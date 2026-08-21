Издирват две сестри на 14 и 16 години, изчезнали от дома си в Монтанско

Районното управление на МВР в Монтана издирва две непълнолетни сестри от село Лехчево, община Бойчиновци, които са в неизвестност от 19 август. Това съобщават от Областната дирекция на МВР – Монтана.

Бояна Бориславова Василева, на 16 години и сестра ѝ Теодора Бориславова Василева, на 14 години, са напуснали дома си около 15:30 часа на 19 август и оттогава местонахождението им е неизвестно.

В деня на изчезването едното момиче е било облечено с шарена риза, а другото – с черни дрехи.

Двете са обявени за общодържавно издирване от Главна дирекция „Национална полиция“ на 20 август по молба на тяхната баба.

От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на момичетата, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР, като анонимността е гарантирана.