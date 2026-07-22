Румен Радев: Отхвърляме практиката на сглобките решения да се вземат зад гърба на българските граждани

"Отхвърляме практиката на сглобките решения да се вземат зад гърба на българските граждани. Затова внесохме искането в Народното събрание, където представителите на народа ще се произнесат. Както знаете, българското правителство информира обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети цистерни на летище „Безмер“.
Това заяви преди началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев.
Той припомни, че преди два месеца с решение на кабинета е било поправено едно неадекватно решение. "Същите тези самолети цистерни, дори в два пъти по-голям брой, да бъдат разположени на гражданското летище София, между цивилни пътнически самолети, в непосредствена близост до оживени терминали и до столицата, като прелитаха над центъра на София", подчерта министър-председателят.
По думите му България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище „Безмер“. "Ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите винаги, когато имаме нужда. Въпреки поведението на политици, които създават и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната, България остава предвидим партньор. Всеки популизъм по тема сигурност носи безотговорност", изтъкна премиерът. И изрази увереност, че дългосрочното позициониране на страната ни ще надделее над демагогията.
"България държи на своите добри отношения както със САЩ, така и с Иран. Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са предназначени единствено за логистични мисии и зареждането им ще се извършва извън българското въздушно пространство. И Съединените щати, и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкия изток може да има непредвидими глобални последици", заяви премиерът.
И отправи призив: "Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа. Това е и нашият български интерес".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #10, #27
10:30 22.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #36
10:30 22.07.2026
3 ШЕФА
Коментиран от #14
10:31 22.07.2026
4 Русия
10:31 22.07.2026
5 Ахааа
Коментиран от #19, #40, #79, #90, #107
10:32 22.07.2026
6 Реформи?!
Кога ве
10:32 22.07.2026
7 Копи-коле
Коментиран от #30
10:33 22.07.2026
8 ЦСКА
Коментиран от #92
10:33 22.07.2026
9 Пич
А кажи, А...?!
Коментиран от #82
10:33 22.07.2026
10 Даа
До коментар #1 от "Без име":Те Иран ни предупреждава и при предишните управляващи, но криеха от хората повече от 20 дни, че имало нота ! Сегашните поне не крият, прозрачно уведомиха, че има нота!
Коментиран от #120
10:34 22.07.2026
11 Новата сглобка на войната! Лъже Радев!
10:35 22.07.2026
12 дядото
10:35 22.07.2026
13 Цвете
10:37 22.07.2026
14 Евроатлантик
До коментар #3 от "ШЕФА":Явно за такива като теб, им се иска Шиши и Боко да решават и да се съгласяват да дават гражданското летище на София за военни цели! Тайно, користно и с цел да ги потупат по рамото и да се харесат на господарите си, си решаваха, все едно, че България има е бащиния!
Коментиран от #32
10:38 22.07.2026
15 Милена
А това означава, че дните на правителството са преброени. Плюс всички лъжи и кризи, които създава и които не може да овладее. България няма нужда от натовски генерал нито за президент, нито за премиер!
10:38 22.07.2026
16 Ужас!
10:39 22.07.2026
17 Анонимен
10:40 22.07.2026
18 Ужас безкрай
Коментиран от #33
10:41 22.07.2026
19 Анонимен
До коментар #5 от "Ахааа":5 теб лично рр те пита нали че лъжеш безогледно оставка незабавна
Коментиран от #35
10:43 22.07.2026
20 Ахааа
Коментиран от #24, #34
10:43 22.07.2026
21 Поредниья комунистически къшмер
"Отхвърляме практиката на сглобките решения да се вземат зад гърба на българските граждани. Затова внесохме искането в Народното събрание, където пред ...
-;-
И от тия нищо не става- мафията си има държава, партии и цели.
10:43 22.07.2026
22 нннн
Айде да видим сега какво решение ще вземе ПБ в парламента! Очаква да видя поименно гласуване.
10:44 22.07.2026
23 Хасковски каунь
Ти си лъжец!
Коментиран от #58
10:44 22.07.2026
24 Защо да се чака до есента
До коментар #20 от "Ахааа":Ахааа:
Всички, които искат да се стопира всичко започнато, нека излязат на протест срещу Радев на есен!
