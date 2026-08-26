Вълк напада домашни животни и тормози жители на няколко села в Монтанско

Вълк тормози жители на монтански села. За това сигнализираха властите. Домашни животни изчезват едно след друго, а сред последните жертви е и куче, изчезнало посред бял ден.
Веселин Христов от село Безденица, който отглежда животни в района, разказва, че е намерил едно от кучетата си мъртво, а друго е било отвлечено." Дойдох до кошарата и очаквах кучето ми да ме посрещне, както обикновено. Но това не се случи. Когато го потърсих, го намерих убито“, разказва той пред Нова ТВ.
По думите му следите и тежките рани по животното го навели на мисълта, че нападението е извършено от вълк. Хищникът впоследствие се насочил и към друго куче, което било вързано в близост до кошарата.
Това не е първият подобен случай в района. В самото село три кучета са били нападнати или изчезнали, като едното е починало от раните си няколко дни след нападението. Има сигнали и за изчезнали кози. Христов твърди, че подобен случай е имало и в съседното село Долно Церовене. Преди около две-три седмици две кучета на негов колега били нападнати.
Местните ловци обаче обясняват, че не могат самоволно да предприемат действия срещу хищника. Според представител на ловната дружинка в Безденица при подобни случаи трябва да бъдат спазени законовите процедури. „Ние сме съпричастни с фермерите, но работим според законите на държавата, сред които е и Законът за лова“, обясни Михаил Михайлов, който е част от ловната дружинка.
По думите му при подобна ситуация е необходимо специално разрешение за организиране на хайка. „Не сме в Дивия Запад, за да вземем пушката и да убием вълка“, категоричен е той.
Въпреки поредицата от нападения фермерите не смятат, че на този етап има непосредствена опасност за хората. Христов, който от около месец наблюдава района и дори нощува в бус близо до кошарата си, определя вълка като предпазливо животно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 вижда се
Коментиран от #5
07:56 26.08.2026
2 Старчо Сарача
07:58 26.08.2026
3 СЗО
07:59 26.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дзак
До коментар #1 от "вижда се":И още толкова, желаещи да ги изместят!
08:00 26.08.2026
6 А бе
08:03 26.08.2026
7 Овчар
08:06 26.08.2026
8 кокор спецова
08:07 26.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Червената шапчица
Коментиран от #21, #22
08:22 26.08.2026
11 Миризлив пор
08:27 26.08.2026
12 Не е вълк!
08:32 26.08.2026
13 Гробар
08:33 26.08.2026
14 Червената шапчица
08:42 26.08.2026
15 ту-туу
08:46 26.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Абе
08:54 26.08.2026
19 в кратце
09:00 26.08.2026
20 на село
09:01 26.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Име
До коментар #10 от "Червената шапчица":Няма ли повече не-ре-зи за ядене!
09:28 26.08.2026