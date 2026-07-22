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Румен Радев: Отхвърляме практиката на сглобките решения да се вземат зад гърба на българските граждани

Румен Радев: Отхвърляме практиката на сглобките решения да се вземат зад гърба на българските граждани

22 Юли, 2026 10:27 1 406 124

  • румен радев-
  • решения

Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток, подчерта премиерът

Румен Радев: Отхвърляме практиката на сглобките решения да се вземат зад гърба на българските граждани - 1
Николай Николов Николай Николов инженер

"Отхвърляме практиката на сглобките решения да се вземат зад гърба на българските граждани. Затова внесохме искането в Народното събрание, където представителите на народа ще се произнесат. Както знаете, българското правителство информира обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети цистерни на летище „Безмер“.

Това заяви преди началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев.

Той припомни, че преди два месеца с решение на кабинета е било поправено едно неадекватно решение. "Същите тези самолети цистерни, дори в два пъти по-голям брой, да бъдат разположени на гражданското летище София, между цивилни пътнически самолети, в непосредствена близост до оживени терминали и до столицата, като прелитаха над центъра на София", подчерта министър-председателят.

По думите му България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище „Безмер“. "Ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите винаги, когато имаме нужда. Въпреки поведението на политици, които създават и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната, България остава предвидим партньор. Всеки популизъм по тема сигурност носи безотговорност", изтъкна премиерът. И изрази увереност, че дългосрочното позициониране на страната ни ще надделее над демагогията.

"България държи на своите добри отношения както със САЩ, така и с Иран. Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са предназначени единствено за логистични мисии и зареждането им ще се извършва извън българското въздушно пространство. И Съединените щати, и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкия изток може да има непредвидими глобални последици", заяви премиерът.

И отправи призив: "Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа. Това е и нашият български интерес".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    48 15 Отговор
    Иран ни предупреди. Избягвайте молове и места, където се събират повече хора.

    Коментиран от #10, #27

    10:30 22.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    44 16 Отговор
    Радев официално ни вкарва в една безкрайна война в Близкият изток която продължава вече 80 години.Децата ви ще растат по мазетата като тези в Израел и Газа.

    Коментиран от #36

    10:30 22.07.2026

  • 3 ШЕФА

    63 12 Отговор
    Гнус ме е да го гледам този нац.предател ! Спечели изборите само и единствено заради снимката си с Великият В.Путин,но се оказа поредният плъх който е дошъл да разпродава и подарява на безценица България срещу комисионни .

    Коментиран от #14

    10:31 22.07.2026

  • 4 Русия

    44 14 Отговор
    Този е по долен и гнусен и от Зеленски.

    10:31 22.07.2026

  • 5 Ахааа

    19 37 Отговор
    Реално погледнато сегашните управляващи постъпват доста различно в сравнение с предишните! Защото предишните управляващи дадоха гражданското летище на София и то тайно, хората просто видяха военни самолети на летище " Васил Левски " Сега има разрешават, но на военно летище, както си му е реда и си има договор, всичко е прозрачно и минава през гласуване!

    Коментиран от #19, #40, #79, #90, #107

    10:32 22.07.2026

  • 6 Реформи?!

    42 3 Отговор
    Съкращения?!
    Кога ве

    10:32 22.07.2026

  • 7 Копи-коле

    37 7 Отговор
    “За успокоение на населението, предлагам народните ни избраници, съгласни и гласували да се удовлетвори американското искане, да си наемат квартири в с. Безмер и да прекарат ваканцията си там, докато трае войната.”

    Коментиран от #30

    10:33 22.07.2026

  • 8 ЦСКА

    41 6 Отговор
    Това е лицето на крадеца,лъжеца и националният предател ! Гарантирам че този престъпник няма да изкара до Коледа на власт.

    Коментиран от #92

    10:33 22.07.2026

  • 9 Пич

    50 6 Отговор
    Тъп като военен!!! Американски самолети от България ще зареждат американски самолети , които бомбатдират Иран , но не сме били участвали във войната!!!
    А кажи, А...?!

    Коментиран от #82

    10:33 22.07.2026

  • 10 Даа

    19 15 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Те Иран ни предупреждава и при предишните управляващи, но криеха от хората повече от 20 дни, че имало нота ! Сегашните поне не крият, прозрачно уведомиха, че има нота!

    Коментиран от #120

    10:34 22.07.2026

  • 11 Новата сглобка на войната! Лъже Радев!

    25 6 Отговор
    Правим сглобка на янките. Радев, Пеевски,подмяната, и Бойко правят сглобката на войната. Сега срещу Иран, утре срещу Русия!

    10:35 22.07.2026

  • 12 дядото

    22 3 Отговор
    силна работа.вие вземате решения,без да променяте нищо,а уведомявате народа.пфу.

