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Вълк напада домашни животни и тормози жители на няколко села в Монтанско

Вълк напада домашни животни и тормози жители на няколко села в Монтанско

26 Август, 2026 07:52 1 307 22

  • вълк-
  • нападения-
  • монтанско

Въпреки поредицата от нападения фермерите не смятат, че на този етап има непосредствена опасност за хората

Вълк напада домашни животни и тормози жители на няколко села в Монтанско - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вълк тормози жители на монтански села. За това сигнализираха властите. Домашни животни изчезват едно след друго, а сред последните жертви е и куче, изчезнало посред бял ден.

Веселин Христов от село Безденица, който отглежда животни в района, разказва, че е намерил едно от кучетата си мъртво, а друго е било отвлечено." Дойдох до кошарата и очаквах кучето ми да ме посрещне, както обикновено. Но това не се случи. Когато го потърсих, го намерих убито“, разказва той пред Нова ТВ.

По думите му следите и тежките рани по животното го навели на мисълта, че нападението е извършено от вълк. Хищникът впоследствие се насочил и към друго куче, което било вързано в близост до кошарата.

Това не е първият подобен случай в района. В самото село три кучета са били нападнати или изчезнали, като едното е починало от раните си няколко дни след нападението. Има сигнали и за изчезнали кози. Христов твърди, че подобен случай е имало и в съседното село Долно Церовене. Преди около две-три седмици две кучета на негов колега били нападнати.

Местните ловци обаче обясняват, че не могат самоволно да предприемат действия срещу хищника. Според представител на ловната дружинка в Безденица при подобни случаи трябва да бъдат спазени законовите процедури. „Ние сме съпричастни с фермерите, но работим според законите на държавата, сред които е и Законът за лова“, обясни Михаил Михайлов, който е част от ловната дружинка.

По думите му при подобна ситуация е необходимо специално разрешение за организиране на хайка. „Не сме в Дивия Запад, за да вземем пушката и да убием вълка“, категоричен е той.

Въпреки поредицата от нападения фермерите не смятат, че на този етап има непосредствена опасност за хората. Христов, който от около месец наблюдава района и дори нощува в бус близо до кошарата си, определя вълка като предпазливо животно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вижда се

    20 5 Отговор
    А 240 ВЪЛЦИ РАЗКЪСВАТ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА И НАРОД !!

    Коментиран от #5

    07:56 26.08.2026

  • 2 Старчо Сарача

    11 2 Отговор
    Искат да го убият и за това дигат валянка и по медиите.

    07:58 26.08.2026

  • 3 СЗО

    14 2 Отговор
    Всеки си прави каквото поиска в тая държава. Дори и вълците.

    07:59 26.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дзак

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "вижда се":

    И още толкова, желаещи да ги изместят!

    08:00 26.08.2026

  • 6 А бе

    8 1 Отговор
    За елен и сръндак може и бракониерски за вълк не може

    08:03 26.08.2026

  • 7 Овчар

    11 2 Отговор
    Щом едното е отвлечено, значи скоро ще му поиска откуп вълка. Да приготви една овца поне.

    08:06 26.08.2026

  • 8 кокор спецова

    1 2 Отговор
    ауу тук по страшно от канадата

    08:07 26.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Червената шапчица

    7 2 Отговор
    Докато не изяде някоя баба, добрите ловци няма да го търсят.

    Коментиран от #21, #22

    08:22 26.08.2026

  • 11 Миризлив пор

    6 2 Отговор
    Прекалено голяма е популацията на хищниците и вече нападат селата. Въпрос на време е, някой да го "занули" вълка като му убие животните и той да заложи отрова капан и т.н. и да се повтори случая със лешоядите.

    08:27 26.08.2026

  • 12 Не е вълк!

    8 1 Отговор
    За да напада, убива и яде кучета, черната пантера от шуменско ще да е! Мигрирала е от Шумен до Монтана, 4 - 500 километра само, колко му е да ги преодолее за година време...

    08:32 26.08.2026

  • 13 Гробар

    4 0 Отговор
    Колко са беззащитни. Чакат братушките или турците да ги избавят от вълка.

    08:33 26.08.2026

  • 14 Червената шапчица

    2 0 Отговор
    ела вълчо, изяж ме, по прашки съм, и баба ми също

    08:42 26.08.2026

  • 15 ту-туу

    4 2 Отговор
    И после животновъда виновен,че поставил отрова заради некадърните белевци

    08:46 26.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Абе

    0 0 Отговор
    Вълк пустиня к.

    08:54 26.08.2026

  • 19 в кратце

    0 0 Отговор
    Веселин Христов от село Безнощница,

    09:00 26.08.2026

  • 20 на село

    0 0 Отговор
    А кога ще го застрелят тоя вълк-белоправец?!

    09:01 26.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Червената шапчица":

    Няма ли повече не-ре-зи за ядене!

    09:28 26.08.2026

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