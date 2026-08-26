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Величков: Съдебната власт трябва да бъде освободена от политическо влияние

Величков: Съдебната власт трябва да бъде освободена от политическо влияние

26 Август, 2026 09:01 463 9

  • велислав величков-
  • закон-
  • съдебна власт

По думите му са необходими промени в Закона за съдебната власт, включително в правилата за кариерното развитие на магистратите, за да бъдат създадени реални гаранции за независимостта на съдебната система

Величков: Съдебната власт трябва да бъде освободена от политическо влияние - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Освобождаването на съдебната власт от политическо влияние и зависимости е сред най-сериозните предизвикателства пред Народното събрание. Самият избор на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) обаче няма да бъде достатъчен за реформа на системата. Това заяви пред NOVA Велислав Величков от ПП.

По думите му са необходими промени в Закона за съдебната власт, включително в правилата за кариерното развитие на магистратите, за да бъдат създадени реални гаранции за независимостта на съдебната система.

„Ще оценяваме всеки по неговите качества, професионализъм и морал. На 9 септември ще изтече срокът, в който можем да издигнем кандидатури за двете колегии“, посочи Величков.

Той подчерта, че в процедурата трябва да има номинации и от граждански организации и академичната общност. По думите му до момента са издигнати кандидатурите на 28 души.

От ПП настояват изборите да се провеждат по апелативни райони. Величков посочи, че има секции с по 23-ма съдии.

Според него сериозно влияние върху избора на професионалната квота оказват кръгове около трима бивши главни прокурори.

„Трима бивши главни прокурори оказват сериозно влияние върху професионалната квота. Това са лагерите на Сотир Цацаров, Борислав Сарафов и Иван Гешев“, заяви Величков.

Той подчерта, че в Прокурорската колегия трябва да бъдат избрани независими, почтени и смели хора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    12 0 Отговор
    Само празни приказки! Как точно ще се случи това?! Никак и никога, само вятър на устите си правите

    09:04 26.08.2026

  • 2 Иван

    12 0 Отговор
    Това виц ли е излизат разни хора почват да говорят глупости за които те самите не си вярват

    09:05 26.08.2026

  • 3 Специалист

    8 0 Отговор
    Ами хайде де.Адвокате напиши закон и го публикувай.Не ми говори по телевизиите а работи писменно

    09:09 26.08.2026

  • 4 Абе

    8 0 Отговор
    Баааа, тоа ква ракиджийска физиономия има.

    09:12 26.08.2026

  • 5 Майора

    5 0 Отговор
    Ало Величков , по голямо влияние от НПО на Сорос , част от която си ти , ССБ,Правосъдие за всеки и подобните има ли в съдебната система! Има ли в друга държава такива НПО да упраляат дадена страна!

    09:24 26.08.2026

  • 6 Наивник на средна възраст

    0 1 Отговор
    И от тоз само прказки - ми кажи да се махне института на функционален имуниитет на бг магстратите,да се смени този изживял времето си шофенски съд със съд с жури и т.н..Висшите магистратски постове да се избират директно от гражданите......Всички само баламосват,а реални действия няма......Как пък веднъж само някъде по студиията не се коментира ффункционалният мунитет на магистратите,как????????Да търсиш отговорност от всички,но сам да не искаш да носиш такава е много почтено и "изпълнено с чест и достойнство".Обявените с този институт на функцонален имунитет бг магистрати за светци приживе,ма въобще не са такива,което е видно и за слепите,и се чува и от глухите!!!

    09:27 26.08.2026

  • 7 наздраве

    3 0 Отговор
    Този като го гледам е снощен. Ракиджия пар екселанс!

    09:32 26.08.2026

  • 8 Айляк

    0 0 Отговор
    Този да го питат как на 22-23-годишна възраст се става общинар.
    Иначе в случая право дума, но само на думи.
    А на дела - нула.
    Много е лесно да се говори отстрани, но конкретно в бг политиката, сблъскаш ли се с реалността - и виждаш наследството на Буци и Шиши в целия му "блясък".

    09:44 26.08.2026

  • 9 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ЧЕКАЙ БАЦЕ ДА СЪМНЕ!

    09:45 26.08.2026

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