Издирват две сестри на 14 и 16 години, изчезнали от дома си в Монтанско

Районното управление на МВР в Монтана издирва две непълнолетни сестри от село Лехчево, община Бойчиновци, които са в неизвестност от 19 август. Това съобщават от Областната дирекция на МВР – Монтана.
Бояна Бориславова Василева, на 16 години и сестра ѝ Теодора Бориславова Василева, на 14 години, са напуснали дома си около 15:30 часа на 19 август и оттогава местонахождението им е неизвестно.
В деня на изчезването едното момиче е било облечено с шарена риза, а другото – с черни дрехи.
Двете са обявени за общодържавно издирване от Главна дирекция „Национална полиция“ на 20 август по молба на тяхната баба.
От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на момичетата, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР, като анонимността е гарантирана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Честито
13:59 21.08.2026
2 Рачко
14:01 21.08.2026
3 Питам
14:04 21.08.2026
4 Айляк
При нейбора са.
14:04 21.08.2026
5 Сигурно
14:05 21.08.2026
6 фончо
14:08 21.08.2026
7 Мдааа
14:09 21.08.2026
8 Млади булки
14:09 21.08.2026
9 Мюмюн
14:11 21.08.2026
10 спомени
14:11 21.08.2026
11 Хаха
14:14 21.08.2026
12 Нацюга
Коментиран от #20
14:15 21.08.2026
13 Продължаваме педофилията
14:15 21.08.2026
14 ЕДГАР КЕЙСИ
14:19 21.08.2026
15 Дано са живи и здрави
14:20 21.08.2026
16 ИВАН
14:22 21.08.2026
17 Алекс
14:22 21.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 АЛЕКСС
14:27 21.08.2026
20 Миме
До коментар #12 от "Нацюга":умнокрасивите педуханчета са по-близо ама пък те си падат по момченца
14:41 21.08.2026
21 На околовръстното
14:51 21.08.2026
22 Юсуф
15:01 21.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Начо Видалл
15:11 21.08.2026