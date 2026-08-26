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Пеканов: България ще получи над 95% от средствата по Плана за възстановяване

Пеканов: България ще получи над 95% от средствата по Плана за възстановяване

26 Август, 2026 08:53 516 13

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По думите му страната вече е усвоила около 70% от средствата, а през последните месеци работата по оставащите ангажименти е била интензивна

Пеканов: България ще получи над 95% от средствата по Плана за възстановяване - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България ще получи над 95% от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, като процентът може да се доближи и до 100%. Това заяви в студиото на сутрешния блок на БНТ вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

По думите му страната вече е усвоила около 70% от средствата, а през последните месеци работата по оставащите ангажименти е била интензивна.

Пеканов подчерта, че част от реформите са били отлагани с години. Сред тях са промените за държавната администрация, включително възможностите за дистанционна работа и въвеждането на тестове за почтеност за служители на позиции с корупционен риск.

Като пример за инвестициите той посочи новите влакове, които вече се доставят за България. Те предлагат климатизация, интернет и възможност за зареждане на устройства.

„Ако нямаш влакове, става безсмислено да правиш нова инфраструктура“, заяви Пеканов, като призна, че по железопътната инфраструктура все още има много работа.

Той беше категоричен, че сроковете по Плана трябва да се спазват и не бива постоянно да се иска допълнително време за изпълнение на проектите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпросче

    5 1 Отговор
    А другите 5% кой си ги е мушнал в джобчетата?!

    Коментиран от #4

    08:56 26.08.2026

  • 2 розодендрон

    5 1 Отговор
    Изпеканов бюджет.Точка-плочка.

    08:58 26.08.2026

  • 3 !!!?

    3 1 Отговор
    Пътя на Кеша...бързайте, че може да е за последно !!!?

    08:59 26.08.2026

  • 4 хихи

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "въпросче":

    5 процента ще усвоят , останалите 95 ще откраднат

    09:00 26.08.2026

  • 5 Гост

    1 1 Отговор
    Време е и вашата клика да залеби, пеканчо

    09:02 26.08.2026

  • 6 Така де

    2 2 Отговор
    Западът пълни гушата на Радев, а той редовно ги ругае!

    09:07 26.08.2026

  • 7 Лихви и заеми

    3 0 Отговор
    50%, с непосилни условия като затваряне ТЕЦ-ове, ЛГБТ в у-ща, увеличени квоти ТЕЦ-ове. А българският завод не произвежда, а внася втора употреба мотриси. Някой гушна комисионни. Най-големият провал, нямащ нищо общо с ковид. А въвеждането на ойрото, най-голямото предателство в историята на Територията с фалшифициран дефицит и инфлация, според Евростат.. То инфраструктура няма, железниците не са ремонтирани от създаването си и се хвали със заеми и лихви. Радев тотално се изложи с Пеканов, подкрепата за ойрото, повишаването на цени парно, ток, вода, подгряване на вода, СИ 30% незаконна, особено при хоризонтални инсталации. И отхвърляне Референдум Дойран. Както и фалшиво вписване Кеш в Конституцията, да с лЪв можеше да има Кеш, а ЕЦБ решава за ойрото и Кешът.

    09:10 26.08.2026

  • 8 брей

    2 1 Отговор
    а какво и как ще осети средностатистическия българин от това?

    Коментиран от #11, #13

    09:13 26.08.2026

  • 9 Валя

    1 1 Отговор
    Тогава защо изтеглихте нов заем от 95 милиона?

    09:20 26.08.2026

  • 10 ЧИЧО

    1 1 Отговор
    Има ли кой да пътува в тия влакове!

    09:21 26.08.2026

  • 11 !!!?

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "брей":

    Ами нови-стари миночистачи за ВМС, антидронови системи за корумпираните държавни служби, нови БТР за армията, която нямаме...все продукти от "кошница с грижа" за прогреса на Кеша !

    09:23 26.08.2026

  • 12 Реалист

    1 0 Отговор
    Аз не съм получил една стотинка ! От първи януари е нещо страшно, цени в космоса заплатите не мърдат, освен на ушевите и зелените чорапки. Дано не се наложи да мръзнем пак по площадите. Но този път няма да има лозунги !

    09:26 26.08.2026

  • 13 Реалист

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "брей":

    Българина ще усети лека болка отзад, но няма даже и стон да издаде. Той е свикнал , само ще стиска палци и ще си повтаря на ум " мани мани, можеше да е по зле !

    09:29 26.08.2026

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