    10:35 22.07.2026

  • 13 Цвете

    19 3 Отговор
    А " МНОГОПЛАСТОВО " ЛИ СЕ СПОРАЗУМЯХТЕ СЪС СТАРИТЕ НОВИ КАДРИ ОТ ИТН, ДПС И ГЕРБ? ТАКАВА МЪГЛА ВИТАЕ ОКОЛО ПРОГРЕСА КОЙТО НИ ПРЕДЛОЖИХТЕ ?????? САМО ДА СИ ЗНАЕТЕ, ЧЕ ПОВТАРЯНЕТО НА " КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД " КОЙТО НЕ СЛИЗА ОТ УСТАТА ВИ Е ТВЪРДЕ ПОГРЕШЕН ХОД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ВИ НА РУСКИ НАРАТИВИ.БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В НЕЯ. 👨‍👩‍👧‍👧🤹‍♀️👨‍👩‍👧‍👧

    10:37 22.07.2026

  • 14 Евроатлантик

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "ШЕФА":

    Явно за такива като теб, им се иска Шиши и Боко да решават и да се съгласяват да дават гражданското летище на София за военни цели! Тайно, користно и с цел да ги потупат по рамото и да се харесат на господарите си, си решаваха, все едно, че България има е бащиния!

    Коментиран от #32

    10:38 22.07.2026

  • 15 Милена

    18 5 Отговор
    Решението за самолетите нареди очевидно за всички Радев до всички предишни, като за пореден път излъга избирателите си. Вече се обяви, че Иран взе това като акт на агресия и война от страна на България. Понеже знам, че НС, в което Радев се сдоби с мнозинство, включително с ала бала, но и с гласовете на много поредни шарани, ще одобри самолетите, това означава, че Радев вкарва България във война, която не е на България и пряко застрашава националната сигурност.

    А това означава, че дните на правителството са преброени. Плюс всички лъжи и кризи, които създава и които не може да овладее. България няма нужда от натовски генерал нито за президент, нито за премиер!

    10:38 22.07.2026

  • 16 Ужас!

    18 3 Отговор
    "Зад гърба на българските граждани" с лъжи и манипулации тоя позорник овладя изпълнителната власт. Тези, които излъга ще те накажат

    10:39 22.07.2026

  • 17 Анонимен

    9 4 Отговор
    Каква излагация гръбнак хахаха това не е Европа да ходиш на банкет там с пълен самолет на държавна издръжка и да си придаваш мислите Това е Тръмп Оставка незабавна

    10:40 22.07.2026

  • 18 Ужас безкрай

    11 2 Отговор
    Те, самолетчетата са тук за кратка почивка. Някой да не си мисли, че ще подкрепят някакви си бойни действия.

    Коментиран от #33

    10:41 22.07.2026

  • 19 Анонимен

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ахааа":

    5 теб лично рр те пита нали че лъжеш безогледно оставка незабавна

    Коментиран от #35

    10:43 22.07.2026

  • 20 Ахааа

    4 9 Отговор
    Всички, които искат да се стопира всичко започнато, нека излязат на протест срещу Радев на есен! Защото започна съдебната реформа, има вече нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС ( до 15 октомври), следва нов главен прокурор, нови висши съдии! За да се спре тази реформа, трябва протести с цел да си остане досегашната съдебна система ( макар и с отдавна изтекъл мандат) .. За да се спасят назначеният на ГЕРБ- ДПС и най- вече да се спасят кожите на Шиши и Боко!!!

    Коментиран от #24, #34

    10:43 22.07.2026

  • 21 Поредниья комунистически къшмер

    12 3 Отговор
    Румен Радев: Отхвърляме практиката на сглобките решения да се вземат зад гърба на българските граждани
    "Отхвърляме практиката на сглобките решения да се вземат зад гърба на българските граждани. Затова внесохме искането в Народното събрание, където пред ...
    -;-
    И от тия нищо не става- мафията си има държава, партии и цели.

    10:43 22.07.2026

  • 22 нннн

    13 3 Отговор
    Логистиката е съществена част от бойните действия. Ама, генералът от де да знай...
    Айде да видим сега какво решение ще вземе ПБ в парламента! Очаква да видя поименно гласуване.

    10:44 22.07.2026

  • 23 Хасковски каунь

    20 3 Отговор
    Ти послъгваш Радев. Ти преметна милион и половина българи с тия самолети. Ти нямаш топки Радев
    Ти си лъжец!

    Коментиран от #58

    10:44 22.07.2026

  • 24 Защо да се чака до есента

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ахааа":

    Ахааа:
    Всички, които искат да се стопира всичко започнато, нека излязат на протест срещу Радев на есен!

    10:44 22.07.2026

  • 25 По принцип

    14 3 Отговор
    и присъединяването към Тристранния пакт също е било гласувано от народното събрание, ама после са ги обесили

    Коментиран от #46

    10:45 22.07.2026

  • 26 Разликата

    15 3 Отговор
    Сега решенията се обявават публично пред българските граждани, а последните пак са само наблюдатели, но не и участници.Гати наглеца селски.

