Съдът в Страсбург осъди България

Европейският съд по правата на човека осъди България заради премахването на ромско селище в покрайнините на София през август 2023 година. Магистратите в Страсбург установиха нарушение на правото на личен и семеен живот на общо 56 жалбоподатели, чиито домове бяха разрушени след спиране на тока и водата в неофициалните постройки. Съдебното решение задължава държавата да изплати финансови компенсации на засегнатите лица.
Според констатациите на съда местните жители не са били допуснати до административната процедура, довела до издаването и изпълнението на заповедите за събаряне.
Жалбоподателите не участваха в процедурата и успяха да се сдобият с копия от заповедите едва след като постройките вече бяха разрушени, посочват от съда в Страсбург. Опитите на множество от засегнатите да издействат съдебно разпореждане срещу разрушаването също са останали безрезултатни.
За допуснатите нарушения европейските магистрати присъдиха парично обезщетение в размер на 10 000 евро на всеки един от 56-те ищци.
Освен индивидуалните компенсации, българската държава трябва да покрие и направените съдебни разноски на стойност 18 000 евро. Решението поставя сериозен акцент върху спазването на процедурните права при предприемането на мащабни градоустройствени и социални акции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това е положението.
19:12 25.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #12, #13
19:12 25.08.2026
3 Циганизация ЕС
Коментиран от #7
19:14 25.08.2026
4 сещай се, снахо
19:15 25.08.2026
5 СЪДЪТ В СТРАСБУРГ ЩЕ НАПРАВИ СЪЩОТО
19:16 25.08.2026
6 Кина
19:17 25.08.2026
7 Преди да буташ
До коментар #3 от "Циганизация ЕС":Ще мислиш. Особено когато буташ незаконно.
Коментиран от #19
19:20 25.08.2026
8 Катуна в Кале
19:22 25.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 коментар
До коментар #2 от "Последния Софиянец":не си сиган, нема ти мине номера
19:22 25.08.2026
11 матей
19:24 25.08.2026
12 !!!?
До коментар #2 от "Последния Софиянец":...можеш да си направиш колиба на баба си Алино...!!!?
19:27 25.08.2026
13 Гробар
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Чорапа, твоят президент, ще те тикне в затвора. Българетата трябва да си знаят мястото. Освен ако не си циганин или турчин.
19:34 25.08.2026
14 Абре, тия
19:39 25.08.2026
15 Какво сега
19:42 25.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ами къде са адвокатите на държавата
19:46 25.08.2026
18 Е и какво от това
19:47 25.08.2026
19 Че те са
До коментар #7 от "Преди да буташ":Че те са незаконни, как може законно да се бутне нещо което е незаконно?!
Коментиран от #24
19:58 25.08.2026
20 Сандо
20:06 25.08.2026
21 Лицемерпета
20:12 25.08.2026
22 Янко
20:16 25.08.2026
23 резултати
20:27 25.08.2026
24 може може
До коментар #19 от "Че те са":Ако закон би бил написан ясно и без "вратички", то адвокатите щяха да са гладни и те затова не го допускат да се формулира еднозначно.
20:31 25.08.2026
25 Като иската
20:32 25.08.2026