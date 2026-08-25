Божидар Божанов: Службите и властта се събудиха за Таки - едва след като негови хора заглушиха GPS сигнала на самолети

Службите и властта се събудиха за Таки - едва след като негови хора заглушиха GPS сигнала на самолети.
Това коментира във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.
Като сме на тази тема, ето още три неща, за които да се събудят:
1. Фирми, свързани с Таки и Ами са наематели на обекти на ГКПП Капитан Андреево - време е да бъдат прекратени тези наеми.
2. Внесли сме решение за възлагане на одит от Сметната палата на оползотворяването на отпадъци във връзка с продуктовите такси, откъдето фирми, зад които стои Таки, влачиха милиони - ако бъде подкрепено това решение, схемите ще бъдат осветени.
3. Фирма, свързана с Таки, слага камери и следи трафика (и кой къде пътува с колата си) по два договора - на АПИ и на МВР. Управляващите да проверят до какви данни имат достъп хората на Таки, злоупотребяват ли с този достъп и съответно да прекратят договорите.
Олигархията се е вплела в основни държавни системи. И е време да се говори и действа в конкретика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прогресивен
- Кое му е най - лошото на комунизма?
От радиото отговорили:
-Това, което идва след него!
Коментиран от #19
18:46 25.08.2026
2 Боташа или ботуша на терора
18:47 25.08.2026
3 когато си бил в скута
18:47 25.08.2026
4 ?????
Колко пъти бяхте на власт бре и кво направихте срещу него?
Отделна тема е вашия кмет в София.
18:48 25.08.2026
5 Дъртия
18:49 25.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Горски
Коментиран от #16
18:55 25.08.2026
8 Какъв е Таки ?
Да използва !
Забранени Средства ?
Нека Фатмака !
Да стане и Да Каже !
Нали Е !
Генерал !
18:56 25.08.2026
9 Зипо
18:58 25.08.2026
10 Знам го решението
19:09 25.08.2026
11 Браво на
19:10 25.08.2026
12 Държавата я няма
19:11 25.08.2026
13 ЦК на БКП
- Другарю ти знаеш ли какво е сърп?
След чесане по главата другият :
- Сърпия бе, Сърпия ! Нали през нея забегна вожда и учителя ни, ЧЕТИРИ дни преди да избухне на 23,09. Септемврийското въстание на 19.09. за Москва, а другарят Сталин ни го изпрати полегнал...
Коментиран от #25
19:13 25.08.2026
14 Дзак
19:23 25.08.2026
15 Пешо келешо
19:24 25.08.2026
16 Тиква
До коментар #7 от "Горски":Обвинявана Русия тогава, чак лигите им текнаха ,че руснаците виновни,сега истината излиза,нека уСрула,кая,мерс,сега да кажат.подли изчадия, нацюгите.
19:25 25.08.2026
17 си пън
19:25 25.08.2026
18 Нека припомним!!!
19:29 25.08.2026
19 Анонимен
До коментар #1 от "Прогресивен":Корнелия!
19:29 25.08.2026
20 Янко
19:32 25.08.2026
21 до мазната косичка
19:36 25.08.2026
22 ФЕН НА ПЪРХОТА
19:36 25.08.2026
23 ШИШИ СВАЛИ ЧЕРМЕНАТА БЮЛЕТИНА
19:36 25.08.2026
24 още до мазната косичка
19:38 25.08.2026
25 АГАТ а Кристи
До коментар #13 от "ЦК на БКП":Точно така е ! Четири дни преди организираното въстание, от него - др. Георги Димитров избяга през Сърбия за Москва.
За не вярващите - чичко Гугле дава точна информация. Но е по-лесно "другарите" да натиснат минус, отколкото да четат. А това не им е "първа радост".
19:40 25.08.2026
26 Никой
19:45 25.08.2026
27 ганев
19:47 25.08.2026
28 Таки пак прикрит. Що така?
19:49 25.08.2026
29 ХиХи
19:50 25.08.2026
30 Наглец
19:58 25.08.2026
31 Мисира
20:00 25.08.2026
32 Никой
20:06 25.08.2026
33 Име
20:21 25.08.2026
34 Пламен
20:29 25.08.2026