    10:45 22.07.2026

  • 27 Гласът на гражданите

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    се изразява на РЕФЕРЕНДУМ !

    10:45 22.07.2026

  • 28 Ърп

    12 3 Отговор
    Е то какъв е смисъла като ще накараш прогресистите да гласуват "за"! Измиваш си ръцете като Пилат Понтийски.И с еврото направи така! Прекаляваш!

    10:45 22.07.2026

  • 29 Такааа

    14 3 Отговор
    Я кажи за самолетите в Безмер. Уж ги махна от София, а всъшност ги преместиха в Безмер, като си направи пр акцията.

    10:45 22.07.2026

  • 30 Без име

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Копи-коле":

    В Безмер сега ще е най-безопасно. Там едва ли ще пробват с атентат.

    10:46 22.07.2026

  • 31 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    13 5 Отговор
    Точно то мунчо взимаш всички решения зад гърба на народа . Кой ти позволи да позволяваш на чужда държава агресор ционисти да разполагат военни самолети тук за да нападат наш братски народ Иран ? И то при положение че 90% от народа са против това ? Кой ти позволи да замразяваш заплати доходи пенсии и социални плащания а да не пипаш олигархията? Бо,клук ,,по долен и нагъл си дори и от тиквата

    Коментиран от #59

    10:46 22.07.2026

  • 32 Анонимен

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "Евроатлантик":

    Прочети ли какви лъжи написа верно имало малоумници тук и то доста но незнам докога с тези плоски лъжи ще бъдат държани 14 все едно не живееш тук така лъжеш а за месията незабавна оставка грабежи лъжи заблуди излагация на държавата ни в Европа защитава руските интереси оставка

    10:46 22.07.2026

  • 33 нима лъжите са спирали???????

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ужас безкрай":

    Ужас безкрай:
    Те, самолетчетата са тук за кратка почивка. Някой да не си мисли, че ще подкрепят някакви си бойни действия.

    10:46 22.07.2026

  • 34 Анонимен

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ахааа":

    И си продължават лъжите регрески вън на червените олигарси тотално сега завладели държавата ни да си върнем държавата сега

    10:47 22.07.2026

  • 35 Даа

    1 13 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Докато има такива анонимници, няма как да се върви напред! Шепа платени тролове на ГЕРБ, ДПС и сглобкаджии, плюят по новото управление, защото им бъркат и объркват кочината, която си нареждаха 15-16 години!!!

    Коментиран от #50

    10:47 22.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 провинциалист

    8 5 Отговор
    Никой от професорите тук не обясни как продаването на оръжия и боеприпаси на Украйна не е акт на обявяване на война, а предоставянето на летище за самолети-цистерни е. Нито пък някой е чел текста на споразумението от 2006-та, да не говорим пък да коментира какви са законните начини да се прекрати то.

    10:47 22.07.2026

  • 38 Абе

    15 3 Отговор
    Сглобката поне са имали някаква кумова срама, вие сте по-зле, гледате народа в очите и му се подигравате.

    10:48 22.07.2026

  • 39 Атина Палада

    10 2 Отговор
    Ще връща ли лева?

    10:48 22.07.2026

  • 40 Преди-сега

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ахааа":

    Предишните, отказаха на САЩ, да си докарат самолетите на военното летище Безмер с тъпото извинение, че имало ремонти на шахти и те си ги паркираха на гражданското в София.
    Затова, не се прави така, а се ОТКАЗВА, няма нищо лошо във това, да кажеш НЕ, от ЕТИЧНА гледна точка, че не искаш да помагаш на война и когато има РИСК за държавата ти.

    10:49 22.07.2026

  • 41 ...

    8 2 Отговор
    Гумен Главев спасителят на простия български народ.

    10:49 22.07.2026

  • 42 Алекс

    11 5 Отговор
    Предполагам всички избраници на Радев вече горчиво съжаляват, че са гласували за тоя лъжец, манипулатор, измамник. Всички българи да стискаме палци на Иран този път да им дадат урок на нашите самозабравили се подлизурковци и продажници облечени във власт.

    10:49 22.07.2026

  • 43 Хм...

    8 2 Отговор
    А какво точно сглобявате за ВСС в момента?

    10:49 22.07.2026

  • 44 Хубаво де ,

    11 2 Отговор
    Оня ден слушах Калоян Методиев , бивш шеф на кабинета на президента Радев и той каза , че Радев много лъже и това е една от причините да напусне президентството . И ето , вярно е говорил Калоян , този лъже , та се кине . В другата статия Запрянов е обяснил кога и как се взимат решенията по въпроса . Бедни , ми бедни Мунчо , защо продължаваш да лъжеш , та вече и твоите избиратели прогледнаха макар в по голяма си част да са неграмотни .

