Асен Василев: Оглушително мълчание от върховния главнокомандващ на България Йотова след новината за „Безмер“

Оглушително мълчание от върховния главнокомандващ на България г-жа Йотова – 24 часа след новината за „Безмер“. Това написа в своя Фейсбук профил лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

„Няма свикан Консултативен съвет за национална сигурност.

Няма изявление какви мерки ще бъдат предприети. Пълна тишина.

С такъв главнокомандващ не ми се мисли какво ще се случи, ако има истинска атака.“

Василев коментира и през вчерашния ден публикацията на „Файненшъл таймс“, в която се твърди, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза "Безмер" за зареждане на американски самолети с гориво“.