Съдът в Страсбург осъди България

Европейският съд по правата на човека осъди България заради премахването на ромско селище в покрайнините на София през август 2023 година. Магистратите в Страсбург установиха нарушение на правото на личен и семеен живот на общо 56 жалбоподатели, чиито домове бяха разрушени след спиране на тока и водата в неофициалните постройки. Съдебното решение задължава държавата да изплати финансови компенсации на засегнатите лица.

Според констатациите на съда местните жители не са били допуснати до административната процедура, довела до издаването и изпълнението на заповедите за събаряне.

Жалбоподателите не участваха в процедурата и успяха да се сдобият с копия от заповедите едва след като постройките вече бяха разрушени, посочват от съда в Страсбург. Опитите на множество от засегнатите да издействат съдебно разпореждане срещу разрушаването също са останали безрезултатни.

За допуснатите нарушения европейските магистрати присъдиха парично обезщетение в размер на 10 000 евро на всеки един от 56-те ищци.

Освен индивидуалните компенсации, българската държава трябва да покрие и направените съдебни разноски на стойност 18 000 евро. Решението поставя сериозен акцент върху спазването на процедурните права при предприемането на мащабни градоустройствени и социални акции.