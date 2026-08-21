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Издирват две сестри на 14 и 16 години, изчезнали от дома си в Монтанско

Издирват две сестри на 14 и 16 години, изчезнали от дома си в Монтанско

21 Август, 2026 13:56 1 369 24

  • монтанско-
  • сестри-
  • лехчево

Момичетата са в неизвестност от 19 август

Издирват две сестри на 14 и 16 години, изчезнали от дома си в Монтанско - 1
Снимка: МВР-Монтана
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Районното управление на МВР в Монтана издирва две непълнолетни сестри от село Лехчево, община Бойчиновци, които са в неизвестност от 19 август. Това съобщават от Областната дирекция на МВР – Монтана.

Бояна Бориславова Василева, на 16 години и сестра ѝ Теодора Бориславова Василева, на 14 години, са напуснали дома си около 15:30 часа на 19 август и оттогава местонахождението им е неизвестно.

В деня на изчезването едното момиче е било облечено с шарена риза, а другото – с черни дрехи.

Двете са обявени за общодържавно издирване от Главна дирекция „Национална полиция“ на 20 август по молба на тяхната баба.

От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на момичетата, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР, като анонимността е гарантирана.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честито

    50 3 Отговор
    Булки бе бате! Пристанали са в съседната махала!😂👍

    13:59 21.08.2026

  • 2 Рачко

    42 1 Отговор
    Ма те приличат по на 50 години....

    14:01 21.08.2026

  • 3 Питам

    19 9 Отговор
    Тази на снимката да не е Дебора от Ст. Загора?

    14:04 21.08.2026

  • 4 Айляк

    27 1 Отговор
    А это индианцаФ, бейби.
    При нейбора са.

    14:04 21.08.2026

  • 5 Сигурно

    20 0 Отговор
    Хванали са новия влак Шкода за Шопия.

    14:05 21.08.2026

  • 6 фончо

    25 0 Отговор
    ...Бидони...бият катериците някъде

    14:08 21.08.2026

  • 7 Мдааа

    34 0 Отговор
    Ромлянски булки. Даже вече са стари, прецъфтели.

    14:09 21.08.2026

  • 8 Млади булки

    27 0 Отговор
    къпани , с керемидка търкани !

    14:09 21.08.2026

  • 9 Мюмюн

    20 0 Отговор
    Краднал съм го ноту зъ жена! Ъ балдъзата шиебемсаму!

    14:11 21.08.2026

  • 10 спомени

    22 4 Отговор
    Само да не са на пътя на сестри Белнейски, останалото са бели кахъри.

    14:11 21.08.2026

  • 11 Хаха

    32 1 Отговор
    Бащата ги е продал на пазара за ромски булки ама плашането нещо се бави и ги обявяват за издирване. Изпитан етнически начин за събиране на дълговете

    14:14 21.08.2026

  • 12 Нацюга

    18 2 Отговор
    Да пуснат малките пловдивски фашистчета да ги намерят.

    Коментиран от #20

    14:15 21.08.2026

  • 13 Продължаваме педофилията

    15 8 Отговор
    При нас са,на хижа Петрохан.

    14:15 21.08.2026

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    15 1 Отговор
    ТЕЗИ СЕСТРИ ОТ ЛЕХЧЕВО МИ МЯЗАТ НА ....................... ИНДОБЪЛГАРКИ (БЪДЕЩИ МАЙКИ, ЦИГАНЕТА) ....................... ФАКТ !

    14:19 21.08.2026

  • 15 Дано са живи и здрави

    20 1 Отговор
    Това са стари моми,досега трябваше да са омъжени

    14:20 21.08.2026

  • 16 ИВАН

    18 0 Отговор
    Тия се базикат с нас, а българите вдигаме кугари и спартани да ги търсим.

    14:22 21.08.2026

  • 17 Алекс

    15 2 Отговор
    На колега дъщеря му 15 годишна изчезна и я обявиха за издирване. След 5 дни полицаите я намерили в квартирата на момче. Така, че давам насока на МВР къде да я дирят. Сега като ученички най много ги сърби междукрачието.

    14:22 21.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 АЛЕКСС

    19 0 Отговор
    При съпрузите им търсиха ли ги?

    14:27 21.08.2026

  • 20 Миме

    9 4 Отговор

    До коментар #12 от "Нацюга":

    умнокрасивите педуханчета са по-близо ама пък те си падат по момченца

    14:41 21.08.2026

  • 21 На околовръстното

    9 0 Отговор
    проверихте ли

    14:51 21.08.2026

  • 22 Юсуф

    4 0 Отговор
    На нашто Му.съйбе, ни му съ учи.

    15:01 21.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Начо Видалл

    2 0 Отговор
    Да ги търсят по обектите на калашниците.

    15:11 21.08.2026

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