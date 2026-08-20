Асен Василев: Оглушително мълчание от върховния главнокомандващ на България Йотова след новината за „Безмер“

Оглушително мълчание от върховния главнокомандващ на България г-жа Йотова – 24 часа след новината за „Безмер“. Това написа в своя Фейсбук профил лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.
„Няма свикан Консултативен съвет за национална сигурност.
Няма изявление какви мерки ще бъдат предприети. Пълна тишина.
С такъв главнокомандващ не ми се мисли какво ще се случи, ако има истинска атака.“
Василев коментира и през вчерашния ден публикацията на „Файненшъл таймс“, в която се твърди, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза "Безмер" за зареждане на американски самолети с гориво“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
Коментиран от #4, #10, #31
12:23 20.08.2026
2 Анализатор
Коментиран от #21
12:24 20.08.2026
3 Какво се очаква
12:24 20.08.2026
4 Лопата Орешник
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Поправям се , Файненшъл Таймс не е английски, а японски! Извинявам се за допуснатата неточност!
12:25 20.08.2026
5 Аре у лево
12:26 20.08.2026
6 ГОЛЯМО ШУБЕ
12:26 20.08.2026
7 Кокорко
12:27 20.08.2026
8 Хасковски каунь
12:28 20.08.2026
9 Тик-Ток
Коментиран от #15
12:28 20.08.2026
10 Факт
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Това това FT дори не е медия, а недоруземние за облъчване на при мати.
Коментиран от #23
12:28 20.08.2026
11 Окооо
12:28 20.08.2026
12 0407
12:28 20.08.2026
13 хахаха
12:29 20.08.2026
14 Мунчовица (Йотова)
Коментиран от #29
12:29 20.08.2026
15 С КАКА ЛЕНА
До коментар #9 от "Тик-Ток":БРАЛА МОМА КАПИНИ ..
12:30 20.08.2026
16 асанке
и пак са неможачи
12:30 20.08.2026
17 Заслужава ли
Рашките подлоги не са патриоти, не са съпричастни с тази част от руския народ които не искат диктатора. Нашите путинисти са позорници
12:31 20.08.2026
18 Хмм
12:31 20.08.2026
19 РЕВИЗОРИ БОЛ
12:32 20.08.2026
20 ами, Асенке
12:32 20.08.2026
21 МИ ДО ТАМ СТИГНАХМЕ
До коментар #2 от "Анализатор":Хасковските МОМИЧЕТА ДА НА ЗАЩИТАВАТ ШОТ НА СИЧКО ДРУГО УСТАТА МУ Е ЗАПУШЕНА С ЦЕНТОВЕ...
12:33 20.08.2026
22 Явно
12:33 20.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Асенчо
12:34 20.08.2026
25 Още
12:35 20.08.2026
26 Реалност
12:35 20.08.2026
27 Всичкото атлантическото
12:37 20.08.2026
28 Елементарно
12:38 20.08.2026
29 Миме
До коментар #14 от "Мунчовица (Йотова)":и кво праим там г-жа Йотова? преговаря с Владимир Владимирович дали ше земат България у БРАКС слек като се махнем от еСеС-а натю-тю и зоната? не ли?
12:39 20.08.2026
30 Розов пеньоар
12:41 20.08.2026
31 Видьо Видев
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Моят спомен за ликвидирането на Пражката пролет
На 21-ви август, 1968-ма година, рано сутринта,
група ученици от ТЕТ Мария Кюри в Сливен
се събрахме прад паметника на Хаджи Димитър.
Да изразим протеста си срещу уволнението на любимият ни учител по математика Сава Ковачев.
Прегрешението му беше, че свободно говореше
срещу безобразията на управляващите комунисти.
Особено срещу директора Чекракчиев ли беше, черакчиев ли,
бивш военен, който като се ядосаше, ни крещеше:
"Ако имах сега една къртечница, щях да ви разстрелям всичките"
Ранобудните сливенци, които отиваха на работа по предприятия и учреждения,
ни заглеждаха особено.
Някои даже се приближаваха и тихичко ни укоражаваха:
"Само така!"
Окръжният комитет на БКП, тогава се намираше на другият край на площада.
Трима от нас ни прие секретарят по учебната част.
Да калкото си спомням, казваше се другарят Баев.
Без да ни се кара, изслуша ни много внимателно
и обеща да не уволняват Сава Ковачев.
Повярвахме му, защото тогава всичко зависеше от Партията,
и се разотидохме.
Разбира се, че ни излъгаха-Сава Ковачев пак бе уволнен.
А ние дори не бяхме чували
и си нямахме никаква представа
за някаква си Пражката пролет.
И тогава, и сега, комунистите винаги лъжат.
Тогава лъжеше комунистът Тодор Живков,
сега лъжат комунистите Борисов и Радев!
Видьо Видев и приятели
12:41 20.08.2026
32 Анонимен
12:42 20.08.2026
33 kоkорчо 💋🍌
при гюров имаше радикални будисти
при румен има руски нацисти
при мен ще има бременни мьже
обещавам
12:42 20.08.2026
34 Анонимен
Коментиран от #37
12:43 20.08.2026
35 Миме
12:44 20.08.2026
36 Копейки,
Коментиран от #38, #42
12:45 20.08.2026
37 Розов пеньоар
До коментар #34 от "Анонимен":Обичам роклята и отивам да протестирам пред Посолството
12:46 20.08.2026
38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #36 от "Копейки,":Питай Кокорчо.Той е копейката.
12:47 20.08.2026
39 Ватенка
12:49 20.08.2026
40 Точтчно тоя пукал ще говори тиа неща
Пп.дп ш герб сакачени на кораба на Радев
12:51 20.08.2026
41 Нормално
12:51 20.08.2026
42 Миме
До коментар #36 от "Копейки,":ти много много недеи рИва а овреме мисли кво ше правиш като отново дойдат братушките
12:53 20.08.2026