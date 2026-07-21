Може ли бившият министър на вътрешните работи Емил Дечев да бъде следващият главен прокурор?

Може ли бившият министър на вътрешните работи в служебния кабинет на Андрей Гюров Емил Дечев да бъде следващия главен прокурор? Няма законови пречки той да бъде избран за обвинител номер едно. А такава агитация вече тече в социалните мрежи, съобщават от news.bg.
По професия Емил Дечев е дългогодишен съдия. Все пак българското законодателство не изисква кандидатът за главен прокурор задължително да е бил прокурор. Той трябва да има най-малко 12 години юридически стаж. Като съдия с богат опит и бивш заместник-министър на правосъдието, Емил Дечев покрива това изискване. Юридическият стаж може да бъде придобит и като съдия, следовател, адвокат или преподавател по право.
Законодателството ни изисква и високи морални качества на кандидатите за главен прокурор.
Всъщност процедурата по избор много зависи от Висшия съдебен съвет (ВСС). Ето защо следващият му състав ще е ключов именно за този избор. По право правосъдният министър може да номинира кандидат. Право да номинират имат минимум една пета от членовете на съответната колегия на ВСС. Изборът се осъществява чрез тайно гласуване. За избран се счита кандидатът, който е получил мнозинство от поне 13 гласа от членовете на ВСС.
Емил Дечев е роден на 5 май 1970 г. в Плевен. Завършва "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1996 г. Година по-късно започва работа като следовател в Столичната следствена служба. По-късно специализира "Право" на Европейския съюз в престижния университет в Нанси, Франция. Работил е дълги години като съдия в Софийски градски съд и Софийски районен съд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Само това ни липсва
Коментиран от #53
12:09 21.07.2026
3 Кирпич
Коментиран от #23, #25
12:13 21.07.2026
4 БОЖЕ
12:13 21.07.2026
5 ТУКА ВСИЧКО МОЖЕ
12:16 21.07.2026
6 Мдаа!🤔
12:19 21.07.2026
7 един БЪЛГАРИН
12:21 21.07.2026
8 Може
12:21 21.07.2026
9 Сотир
Коментиран от #19, #21
12:23 21.07.2026
10 Онуфри
12:24 21.07.2026
11 за да си върнат държавата
Коментиран от #24
12:25 21.07.2026
12 Да бе да
12:29 21.07.2026
13 12345
Аман от сслагачи, пподмазвачи, оохлюви и ннеможачи!!!
Коментиран от #33
12:30 21.07.2026
14 Краткия отговор
12:41 21.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 В България !
Може да Стане !
Не само Главен Прокурор !
Но И Конституционен !
Съдия !
12:44 21.07.2026
17 Въй
12:45 21.07.2026
18 А брат му?
12:46 21.07.2026
19 Други !
До коментар #9 от "Сотир":Служат !
Безплатно !
Коментиран от #31, #37
12:46 21.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 За лъжа плащат отпадъците на България
До коментар #9 от "Сотир":ПП, ДБ и ГЕРБ! А се продават безродни глупаци!
12:48 21.07.2026
22 Може ами!
И всички добри олигарси.
12:49 21.07.2026
23 Гост
До коментар #3 от "Кирпич":Очевидно преди 1990 г. първо е бил ученик, а после 2 г. в казарма :)
Коментиран от #50
12:49 21.07.2026
24 ПБ няма общо
До коментар #11 от "за да си върнат държавата":с ПП за да ги намесваш и правиш глупава пропаганда!
12:51 21.07.2026
25 Факт
До коментар #3 от "Кирпич":Е предишните мафиотообвързани
12:51 21.07.2026
26 Така ще да е
До коментар #15 от "Само в bg-то":Радвай се, че е така, иначе как баща ти ще се изпусне в неграмотна циraHka, за да се родиш ти.
12:53 21.07.2026
27 А АЗ
12:56 21.07.2026
28 Може да се кандидатира за Президент
Коментиран от #30
12:58 21.07.2026
29 Хайде вече
13:01 21.07.2026
30 И преди да го кажеш
До коментар #28 от "Може да се кандидатира за Президент":Замисли ли се каква полза ще имаш от зависим президент от ония лъжливи келеши проект на единият кръг на мафията ПП и ДБ?
