Частично бедствено положение в пет ямболски села. Жител: Това чудо го виждам за пръв път

Частично бедствено положение е обявено в пет ямболски села заради градушката снощи. В няколко от тях продължава да няма ток. Разчистват и в Пловдив след снощния порой.

70-годишната Жечка от село Завой не помни такова бедствие. Бурята продължава около половин час.

„Това чудо го виждам за пръв път, керемидите хвърчаха. На онази къща има счупени прозорци, всичко е натрошено, всичко. Какво ще правим, не зная. Как ще го направя този покрив с една пенсия малка“, казва Жечка Вълкова пред бТВ.

„Ето, покривът, както виждаш, керемиди, всичко е хвърчало, маси, каквото беше вън, всичко изчезна“, казва Стефан Киров от село Завой.

В цялото село има скъсани електропроводи. В двора на детската градина вятърът е прекършил вековни дървета. Отнесени са оранжерии, реколтата е унищожена.

В съседното село Кабиле започна разчистване на паднали дървета, но на много улици все още няма ток.

На над 400 сигнала са откликнали пожарникари и общински служители през нощта в Пловдив. Повече от 40 паднали дървета, десетки пострадали и аварирали автомобили, непроходими улици и булеварди, наводнени подлези, ограничено водоподаване заради токов удар и временно спиране на движението на влаковете заради гръмотевица – това е равносметката от снощната тропическа буря в Пловдив.

Днес от сутринта всички улици и булеварди са проходими, водоподаването е нормализирано, движението е възстановено. Пороят снощи продължи около час и се изляха над 30 литра на квадратен метър.