10:44 22.07.2026
25 По принцип
Коментиран от #46
10:45 22.07.2026
26 Разликата
10:45 22.07.2026
27 Гласът на гражданите
До коментар #1 от "Без име":се изразява на РЕФЕРЕНДУМ !
10:45 22.07.2026
28 Ърп
10:45 22.07.2026
29 Такааа
10:45 22.07.2026
30 Без име
До коментар #7 от "Копи-коле":В Безмер сега ще е най-безопасно. Там едва ли ще пробват с атентат.
10:46 22.07.2026
31 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #59
10:46 22.07.2026
32 Анонимен
До коментар #14 от "Евроатлантик":Прочети ли какви лъжи написа верно имало малоумници тук и то доста но незнам докога с тези плоски лъжи ще бъдат държани 14 все едно не живееш тук така лъжеш а за месията незабавна оставка грабежи лъжи заблуди излагация на държавата ни в Европа защитава руските интереси оставка
10:46 22.07.2026
33 нима лъжите са спирали???????
До коментар #18 от "Ужас безкрай":Ужас безкрай:
Те, самолетчетата са тук за кратка почивка. Някой да не си мисли, че ще подкрепят някакви си бойни действия.
10:46 22.07.2026
34 Анонимен
До коментар #20 от "Ахааа":И си продължават лъжите регрески вън на червените олигарси тотално сега завладели държавата ни да си върнем държавата сега
10:47 22.07.2026
35 Даа
До коментар #19 от "Анонимен":Докато има такива анонимници, няма как да се върви напред! Шепа платени тролове на ГЕРБ, ДПС и сглобкаджии, плюят по новото управление, защото им бъркат и объркват кочината, която си нареждаха 15-16 години!!!
Коментиран от #50
10:47 22.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 провинциалист
10:47 22.07.2026
38 Абе
10:48 22.07.2026
39 Атина Палада
10:48 22.07.2026
40 Преди-сега
До коментар #5 от "Ахааа":Предишните, отказаха на САЩ, да си докарат самолетите на военното летище Безмер с тъпото извинение, че имало ремонти на шахти и те си ги паркираха на гражданското в София.
Затова, не се прави така, а се ОТКАЗВА, няма нищо лошо във това, да кажеш НЕ, от ЕТИЧНА гледна точка, че не искаш да помагаш на война и когато има РИСК за държавата ти.
10:49 22.07.2026
41 ...
10:49 22.07.2026
42 Алекс
10:49 22.07.2026
43 Хм...
10:49 22.07.2026
44 Хубаво де ,
Коментиран от #60
10:50 22.07.2026
45 Май е
10:51 22.07.2026
46 Обесили са ги да
До коментар #25 от "По принцип":Защото Съветския съюз ни пазеше. Днес кой те пази? Ако не слушат, първата стъпка е Турция да си вземе източна Румелия. Даже със една бригада за 24 часа ще стане. И на другия ден всички българи ще забиват колове по новата стара граница.
10:51 22.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Гечко
10:54 22.07.2026
49 Симо
10:54 22.07.2026
50 Анонимен
До коментар #35 от "Даа":35 искаш ли да се запознаем за да видиш с очите си що за еди какво съм според теб Преди да пишеш измислици за непознати помисли Завладяна държава е сега от червените олигарси оставка демокрация свобода Европа Оставка на червените другари
10:56 22.07.2026
51 Чамова
Коментиран от #67
10:56 22.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Лицемерен мръсник у лъжец
10:56 22.07.2026
54 Р.Р. - д0лен м@зен лъжец
10:56 22.07.2026
55 НЕЗАБАВНО РЕФЕРЕНДУМ
10:57 22.07.2026
56 Този генерал
Коментиран от #72
10:57 22.07.2026
57 Артилерист
10:57 22.07.2026
58 Без име
До коментар #23 от "Хасковски каунь":Земь гу Объхти, нимой у тука.
