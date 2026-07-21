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Частично бедствено положение в пет ямболски села. Жител: Това чудо го виждам за пръв път

Частично бедствено положение в пет ямболски села. Жител: Това чудо го виждам за пръв път

21 Юли, 2026 13:48 2 057 18

  • бедствено положение-
  • село завой-
  • буря

На онази къща има счупени прозорци, всичко е натрошено, всичко. Какво ще правим, не зная, каза тя

Частично бедствено положение в пет ямболски села. Жител: Това чудо го виждам за пръв път - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Частично бедствено положение е обявено в пет ямболски села заради градушката снощи. В няколко от тях продължава да няма ток. Разчистват и в Пловдив след снощния порой.

70-годишната Жечка от село Завой не помни такова бедствие. Бурята продължава около половин час.

„Това чудо го виждам за пръв път, керемидите хвърчаха. На онази къща има счупени прозорци, всичко е натрошено, всичко. Какво ще правим, не зная. Как ще го направя този покрив с една пенсия малка“, казва Жечка Вълкова пред бТВ.

„Ето, покривът, както виждаш, керемиди, всичко е хвърчало, маси, каквото беше вън, всичко изчезна“, казва Стефан Киров от село Завой.

В цялото село има скъсани електропроводи. В двора на детската градина вятърът е прекършил вековни дървета. Отнесени са оранжерии, реколтата е унищожена.

В съседното село Кабиле започна разчистване на паднали дървета, но на много улици все още няма ток.

На над 400 сигнала са откликнали пожарникари и общински служители през нощта в Пловдив. Повече от 40 паднали дървета, десетки пострадали и аварирали автомобили, непроходими улици и булеварди, наводнени подлези, ограничено водоподаване заради токов удар и временно спиране на движението на влаковете заради гръмотевица – това е равносметката от снощната тропическа буря в Пловдив.

Днес от сутринта всички улици и булеварди са проходими, водоподаването е нормализирано, движението е възстановено. Пороят снощи продължи около час и се изляха над 30 литра на квадратен метър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    30 2 Отговор
    Какво да правите ли?
    Ами запалете една свещ за бай Тодор.

    13:51 21.07.2026

  • 2 Гост

    30 1 Отговор
    Даваха вчера по ТВ циганските бригади на Бойко облепили с 20 санта стереопор един блок за 1.5 милиона и от бурята всичко се свлякло.

    Коментиран от #7, #13

    13:51 21.07.2026

  • 3 Масква гарит

    3 15 Отговор
    И ние не сме виждали такова чудо

    13:52 21.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 0 Отговор
    "ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО"
    е като
    "ЧАСТИЧНО ЗАБРЕМЕНЯЛА"
    ‼️😀‼️

    13:54 21.07.2026

  • 5 Човек от селата

    26 7 Отговор
    Това е лоша поличба, задето искат да настаняват американски самолети и командоси на летище Безмер, ямболско. И природата не ги иска.

    Коментиран от #10

    13:55 21.07.2026

  • 6 Има ни пак

    20 3 Отговор
    Тепърва ще сме свидетели на подобни природни аномалии. Климатът се променя изключително бързо. Всичко е в резултат на човешката дейност. И най вече на човешката алчност.

    13:55 21.07.2026

  • 7 Гостенин

    20 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Навсякъде санираните панелки са така. Сигурно окрадоха десетки, че и стотици милиони от това саниране. Гарантирано от ГЕП.

    13:56 21.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    3 8 Отговор
    Тая па ,по Живково време нямаше ли градушки ????аман .унуците дето чакат да са гътнеш и да плячкосат всичкото да го оправят или да та пращат в старчески дом ,нали шорош това не слаше

    Коментиран от #9, #11

    14:03 21.07.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "Kaлпазанин":

    Имаше градушки, ама имаше площадки и противоградни ракети❗
    Сега КАЛПАЗАНИТЕ или нямат пари за ракети,
    или имат забрана да ги пускат защото......
    минавали самолети на НАТьО🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #16

    14:15 21.07.2026

  • 10 Чудо

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Човек от селата":

    „Това чудо го виждам за пръв път, керемидите хвърчаха. " - Скоро и други неща ще хвърчат. Благодарете на фатмака и неговите ятаци.

    14:16 21.07.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Kaлпазанин":

    Министър Бозуков
    обеща на земеделските производители обезщетения в най-голям размер за унищожената продукция.
    Той поясни, че причина за забраната за изстрелване на ракети
    е била
    заради транспортен съюзнически самолет, който се е намирал в обсега на евентуалния прицел на ракетите. 🤔🤔🤔

    Коментиран от #14

    14:21 21.07.2026

  • 12 Котьо

    2 0 Отговор
    Не ходете в СБР Котел отвратителна е с гаден персонал

    14:22 21.07.2026

  • 13 Хахахаха

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Надявам се, ЕС да спре да налива пари в кацата без дъно България! Парите ще бъдат много по-добре използвани за Украйна.

    14:23 21.07.2026

  • 14 Ми да го гръмнат

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    кво пък, иранците как го правят, чий го крепят йънките тук

    14:32 21.07.2026

  • 15 в кратце

    2 0 Отговор
    временно спиране на движението на влаковете заради светкавица...ГРЪМОТЕВИЦАТА Е ЗВУК.

    14:53 21.07.2026

  • 16 СЗО

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Противоградните ракети винаги са били ползвани за защита на земеделска продукция, но не и за градски/селски населени места.

    Коментиран от #18

    15:27 21.07.2026

  • 17 Окупаторите идват в Ямбол

    3 0 Отговор
    По добре буря отколкото ирански ракети!

    15:37 21.07.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "СЗО":

    Тя в твоите представи градушката е два типа- дето се изсипва преди табелата за населено място и след табелата за населени място❗
    Ей това по жълтите павета мнооо сте учЕни❗

    15:41 21.07.2026

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