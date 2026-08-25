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Слави Трифонов: Защо Иван Демерджиев продължава да мълчи за казуса "Петрохан"?

Слави Трифонов: Защо Иван Демерджиев продължава да мълчи за казуса "Петрохан"?

25 Август, 2026 18:22 590 39

  • слави трифонов-
  • иван демерджиев-
  • казус петрохан-
  • педофилия-
  • убийства

Рано или късно Демерджиев ще получи урок за това си поведение. Ще падне от власт и ще се превърне в това, което е бил преди - адвокат с много имоти

Слави Трифонов: Защо Иван Демерджиев продължава да мълчи за казуса "Петрохан"? - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ
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Демерджиев каза, че в края на месец август ще оповести фактите от разследването на случая „Петрохан“. Краят на месец август дойде, но за случая „Петрохан“ - нито дума. Мое и наше право е да получим тази информация.

Но това, което получаваме, е пренебрежение. Вбесява ме фактът, че човек на изборна позиция като Иван Демерджиев е в състояние да се държи пренебрежително по отношение на своя началник - българския народ.

Да, аз съм част от българския народ, ние сме част от българския народ, имаме право да получаваме информация, а министърът, назначен от нас, трябва да проявява уважение, а не пренебрежение.

Рано или късно Демерджиев ще получи урок за това си поведение. Ще падне от власт и ще се превърне в това, което е бил преди - адвокат с много имоти. Но сега, бидейки един самозабравил се министър, той чака да получи от живота поредния урок за това какво означава да постъпваш правилно.

Господин Демерджиев, аз не мога насила да Ви принудя да оповестите информацията за случая „Петрохан“. Мога да използвам само думи. Отдавна е дошъл моментът, в който Вие трябва ясно и безапелационно да обявите фактите от разследването на случая „Петрохан“. Това не е Ваше право, а Ваше задължение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос

    24 4 Отговор
    Този индивид добре ли е психически ?

    Коментиран от #6

    18:24 25.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 787

    25 5 Отговор
    Славуца не разбра ли че вече не си у игратъ !

    18:26 25.08.2026

  • 4 Чалгаджията

    23 5 Отговор
    В момента е г-н никой което на по късен етап ще го превърне в едно голямо нищо … жалък манипулатор и ортак на мутрите !

    18:26 25.08.2026

  • 5 Цвете

    22 5 Отговор
    АБЕ, ТИ ИЗМАМ ИК ТАКЪВ, ЗАЩО НЕ ПИТАШ ПРИЯТЕЛЯ СИ ТАКИ И КОМПАНИЯ ЗА ДРОНА? ШУБЕ ЛИ ТЕ Е ДА СЕ " РАЗГОВОРИШ " ЗА СДЕЛКИТЕ ВИ????? НАЛИ ЗНАЕШ, ЧЕ ТОЙ Е " РЪКОВОДИТЕЛЯТ " НА ЧУКОВЕТЕ ИЛИ НЕ?????? НЕЩО ЗА ДРУГИЯТ ТИ АВЕР ОРЛИН АЛЕКСИЕВ?????? ГЛЕДАШ СТРАШНО, КАКТО ВИНАГИ, ЗАТОВА ТИ БЯГАХА МОМИТЕ.🤦‍♂️🤔🎃🐷😶‍🌫️

    18:26 25.08.2026

  • 6 Донко

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    Даже се чудя, дали не знае нещо по въпроса, че толкова се напъва ?!

    18:27 25.08.2026

  • 7 хехе

    16 5 Отговор
    Дългия зулус пак изпълзя от дупката. Да си гледа булката, ако е вярно че се е оженил и най-важното да вдига самолета.

    Коментиран от #24

    18:27 25.08.2026

  • 8 Народът каза

    20 6 Отговор
    Вън и даже и не поглеждай назад !

    18:27 25.08.2026

  • 9 kоkорчо 💋🍌

    18 5 Отговор
    и ти що продължаваш да се обаждаш
    след като те изритахме

    18:28 25.08.2026

  • 10 Майка

    11 3 Отговор
    Краят на месеца е след 6 дни

    18:28 25.08.2026

  • 11 ту-туу

    18 5 Отговор
    Появи се чалгаря от итн /има такива наглец/ защо не пита къдравата сю и тошко-африкански

    18:28 25.08.2026

  • 12 Много

    16 6 Отговор
    Жалък клоун !