10:58 22.07.2026
59 Аве шматка
До коментар #31 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":А кой преди това подписа договорите Радев ли
10:59 22.07.2026
60 Работата му такава
До коментар #44 от "Хубаво де ,":Няма политик,който да не лъже, както няма автомонтьор с неизцапани ръце.
Коментиран от #71
10:59 22.07.2026
61 Нищожество
Не само, че еднолично вземаш решения за съдбата на България и българския народ зад гърба му, но ни заби нож в гърба, който те влачи с цялата ти позорна пасмина!
Махай се!
11:00 22.07.2026
62 То България е толкова мслка
11:00 22.07.2026
63 Хи хи
Коментиран от #74, #99
11:02 22.07.2026
64 А 2006 ГОДИНА КОЙ
11:03 22.07.2026
65 ЦРУ агентурникът вижте го хубаво
11:03 22.07.2026
66 Мехлем за душата
Коментиран от #70
11:04 22.07.2026
67 Направо си е
До коментар #51 от "Чамова":Пргнила талпа!
Въшката с външното рамо и голата кълка!
11:04 22.07.2026
68 В България е военна диктатура
11:05 22.07.2026
69 Глад да ви скъса
До коментар #36 от "Официално":Ти си от партията на раздавача на порции!
Шефа горе ви е приготвил и на вас ИЗНЕНАДА!
11:05 22.07.2026
70 хе хе
До коментар #66 от "Мехлем за душата":Как отдалеч си личат платените клакьорки на диктаторчето.... Дебелеете ли?
Коментиран от #76
11:06 22.07.2026
71 Съгласен ,
До коментар #60 от "Работата му такава":но тоя много лъже и много му личи ! Борисов срещу него да тича не може да го настигне . Хубавото е , че няма и три месеца и всички го разбраха що за шарлатанин се оказа.
11:06 22.07.2026
72 И да се помни
До коментар #56 от "Този генерал":превърна софийското летище във военна база на НАТО...
Коментиран от #81
11:07 22.07.2026
73 "Бате Умен ",сам не си вярва...
Да ..."прозрачна война" , зареждаш излиташ и въздушните погроми започват!!!
Нали беше с Путин бе Бате Румене , къде пак се "нахендри" на Коприва и Бела Дона???
Не може , ас- пилот с чин Генерал , да не знае какво е тази " летяща цистерна" и за какво
може да бъде използвана във въздуха!
Тези летящи цистерни зареждат американски и израелски бойни самолети, и нищо друго !?
Яко се "огелпи" Бате Умен, не стига, че Алекперов е руски шпионин от най-висок клас,
и му издейства легитимност в ЕО , нещо което без
" КГБ" да го държи " из късо" , не може да стане ,
а пък " келепира" .... "ЕО" , не е за изпускане!
11:07 22.07.2026
74 ТОГАВА НЕ ЗАСТРАШАВАХА
До коментар #63 от "Хи хи":ЗАЩОТО СЕ КРИЕХА ЧЕ СА ТУК. НО ВСИЧКИ РАЗБРАХА ЗА ЩО СА. САМО ИРАНЦИТЕ НЕ РАЗБРАХА. СЕГА РЯДКО ""ГЛУПАВИЯТ"" РАДЕВ КАЗВА ИСТИНАТА. ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕЗ 2006 ГОДИНА ОТ КОЙ КОЙ КОЙ... ?!??
Коментиран от #83
11:07 22.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Хе хе
До коментар #70 от "хе хе":Важното е подлогите на двата мазни екземпляра да слабеете хе хе хе
11:08 22.07.2026
77 НИЩО МУ НЯМА
ЧАКАХА НА ДУНАВ......ДЯДО ИВАН
А ТО ДОЙДЕ В БЕЗМЕР...ЧИЧО САМ..😀
Коментиран от #86
11:09 22.07.2026
78 Някой
Раздел II.
Предателство и шпионство
Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
Иран удря точно такива цели, но им е неудобно през Турция.
Очевидно е, че тези самолети се ползват да зареждат атакуващи такива примерно над Средиземно море. Преди с лъжата че тук са за учения като почнаха атаката над Иран, просто се чуваха в София нощем. Едната нощ примерно около 1:15 часа на 2 април, а другата над 10 самолета един след друг около 0:15 на 3 април. Те са там точно да участват във военни действия.
