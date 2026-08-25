Божидар Божанов: Службите и властта се събудиха за Таки - едва след като негови хора заглушиха GPS сигнала на самолети

Службите и властта се събудиха за Таки - едва след като негови хора заглушиха GPS сигнала на самолети.

Това коментира във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Като сме на тази тема, ето още три неща, за които да се събудят:

1. Фирми, свързани с Таки и Ами са наематели на обекти на ГКПП Капитан Андреево - време е да бъдат прекратени тези наеми.

2. Внесли сме решение за възлагане на одит от Сметната палата на оползотворяването на отпадъци във връзка с продуктовите такси, откъдето фирми, зад които стои Таки, влачиха милиони - ако бъде подкрепено това решение, схемите ще бъдат осветени.

3. Фирма, свързана с Таки, слага камери и следи трафика (и кой къде пътува с колата си) по два договора - на АПИ и на МВР. Управляващите да проверят до какви данни имат достъп хората на Таки, злоупотребяват ли с този достъп и съответно да прекратят договорите.

Олигархията се е вплела в основни държавни системи. И е време да се говори и действа в конкретика.