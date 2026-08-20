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„На пияно толкова. Чистете.“ ядоса кмета на София

„На пияно толкова. Чистете.“ ядоса кмета на София

20 Август, 2026 10:04 1 377 22

  • васил терзиев-
  • надпис-
  • вандализъм

Вандализмът не е срещу кмета. Всички плащаме сметката, каза Терзиев

„На пияно толкова. Чистете.“ ядоса кмета на София - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„На пияно толкова. Чистете.“ Този надпис върху фасада в София ядоса столичният кмет, само ден след като Столичната община почисти друга сграда в центъра на града от незаконни драсканици.

„Ние чистим. Но проблемът е по-голям от тази или която и да е друга драсканица. Да направиш нещо хубаво за града и някой да го унищожи, просто защото може – това е, което ме ядосва“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Повод за коментара му са множеството реакции след премахването на надписа „Борис“ от фасада на ул. „Г. С. Раковски“, както и вандализирането на новите вагони на БДЖ.

По думите на Терзиев проблемът далеч не се изчерпва с драскането по фасади. Вандализмът ежедневно засяга обществени чешми, детски площадки, пейки, спирки и други елементи на градската среда.

„И ако някой възприема всичко това като някаква война с общината, бърка адреса. Това не е срещу кмета или администрацията. Щетата е за града и за хората в него. И всеки път, когато плащаме за тази криворазбрана демокрация, плащаме с общ ресурс, който можеше да отиде за нещо ново“, каза още Терзиев.

В София има близо 200 обществени чешми, като постоянно около една пета от тях са неизправни заради вандализъм. Общината ги ремонтира, но част от тях скоро след това отново биват повреждани.

„Когато счупиш току-що поправена чешма или детска площадка, не вредиш на общината. Лишаваш следващия човек от нещо, което е и негово. Когато съзнателно цапаш чужда фасада и после казваш на останалите да почистят след теб, това не е градско изкуство. Това е неуважение към хората, с които делиш този град“, подчерта кметът.

Терзиев посочи, че същият проблем се вижда и при нерегламентираното изхвърляне на отпадъци – строителни материали, стари мебели и други едрогабаритни отпадъци, оставяни на тротоари и около контейнерите извън график.

„Когато оставиш ремонта си на тротоара, не го оставяш просто „пред блока“. Оставяш го пред входа на всички останали. Градът не е нещо отделно от нас. Той е резултатът от начина, по който всички се отнасяме към общото“, заяви Терзиев.

Столичната община продължава почистването и възстановяването на увредената градска среда, засилва контрола и санкционира установените нарушители. Паралелно с това се работи и за промяна на правилата там, където съществуващите механизми не дават достатъчно добър резултат.

„Ние отговаряме с работа и последователност. Чистим. Поправяме. Възстановяваме. Но следващата крачка е обща. Градът става по-чист и приветлив, когато общината работи по-добре. Ще стане още по-добро място за живеене, когато повече от нас започнат да се отнасят към общия град така, както се отнасят към собствения си дом“, заяви кметът на София.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оказа се че

    15 5 Отговор
    примера с драсканиците по паметници е доста заразителен. Който сее бури ще жъне ветрове беше казал някой..

    10:06 20.08.2026

  • 2 Гост

    12 13 Отговор
    Агитките на ГЕРБ съботират София, това са така наречените футболни запалянковци - престъпници.

    Коментиран от #11

    10:07 20.08.2026

  • 3 после ревете

    16 3 Отговор
    После ревете, че камерите ви нарушавали правата. Правата да цапате и да чупите.

    10:09 20.08.2026

  • 4 Дааа....

    15 1 Отговор
    На някои ( нови софиянци) им липсват първите СЕДЕМ ГОДИНИ....

    10:09 20.08.2026

  • 5 и в америка е така . метрото е с надписи

    6 6 Отговор
    ами 400 милиона за лешояди . и за други глупости . а няма паркинги , няма детски градини , няма обновяване на градините пред блоковете . нямане . бедност . за площадка с 2 пейки и люлка 29 милиона евро по европейска програма . измами . пейка за 100 евро , люлка за 150 евро и асфалт 2 бетоновоза за 300 евро . ама нали да крадат . без лешоядчета и петроханчета ще останат парички за обновяване на няколко фасади за 200 милиона евро .

    10:11 20.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трол

    6 0 Отговор
    Човек би си помислил, че това е люта гавра с кмета и общинарите.

    10:14 20.08.2026

  • 8 Дзак

    8 1 Отговор
    Известно е коя откачалка си оставя глупостите под път, над път, по скали и по улици!

    10:20 20.08.2026

  • 9 миме

    3 7 Отговор
    леле, кво стана сега излиза че любимчето на " сините " терзийката амбреажа май, май си обича соца, явно кръвта вода не става, кви идьотщини говори , кво общо бе ? нали сме демокрация, свобода, нема вече общо сичко е часно

    10:24 20.08.2026

  • 10 Градовете са гета

    12 2 Отговор
    Живота е на село без хора в къща с двор без съседи ..всичко друго е измама

    10:24 20.08.2026

  • 11 Продължаваме Промяната

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Почвам да си мисля и че е от шпиц командата на Румен Радев. Те тия ще излязат по-зле и от ГЕРБ. На всичко са готови да завземат София уж да я оправят и да се борят с модела Терзиев

    10:30 20.08.2026

  • 12 Тик-Ток

    6 1 Отговор
    Вандализма е национален спорт в България,кога най сетне като на запад за вандализъм на съд и 100 часа общественополезен труд като почистване на улици и други подобни боклуци с които е зарината държавата

    10:35 20.08.2026

  • 13 Проклета Страна !

    3 0 Отговор
    Проклет !

    Народ !

    10:42 20.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Къде

    3 0 Отговор
    е нашата милиция ни пази? По пътищата да събират глоби....

    10:50 20.08.2026

  • 16 Сега искат !

    1 0 Отговор
    Да се Плаща !

    И За онова !

    Което беше !

    Без Пари !

    10:50 20.08.2026

  • 17 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ми глобявайте бе, кмете, глобявайте!

    10:52 20.08.2026

  • 18 Колективният

    0 0 Отговор
    живот неизменно води до необратими психични девиации. Общежитията трябва да се избягват по възможност.

    10:54 20.08.2026

  • 19 София

    0 0 Отговор
    е вече стабилно гето. Няма оправяне.

    10:55 20.08.2026

  • 20 От какво се оплаквате

    0 2 Отговор
    Вие чистите за пари.Взимате големи заплати.Ако не можете да се справите,върнете парите и чао.

    10:56 20.08.2026

  • 21 Сега ревеш

    1 1 Отговор
    А кой ще плати за вандализма срещу Паметника на Съветската армия?

    11:00 20.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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