    Коментиран от #60

    10:50 22.07.2026

  • 45 Май е

    7 2 Отговор
    Време Радев отново да полети, но без самолет, щото е пенсионер, няма бивши ченгета, летци също.

    10:51 22.07.2026

  • 46 Обесили са ги да

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "По принцип":

    Защото Съветския съюз ни пазеше. Днес кой те пази? Ако не слушат, първата стъпка е Турция да си вземе източна Румелия. Даже със една бригада за 24 часа ще стане. И на другия ден всички българи ще забиват колове по новата стара граница.

    10:51 22.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Гечко

    8 2 Отговор
    Муню бяга по тъча да не го пляскат друзята. Нали парламента е негов,подиграва ли ни се???

    10:54 22.07.2026

  • 49 Симо

    8 2 Отговор
    Зелен/сини чорапе, първата координирана мащабна бомбардировка на САЩ и Израел срещу Иран започва на 28 февруари 2026 г., когато на власт вече беше правителството на Гюров!!! Т.е. когато избраното правителство на Желязков е дало на американците да разположат самолетни цистерни на летището в София, САЩ и Иран НЕ са били още във война!!! Сега ситуацията е коренно различна, КРадев! Стига си се оправдавал с предишните, бе другарю!!!

    10:54 22.07.2026

  • 50 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Даа":

    35 искаш ли да се запознаем за да видиш с очите си що за еди какво съм според теб Преди да пишеш измислици за непознати помисли Завладяна държава е сега от червените олигарси оставка демокрация свобода Европа Оставка на червените другари

    10:56 22.07.2026

  • 51 Чамова

    3 2 Отговор
    Дъска

    Коментиран от #67

    10:56 22.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Лицемерен мръсник у лъжец

    8 2 Отговор
    Ти коя сглобка за крадене на милиарди от вас, олигархични боклуци и вербувани чужди антибългарски агентърници, разтури бе, нагъл тАоако....Вече ми писна от такива лъжци и няма да съм възпитан....Удар след удар за два три месеца по минимални стотинки на работещи бедни, взе у и стотинките на пенсионерите, и на майките , сега орязваш и права а на работещите за трудов стаж ...едновременно с това оставяш същите схемите за източване на държавата от банки, чужди вериги, концесионери на злато, престъпниците на пепиеврото и интимните крадци - Мартин Божановците всички са си по местата по всички съдилища...всички сглобки са си налице и ти ги пазиш сега на свой ред в мутренското ви семейство на БанкЯнския, Пеевски, копринков и ти, крадев...дано поне теб те, разкъса народа наесен

    10:56 22.07.2026

  • 54 Р.Р. - д0лен м@зен лъжец

    12 2 Отговор
    "България призовава страните в конфликта да направят крачка назад." Крачка назад, как хубаво звучи! А в същото време, правителството на същата тази България, прави крачка напред към войната. Тоз или е с тежка форма на шизофрения, или е абсолютно безсрамен и дебелокож лъжец. Явно така са го учили в шпионската академия на Обора

    10:56 22.07.2026

  • 55 НЕЗАБАВНО РЕФЕРЕНДУМ

    5 3 Отговор
    ЗА ХВЪРЧИЛАТА!

    10:57 22.07.2026

  • 56 Този генерал

    4 3 Отговор
    Излезе голям лъжец и разочарование!Търси някакви нереални политически позитиви ,че отърва София от американските самолети-цистерни стоящи на цивилното ни летище и даде съгласие същите да се пренасочват за Безмер!Интересува ме с колко финансово ще струва тази неоценима услуга от нас на САЩ ????!!!!Най -вероятно едно голо Мерси!!!!!!!

    Коментиран от #72

    10:57 22.07.2026

  • 57 Артилерист

    3 6 Отговор
    За отхвърлянето на 21-вия пакет санкции срещу Русия шапка свалям на ген Радев, който е казал: "НЕ САМО СЪМ ГОТОВ (ДА Е ПРОТИВ), НО И ЩЕ ГО НАПРАВЯ"!

    10:57 22.07.2026

  • 58 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хасковски каунь":

    Земь гу Объхти, нимой у тука.

    10:58 22.07.2026

  • 59 Аве шматка

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    А кой преди това подписа договорите Радев ли

    10:59 22.07.2026

  • 60 Работата му такава

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Хубаво де ,":

    Няма политик,който да не лъже, както няма автомонтьор с неизцапани ръце.

    Коментиран от #71

    10:59 22.07.2026

  • 61 Нищожество

    10 2 Отговор
    И имаш наглостта да ни хвърляш в авантюристичните ти приключения.
    Не само, че еднолично вземаш решения за съдбата на България и българския народ зад гърба му, но ни заби нож в гърба, който те влачи с цялата ти позорна пасмина!
    Махай се!

