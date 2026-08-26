Величков: Съдебната власт трябва да бъде освободена от политическо влияние

Освобождаването на съдебната власт от политическо влияние и зависимости е сред най-сериозните предизвикателства пред Народното събрание. Самият избор на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) обаче няма да бъде достатъчен за реформа на системата. Това заяви пред NOVA Велислав Величков от ПП.

По думите му са необходими промени в Закона за съдебната власт, включително в правилата за кариерното развитие на магистратите, за да бъдат създадени реални гаранции за независимостта на съдебната система.

„Ще оценяваме всеки по неговите качества, професионализъм и морал. На 9 септември ще изтече срокът, в който можем да издигнем кандидатури за двете колегии“, посочи Величков.

Той подчерта, че в процедурата трябва да има номинации и от граждански организации и академичната общност. По думите му до момента са издигнати кандидатурите на 28 души.

От ПП настояват изборите да се провеждат по апелативни райони. Величков посочи, че има секции с по 23-ма съдии.

Според него сериозно влияние върху избора на професионалната квота оказват кръгове около трима бивши главни прокурори.

„Трима бивши главни прокурори оказват сериозно влияние върху професионалната квота. Това са лагерите на Сотир Цацаров, Борислав Сарафов и Иван Гешев“, заяви Величков.

Той подчерта, че в Прокурорската колегия трябва да бъдат избрани независими, почтени и смели хора.