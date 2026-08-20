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Асен Василев: Оглушително мълчание от върховния главнокомандващ на България Йотова след новината за „Безмер“

Асен Василев: Оглушително мълчание от върховния главнокомандващ на България Йотова след новината за „Безмер“

20 Август, 2026 12:21 783 42

  • асен василев-
  • йотова-
  • безмер

Няма изявление какви мерки ще бъдат предприети. Пълна тишина. С такъв главнокомандващ не ми се мисли какво ще се случи, ако има истинска атака

Асен Василев: Оглушително мълчание от върховния главнокомандващ на България Йотова след новината за „Безмер“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оглушително мълчание от върховния главнокомандващ на България г-жа Йотова – 24 часа след новината за „Безмер“. Това написа в своя Фейсбук профил лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

„Няма свикан Консултативен съвет за национална сигурност.

Няма изявление какви мерки ще бъдат предприети. Пълна тишина.

С такъв главнокомандващ не ми се мисли какво ще се случи, ако има истинска атака.“

Василев коментира и през вчерашния ден публикацията на „Файненшъл таймс“, в която се твърди, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза "Безмер" за зареждане на американски самолети с гориво“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    20 8 Отговор
    Много ясно! Не може главнокомандващ да коментира всяка партенка на западаща медия, принадлежаща на нагли колонизатори, които не са член нито на еврозоната, нито на ЕС!

    Коментиран от #4, #10, #31

    12:23 20.08.2026

  • 2 Анализатор

    21 9 Отговор
    Хасковския п.е.д.а.л се е загрижил за националната сигурност???

    Коментиран от #21

    12:24 20.08.2026

  • 3 Какво се очаква

    13 7 Отговор
    от секретарка на червени олигарси?

    12:24 20.08.2026

  • 4 Лопата Орешник

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Поправям се , Файненшъл Таймс не е английски, а японски! Извинявам се за допуснатата неточност!

    12:25 20.08.2026

  • 5 Аре у лево

    12 5 Отговор
    Глей си дружинката в клуба

    12:26 20.08.2026

  • 6 ГОЛЯМО ШУБЕ

    12 5 Отговор
    ПП и ДБ.ЕДНА СТАТИЯ И ЕДИН САМОЛЕТ И ЩЕ ЗАДРЪСТЯТ КАНАЛИЗАЦИЯТА

    12:26 20.08.2026

  • 7 Кокорко

    12 4 Отговор
    Пак се е ококорил.

    12:27 20.08.2026

  • 8 Хасковски каунь

    9 4 Отговор
    Тоя е по-каунь и от мен

    12:28 20.08.2026

  • 9 Тик-Ток

    13 2 Отговор
    Асанчо ,абе къде е батко (Киру)

    Коментиран от #15

    12:28 20.08.2026

  • 10 Факт

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Това това FT дори не е медия, а недоруземние за облъчване на при мати.

    Коментиран от #23

    12:28 20.08.2026

  • 11 Окооо

    8 3 Отговор
    Значи, защо им трябваше на сегашните управляващи да демонстрират честност и прозрачност, относно военните самолети- цистерни????? Когато бившите управляващи ГЕРБ- ДПС, настаниха 12 военни самолети на гражданското летище- тихо, тайно и скрито от народа- всичко беше ок.... Когато сегашните управляващи ги преместиха във военно летище Безмер, като намалила бройката на 8, вече е голям проблем за България??? Излиза, че българина му харесва да го лъжат и манипулират разните сглобкаджии....

    12:28 20.08.2026

  • 12 0407

    8 3 Отговор
    eeeeeeeeeee " голема" работа ние и без Безмер можем..........еми стани президентин та да оправиш заплахата за Безмер то и името почва с "Без...."

    12:28 20.08.2026

  • 13 хахаха

    10 4 Отговор
    Оглушително мълчание от нискочелия Мирчев след новината, че падналия дрон е украински:)

    12:29 20.08.2026

  • 14 Мунчовица (Йотова)

    6 8 Отговор
    В Расия съм, в Расия съм 😉

    Коментиран от #29

    12:29 20.08.2026

  • 15 С КАКА ЛЕНА

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тик-Ток":

    БРАЛА МОМА КАПИНИ ..

    12:30 20.08.2026

  • 16 асанке

    2 2 Отговор
    тиа са гофнокамандющий
    и пак са неможачи

    12:30 20.08.2026

  • 17 Заслужава ли

    3 5 Отговор
    путиниската ни държава да е в ЕС и НАТО, предстои да се разбере.
    Рашките подлоги не са патриоти, не са съпричастни с тази част от руския народ които не искат диктатора. Нашите путинисти са позорници

    12:31 20.08.2026

  • 18 Хмм

    9 1 Отговор
    какво иска Асен Василев, да преместим самолетите ли предлага, да спретне протест пред американското посолство

    12:31 20.08.2026

  • 19 РЕВИЗОРИ БОЛ

    4 0 Отговор
    РЕВИЗОРО Е ЕДИНСТВЕН И НЕПОВТОРИМ

    12:32 20.08.2026

  • 20 ами, Асенке

    5 1 Отговор
    Не само тя, никой не може да вземе думата от ревливи еврогeйoве като теб!