    11:00 22.07.2026

  • 62 То България е толкова мслка

    4 3 Отговор
    Че няколко удари от Иран с далекобойни ръкеъо може да уцелят цялата територия...тоя се оказа най- мракобесната мутра от семейството на мафията на територията - удари работещите, възрастните, майките , обяви война на две държави като Русия , сега и Иран ...увеличи цената на водата с 43% вече кубик вода в София е над 6 лева, увеличава у парното сега с 40% тихомълком....

    11:00 22.07.2026

  • 63 Хи хи

    7 3 Отговор
    Рядко глупав човек е Рядко ! Обясни с думи прости , защо локацията на самолетите на летище " Васил Левски " застрашаваха националната сигурност , а сега същите самолети в Безмер не я застрашават . Някаква шизофрения се прокрадва в случая или бъркам .

    Коментиран от #74, #99

    11:02 22.07.2026

  • 64 А 2006 ГОДИНА КОЙ

    4 0 Отговор
    КОЙ БЕШЕ ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ПЪТЕН СТРОИТЕЛ ДААА ТУУУУТУУУПКО.

    11:03 22.07.2026

  • 65 ЦРУ агентурникът вижте го хубаво

    3 3 Отговор
    Вербуван е да ви избие - дали с въвличане във войни с Русия и Иран, дали с бедност, мизерия и орязване на заплати, пенсии, спиране на социални плащания....а може и да е по двата фронта срещу българите, оазетете, народ, от тия луцифер

    11:03 22.07.2026

  • 66 Мехлем за душата

    2 8 Отговор
    Голямо щастие е да четеш и слушаш как квичат слугите на мафията срещу Радев.

    Коментиран от #70

    11:04 22.07.2026

  • 67 Направо си е

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "Чамова":

    Пргнила талпа!
    Въшката с външното рамо и голата кълка!

    11:04 22.07.2026

  • 68 В България е военна диктатура

    3 2 Отговор
    Скоро диктатора ще отмени и изборите.

    11:05 22.07.2026

  • 69 Глад да ви скъса

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Официално":

    Ти си от партията на раздавача на порции!
    Шефа горе ви е приготвил и на вас ИЗНЕНАДА!

    11:05 22.07.2026

  • 70 хе хе

    5 2 Отговор

    До коментар #66 от "Мехлем за душата":

    Как отдалеч си личат платените клакьорки на диктаторчето.... Дебелеете ли?

    Коментиран от #76

    11:06 22.07.2026

  • 71 Съгласен ,

    5 2 Отговор

    До коментар #60 от "Работата му такава":

    но тоя много лъже и много му личи ! Борисов срещу него да тича не може да го настигне . Хубавото е , че няма и три месеца и всички го разбраха що за шарлатанин се оказа.

    11:06 22.07.2026

  • 72 И да се помни

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Този генерал":

    превърна софийското летище във военна база на НАТО...

    Коментиран от #81

    11:07 22.07.2026

  • 73 "Бате Умен ",сам не си вярва...

    5 2 Отговор
    че го "хапе кучето" ,ама било прозрачно, че решението било взето в НС???
    Да ..."прозрачна война" , зареждаш излиташ и въздушните погроми започват!!!
    Нали беше с Путин бе Бате Румене , къде пак се "нахендри" на Коприва и Бела Дона???
    Не може , ас- пилот с чин Генерал , да не знае какво е тази " летяща цистерна" и за какво
    може да бъде използвана във въздуха!
    Тези летящи цистерни зареждат американски и израелски бойни самолети, и нищо друго !?
    Яко се "огелпи" Бате Умен, не стига, че Алекперов е руски шпионин от най-висок клас,
    и му издейства легитимност в ЕО , нещо което без
    " КГБ" да го държи " из късо" , не може да стане ,
    а пък " келепира" .... "ЕО" , не е за изпускане!

    11:07 22.07.2026

  • 74 ТОГАВА НЕ ЗАСТРАШАВАХА

    1 4 Отговор

    До коментар #63 от "Хи хи":

    ЗАЩОТО СЕ КРИЕХА ЧЕ СА ТУК. НО ВСИЧКИ РАЗБРАХА ЗА ЩО СА. САМО ИРАНЦИТЕ НЕ РАЗБРАХА. СЕГА РЯДКО ""ГЛУПАВИЯТ"" РАДЕВ КАЗВА ИСТИНАТА. ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕЗ 2006 ГОДИНА ОТ КОЙ КОЙ КОЙ... ?!??

