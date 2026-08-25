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Учебната година категорично започва на 15 септември

Учебната година категорично започва на 15 септември

25 Август, 2026 16:07 776 15

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  • проф. георги вълчев-
  • образователен министър

Относно дългоочаквания график за учебното време, ресорният министър увери, че разпределението на ваканциите ще бъде публикувано до края на настоящата седмица

Учебната година категорично започва на 15 септември - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новата учебна година в България ще започне традиционно на 15 септември, както е заложено в Закона за предучилищното и училищното образование, съобщават от БТА. Това потвърди днес министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев след заседание на ресорната парламентарна комисия, слагайки край на спекулациите за по-ранен старт.

„Няма как 14 септември на този етап да се обсъжда. Това, че е имало предложение и влезе като тема в медиите, аз казах, че сме чули всяко мнение, че сме се опитали да окрупним ваканциите, така че да бъдат по-удобни. Но всичко, което е извън рамките на закона, няма как да бъде прието“, обясни министър Вълчев.

Той подчерта, че макар бъдещи варианти да могат да се дискутират в перспектива, към момента изискването е категорично и първият звънец ще удари на 15 септември.

Относно дългоочаквания график за учебното време, ресорният министър увери, че разпределението на ваканциите ще бъде публикувано до края на настоящата седмица. Срокът за обществено обсъждане на проектите приключи миналия петък, 21 август, като образователното ведомство се е ангажирало да разгледа всички постъпили разумни предложения.

Дебатът за евентуално изтегляне на първия учебен ден в понеделник, 14 септември, бе повдигнат от директорска организация. Идеята обаче срещна бърз отпор в системата. От синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, ръководен от д-р Юлиян Петров, обявиха още в понеделник, че категорично не приемат подобна промяна.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зла даскалица

    2 0 Отговор
    Последно, традиционно ли ще започне или категорично. Не обърквайте горките ученичета допълнително.

    Коментиран от #5

    16:16 25.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 парите следват ученика

    1 0 Отговор
    гарант за масова дебилизация

    16:16 25.08.2026

  • 4 И на 5-ти септември

    2 0 Отговор
    да започне,
    пак ще са толкова "грамотни.

    16:20 25.08.2026

  • 5 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зла даскалица":

    "Не позволявайте училището да попречи на образованието ви !"
    Марк Твен

    Коментиран от #11, #15

    16:28 25.08.2026

  • 6 редник

    2 1 Отговор
    Преди доста години учихме на 3 срока - от 15 септември до края на декември, 10 дни януарска ваканция, втори срок до края на март, пролетна ваканция до десети април и трети срок за малките до края на май, за по-големите до 15 юни, а най-големите до края на юни...

    16:30 25.08.2026

  • 7 kоkорчо 💋🍌

    1 0 Отговор
    категорично и гарантирано от ✊

    16:31 25.08.2026

  • 8 Миндич

    0 0 Отговор
    Най добре изобщо не започвайте неолибелни кърлежи

    16:47 25.08.2026

  • 9 И ей ! ййй ! Ией !

    1 0 Отговор
    С Един Ден !

    Това Орязано !

    Образование !

    Ще Литне !

    В Космоса !

    Най Напред Научете Децата !

    Какво Се Сручва По Света !

    После Ги Мъчете С Тая Математика !

    Тя е Обслужваща Наука !

    И Не Е Необходима За Всички Случаи !

    17:05 25.08.2026

  • 10 ваканциите

    0 0 Отговор
    Трябва да бъдат намалени поне с 50%

    Коментиран от #12, #13, #14

    17:07 25.08.2026

  • 11 Истината !

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Се Научава !

    Извън !

    Училище !

    17:08 25.08.2026

  • 12 И да се учи

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "ваканциите":

    И събота!

    17:08 25.08.2026

  • 13 Повече Ваканции !

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ваканциите":

    По-Учени !

    И Здрави !

    Деца !

    17:10 25.08.2026

  • 14 То Си Е Дете !

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ваканциите":

    Трябва и !

    Да ссе Надивее !

    С Два Дни !

    Каква почивка ?

    Ще Усети ?

    17:16 25.08.2026

  • 15 ами, селиджър

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Ти защо не се образова извън училище, а си остана такув неук. Айде "БЪРЖЕ" да се връщаш на село да се образоваш!

    17:21 25.08.2026

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