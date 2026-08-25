Учебната година категорично започва на 15 септември

Новата учебна година в България ще започне традиционно на 15 септември, както е заложено в Закона за предучилищното и училищното образование, съобщават от БТА. Това потвърди днес министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев след заседание на ресорната парламентарна комисия, слагайки край на спекулациите за по-ранен старт.
„Няма как 14 септември на този етап да се обсъжда. Това, че е имало предложение и влезе като тема в медиите, аз казах, че сме чули всяко мнение, че сме се опитали да окрупним ваканциите, така че да бъдат по-удобни. Но всичко, което е извън рамките на закона, няма как да бъде прието“, обясни министър Вълчев.
Той подчерта, че макар бъдещи варианти да могат да се дискутират в перспектива, към момента изискването е категорично и първият звънец ще удари на 15 септември.
Относно дългоочаквания график за учебното време, ресорният министър увери, че разпределението на ваканциите ще бъде публикувано до края на настоящата седмица. Срокът за обществено обсъждане на проектите приключи миналия петък, 21 август, като образователното ведомство се е ангажирало да разгледа всички постъпили разумни предложения.
Дебатът за евентуално изтегляне на първия учебен ден в понеделник, 14 септември, бе повдигнат от директорска организация. Идеята обаче срещна бърз отпор в системата. От синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, ръководен от д-р Юлиян Петров, обявиха още в понеделник, че категорично не приемат подобна промяна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зла даскалица
Коментиран от #5
16:16 25.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 парите следват ученика
16:16 25.08.2026
4 И на 5-ти септември
пак ще са толкова "грамотни.
16:20 25.08.2026
5 Сила
До коментар #1 от "Зла даскалица":"Не позволявайте училището да попречи на образованието ви !"
Марк Твен
Коментиран от #11, #15
16:28 25.08.2026
6 редник
16:30 25.08.2026
7 kоkорчо 💋🍌
16:31 25.08.2026
8 Миндич
16:47 25.08.2026
9 И ей ! ййй ! Ией !
Това Орязано !
Образование !
Ще Литне !
В Космоса !
Най Напред Научете Децата !
Какво Се Сручва По Света !
После Ги Мъчете С Тая Математика !
Тя е Обслужваща Наука !
И Не Е Необходима За Всички Случаи !
17:05 25.08.2026
10 ваканциите
Коментиран от #12, #13, #14
17:07 25.08.2026
11 Истината !
До коментар #5 от "Сила":Се Научава !
Извън !
Училище !
17:08 25.08.2026
12 И да се учи
До коментар #10 от "ваканциите":И събота!
17:08 25.08.2026
13 Повече Ваканции !
До коментар #10 от "ваканциите":По-Учени !
И Здрави !
Деца !
17:10 25.08.2026
14 То Си Е Дете !
До коментар #10 от "ваканциите":Трябва и !
Да ссе Надивее !
С Два Дни !
Каква почивка ?
Ще Усети ?
17:16 25.08.2026
15 ами, селиджър
До коментар #5 от "Сила":Ти защо не се образова извън училище, а си остана такув неук. Айде "БЪРЖЕ" да се връщаш на село да се образоваш!
17:21 25.08.2026