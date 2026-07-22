Румен Радев: Отхвърляме практиката на сглобките решения да се вземат зад гърба на българските граждани

"Отхвърляме практиката на сглобките решения да се вземат зад гърба на българските граждани. Затова внесохме искането в Народното събрание, където представителите на народа ще се произнесат. Както знаете, българското правителство информира обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети цистерни на летище „Безмер“.

Това заяви преди началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев.

Той припомни, че преди два месеца с решение на кабинета е било поправено едно неадекватно решение. "Същите тези самолети цистерни, дори в два пъти по-голям брой, да бъдат разположени на гражданското летище София, между цивилни пътнически самолети, в непосредствена близост до оживени терминали и до столицата, като прелитаха над центъра на София", подчерта министър-председателят.

По думите му България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище „Безмер“. "Ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите винаги, когато имаме нужда. Въпреки поведението на политици, които създават и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната, България остава предвидим партньор. Всеки популизъм по тема сигурност носи безотговорност", изтъкна премиерът. И изрази увереност, че дългосрочното позициониране на страната ни ще надделее над демагогията.

"България държи на своите добри отношения както със САЩ, така и с Иран. Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са предназначени единствено за логистични мисии и зареждането им ще се извършва извън българското въздушно пространство. И Съединените щати, и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкия изток може да има непредвидими глобални последици", заяви премиерът.

И отправи призив: "Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа. Това е и нашият български интерес".