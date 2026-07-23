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Ангел Найденов: Разполагането на американските самолети не ни прави участник във войната

Ангел Найденов: Разполагането на американските самолети не ни прави участник във войната

23 Юли, 2026 18:51 567 45

  • ангел найденов-
  • самолети-
  • безмер

Вместо да има един сериозен дебат между политическите партии по темата ние станахме свидетели на една политическа истерия и злоупотреба със страховете на хората. Има ли промяна на рисковете сега от ситуацията преди, когато самолетите бяха разположени на летището в София? Моят отговор е не

Ангел Найденов: Разполагането на американските самолети не ни прави участник във войната - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новото искане на САЩ за разполагане на самолети-цистерни идва като резултат от възобновяването на американските удари срещу Иран. Вместо да има един сериозен дебат между политическите партии по темата ние станахме свидетели на една политическа истерия и злоупотреба със страховете на хората. Има ли промяна на рисковете сега от ситуацията преди, когато самолетите бяха разположени на летището в София? Моят отговор е не. От МО заявиха, че американската страна сама ще осигурява логистиката и зареждането на самолетите с гориво. Авиобаза "Безмер" е посочена в споразумението ни със САЩ от 2006 година като един от обектите за съвместно ползване.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият военен министър Ангел Найденов, който коментира темата за американските самолети-цистерни на авиобаза "Безмер".

"Конфликтът в Близкия изток ескалира. САЩ се ориентират вече и към поразяване на обекти от гражданската инфраструктура, говоря за мостове и електрически централи. Това е отговор на всеки един обстрелян кораб в Ормузкия проток, защото на първо място вече излиза гарантирането на свободното корабоплаване в протока", добави той.

"Иран разширява географията на ударите си в региона включвайки вече и Йордания. Разполагането на американски самолети у нас не ни прави страна и участник във войната. В цяла Европа има държави, които предоставят логистика на САЩ, включително и наши съседки. Ние не сме по-застрашени от тях. Военният министър обяви, че няма заплаха за националната сигурност на България. Видяхме какви мерки взима и МВР, чухме и американското военно командване в Европа, което обяви, че ще осигури защита. За мен авиобаза "Безмер" е много добре защитена", категоричен бе Ангел Найденов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 питам

    25 4 Отговор
    И ЗАЩО ИСКАТЕ МНЕНИЕТО САМО НА ИЗДуФАНИ СъРВУЛИ !!

    Коментиран от #41

    18:53 23.07.2026

  • 2 Логика ли?

    20 3 Отговор
    Ако дам на крадците, които всеки ден те тарашат, къщата отсреща да живеят, аз не съм ти враг, нали? Какво нещо е гръбнакът ти да е гумен!

    18:54 23.07.2026

  • 3 пръц

    18 1 Отговор
    Хехе не ни прави участници цистерните само ще зареждат изтребители и бомбандировачи които ще бомбят аятоласите.

    18:55 23.07.2026

  • 4 Овца

    20 3 Отговор
    Защо България иска да е враг на Иран без причина а Иран не иска да е враг на България за сега..? Покрай вас ще изгорим и ние..!

    Коментиран от #28

    18:56 23.07.2026

  • 5 нннн

    18 2 Отговор
    Дрън-дрън. Не сме участник, а съучастник. Тоя ни смята за и...ти.

    18:56 23.07.2026

  • 6 А Скрий Се Бе !

    12 2 Отговор
    Папуас !

    18:58 23.07.2026

  • 7 Садомазо

    13 1 Отговор
    "Разполагането на американските самолети не ни прави участник във войната"
    До къде стигнахме! Да се радваме, ако иранците ни ударят с ракети, само за да докажем колко лъжливи са управляващите ни парцалени кукли.

    Коментиран от #33

    18:59 23.07.2026

  • 8 Червени бokлyци !

    11 2 Отговор
    Никой не може да даде това, което Радев може да обещае, нали?!

    18:59 23.07.2026

  • 9 И тоя яко е издухал

    12 3 Отговор
    цилиндрите

    18:59 23.07.2026

  • 10 Българин

    10 1 Отговор
    Дрът келеш

    18:59 23.07.2026

  • 11 Зеления

    15 2 Отговор
    Току що по БНТ с Поли Златарева като водещ имаше двама "анализатори", които говориха за американските самолети
    1. Огнян Даскарев, отявлен тръмпист който си позволи да каже: "аз като американски гражданин..."
    2. Весела Чернева, зам.директор на измислено НПО "Европейски съвет за външна политика", която като съветник в правителството на Кирил Петков изнесе държавни тайни на България и ги предаде на Северна Македония, лично председателя на ДАНС изнесе информацията в парламента и никой не я разследва за измяна, а на всичкото отгоре я канят по телевизиите

    Потресен съм от БНТ, уж "независимата ни телевизия" съществуваща от нашите данъци, кани двама българофоби, единия се има за небългарин, другата си предава народа на чужда държава. И тази наша национална държавна телевизия си позволява да формира общественото мнение канейки именно такива лица !!!

    19:00 23.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДЪРТ СОЦИАЛИСТ

    5 2 Отговор
    ТТИП ФУРНАДЖИЙСКА ЛОПАТА Е ТОЯ И ЩО НЕ Е НА КАНАРСКИТЕ ОСТРОВИ ДА СИ ХАРЧИ ЦЕНТОВЕТЕ ЧИ ВЕЧЕ Е ПЪЪТНИИИК.....

    19:03 23.07.2026

  • 14 Малко

    4 2 Отговор
    съм бременна. Като му вкараш главичката брой ли се или не? Някой сам се прецака и то много качествено.

    19:03 23.07.2026

  • 15 Ейййй Майчееее

    5 1 Отговор
    Пак го изтърва тоя рептил.