    18:29 25.08.2026

  • 13 Горски

    10 5 Отговор
    Едва ли има нужда този случай да се разследва, защото на най-високо ниво не може да не знаят какво точно се е случило там и защо се е случило. Друг е въпросът какви версии ще измислят за медиите. Но каквото и да съчинят, за народа е ясно, че онези хора бяха убити, за да не пречат на нещо или защото са знаели много, а това не е било изгодно за някого. За да бъдат екзекутирани (не - убити) трима човека , причините са +- две - дрога или много (ама - много) пари . Възможна е и трета (слабо вероятна) - да са изнудвали с безспорни компромати някой (или някои) много богати и могъщи хора . Лично аз бих обърнал внимание на връзките на екзекутираните (и на шефа им) с високите ешалони на властта и бизнеса , както и на т.нар. мексиканска връзка на шефа на НПО-то . Но , какво знам аз - от години вече не съм в системата

    18:30 25.08.2026

  • 14 Излагаш се Слави

    9 5 Отговор
    100 пъти ти казаха, че е в прокуратурата. Ясно е, че ония шарлатани, които спретнаха толкова лъжи срещу теб са замесени, но прекаляваш.

    18:31 25.08.2026

  • 15 Падението

    13 4 Отговор
    На злобният самотник и злобар е необратимо !

    18:32 25.08.2026

  • 16 Зеления

    6 3 Отговор
    Докато не видят от Прогресивна България дали ППДБ ще гласуват за нов ВСС където трябват 160 гласа, нищо за Петрохан няма да излезе.
    Ако ППДБ гласуват с Радев нищо за политиците намесени в Петрохан няма да излезе.
    Ако ППДБ не гласуват с Радев, тогава едва Демерджиев ще ги настъпи с връзки на политици с Петрохан.

    18:32 25.08.2026

  • 17 капитан Лукаш

    10 4 Отговор
    Тоя Т А Л А С Ъ М пак изпълзя от дупката си

    18:35 25.08.2026

  • 18 Пич

    10 3 Отговор
    Славчо е все аз, аз, аз. Споко, не си ти най-важния. Всеки има аз.

    18:36 25.08.2026

  • 19 Цвете

    4 2 Отговор
    " ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В АДВОКАТ НА МНОГО ИМОТИ "???? И КАКВО ТИ ВЛИЗА БАШ НА ТЕБ, КОЙ КАКВО ПРИТЕЖАВА ???? НАЛИ И ТИ ДОСТА ИМОТЕН, НО ТЪРКАЛЯШ ДУМИТЕ ДА СИ ПО ИНТЕРЕСЕН ЛИ????? ЗАМЪЛЧИ И ГЛЕДАЙ ТЕЛЕВИЗИЯ. МОЖЕ ДА ТЕ ПОКАЖАТ СЛУЧАЙНО НЯКОЙ ДЕН. 😉

    18:38 25.08.2026

  • 20 Славуцо, ама той и за Шиши резко млъкна

    5 1 Отговор
    и само това да беше...

    18:39 25.08.2026

  • 21 Цвете

    3 1 Отговор
    " ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В АДВОКАТ НА МНОГО ИМОТИ "???? И КАКВО ТИ ВЛИЗА БАШ НА ТЕБ, КОЙ КАКВО ПРИТЕЖАВА ???? НАЛИ И ТИ ДОСТА ИМОТЕН, НО ТЪРКАЛЯШ ДУМИТЕ ДА СИ ПО ИНТЕРЕСЕН ЛИ????? ЗАМЪЛЧИ И ГЛЕДАЙ ТЕЛЕВИЗИЯ. МОЖЕ ДА ТЕ ПОКАЖАТ СЛУЧАЙНО НЯКОЙ ДЕН. 😉

    18:40 25.08.2026

  • 22 Цвете

    3 1 Отговор
    АБЕ, ТИ ИЗМАМ ИК ТАКЪВ, ЗАЩО НЕ ПИТАШ ПРИЯТЕЛЯ СИ ТАКИ И КОМПАНИЯ ЗА ДРОНА? ШУБЕ ЛИ ТЕ Е ДА СЕ " РАЗГОВОРИШ " ЗА СДЕЛКИТЕ ВИ????? НАЛИ ЗНАЕШ, ЧЕ ТОЙ Е " РЪКОВОДИТЕЛЯТ " НА ЧУКОВЕТЕ ИЛИ НЕ?????? НЕЩО ЗА ДРУГИЯТ ТИ АВЕР ОРЛИН АЛЕКСИЕВ?????? ГЛЕДАШ СТРАШНО, КАКТО ВИНАГИ, ЗАТОВА ТИ БЯГАХА МОМИТЕ.🤦‍♂️🤔🎃🐷😶‍🌫️

    18:41 25.08.2026

  • 23 Питай

    4 1 Отговор
    го , бе , "мъж" !

