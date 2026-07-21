Частично бедствено положение в пет ямболски села. Жител: Това чудо го виждам за пръв път

Частично бедствено положение е обявено в пет ямболски села заради градушката снощи. В няколко от тях продължава да няма ток. Разчистват и в Пловдив след снощния порой.
70-годишната Жечка от село Завой не помни такова бедствие. Бурята продължава около половин час.
„Това чудо го виждам за пръв път, керемидите хвърчаха. На онази къща има счупени прозорци, всичко е натрошено, всичко. Какво ще правим, не зная. Как ще го направя този покрив с една пенсия малка“, казва Жечка Вълкова пред бТВ.
„Ето, покривът, както виждаш, керемиди, всичко е хвърчало, маси, каквото беше вън, всичко изчезна“, казва Стефан Киров от село Завой.
В цялото село има скъсани електропроводи. В двора на детската градина вятърът е прекършил вековни дървета. Отнесени са оранжерии, реколтата е унищожена.
В съседното село Кабиле започна разчистване на паднали дървета, но на много улици все още няма ток.
На над 400 сигнала са откликнали пожарникари и общински служители през нощта в Пловдив. Повече от 40 паднали дървета, десетки пострадали и аварирали автомобили, непроходими улици и булеварди, наводнени подлези, ограничено водоподаване заради токов удар и временно спиране на движението на влаковете заради гръмотевица – това е равносметката от снощната тропическа буря в Пловдив.
Днес от сутринта всички улици и булеварди са проходими, водоподаването е нормализирано, движението е възстановено. Пороят снощи продължи около час и се изляха над 30 литра на квадратен метър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емигрант
Ами запалете една свещ за бай Тодор.
13:51 21.07.2026
2 Гост
Коментиран от #7, #13
13:51 21.07.2026
3 Масква гарит
13:52 21.07.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
е като
"ЧАСТИЧНО ЗАБРЕМЕНЯЛА"
‼️😀‼️
13:54 21.07.2026
5 Човек от селата
Коментиран от #10
13:55 21.07.2026
6 Има ни пак
13:55 21.07.2026
7 Гостенин
До коментар #2 от "Гост":Навсякъде санираните панелки са така. Сигурно окрадоха десетки, че и стотици милиони от това саниране. Гарантирано от ГЕП.
13:56 21.07.2026
8 Kaлпазанин
Коментиран от #9, #11
14:03 21.07.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Kaлпазанин":Имаше градушки, ама имаше площадки и противоградни ракети❗
Сега КАЛПАЗАНИТЕ или нямат пари за ракети,
или имат забрана да ги пускат защото......
минавали самолети на НАТьО🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #16
14:15 21.07.2026
10 Чудо
До коментар #5 от "Човек от селата":„Това чудо го виждам за пръв път, керемидите хвърчаха. " - Скоро и други неща ще хвърчат. Благодарете на фатмака и неговите ятаци.
14:16 21.07.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Kaлпазанин":Министър Бозуков
обеща на земеделските производители обезщетения в най-голям размер за унищожената продукция.
Той поясни, че причина за забраната за изстрелване на ракети
е била
заради транспортен съюзнически самолет, който се е намирал в обсега на евентуалния прицел на ракетите. 🤔🤔🤔
Коментиран от #14
14:21 21.07.2026
12 Котьо
14:22 21.07.2026
13 Хахахаха
До коментар #2 от "Гост":Надявам се, ЕС да спре да налива пари в кацата без дъно България! Парите ще бъдат много по-добре използвани за Украйна.
14:23 21.07.2026
14 Ми да го гръмнат
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":кво пък, иранците как го правят, чий го крепят йънките тук
14:32 21.07.2026
15 в кратце
14:53 21.07.2026
16 СЗО
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Противоградните ракети винаги са били ползвани за защита на земеделска продукция, но не и за градски/селски населени места.
Коментиран от #18
15:27 21.07.2026
17 Окупаторите идват в Ямбол
15:37 21.07.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "СЗО":Тя в твоите представи градушката е два типа- дето се изсипва преди табелата за населено място и след табелата за населени място❗
Ей това по жълтите павета мнооо сте учЕни❗
15:41 21.07.2026