    12:32 20.08.2026

  • 21 МИ ДО ТАМ СТИГНАХМЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анализатор":

    Хасковските МОМИЧЕТА ДА НА ЗАЩИТАВАТ ШОТ НА СИЧКО ДРУГО УСТАТА МУ Е ЗАПУШЕНА С ЦЕНТОВЕ...

    12:33 20.08.2026

  • 22 Явно

    5 0 Отговор
    Че за да се достигне някакъв брой публикации на ден, трябва да четем извадки от написаното от кой ли не слънчасал опозиционер във фейса. Това са лични мнения в социална мрежа, които повечето хора дори не биха си направили труда да отворят, камо ли да коментират.

    12:33 20.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Асенчо

    6 0 Отговор
    С плакат и пред Посолството

    12:34 20.08.2026

  • 25 Още

    3 1 Отговор
    мъти.....

    12:35 20.08.2026

  • 26 Реалност

    6 0 Отговор
    Че то от теб и Мирчев някой може ли да вземе думата?

    12:35 20.08.2026

  • 27 Всичкото атлантическото

    4 0 Отговор
    Войнство с плакати и пред Посолството

    12:37 20.08.2026

  • 28 Елементарно

    5 1 Отговор
    Свикваш жълтопаветниците и на протест пред американското посолство!

    12:38 20.08.2026

  • 29 Миме

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мунчовица (Йотова)":

    и кво праим там г-жа Йотова? преговаря с Владимир Владимирович дали ше земат България у БРАКС слек като се махнем от еСеС-а натю-тю и зоната? не ли?

    12:39 20.08.2026

  • 30 Розов пеньоар

    1 1 Отговор
    Президентът трябва да коментира всички публикации в медиите засягащи България

    12:41 20.08.2026

  • 31 Видьо Видев

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Моят спомен за ликвидирането на Пражката пролет

    На 21-ви август, 1968-ма година, рано сутринта,
    група ученици от ТЕТ Мария Кюри в Сливен
    се събрахме прад паметника на Хаджи Димитър.
    Да изразим протеста си срещу уволнението на любимият ни учител по математика Сава Ковачев.
    Прегрешението му беше, че свободно говореше
    срещу безобразията на управляващите комунисти.
    Особено срещу директора Чекракчиев ли беше, черакчиев ли,
    бивш военен, който като се ядосаше, ни крещеше:
    "Ако имах сега една къртечница, щях да ви разстрелям всичките"
    Ранобудните сливенци, които отиваха на работа по предприятия и учреждения,
    ни заглеждаха особено.
    Някои даже се приближаваха и тихичко ни укоражаваха:
    "Само така!"

    Окръжният комитет на БКП, тогава се намираше на другият край на площада.
    Трима от нас ни прие секретарят по учебната част.
    Да калкото си спомням, казваше се другарят Баев.
    Без да ни се кара, изслуша ни много внимателно
    и обеща да не уволняват Сава Ковачев.
    Повярвахме му, защото тогава всичко зависеше от Партията,
    и се разотидохме.
    Разбира се, че ни излъгаха-Сава Ковачев пак бе уволнен.

    А ние дори не бяхме чували
    и си нямахме никаква представа
    за някаква си Пражката пролет.

    И тогава, и сега, комунистите винаги лъжат.
    Тогава лъжеше комунистът Тодор Живков,
    сега лъжат комунистите Борисов и Радев!

    Видьо Видев и приятели

    12:41 20.08.2026

  • 32 Анонимен

    1 1 Отговор
    Мълчи, защото няма какво да се каже, което да не ви разгневи още повече. Тръмп е най-критичния управляващ, който Израел още не са убили. Буквално животът й е в опасност, а ти се перчиш пръв продажник!

    12:42 20.08.2026

  • 33 kоkорчо 💋🍌

    2 0 Отговор
    при железко имаше шуменски пантери
    при гюров имаше радикални будисти
    при румен има руски нацисти

    при мен ще има бременни мьже
    обещавам

    12:42 20.08.2026

  • 34 Анонимен

    2 0 Отговор
    Хасан защо не протестира пред краварското посолство?

    Коментиран от #37

    12:43 20.08.2026

  • 35 Миме

    1 1 Отговор
    НЕгей кокора неска се е изцепил може би щот снощи яко са го разцепвали

    12:44 20.08.2026

  • 36 Копейки,

    0 1 Отговор
    Американците дойдоха.Ще ги гоните или ще викате за лева?😆😂🤣

    Коментиран от #38, #42

    12:45 20.08.2026

  • 37 Розов пеньоар

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен":

    Обичам роклята и отивам да протестирам пред Посолството

    12:46 20.08.2026

  • 38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Копейки,":

    Питай Кокорчо.Той е копейката.

    12:47 20.08.2026

  • 39 Ватенка

    0 0 Отговор
    Туй какъв пол е?

    12:49 20.08.2026

  • 40 Точтчно тоя пукал ще говори тиа неща

    0 0 Отговор
    Не му вярва никого
    Пп.дп ш герб сакачени на кораба на Радев

    12:51 20.08.2026

  • 41 Нормално

    0 0 Отговор
    Не разбрахте ли, че Йотова е кукла на конци в ръцете на олигархията.

    12:51 20.08.2026

  • 42 Миме

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Копейки,":

    ти много много недеи рИва а овреме мисли кво ше правиш като отново дойдат братушките

    12:53 20.08.2026

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