    18:41 25.08.2026

  • 24 Брех ! Че Злобен !

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "хехе":

    Народ !

    Вместо !

    Да Си Гледа !

    Интереса !

    18:43 25.08.2026

  • 25 ами

    5 1 Отговор
    Сигурно чака македонец да фръкне в космоса.....

    18:43 25.08.2026

  • 26 Анонимен

    2 0 Отговор
    411 имота и милиони а кога и къде е работил предполагам по времето на Борисов е станал толкова могъщ и богат

    18:44 25.08.2026

  • 27 Абе идиот гейбачев

    1 1 Отговор
    какво да ти каже за "Петрохан". Изгниха м земята, а твоите пиндили са живи и здрави и сигурно са ги пуснали на свобода да развратничат.

    18:47 25.08.2026

  • 28 Г€Н€РАЛ Д€$И

    3 0 Отговор
    $ЛАВИ, СТИГА МОЛЯ ТЕ, ПРЕСТАНИ ДА ТОРМОЗИШ "мъжът" ми р "ум€н" И "н€говит€ мини-$три!
    ОБАДИ МИ $€ МОЛЯ, Н€КА ТИ О$ВОБОДЯ НАПР€Ж€НИ€ТО, КАКТО В ДОБРОТО $ТАРО ВР€М€!
    А$ ВДИГАМ ДОРИ УМРЕЛИ $А МО Л€ ТИ!

    18:47 25.08.2026

  • 29 славке

    0 1 Отговор
    кажи защо мълчиш за македонеца космонавт дето щеше да пращаш на луната и задето пристана на тия които квичеше че ще чегърташ преди изборите???

    18:47 25.08.2026

  • 30 Гарга Сарис

    2 1 Отговор
    Бегай, бе пигмей!

    18:48 25.08.2026

  • 31 Длъжни Са Да се Изкажат !

    1 0 Отговор
    Ако Ще и Да Излъжат !

    При съответните аргументи !

    Или !

    Да Си Признаят !

    Че Не Са !

    Способни !

    На Това !

    18:49 25.08.2026

  • 32 Зеления

    1 1 Отговор
    Слави и ИТН имат отдавна зъб на ППДБ, докато ИТН и ГЕРБ бяха в коалиция Даниел Митов все е казал някакви подробности за Петрохан на Тошко и Балабанов, което уличава ППДБ

    Вече 4-5 пъти Слави излиза с такива постове във фейсбук да иска истината за Петрохан, като определено се надява това да компрометира ППДБ.

    Само че както писах по-горе, Демерджиев нищо няма да каже за Петрохан докато не види дали ППДБ ще гласуват с Прогресивна България за избора на нов ВСС.

    Коментиран от #35

    18:51 25.08.2026

  • 33 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    АДВОКАТА С "ТОЧНИТЕ ПАРИ" МЪЛЧИ, ЗАЩОТО ....................... "ПЕТРОХАНСКАТА БАНДА" СА ПАРАВОЕННА ОРГАНИZAЦИЯ ОТ ....................... РУСОФИЛИ И РУСКИ НЕОФАШИСТИ, СНАБДЯВАНИ ОТ ...................... ФАШИСТКОТО КОТИЛО В (П)РЕZИДЕНТСТВОТО С ..................... ФЮРЕРА ОТ КГБ, ДРУГАРЯ ЧИЧО РУМЕН - ЧОРАПА ............,........ ФАКТ !

    18:52 25.08.2026

  • 34 Этц909

    1 2 Отговор
    Този още ли не е избягал в Северна Македония.

    18:52 25.08.2026

  • 35 чалгаря славчо

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Зеления":

    има зъб на ПП защото са интелигентни хора завършили в Харвард а не прости гъдулки като него и шайката му зулуси чалгари

    18:54 25.08.2026

  • 36 Фори

    0 1 Отговор
    Нищо не става от дългия чалгаджия! И от ниския и дебелия също!

    18:55 25.08.2026

  • 37 итн

    0 1 Отговор
    има такива негодници

    18:55 25.08.2026

  • 38 Киселяка

    1 1 Отговор
    Този тигър мълча десетина дни и помислих че е разбрал колко народа го обича ,но тя простотията не може да се разбере ако не се демонстрира публично.

    18:56 25.08.2026

  • 39 Стига

    1 0 Отговор
    През две-три седмици си показва главата като лалугер от дупка. Изкрещява "Петрохааан " и се скрива.

    18:58 25.08.2026

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