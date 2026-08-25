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Съдът в Страсбург осъди България

Съдът в Страсбург осъди България

25 Август, 2026 19:08 1 258 25

  • еспч-
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  • българия

За допуснатите нарушения европейските магистрати присъдиха парично обезщетение в размер на 10 000 евро на всеки един от 56-те ищци

Съдът в Страсбург осъди България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съд по правата на човека осъди България заради премахването на ромско селище в покрайнините на София през август 2023 година. Магистратите в Страсбург установиха нарушение на правото на личен и семеен живот на общо 56 жалбоподатели, чиито домове бяха разрушени след спиране на тока и водата в неофициалните постройки. Съдебното решение задължава държавата да изплати финансови компенсации на засегнатите лица.

Според констатациите на съда местните жители не са били допуснати до административната процедура, довела до издаването и изпълнението на заповедите за събаряне.

Жалбоподателите не участваха в процедурата и успяха да се сдобият с копия от заповедите едва след като постройките вече бяха разрушени, посочват от съда в Страсбург. Опитите на множество от засегнатите да издействат съдебно разпореждане срещу разрушаването също са останали безрезултатни.

За допуснатите нарушения европейските магистрати присъдиха парично обезщетение в размер на 10 000 евро на всеки един от 56-те ищци.

Освен индивидуалните компенсации, българската държава трябва да покрие и направените съдебни разноски на стойност 18 000 евро. Решението поставя сериозен акцент върху спазването на процедурните права при предприемането на мащабни градоустройствени и социални акции.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е положението.

    39 2 Отговор
    Цигания до шия. И в България и в ЕС...

    19:12 25.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    44 2 Отговор
    Да направя една колиба на жълтите павета и като я бутне полицията България да ми плати 10 000 евро.

    Коментиран от #10, #12, #13

    19:12 25.08.2026

  • 3 Циганизация ЕС

    42 2 Отговор
    А така не стига, че строят незаконно върху чужди земи, ами и трябва да им плащаме на циганите за това!?

    Коментиран от #7

    19:14 25.08.2026

  • 4 сещай се, снахо

    25 0 Отговор
    Ако пипнат Баба Алино, трябва нов заем.

    19:15 25.08.2026

  • 5 СЪДЪТ В СТРАСБУРГ ЩЕ НАПРАВИ СЪЩОТО

    19 0 Отговор
    И ЗА ПОСТРОЙКИТЕ В БАБА АЛИНО ! ЩЕ ЗАЩИТИ БАНДЕРСКАТА МАФИЯ !! ЗАКОНА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЯХ КАКТО И ЗА НАШИЯ ,,СЪД" !ТЕ РАБОТЯТ С ДРУГИ ЗАКОНИ И ,,ЦЕННОСТИ " .

    19:16 25.08.2026

  • 6 Кина

    12 0 Отговор
    Ще имат да взимат. само на хартия..

    19:17 25.08.2026

  • 7 Преди да буташ

    2 21 Отговор

    До коментар #3 от "Циганизация ЕС":

    Ще мислиш. Особено когато буташ незаконно.

    Коментиран от #19

    19:20 25.08.2026

  • 8 Катуна в Кале

    14 2 Отговор
    Адвокатите ще им оберат кинтите, ще им оставят за една седмица ядене, пиене и бангаранга, а после - тишина.

    19:22 25.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 коментар

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    не си сиган, нема ти мине номера

    19:22 25.08.2026

  • 11 матей

    13 2 Отговор
    На ви европа! тъпи бългали! да живеят ман галите!3537

    19:24 25.08.2026

  • 12 !!!?

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ...можеш да си направиш колиба на баба си Алино...!!!?

    19:27 25.08.2026

  • 13 Гробар

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Чорапа, твоят президент, ще те тикне в затвора. Българетата трябва да си знаят мястото. Освен ако не си циганин или турчин.

    19:34 25.08.2026

  • 14 Абре, тия

    11 2 Отговор
    цигани ся кат забогатеят ще се напият и ще се избият помежду си... Голям кеф...

    19:39 25.08.2026

  • 15 Какво сега

    13 1 Отговор
    Спирам да плащам и ако ми спрат водата и тока, ще съдя държавата в Страсбург... Всеки беден българин да се нанесе в ромските гета, изглежда това е начина да не плащаш.

    19:42 25.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами къде са адвокатите на държавата

    14 0 Отговор
    Явно от тази гледна точка сме слаби и не можем да се справим.

    19:46 25.08.2026

  • 18 Е и какво от това

    6 2 Отговор
    Само защо месния кмет е допуснал да се стигне до там това не може ясно. От неговата държавна заплата да се отделят тия пари.

    19:47 25.08.2026

  • 19 Че те са

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Преди да буташ":

    Че те са незаконни, как може законно да се бутне нещо което е незаконно?!

    Коментиран от #24

    19:58 25.08.2026

  • 20 Сандо

    7 0 Отговор
    Вкарани сме в жесток и безмилостен капан,в който всяко движение - проява на самостоятелност - веднага е наказвано.И най-лошото е,че нашите водачи с огромно удоволствие са се излегнали в него и нямат никакво желание да ни поведат към спасителната свобода.

    20:06 25.08.2026

  • 21 Лицемерпета

    6 0 Отговор
    Ма що не си ги вземат да живеят в Страсбург, а кво стана осъдиха ли Северна Македония за правата на човека🤣🤣

    20:12 25.08.2026

  • 22 Янко

    4 1 Отговор
    Да живее сичкото сигани и тук таме българи

    20:16 25.08.2026

  • 23 резултати

    1 0 Отговор
    560 000 евра за премахване на италианско гето е приемлива цена за столичани.

    20:27 25.08.2026

  • 24 може може

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Че те са":

    Ако закон би бил написан ясно и без "вратички", то адвокатите щяха да са гладни и те затова не го допускат да се формулира еднозначно.

    20:31 25.08.2026

  • 25 Като иската

    1 0 Отговор
    ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ - ще плащате.

    20:32 25.08.2026

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