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Омбудсманът: Политиците отново се опитват да „изцапат“ институцията омбудсман. Тя е независима

Омбудсманът: Политиците отново се опитват да „изцапат“ институцията омбудсман. Тя е независима

17 Юни, 2026 18:32 598 15

  • омбудсман-
  • велислава делчева-
  • главен прокурор-
  • служебен премиер

Постоянно съм кандидат за служебен премиер, сега искат да бутна и главния прокурор, припомни Велислава Делчева

Омбудсманът: Политиците отново се опитват да „изцапат“ институцията омбудсман. Тя е независима - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на Народното събрание по повод обединения законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

В становището си тя възразява срещу предложението омбудсманът да бъде включен сред субектите, които могат да инициират процедура за предсрочно освобождаване на главния прокурор.

„Това е поредният списък, в който политиците се опитват да вкарат институцията на омбудсмана, което за мен означава, че това е поредният опит тя „да се изцапа“, каза в „Лице в лице“ по бТВ Велислава Делчева.

„Аз съм кандидат за служебен премиер постоянно и сега изведнъж се оказва, че съм кандидат да бутна и главния прокурор. Това е абсолютно недопустимо поради няколко причини“, заяви тя.

„В България има три власти, които са разделени, но и в същото време взаимно се контролират. Институцията на омбудсмана е независима и извън тази тройка, така че не виждам никаква причина да наблюдавам отблизо действията на главния прокурор“, каза още Делчева.

„Институцията на омбудсмана не може да разследва или да контролира съдебната власт по никакъв начин“, категорична бе тя.

Проблемът е, че от три години помощите за деца с увреждания не са актуализирани, заяви омбудсманът.

„Към момента тези помощи са в рамките на 600 евро. На всичко отгоре за децата с най-тежки увреждания им се отнемат около 190 евро за това, че те имат нужда от личен асистент“, обясни Велислава Делчева.

Тя призова депутатите да вземат предвид, че тези помощи имат нужда от актуализация и да премахнат това условие.

„В по-голяма част от случаите тези лични асистенти са родителите. Те нямат други трудови доходи, а на всичко отгоре им взимаме тези 190 евро. 600 евро съм категорична, че са абсолютно недостатъчни“, заяви омбудсманът.

"Гражданската отговорност за мотористите се вдигна между 60% и 80%, а ние получихме обяснение само за около 30%. Комисията за финансов надзор отново пое ангажимент да се направят законодателни изменения, които аз ще следя отблизо и се надявам да се вземат предвид някои от добрите практики в европейските страни", заяви омбудсманът.

Тя даде пример със сезонната застраховка, която по думите ѝ съществува в българския кодекс за застраховането още от 2016 г.

„Необяснимо защо нито един застраховател не предлага такава застраховка. Тя съществува на хартия, но на практика не се предлага“, обясни Делчева.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А бе

    14 1 Отговор
    Закривай. Кому е нужна тази безсмислена институция?

    Коментиран от #13

    18:34 17.06.2026

  • 2 институцията омбудсман. Тя е независима

    10 1 Отговор
    да пее

    кат ми пееш пенке ле
    кой те слуша

    18:39 17.06.2026

  • 3 Да не

    6 1 Отговор
    Се надява! Дори лицето няма да й изцапам!

    18:40 17.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 тая объркана женица

    11 2 Отговор
    знае ли колко много народ взема чиста заплата по малко от 600 ойро ?

    18:40 17.06.2026

  • 6 Ти си гербаджииска , хранилкаджииска

    8 2 Отговор
    Иначе институцията е независима. А и не работи.

    18:51 17.06.2026

  • 7 Хмм

    6 1 Отговор
    да бе, независима, избрана от парламента по предложение на борисов, че и диктува на НС, избрали са я ГЕРБ, сега могат да я сменят новите, НС кове законите, а останалите се подчиняват

    18:52 17.06.2026

  • 8 бай Ставри

    0 0 Отговор
    Бай Ставри 204 писма до Омбундсмана, че е помилван още от Желю Желев и не го пускат да излезне, а му отговарят, че делото му е онищожено, и че указите за предстрочно помилване се изпълняват веднага, следователно бай Ставри "бил вече на сфубода"??????

    19:00 17.06.2026

  • 9 Стрина

    7 0 Отговор
    независима ? Разтурикла брак , родила на стари години дете от Боюв другар и помощник , и преди смъртта му я подредили да лапа яки пари на държавна ясла ! Стойност и полза никаква ! Хората гърбят и плащат !

    Коментиран от #12

    19:02 17.06.2026

  • 10 Мнение

    5 0 Отговор
    Българският Омбудсман до този момент е един добре платен пост на елементарни жени с нулева компетентност.

    19:15 17.06.2026

  • 11 Със Същия Успех !

    1 0 Отговор
    Мога да Наема И Адвокат !

    Койюто няма да свърши Същата Работа !

    Защотто Няма Нейните Правомощия !

    19:17 17.06.2026

  • 12 Защитава Правата !

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Стрина":

    На Българските Феодали !

    Нищо Повече !

    От Комсомолски Секретар !

    19:25 17.06.2026

  • 13 Има Още Много Такива !

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "А бе":

    -- -- -- !

    19:27 17.06.2026

  • 14 Тая

    1 0 Отговор
    Институция наистина е независима - нищо не зависи от нея. Дрънкат, вдигат шум и нищо - в общи линии удобни високоплатени постове за наши хора или просто институция, където да запратиш някое кречетало като сестра Галева.

    19:32 17.06.2026

  • 15 Дон Педро

    0 0 Отговор
    Тази институция Омбудсман е едно недоносче, харчещо милиони на данъкоплатеца без никакъв видим ефект. Аз освен говорене и то непрофесионално, слушайки коментара и за застраховките, друго не виждам да правят. По цял ден разглеждат жалби и пишат отговори. Аз лично ефект не виждам. Някой може ли да ми изброи за толкова години конкретни решения, които са подпомогнали гражданите? Никъде не ги намирам.

    19:33 17.06.2026

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