    Коментиран от #83

    11:07 22.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Хе хе

    2 4 Отговор

    До коментар #70 от "хе хе":

    Важното е подлогите на двата мазни екземпляра да слабеете хе хе хе

    11:08 22.07.2026

  • 77 НИЩО МУ НЯМА

    5 3 Отговор
    КУПЕЙКИТЕ
    ЧАКАХА НА ДУНАВ......ДЯДО ИВАН
    А ТО ДОЙДЕ В БЕЗМЕР...ЧИЧО САМ..😀

    Коментиран от #86

    11:09 22.07.2026

  • 78 Някой

    3 1 Отговор
    НК
    Раздел II.
    Предателство и шпионство
    Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

    Иран удря точно такива цели, но им е неудобно през Турция.
    Очевидно е, че тези самолети се ползват да зареждат атакуващи такива примерно над Средиземно море. Преди с лъжата че тук са за учения като почнаха атаката над Иран, просто се чуваха в София нощем. Едната нощ примерно около 1:15 часа на 2 април, а другата над 10 самолета един след друг около 0:15 на 3 април. Те са там точно да участват във военни действия.
    Сега тукашните отчитат, че има заплаха и затова едните искат Пейтриът в Гърция, а Борисов консултативен съвет. Но ще обслужат господаря, а не народа в което са се клели - клетва от конституцията.

    Трябва да се извади списък на националните предатели гласували за и прокуратурата да им иска 5-15 години затвор както е по НК!

    Коментиран от #80

    11:10 22.07.2026

  • 79 Дапитам

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ахааа":

    Освен това ,Рундьо ни вкара в друга коалиця на нежелаещите.Може ле някой да ми каже колко още държави от ЕС предоставят летища на Дончо за атаки срещу Иран?Ноистина не знам.

    Коментиран от #85

    11:11 22.07.2026

  • 80 здрасти

    0 3 Отговор

    До коментар #78 от "Някой":

    Нарушаването на Конституцията как се наказва? На сегашните управляващи им е ежедневие през последните 6 години. Какво да ги правим?

    Коментиран от #91, #94

    11:13 22.07.2026

  • 81 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #72 от "И да се помни":

    Ние сме НАТО.

    11:13 22.07.2026

  • 82 Зъл пес

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    То затова е опасно да се дава цялата власт на военни.Доволни ли сагласувалото стадо за фатмака?

    11:14 22.07.2026

  • 83 Митко

    3 1 Отговор

    До коментар #74 от "ТОГАВА НЕ ЗАСТРАШАВАХА":

    Може ли да не крещиш с тези главни букви , по умен не ставаш !

    11:14 22.07.2026

  • 84 Абсурдистан

    6 1 Отговор
    Поредното изказване на мамника предназначено за дебили. На всеки е ясно, че марионетките му в НС ще гласуват каквото нареди той. Поредната еднолична партия с поредният отпадък на върха.

    11:15 22.07.2026

  • 85 хе хе

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "Дапитам":

    Още в началото на войната Зеленски обяви на всеослушание, че само страните помагали на Украйна през войната ще получат достъп до следвоенното и възстановяване. Понеже Рундьо ни изкара от коалицията, ще помагаме безплатно да се възстановява русийката. А може и още некое Евро допълнително да дадем на Москва, че 500 хиляди Евро на ден вече не стигат.

    11:15 22.07.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Абе тая куришка

    6 0 Отговор
    За толкова прости ли ни има?
    Обиждаш ме, бе налъм!
    Няма непоправима грешка, освен тази на некадърните доктори.
    Всеки договор може да бъде променен. Ама ти не мислиш в тази посока, така като и не анулира онова договорче, което подписа Желязков за Украйна!
    От вчера, цялата свита на Радев лае едно и също! Нямало заплаха за България! Нямало да се водят военни децствия на наша територия! Абе, цивко, ти за помагачество при извършване на престъпление не си ли чувал?

    11:16 22.07.2026

  • 88 ААААА

    2 1 Отговор
    Евала, това се казва голям политик и дипломат. Щял за спира войната в Украйна преди 20-тина дни. Сега щял да спира конфликта между САЩ и Иран.
    Тате ще ми купиш ли колело? Ще ти купя ама другия път.
    Те не го пускат в селото, той пита за поповата къща. Въпрос на избор.
    А цялата тази излишна и добре режисирана шумотевица е за да мине приемането на бюджета.

    11:16 22.07.2026

  • 89 Копейки,

    5 1 Отговор
    Рундьо ви предаде. 😅🤣😄

    11:17 22.07.2026

  • 90 добре де

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ахааа":

    Ама да беше спазарил тези самолети да си дойдат със системи Пейтриът да ги пазят! А после да ни ги оставят, като компесация за "гостоприемството"! Щото Тагаренко подари на Украйна последните ни C-300, които защитаваха София и Козлодуй!

    11:18 22.07.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Изкуствения Интелект на РРадев

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЦСКА":

    Ще изкарам още много на брой Коледа
    благодарение на неуморния труд
    който полагаме за нас
    благодарим
    и до скоро

    11:20 22.07.2026

  • 93 Ами

    4 0 Отговор
    Поименен списък на всички депутати, които вкарат България във война, и ако едно шрапнелче падне на българска територия, да имат право на избор между уранова мина и бесило на Орлов или Лъвов мост.

