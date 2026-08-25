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Божидар Божанов: Службите и властта се събудиха за Таки - едва след като негови хора заглушиха GPS сигнала на самолети

Божидар Божанов: Службите и властта се събудиха за Таки - едва след като негови хора заглушиха GPS сигнала на самолети

25 Август, 2026 18:44 1 147 34

  • божидар божанов-
  • таки-
  • заглушаване-
  • самолети-
  • олигархия-
  • мафия

Олигархията се е вплела в основни държавни системи. И е време да се говори и действа в конкретика

Божидар Божанов: Службите и властта се събудиха за Таки - едва след като негови хора заглушиха GPS сигнала на самолети - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Службите и властта се събудиха за Таки - едва след като негови хора заглушиха GPS сигнала на самолети.

Това коментира във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Като сме на тази тема, ето още три неща, за които да се събудят:

1. Фирми, свързани с Таки и Ами са наематели на обекти на ГКПП Капитан Андреево - време е да бъдат прекратени тези наеми.

2. Внесли сме решение за възлагане на одит от Сметната палата на оползотворяването на отпадъци във връзка с продуктовите такси, откъдето фирми, зад които стои Таки, влачиха милиони - ако бъде подкрепено това решение, схемите ще бъдат осветени.

3. Фирма, свързана с Таки, слага камери и следи трафика (и кой къде пътува с колата си) по два договора - на АПИ и на МВР. Управляващите да проверят до какви данни имат достъп хората на Таки, злоупотребяват ли с този достъп и съответно да прекратят договорите.

Олигархията се е вплела в основни държавни системи. И е време да се говори и действа в конкретика.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресивен

    34 7 Отговор
    Попитали радио Ереван:
    - Кое му е най - лошото на комунизма?
    От радиото отговорили:
    -Това, което идва след него!

    Коментиран от #19

    18:46 25.08.2026

  • 2 Боташа или ботуша на терора

    9 27 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуци като дигиталния некъпан Божо от НПО сектата Педрохан!

    18:47 25.08.2026

  • 3 когато си бил в скута

    21 5 Отговор
    си бил и в скута таки и даже отново си му дал боклука на софя

    18:47 25.08.2026

  • 4 ?????

    44 4 Отговор
    Уф.
    Колко пъти бяхте на власт бре и кво направихте срещу него?
    Отделна тема е вашия кмет в София.

    18:48 25.08.2026

  • 5 Дъртия

    2 13 Отговор
    Добре че беше Радев за да имаме евро.

    18:49 25.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Горски

    19 2 Отговор
    Откога съществува този заглушител и къде са спали службите досега, още преди година пак през август световните медии съобщаваха за инцидент с GPS сигнала в самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в България. За инцидента пише Financial Times, позовавайки се на трима запознати с инцидента официални представители. „Цялата GPS зона на летището изгасна“, казал един от тях. След около час кръжене над летището, пилотът взел решение да приземи самолета ръчно, използвайки аналогови карти.

    Коментиран от #16

    18:55 25.08.2026

  • 8 Какъв е Таки ?

    6 13 Отговор
    Че си позволява !

    Да използва !

    Забранени Средства ?

    Нека Фатмака !

    Да стане и Да Каже !

    Нали Е !

    Генерал !

    18:56 25.08.2026

  • 9 Зипо

    17 6 Отговор
    И тези гелосани палячовци от ПП-ДъБъ Радев ще събира 160 гласа за реформи ли?!

    18:58 25.08.2026

  • 10 Знам го решението

    8 1 Отговор
    Да вземат на видинското Боримир жената и децата и да ги скрият, и сам Боримир ще предаде наглия грък, на когото е зет. Ама пусти евра, сладки са и не искат да се заемат както се полага.

    19:09 25.08.2026

  • 11 Браво на

    16 2 Отговор
    Демерджиев, тия гниди са над държавата били

    19:10 25.08.2026

  • 12 Държавата я няма

    7 1 Отговор
    На границата/паркинги, гьол/, части от столицата, абе

    19:11 25.08.2026

  • 13 ЦК на БКП

    2 10 Отговор
    Двама комунисти пред партииния клуб :
    - Другарю ти знаеш ли какво е сърп?
    След чесане по главата другият :
    - Сърпия бе, Сърпия ! Нали през нея забегна вожда и учителя ни, ЧЕТИРИ дни преди да избухне на 23,09. Септемврийското въстание на 19.09. за Москва, а другарят Сталин ни го изпрати полегнал...

