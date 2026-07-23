Ангел Найденов: Разполагането на американските самолети не ни прави участник във войната

Новото искане на САЩ за разполагане на самолети-цистерни идва като резултат от възобновяването на американските удари срещу Иран. Вместо да има един сериозен дебат между политическите партии по темата ние станахме свидетели на една политическа истерия и злоупотреба със страховете на хората. Има ли промяна на рисковете сега от ситуацията преди, когато самолетите бяха разположени на летището в София? Моят отговор е не. От МО заявиха, че американската страна сама ще осигурява логистиката и зареждането на самолетите с гориво. Авиобаза "Безмер" е посочена в споразумението ни със САЩ от 2006 година като един от обектите за съвместно ползване.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият военен министър Ангел Найденов, който коментира темата за американските самолети-цистерни на авиобаза "Безмер".
"Конфликтът в Близкия изток ескалира. САЩ се ориентират вече и към поразяване на обекти от гражданската инфраструктура, говоря за мостове и електрически централи. Това е отговор на всеки един обстрелян кораб в Ормузкия проток, защото на първо място вече излиза гарантирането на свободното корабоплаване в протока", добави той.
"Иран разширява географията на ударите си в региона включвайки вече и Йордания. Разполагането на американски самолети у нас не ни прави страна и участник във войната. В цяла Европа има държави, които предоставят логистика на САЩ, включително и наши съседки. Ние не сме по-застрашени от тях. Военният министър обяви, че няма заплаха за националната сигурност на България. Видяхме какви мерки взима и МВР, чухме и американското военно командване в Европа, което обяви, че ще осигури защита. За мен авиобаза "Безмер" е много добре защитена", категоричен бе Ангел Найденов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 питам
Коментиран от #41
18:53 23.07.2026
2 Логика ли?
18:54 23.07.2026
3 пръц
18:55 23.07.2026
4 Овца
Коментиран от #28
18:56 23.07.2026
5 нннн
18:56 23.07.2026
6 А Скрий Се Бе !
18:58 23.07.2026
7 Садомазо
До къде стигнахме! Да се радваме, ако иранците ни ударят с ракети, само за да докажем колко лъжливи са управляващите ни парцалени кукли.
Коментиран от #33
18:59 23.07.2026
8 Червени бokлyци !
18:59 23.07.2026
9 И тоя яко е издухал
18:59 23.07.2026
10 Българин
18:59 23.07.2026
11 Зеления
1. Огнян Даскарев, отявлен тръмпист който си позволи да каже: "аз като американски гражданин..."
2. Весела Чернева, зам.директор на измислено НПО "Европейски съвет за външна политика", която като съветник в правителството на Кирил Петков изнесе държавни тайни на България и ги предаде на Северна Македония, лично председателя на ДАНС изнесе информацията в парламента и никой не я разследва за измяна, а на всичкото отгоре я канят по телевизиите
Потресен съм от БНТ, уж "независимата ни телевизия" съществуваща от нашите данъци, кани двама българофоби, единия се има за небългарин, другата си предава народа на чужда държава. И тази наша национална държавна телевизия си позволява да формира общественото мнение канейки именно такива лица !!!
19:00 23.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДЪРТ СОЦИАЛИСТ
19:03 23.07.2026
14 Малко
19:03 23.07.2026
15 Ейййй Майчееее
19:03 23.07.2026
16 Мунчо Копейкин празнодумеца
Аз една истина не съм чул от Радев, ама тя и жена му не е чувала!
Този скоро ще надмине Копейкин по лъжи.
Коментиран от #21
19:04 23.07.2026
17 Бай Дони
19:05 23.07.2026
18 Сатана Z
19:08 23.07.2026
19 Айде и тоя д--е-б--ил
19:09 23.07.2026
20 Готов за бой
Коментиран от #24
19:12 23.07.2026
21 604
До коментар #16 от "Мунчо Копейкин празнодумеца":Копейкин всичко може да е но не е излъгал никой!
Коментиран от #27
19:13 23.07.2026
22 Гост
19:14 23.07.2026
23 да де
19:14 23.07.2026
24 604
До коментар #20 от "Готов за бой":Пак ли ти ве жяндъръ с памперсити...пий си хаповете жега е шизото те бие яко..
19:15 23.07.2026
25 Този боклук
19:17 23.07.2026
26 Без име
19:18 23.07.2026
27 Кажи
До коментар #21 от "604":една истина!
Коментиран от #29
19:19 23.07.2026
28 анонимен
До коментар #4 от "Овца":Бе-е-е-е! Сега разбра ли?!
19:21 23.07.2026
29 604
До коментар #27 от "Кажи":Не е бил в управление ...само по себе си говори че няма как да е излъгал за нещо което не е правил!
19:22 23.07.2026
30 Софиянец
19:22 23.07.2026
31 Ти да видиш
19:22 23.07.2026
32 Сандо
Коментиран от #35
19:23 23.07.2026
33 Шопо
До коментар #7 от "Садомазо":Ако Хаменей се обади на Ердоган да го предупреди че ракетата не е за него а за Радеф може и да се получат нещата.
19:23 23.07.2026
34 Безмер
19:25 23.07.2026
35 604
До коментар #32 от "Сандо":Още 44 та е предадена.....идеите малко по малко стават парашутизъм.
19:25 23.07.2026
36 Още един боклук
Толкова мозъци сме имали, а сме затънали до уши в айноците.
19:28 23.07.2026
37 ццц
19:29 23.07.2026
38 Трол
19:30 23.07.2026
39 да кажа и аз
19:30 23.07.2026
40 Д ебил
19:35 23.07.2026
41 Европеец
До коментар #1 от "питам":Тоя в голям чувал и директно кофата за боклук.... А пък се говори ще стане шеф в кintex, негодяя... По бих приел комунистите отколкото тия негодяй от БСП.... А БСП заедно със СДС преди 37 години и разрушеха държавата....
19:36 23.07.2026
42 Копейките избраха летеца Румен
Безценно.
19:39 23.07.2026
43 Факти
19:41 23.07.2026
44 Гетлост
19:41 23.07.2026
45 Българин
19:43 23.07.2026