    11:20 22.07.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Радев,

    12 1 Отговор
    Това НС в което участваш със 131 депутати, НИЕ ти ги избрахме.
    Имаш пълно мнозинство и за каква прозрачност при вземане на решения ми говориш, когато резултата от мача е ясен?
    Нещастник.
    Това дали пеперудите от ГЕРП и ДПС ще те подкрепят, няма никакво значение!
    Убиец!

    11:21 22.07.2026

  • 96 Този

    5 0 Отговор
    РР е пълно менте.

    Как не го е срам да говори за тайни сглобки!?

    НЯКОЙ РАЗБРА ЛИ
    СРЕЩУ КАКВО Е ИЗТЪРГУВАЛ
    отложеното плащане по БОТАШ !????

    Коментиран от #124

    11:29 22.07.2026

  • 97 Наскоро

    6 0 Отговор
    се беше похвалил , че седем пъти се бил клел , сиреч голям държавник ! Само според него ! И 70 пъти да се е клел , това няма никаква стойност , като самия него , перманентен лъжец и подлец !

    Коментиран от #110

    11:29 22.07.2026

  • 98 Мокой

    3 1 Отговор
    Радев непрекъснато се оправдава относно американските самолети, с едни и същи мотиви. Нима не разбира, че българите не желаем никакви самолети, военни бази на която и да е държава, да бъдат разположени у нас! Жалко, че е генерал, летец, а не може да устои на натиска, който му се оказва.

    11:29 22.07.2026

  • 99 Моряка

    5 1 Отговор

    До коментар #63 от "Хи хи":

    Никаква шизофрения.Радев се оплете като пиле в кълчища как с многословие да обясни това,което не може да се обясни.Клакьорите му само повишават смехотворно пълното оплитане.Президеншата Йтова гледа Радев във очите и го повтаря едно към едно.Слави Василев стигна дъното в позора.Витанов,дето уж е по умен,си личи как се срамува от това,което сам изрича.След тази банга ранга рейтинга на Радев отиде на кино.Срамувам се за всички офицери,които не се извъртяхме във времето като ветропоказатели.

    11:30 22.07.2026

  • 100 Този надмина и Тулупа по демагогия!

    5 1 Отговор
    Зареждането във въздуха на бойни самолети/изтребители и бомбадировачи/ от други бойни самолети/цистерни/ не е воена операция!? И е добре да се знае,че това не е операция на НАТО,а само на САЩ и в този аспект не можем да очакваме защитата,която осигурява чл.5.
    Хубавото с вслучая е осветляването на очевадия факт,че пРезидента на Решетников няма никаква компетентност,както той,така и целият му антураж от фуражки,комсомолски секретари,доносници на службите и откровени мисирки.

    Коментиран от #105

    11:31 22.07.2026

  • 101 Дончо

    4 0 Отговор
    Тъпанар! Долно мекере, хората ти гласуваха доверие, за да се бориш с Дебелите Борисов и Пеевски, а не да ни замесваш във войните на САЩ! Ти не само не се бориш ами откровено назначаваш техни калинки на ОТГОВОРНИ позиции и то масово! Ще ядете дървото!

    11:32 22.07.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Радев

    6 0 Отговор
    Предателю български! Защо ни вкарваш в чужда война война! Предател! В това ли си се клел, в американската конституция ли бе предательо български?

    11:33 22.07.2026

  • 104 Троянец

    4 1 Отговор
    Радев Радев.....Българския НАРОД Ти гласува доверие да вкараш зад решетките КРАДЦИТЕ на Родината ни от 1989 до сега.А Ти какво различно правиш от тях?!НИЩО!Само бля бля бля! Демерджето туриста ходи до САЩ да се снима до фикуса във фоаието на Белия дом и да хортува със секретарката на секретарката на Секретаря на Белия дом!На времето Тиквата го пускаха да се снима до автомата за чистене на обувки в ЦРУ.......Каква е разликата?!Както сте тргънали-няма да изкарате до следващия бюджет! Само бля-бля-бля! Резултати....НУЛА!

    Коментиран от #106

    11:34 22.07.2026

  • 105 България е член на НАТО

    1 3 Отговор

    До коментар #100 от "Този надмина и Тулупа по демагогия!":

    и при чуждо нападение защитата и е гарантирана.

    Коментиран от #121, #122

    11:35 22.07.2026

  • 106 радев ви възседна

    4 0 Отговор

    До коментар #104 от "Троянец":

    цялото стадо неумни, които наивно му гласувахте доверие

    11:36 22.07.2026

  • 107 да бе, да

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ахааа":

    Ако има договор, той се изпълнява, не се гласува отново след 20 години. Прозрачно би било да ни покажат този договор и да видим какви са клаузите в него и за какъв срок е сключен, защото имам спомен, че беше за 10 години, след което става безсрочен и може да се прекрати едностранно с едногодишно предизвестие. Някакви стъпки в тази посока няма ли да предприеме правителството на Радев? И какво като самолетите няма да са в столицата, нима в Ямбол и Сливен и селата около тях не живеят български граждани, чиито живот държавата е длъжна за пази? Радев се нареди в редицата на най-вредните национални предатели и се надявам правителството му да падне до края на тази година.

