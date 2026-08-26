Пеканов: България ще получи над 95% от средствата по Плана за възстановяване

България ще получи над 95% от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, като процентът може да се доближи и до 100%. Това заяви в студиото на сутрешния блок на БНТ вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

По думите му страната вече е усвоила около 70% от средствата, а през последните месеци работата по оставащите ангажименти е била интензивна.

Пеканов подчерта, че част от реформите са били отлагани с години. Сред тях са промените за държавната администрация, включително възможностите за дистанционна работа и въвеждането на тестове за почтеност за служители на позиции с корупционен риск.

Като пример за инвестициите той посочи новите влакове, които вече се доставят за България. Те предлагат климатизация, интернет и възможност за зареждане на устройства.

„Ако нямаш влакове, става безсмислено да правиш нова инфраструктура“, заяви Пеканов, като призна, че по железопътната инфраструктура все още има много работа.

Той беше категоричен, че сроковете по Плана трябва да се спазват и не бива постоянно да се иска допълнително време за изпълнение на проектите.