    19:03 23.07.2026

  • 16 Мунчо Копейкин празнодумеца

    6 3 Отговор
    Румене, слепите започват да проглеждат, а глухите да чуват. Не знам, не знам. 🙂
    Аз една истина не съм чул от Радев, ама тя и жена му не е чувала!
    Този скоро ще надмине Копейкин по лъжи.

    Коментиран от #21

    19:04 23.07.2026

  • 17 Бай Дони

    3 1 Отговор
    А 100% мито искате ли?

    19:05 23.07.2026

  • 18 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Ако в хотел се настанят 10 проститутки това не го прави публичен дом ,нали Геле?

    19:08 23.07.2026

  • 19 Айде и тоя д--е-б--ил

    5 0 Отговор
    Абе Иран ги предупреждава, ма тия тулупи тука са свикнали цял живот да вършат мрънищини и да не получават удари и взривове по главите им ..това е нспът да се промени от Иран, ще ги превъзпита тия боклуци тука и корумпета

    19:09 23.07.2026

  • 20 Готов за бой

    1 3 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакви американци и самолети не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #24

    19:12 23.07.2026

  • 21 604

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мунчо Копейкин празнодумеца":

    Копейкин всичко може да е но не е излъгал никой!

    Коментиран от #27

    19:13 23.07.2026

  • 22 Гост

    5 0 Отговор
    МАЙО, Вържи го това "ангелче-херувимче" , че ай се изтипосал по тАлАвизиите, ай издрънкал куп лъжи и простотии!

    19:14 23.07.2026

  • 23 да де

    6 1 Отговор
    Не сме участник във войната . Но сме съучастници в престъпленията срещу Иран .

    19:14 23.07.2026

  • 24 604

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Готов за бой":

    Пак ли ти ве жяндъръ с памперсити...пий си хаповете жега е шизото те бие яко..

    19:15 23.07.2026

  • 25 Този боклук

    5 1 Отговор
    Да го обясни това на иранците.

    19:17 23.07.2026

  • 26 Без име

    3 0 Отговор
    Охлюв.

    19:18 23.07.2026

  • 27 Кажи

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "604":

    една истина!

    Коментиран от #29

    19:19 23.07.2026

  • 28 анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Овца":

    Бе-е-е-е! Сега разбра ли?!

    19:21 23.07.2026

  • 29 604

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кажи":

    Не е бил в управление ...само по себе си говори че няма как да е излъгал за нещо което не е правил!

    19:22 23.07.2026

  • 30 Софиянец

    4 1 Отговор
    Абсолютен дбил! За кво му давата сцена не е ясно!

    19:22 23.07.2026

  • 31 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Всичкото комуне стана пръв приятел на Бай Дончо откакто изчеластри испанските комунета. Де гиди гьостерица неокастрена.

    19:22 23.07.2026

  • 32 Сандо

    3 1 Отговор
    Най-омразните ми лица на прехода са тези,които предадоха и продадоха червената партия и идеите й.И не заради друго,а защото измамиха милионите си привърженици.Този е един от първата редица!

    Коментиран от #35

    19:23 23.07.2026

  • 33 Шопо

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Садомазо":

    Ако Хаменей се обади на Ердоган да го предупреди че ракетата не е за него а за Радеф може и да се получат нещата.

    19:23 23.07.2026

  • 34 Безмер

    0 0 Отговор
    стана известно в цял свят!Използвайте рекламата,лузъри!

    19:25 23.07.2026

  • 35 604

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Сандо":

    Още 44 та е предадена.....идеите малко по малко стават парашутизъм.

    19:25 23.07.2026

  • 36 Още един боклук

    0 0 Отговор
    С увреден мозък. Абре, пич КО, вместо да дрънкаш глупости, взимай мешката и в Иран!
    Толкова мозъци сме имали, а сме затънали до уши в айноците.

    19:28 23.07.2026

  • 37 ццц

    0 0 Отговор
    Участник не, просто мишена....

    19:29 23.07.2026

  • 38 Трол

    0 0 Отговор
    Идиот,правилно мишени

    19:30 23.07.2026

  • 39 да кажа и аз

    0 0 Отговор
    ама,ок бе,изгони ги от софия,ама защо сега им позволява безмер

    19:30 23.07.2026

  • 40 Д ебил

    0 1 Отговор
    То и в правото за убиец и за съучастник на убиец май наказанията са почти еднакви.

    19:35 23.07.2026

  • 41 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "питам":

    Тоя в голям чувал и директно кофата за боклук.... А пък се говори ще стане шеф в кintex, негодяя... По бих приел комунистите отколкото тия негодяй от БСП.... А БСП заедно със СДС преди 37 години и разрушеха държавата....

    19:36 23.07.2026

  • 42 Копейките избраха летеца Румен

    1 0 Отговор
    Сега рИват.
    Безценно.

    19:39 23.07.2026

  • 43 Факти

    0 0 Отговор
    Кажи го това на лудите ислямисти, които ни отправиха официално предупреждение. Това да не ти е страхливецът Путин, който никога няма да удари НАТО. На него му е мил живота. Ония лудите ислямисти са готови да умрат и да плющят девици в рая. Ще треснат Безмер без да им мигне окото. Това на всичко отгоре им е най-близката европейска база, обслужваща тази война.

    19:41 23.07.2026

  • 44 Гетлост

    0 0 Отговор
    А иранците дали мислят така плиткоумник?Защо си в обяснителен режим като няма проблем?Това което се случи на тия които имат американски бази в близкия изток да не е станало в друга вселена?

    19:41 23.07.2026

  • 45 Българин

    0 0 Отговор
    Американците са наши партньори и ние трябва да им помагаме.

    19:43 23.07.2026

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