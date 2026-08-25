Учебната година категорично започва на 15 септември

Новата учебна година в България ще започне традиционно на 15 септември, както е заложено в Закона за предучилищното и училищното образование, съобщават от БТА. Това потвърди днес министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев след заседание на ресорната парламентарна комисия, слагайки край на спекулациите за по-ранен старт.

„Няма как 14 септември на този етап да се обсъжда. Това, че е имало предложение и влезе като тема в медиите, аз казах, че сме чули всяко мнение, че сме се опитали да окрупним ваканциите, така че да бъдат по-удобни. Но всичко, което е извън рамките на закона, няма как да бъде прието“, обясни министър Вълчев.

Той подчерта, че макар бъдещи варианти да могат да се дискутират в перспектива, към момента изискването е категорично и първият звънец ще удари на 15 септември.

Относно дългоочаквания график за учебното време, ресорният министър увери, че разпределението на ваканциите ще бъде публикувано до края на настоящата седмица. Срокът за обществено обсъждане на проектите приключи миналия петък, 21 август, като образователното ведомство се е ангажирало да разгледа всички постъпили разумни предложения.

Дебатът за евентуално изтегляне на първия учебен ден в понеделник, 14 септември, бе повдигнат от директорска организация. Идеята обаче срещна бърз отпор в системата. От синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, ръководен от д-р Юлиян Петров, обявиха още в понеделник, че категорично не приемат подобна промяна.