имаш от зависим президент от ония лъжливи келеши проект на единият кръг на мафията ПП и ДБ?

    13:02 21.07.2026

  • 31 Други

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Други !":

    Слагат минуси от злоба и омраза.

    13:03 21.07.2026

  • 32 Фен

    2 7 Отговор
    Е след Кики, Денков и Радев премиери, няма колко по-ниско да паднем...

    Коментиран от #34

    13:03 21.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Случайно ли

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Фен":

    си пропуснал крадеца от Банкя?

    13:04 21.07.2026

  • 35 Дид

    7 4 Отговор
    Той ще е перфектния избор! Някой с топки трябва да изчисти кочината.

    Коментиран от #38

    13:06 21.07.2026

  • 36 И какво общо има шиши

    2 6 Отговор

    До коментар #33 от "54321":

    с тази подлога на партията на лъжата и мафията ПП и ДБ? Що се излагаш и продаваш? Толкова ли се мразиш?

    13:06 21.07.2026

  • 37 Други

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Други !":

    Пишат разкрачено щото се имат за много умни.

    13:07 21.07.2026

  • 38 Как да не е

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Дид":

    До сега единият кръг на мафията зад ГЕРБ и ДПС си имаше главен прокурор, сега другият кръг зад лъжците ПП и ДБ! Мечтата на глупака да е беден и обран!

    13:07 21.07.2026

  • 39 Емигрант

    4 5 Отговор
    Простащината на българинът продължава да прогресира ! Какъв бил преди и след това Дечев, бил политически обвързан, че кой не е бе бала...мурници, нали не искате дуото Тиква/Намагнитен да ви режисира живота, Дечев доказа, че се бори с корупцията, каква е причината да не бъде тогава главен прокурор, че бил политически обвързан ли или, че не знаете какво искате ? Вие имате ли представа, че сте будали или още смятате, че имате разум ? Кой не е политически обвързан бе смешковци, този който ви каже, че НЕ Е ли, той и Тиквата ви каза, че не е комунист, обаче отказа да си хвърли червената книжка ? Нали и Цацаров беше "безпартиен", защо не го искахте тогава, а го оставихте да трупа имотно състояние на вашия гръб и с далавери с ГЕРБ , защо бе БУДАЛИ знаещи ?

    Коментиран от #42

    13:08 21.07.2026

  • 40 Специалист

    6 5 Отговор
    Подкрепям.Той е свестен човек и професионалист.Който не го иска да подкрепи Десислава Атанасова стюардесата на Пеевски тя няма да откаже

    13:08 21.07.2026

  • 41 Готин е

    5 3 Отговор
    Мен ме кефи

    Коментиран от #43

    13:12 21.07.2026

  • 42 Ами будала си

    3 5 Отговор

    До коментар #39 от "Емигрант":

    факт! Да искаш за главен прокурор човек на единият кръг на мафията зад ПП и ДБ, докато плюеш другият, те прави не само будала, а и откровен глу...

    Коментиран от #44

    13:12 21.07.2026

  • 43 Авсолютно

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "Готин е":

    Много е готин.

    13:15 21.07.2026

  • 44 Емигрант

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "Ами будала си":

    Ей чалгопитек, ти още ли си белязан с "ограничен речник", продължаваш да копираш думи и да ги употребяваш веднага срещу опонент ! Отивай да дрънчиш дайрето на Чалгаря, поне може да прихванеш някой и друг чалга-тон, ще прилича на умствения ти упадък !

    Коментиран от #49, #54

    13:18 21.07.2026

  • 45 АГАТ а Кристи

    2 2 Отговор
    Спокойно - МОЖЕ !!!
    Щом можеше да сме 16-та - Заддунайская, от 1944г до сега - всичко може.
    Щом можаха комунягите да воздигнат Svin Ята за шев на ДАНС - всичко може.
    Скоро и "открити листове" до Петрич - МОЖЕ !!!

    13:18 21.07.2026

  • 46 Бочко

    4 7 Отговор
    Той е точният човек. Ще сложи малко ред в тази корумпирана кочина.

    Коментиран от #47, #48

    13:19 21.07.2026

  • 47 Питане

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Бочко":

    Заграшиха ли ти, та да не риеш с дзур.ла, или още не са ???

    13:22 21.07.2026

  • 48 Бързо отпадъците ПП и ДБ

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Бочко":

    си изкараха двата тролещи глупака!

    13:25 21.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Има физиономия и интелект на председател на ТКЗС. Затова питат хората, как такова неуко същество е стигнало дотук.

    13:29 21.07.2026

  • 51 Подземния свят

    0 0 Отговор
    трепери и се гърчи!

    13:29 21.07.2026

  • 52 Каза ли

    0 0 Отговор
    версията си за Петрохан?

    13:31 21.07.2026

  • 53 Точния човек

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само това ни липсва":

    Много прилича на Попай Моряка..

    13:32 21.07.2026

  • 54 Ами аз не те питам

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Емигрант":

    чалгопитек ли си бря глу.... Грам не ме вълнува как се чувства един глу...! Просто те питам каква полза имаш от главен прокурор заменящ единият кръг на мафията, с другият зад ПП и ДБ. Просто въпросче, като за чалгопитек. И то сложно му се видя.

    13:33 21.07.2026

  • 55 Пълен Провал

    1 0 Отговор
    Този не може да си завърже връзките на обувките, не е сериозно.

    13:37 21.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Абе не те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Емигрант":

    как се чувстваш бе глу.... Ясен си и без да се фалиш. Въпроса е простичък, като за просто човече. Каква ползва има един глу.. да замени главен прокурор на единият кръг на мафията, с другият кръг на мафията зад ПП и ДБ. По просто не знам как може да се каже. И не те питам как се чувстваш. Да повторя за да не ми се фалиш пак.

    13:47 21.07.2026

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