Сега тукашните отчитат, че има заплаха и затова едните искат Пейтриът в Гърция, а Борисов консултативен съвет. Но ще обслужат господаря, а не народа в което са се клели - клетва от конституцията.
Трябва да се извади списък на националните предатели гласували за и прокуратурата да им иска 5-15 години затвор както е по НК!
Коментиран от #80
11:10 22.07.2026
79 Дапитам
До коментар #5 от "Ахааа":Освен това ,Рундьо ни вкара в друга коалиця на нежелаещите.Може ле някой да ми каже колко още държави от ЕС предоставят летища на Дончо за атаки срещу Иран?Ноистина не знам.
Коментиран от #85
11:11 22.07.2026
80 здрасти
До коментар #78 от "Някой":Нарушаването на Конституцията как се наказва? На сегашните управляващи им е ежедневие през последните 6 години. Какво да ги правим?
Коментиран от #91, #94
11:13 22.07.2026
81 Българин
До коментар #72 от "И да се помни":Ние сме НАТО.
11:13 22.07.2026
82 Зъл пес
До коментар #9 от "Пич":То затова е опасно да се дава цялата власт на военни.Доволни ли сагласувалото стадо за фатмака?
11:14 22.07.2026
83 Митко
До коментар #74 от "ТОГАВА НЕ ЗАСТРАШАВАХА":Може ли да не крещиш с тези главни букви , по умен не ставаш !
11:14 22.07.2026
84 Абсурдистан
11:15 22.07.2026
85 хе хе
До коментар #79 от "Дапитам":Още в началото на войната Зеленски обяви на всеослушание, че само страните помагали на Украйна през войната ще получат достъп до следвоенното и възстановяване. Понеже Рундьо ни изкара от коалицията, ще помагаме безплатно да се възстановява русийката. А може и още некое Евро допълнително да дадем на Москва, че 500 хиляди Евро на ден вече не стигат.
11:15 22.07.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Абе тая куришка
Обиждаш ме, бе налъм!
Няма непоправима грешка, освен тази на некадърните доктори.
Всеки договор може да бъде променен. Ама ти не мислиш в тази посока, така като и не анулира онова договорче, което подписа Желязков за Украйна!
От вчера, цялата свита на Радев лае едно и също! Нямало заплаха за България! Нямало да се водят военни децствия на наша територия! Абе, цивко, ти за помагачество при извършване на престъпление не си ли чувал?
11:16 22.07.2026
88 ААААА
Тате ще ми купиш ли колело? Ще ти купя ама другия път.
Те не го пускат в селото, той пита за поповата къща. Въпрос на избор.
А цялата тази излишна и добре режисирана шумотевица е за да мине приемането на бюджета.
11:16 22.07.2026
89 Копейки,
11:17 22.07.2026
90 добре де
До коментар #5 от "Ахааа":Ама да беше спазарил тези самолети да си дойдат със системи Пейтриът да ги пазят! А после да ни ги оставят, като компесация за "гостоприемството"! Щото Тагаренко подари на Украйна последните ни C-300, които защитаваха София и Козлодуй!
11:18 22.07.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Изкуствения Интелект на РРадев
До коментар #8 от "ЦСКА":Ще изкарам още много на брой Коледа
благодарение на неуморния труд
който полагаме за нас
благодарим
и до скоро
11:20 22.07.2026
93 Ами
11:20 22.07.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Радев,
Имаш пълно мнозинство и за каква прозрачност при вземане на решения ми говориш, когато резултата от мача е ясен?
Нещастник.
Това дали пеперудите от ГЕРП и ДПС ще те подкрепят, няма никакво значение!
Убиец!
11:21 22.07.2026
96 Този
Как не го е срам да говори за тайни сглобки!?
НЯКОЙ РАЗБРА ЛИ
СРЕЩУ КАКВО Е ИЗТЪРГУВАЛ
отложеното плащане по БОТАШ !????