    11:36 22.07.2026

  • 108 Сандо

    6 1 Отговор
    Радев е по-слаб дори и от Денков!Гола вода е!Само общи приказки и Лъжи!ЦаксКобург №2

    11:36 22.07.2026

  • 109 Жорко

    4 0 Отговор
    Е,като е така защо не попитате народа дали иска американски самолети на летището в България,или то може ама само за неща които непреднамерено сте решили?

    11:37 22.07.2026

  • 110 клел се!?

    2 3 Отговор

    До коментар #97 от "Наскоро":

    Като млад офицер се е клел в Конституция,чиита чл.1-ви узаконяваше господството на една партия на тирани и терористи, формиран е от Уставите на БНА, където интернационалните интереси на комунистите,бяха над националните на народа.Кой знае в какво и пред кого се е клел в Русия?

    11:38 22.07.2026

  • 111 Сега Пак Става Зад Гърба Им !

    3 1 Отговор
    Но Сега Се Налат !

    Най Официално !

    Пред Муцуните ИМ !

    11:39 22.07.2026

  • 112 гумен боташ крадев

    4 0 Отговор
    клоун ,при това доста некадърен

    11:39 22.07.2026

  • 113 Троянец

    3 0 Отговор
    Моля Ви Господарю!Дайте да пратим варелите на "Безмер",че много се набиват на очи на единственото ни "национално" летище!Моля те Господарю!Дай и агнето цяло и вълка-сит!Моля те Господарю!А за "визите"....това беше само за пред Раята!

    11:39 22.07.2026

  • 114 Партиятга !

    5 0 Отговор
    Не Е Държавата !

    11:40 22.07.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Пламен

    4 0 Отговор
    То затуй ли Шишков закри дирекция "Обществени поръчки" в министерството ?
    Щото милионите да отиват директно при Спонсорите?

    11:41 22.07.2026

  • 117 трие масона нас ран

    4 0 Отговор
    Ти какво ни каза бре масон наакан??? Какви ги бръщолевиш на българите??? Нямало да воюват само щели да зареждат тези дето бомбандират Иран??? Мухльо и си генерал??? Какви са тези глупости бре??? А Иран официално ни предупреди че не е хубаво да подпомагаме бандитите от америка. Ти на главата си ли си падал??? И как нито 1 айдук не си хванал дето ограбили милиардите??? Не сме те избирали да палиш България, глупав масон. Не си свършил нито 1 арест на разбойниците а ни вмъкваш в огъня??? Всеки българин с нормално мислене е възмутен. Как не те е срам??? За да те потупат по кратуната бандитите от америка, България заплашваш??? Слава на Господ Иисус Христос в Европа има примери как се казва НЕ на разбойниците от америка. Ти къде се буташ да "даваш". Мухльо, да си обираш крушите и да се махаш като не можеш да казваш НЕ.

    11:41 22.07.2026

  • 118 лоби

    3 0 Отговор
    Поименно гласуване в парламента.

    11:42 22.07.2026

  • 119 Нагъл

    3 0 Отговор
    Абсолютно неуважение към андрешковците. И този им продава колците. Толкова ли сме елементарни като народ, че да не може да видим слугинажа, лъжите и демагогията.

    11:43 22.07.2026

  • 120 Големдебил

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Даа":

    Да,но при предишният престой нямаше заплаха от Иран.Сега директно ни вкарват във военните действия.

    11:43 22.07.2026

  • 121 не си подготвен май?

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "България е член на НАТО":

    А дали този конфликт в Иран е операция на НАТО!? Защо според теб не се задейства чл.5-ти при нападение на базите на САЩ? Или при атаките на американски кораби и самолети?

    11:43 22.07.2026

  • 122 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "България е член на НАТО":

    Тя и Надето Нейнски се надява на 5 члена.....ама няма!Ти се надявай и вярвай,че чл.5 не е:Ако не си-да си.....Боже какви нефелни има тук!

    11:43 22.07.2026

  • 123 Корумпеца и лъжец и к адец кРадев коприн

    3 0 Отговор
    Как според вас кРадев ще ви друса/ управлява с мега корумпирани боклуци , ограбвали жестоко активите на държавата кати Лечева в партийното си обкръжение тоя - бързи кредити, казина, оране на пари в строежи на жилища, милиони завлечени от държавните железници, измами с телефонни игри я му задайте тоя въпрос на червея на снимката

    11:44 22.07.2026

  • 124 разбра

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Този":

    Дава магистралите ни на Ердоган

    11:45 22.07.2026

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