13:02 21.07.2026
31 Други
До коментар #19 от "Други !":Слагат минуси от злоба и омраза.
13:03 21.07.2026
32 Фен
Коментиран от #34
13:03 21.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Случайно ли
До коментар #32 от "Фен":си пропуснал крадеца от Банкя?
13:04 21.07.2026
35 Дид
Коментиран от #38
13:06 21.07.2026
36 И какво общо има шиши
До коментар #33 от "54321":с тази подлога на партията на лъжата и мафията ПП и ДБ? Що се излагаш и продаваш? Толкова ли се мразиш?
13:06 21.07.2026
37 Други
До коментар #19 от "Други !":Пишат разкрачено щото се имат за много умни.
13:07 21.07.2026
38 Как да не е
До коментар #35 от "Дид":До сега единият кръг на мафията зад ГЕРБ и ДПС си имаше главен прокурор, сега другият кръг зад лъжците ПП и ДБ! Мечтата на глупака да е беден и обран!
13:07 21.07.2026
39 Емигрант
Коментиран от #42
13:08 21.07.2026
40 Специалист
13:08 21.07.2026
41 Готин е
Коментиран от #43
13:12 21.07.2026
42 Ами будала си
До коментар #39 от "Емигрант":факт! Да искаш за главен прокурор човек на единият кръг на мафията зад ПП и ДБ, докато плюеш другият, те прави не само будала, а и откровен глу...
Коментиран от #44
13:12 21.07.2026
43 Авсолютно
До коментар #41 от "Готин е":Много е готин.
13:15 21.07.2026
44 Емигрант
До коментар #42 от "Ами будала си":Ей чалгопитек, ти още ли си белязан с "ограничен речник", продължаваш да копираш думи и да ги употребяваш веднага срещу опонент ! Отивай да дрънчиш дайрето на Чалгаря, поне може да прихванеш някой и друг чалга-тон, ще прилича на умствения ти упадък !
Коментиран от #49, #54
13:18 21.07.2026
45 АГАТ а Кристи
Щом можеше да сме 16-та - Заддунайская, от 1944г до сега - всичко може.
Щом можаха комунягите да воздигнат Svin Ята за шев на ДАНС - всичко може.
Скоро и "открити листове" до Петрич - МОЖЕ !!!
13:18 21.07.2026
46 Бочко
Коментиран от #47, #48
13:19 21.07.2026
47 Питане
До коментар #46 от "Бочко":Заграшиха ли ти, та да не риеш с дзур.ла, или още не са ???
13:22 21.07.2026
48 Бързо отпадъците ПП и ДБ
До коментар #46 от "Бочко":си изкараха двата тролещи глупака!
13:25 21.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 РЕАЛИСТ
До коментар #23 от "Гост":Има физиономия и интелект на председател на ТКЗС. Затова питат хората, как такова неуко същество е стигнало дотук.
13:29 21.07.2026
51 Подземния свят
13:29 21.07.2026
52 Каза ли
13:31 21.07.2026
53 Точния човек
До коментар #2 от "Само това ни липсва":Много прилича на Попай Моряка..
13:32 21.07.2026
54 Ами аз не те питам
До коментар #44 от "Емигрант":чалгопитек ли си бря глу.... Грам не ме вълнува как се чувства един глу...! Просто те питам каква полза имаш от главен прокурор заменящ единият кръг на мафията, с другият зад ПП и ДБ. Просто въпросче, като за чалгопитек. И то сложно му се видя.
13:33 21.07.2026
55 Пълен Провал
13:37 21.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Абе не те питам
До коментар #56 от "Емигрант":как се чувстваш бе глу.... Ясен си и без да се фалиш. Въпроса е простичък, като за просто човече. Каква ползва има един глу.. да замени главен прокурор на единият кръг на мафията, с другият кръг на мафията зад ПП и ДБ. По просто не знам как може да се каже. И не те питам как се чувстваш. Да повторя за да не ми се фалиш пак.
13:47 21.07.2026