Коментиран от #124
11:29 22.07.2026
97 Наскоро
Коментиран от #110
11:29 22.07.2026
98 Мокой
11:29 22.07.2026
99 Моряка
До коментар #63 от "Хи хи":Никаква шизофрения.Радев се оплете като пиле в кълчища как с многословие да обясни това,което не може да се обясни.Клакьорите му само повишават смехотворно пълното оплитане.Президеншата Йтова гледа Радев във очите и го повтаря едно към едно.Слави Василев стигна дъното в позора.Витанов,дето уж е по умен,си личи как се срамува от това,което сам изрича.След тази банга ранга рейтинга на Радев отиде на кино.Срамувам се за всички офицери,които не се извъртяхме във времето като ветропоказатели.
11:30 22.07.2026
100 Този надмина и Тулупа по демагогия!
Хубавото с вслучая е осветляването на очевадия факт,че пРезидента на Решетников няма никаква компетентност,както той,така и целият му антураж от фуражки,комсомолски секретари,доносници на службите и откровени мисирки.
Коментиран от #105
11:31 22.07.2026
101 Дончо
11:32 22.07.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Радев
11:33 22.07.2026
104 Троянец
Коментиран от #106
11:34 22.07.2026
105 България е член на НАТО
До коментар #100 от "Този надмина и Тулупа по демагогия!":и при чуждо нападение защитата и е гарантирана.
Коментиран от #121, #122
11:35 22.07.2026
106 радев ви възседна
До коментар #104 от "Троянец":цялото стадо неумни, които наивно му гласувахте доверие
11:36 22.07.2026
107 да бе, да
До коментар #5 от "Ахааа":Ако има договор, той се изпълнява, не се гласува отново след 20 години. Прозрачно би било да ни покажат този договор и да видим какви са клаузите в него и за какъв срок е сключен, защото имам спомен, че беше за 10 години, след което става безсрочен и може да се прекрати едностранно с едногодишно предизвестие. Някакви стъпки в тази посока няма ли да предприеме правителството на Радев? И какво като самолетите няма да са в столицата, нима в Ямбол и Сливен и селата около тях не живеят български граждани, чиито живот държавата е длъжна за пази? Радев се нареди в редицата на най-вредните национални предатели и се надявам правителството му да падне до края на тази година.
11:36 22.07.2026
108 Сандо
11:36 22.07.2026
109 Жорко
11:37 22.07.2026
110 клел се!?
До коментар #97 от "Наскоро":Като млад офицер се е клел в Конституция,чиита чл.1-ви узаконяваше господството на една партия на тирани и терористи, формиран е от Уставите на БНА, където интернационалните интереси на комунистите,бяха над националните на народа.Кой знае в какво и пред кого се е клел в Русия?
11:38 22.07.2026
111 Сега Пак Става Зад Гърба Им !
Най Официално !
Пред Муцуните ИМ !
11:39 22.07.2026
112 гумен боташ крадев
11:39 22.07.2026
113 Троянец
11:39 22.07.2026
114 Партиятга !
11:40 22.07.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Пламен
Щото милионите да отиват директно при Спонсорите?
11:41 22.07.2026
117 трие масона нас ран
11:41 22.07.2026
118 лоби
11:42 22.07.2026
119 Нагъл
11:43 22.07.2026
120 Големдебил
До коментар #10 от "Даа":Да,но при предишният престой нямаше заплаха от Иран.Сега директно ни вкарват във военните действия.
11:43 22.07.2026
121 не си подготвен май?
До коментар #105 от "България е член на НАТО":А дали този конфликт в Иран е операция на НАТО!? Защо според теб не се задейства чл.5-ти при нападение на базите на САЩ? Или при атаките на американски кораби и самолети?
11:43 22.07.2026
122 Боруна Лом
До коментар #105 от "България е член на НАТО":Тя и Надето Нейнски се надява на 5 члена.....ама няма!Ти се надявай и вярвай,че чл.5 не е:Ако не си-да си.....Боже какви нефелни има тук!
11:43 22.07.2026
123 Корумпеца и лъжец и к адец кРадев коприн
11:44 22.07.2026
124 разбра
До коментар #96 от "Този":Дава магистралите ни на Ердоган
11:45 22.07.2026