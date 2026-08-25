Слави Трифонов: Защо Иван Демерджиев продължава да мълчи за казуса "Петрохан"?

Демерджиев каза, че в края на месец август ще оповести фактите от разследването на случая „Петрохан“. Краят на месец август дойде, но за случая „Петрохан“ - нито дума. Мое и наше право е да получим тази информация.
Но това, което получаваме, е пренебрежение. Вбесява ме фактът, че човек на изборна позиция като Иван Демерджиев е в състояние да се държи пренебрежително по отношение на своя началник - българския народ.
Да, аз съм част от българския народ, ние сме част от българския народ, имаме право да получаваме информация, а министърът, назначен от нас, трябва да проявява уважение, а не пренебрежение.
Рано или късно Демерджиев ще получи урок за това си поведение. Ще падне от власт и ще се превърне в това, което е бил преди - адвокат с много имоти. Но сега, бидейки един самозабравил се министър, той чака да получи от живота поредния урок за това какво означава да постъпваш правилно.
Господин Демерджиев, аз не мога насила да Ви принудя да оповестите информацията за случая „Петрохан“. Мога да използвам само думи. Отдавна е дошъл моментът, в който Вие трябва ясно и безапелационно да обявите фактите от разследването на случая „Петрохан“. Това не е Ваше право, а Ваше задължение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въпрос
Коментиран от #6
18:24 25.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 787
18:26 25.08.2026
4 Чалгаджията
18:26 25.08.2026
5 Цвете
18:26 25.08.2026
6 Донко
До коментар #1 от "Въпрос":Даже се чудя, дали не знае нещо по въпроса, че толкова се напъва ?!
18:27 25.08.2026
7 хехе
Коментиран от #24
18:27 25.08.2026
8 Народът каза
18:27 25.08.2026
9 kоkорчо 💋🍌
след като те изритахме
18:28 25.08.2026
10 Майка
18:28 25.08.2026
11 ту-туу
18:28 25.08.2026
12 Много
18:29 25.08.2026
13 Горски
18:30 25.08.2026
14 Излагаш се Слави
18:31 25.08.2026
15 Падението
18:32 25.08.2026
16 Зеления
Ако ППДБ гласуват с Радев нищо за политиците намесени в Петрохан няма да излезе.
Ако ППДБ не гласуват с Радев, тогава едва Демерджиев ще ги настъпи с връзки на политици с Петрохан.
18:32 25.08.2026
17 капитан Лукаш
18:35 25.08.2026
18 Пич
18:36 25.08.2026
19 Цвете
18:38 25.08.2026
20 Славуцо, ама той и за Шиши резко млъкна
18:39 25.08.2026
21 Цвете
18:40 25.08.2026
22 Цвете
18:41 25.08.2026
23 Питай
18:41 25.08.2026
24 Брех ! Че Злобен !
До коментар #7 от "хехе":Народ !
Вместо !
Да Си Гледа !
Интереса !
18:43 25.08.2026
25 ами
18:43 25.08.2026
26 Анонимен
18:44 25.08.2026
27 Абе идиот гейбачев
18:47 25.08.2026
28 Г€Н€РАЛ Д€$И
ОБАДИ МИ $€ МОЛЯ, Н€КА ТИ О$ВОБОДЯ НАПР€Ж€НИ€ТО, КАКТО В ДОБРОТО $ТАРО ВР€М€!
А$ ВДИГАМ ДОРИ УМРЕЛИ $А МО Л€ ТИ!
18:47 25.08.2026
29 славке
18:47 25.08.2026
30 Гарга Сарис
18:48 25.08.2026
31 Длъжни Са Да се Изкажат !
При съответните аргументи !
Или !
Да Си Признаят !
Че Не Са !
Способни !
На Това !
18:49 25.08.2026
32 Зеления
Вече 4-5 пъти Слави излиза с такива постове във фейсбук да иска истината за Петрохан, като определено се надява това да компрометира ППДБ.
Само че както писах по-горе, Демерджиев нищо няма да каже за Петрохан докато не види дали ППДБ ще гласуват с Прогресивна България за избора на нов ВСС.
Коментиран от #35
18:51 25.08.2026
33 ЕДГАР КЕЙСИ
18:52 25.08.2026
34 Этц909
18:52 25.08.2026
35 чалгаря славчо
До коментар #32 от "Зеления":има зъб на ПП защото са интелигентни хора завършили в Харвард а не прости гъдулки като него и шайката му зулуси чалгари
18:54 25.08.2026
36 Фори
18:55 25.08.2026
37 итн
18:55 25.08.2026
38 Киселяка
18:56 25.08.2026
39 Стига
18:58 25.08.2026