    Коментиран от #25

    19:13 25.08.2026

  • 14 Дзак

    13 2 Отговор
    Е да, ама вие хвърлихте прах в очите на хората като обвинихте Москва.

    19:23 25.08.2026

  • 15 Пешо келешо

    11 2 Отговор
    Не бе готин, смени се властта, с предишните беше дупе и гащи

    19:24 25.08.2026

  • 16 Тиква

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    Обвинявана Русия тогава, чак лигите им текнаха ,че руснаците виновни,сега истината излиза,нека уСрула,кая,мерс,сега да кажат.подли изчадия, нацюгите.

    19:25 25.08.2026

  • 17 си пън

    8 2 Отговор
    божо, вие кво направихте та искате да се свърши за 100 дни

    19:25 25.08.2026

  • 18 Нека припомним!!!

    10 4 Отговор
    Правителствата на педофилите по всякакъв начин подпомагаха и обгрижвана Таки!

    19:29 25.08.2026

  • 19 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Прогресивен":

    Корнелия!

    19:29 25.08.2026

  • 20 Янко

    7 0 Отговор
    И после не било верно че мафията управлява държавата.

    19:32 25.08.2026

  • 21 до мазната косичка

    10 4 Отговор
    Да, службите при Радев се събудиха, а при вас си спяха зимен сън! Що така бе, миме?!?

    19:36 25.08.2026

  • 22 ФЕН НА ПЪРХОТА

    7 2 Отговор
    АБРЕ ПАЛЕ ПРИБИРАЙСЕ КУПИЛ СЪМ ТИ ТУРСКИ ЛИСИОН ЗА ПЪРХОТ.

    19:36 25.08.2026

  • 23 ШИШИ СВАЛИ ЧЕРМЕНАТА БЮЛЕТИНА

    7 1 Отговор
    От Интерпол за Таки и двамцата си крадат

    19:36 25.08.2026

  • 24 още до мазната косичка

    9 1 Отговор
    И руснаците обвинявахте за урсулиния случай, помниш, а божанов?!?

    19:38 25.08.2026

  • 25 АГАТ а Кристи

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "ЦК на БКП":

    Точно така е ! Четири дни преди организираното въстание, от него - др. Георги Димитров избяга през Сърбия за Москва.
    За не вярващите - чичко Гугле дава точна информация. Но е по-лесно "другарите" да натиснат минус, отколкото да четат. А това не им е "първа радост".

    19:40 25.08.2026

  • 26 Никой

    3 2 Отговор
    За Таки питайте министъра на земеделието Абровски ? Който се овъртолваше около ДПС - НН. Но Прогресивна България си го хареса .

    19:45 25.08.2026

  • 27 ганев

    4 1 Отговор
    ПЕДОФИЛИТЕ..КАТО ..туй..СИ ..МЪЛЧАХА..И РАДВАХА НА ..ТАКИ..ЩОТО ГИ РЪГАХА..И ТЕ ПРИМИРАХА ОТ КЕФ

    19:47 25.08.2026

  • 28 Таки пак прикрит. Що така?

    1 4 Отговор
    Демерджиев се е вгледал само в Амито и в публичните му излияния за Таки се премълчава.

    19:49 25.08.2026

  • 29 ХиХи

    2 1 Отговор
    То и по времето на Лама Гюру са заглушавали, ама сега са изплашиха, че са Иранците хохохо

    19:50 25.08.2026

  • 30 Наглец

    3 2 Отговор
    Божко, бре, много ти къса паметта, чедо... Вие докато седяхте в скута на ортака наТаки, пиехте мазни турски кафета и управлявахте заедно държавата, дали се сетихте, че не е от добрите?!?

    19:58 25.08.2026

  • 31 Мисира

    0 0 Отговор
    Пухльо.

    20:00 25.08.2026

  • 32 Никой

    0 0 Отговор
    Злите езици говорят , че Таки кандидатствал за руски паспорт . МВР какво ще изцвъка по въпроса .

    20:06 25.08.2026

  • 33 Име

    0 0 Отговор
    Извинявам се на Божанов, предишен коментар имах пред вид Божанов!

    20:21 25.08.2026

  • 34 Пламен

    0 0 Отговор
    А той, Таки изникна те точно сега?? Лицемери, вие не заслужавате и мойто презрение.

    20:29 25.08.2026

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